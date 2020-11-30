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Легковик зіткнувся з фурою на Закарпатті, загинули 4 людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"ВАЗ" вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Відомо про як мінімум 4 загиблих.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія сталася в селі Лалове Мукачівського району.

"Попередньо правоохоронці встановили, що учасниками ДТП стали вантажівка і легковий автомобіль "ВАЗ". Також попередньо встановлено, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення", - сказано в повідомленні.

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На місці працюють поліцейські, рятувальники і медики.

"Поки відомо про чотирьох загиблих. На місці події працюють слідчі й експерти. Обставини ДТП з'ясовуються", - зазначили в поліції.

Легковик зіткнувся з фурою на Закарпатті, загинули 4 людини 01
Легковик зіткнувся з фурою на Закарпатті, загинули 4 людини 02

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15163) смерть (6746) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+2
Вибирать надо во власть специалистов . Биографии читать .
а так популисты пришли с 5 классами ЦПК . ЧТО ОНИ МОГУТ ? ЧТО ОНИ ЗНАЮТ ?
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30.11.2020 16:19
+2
У них прекрасно получается ОТНЯТЬ, ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ, РАЗДЕРИБАНИТЬ ОБОСРАТЬ ОППОНЕНТА.
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30.11.2020 16:30
+2
И всегда в этих Вазах много народа сидит .

а шо им делать - попробуй из села куда-то доехать

НО УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ГРУДЬЮ ЗАЩИЩАЕТ ЗАКОН ВАСАДЗЕ И ЮЖАНИНОЙ И НЕ ДАСТ НАРОДУ ЕЗДИТЬ НА 10 летних евробояхах по цене продавца .
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30.11.2020 16:40
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еще небойсь и на летней резине...
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30.11.2020 16:14 Відповісти
Так трасса сухая и мороза нет... Проезжал мимо, видел... Жесть
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30.11.2020 18:08 Відповісти
жуть...
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30.11.2020 16:14 Відповісти
Ну что это за карма такая на Украине?!! То на фронте потери. то на дорогах, то от ковида! Куда летим? Не хочется верить, что в пропасть.
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30.11.2020 16:15 Відповісти
Вибирать надо во власть специалистов . Биографии читать .
а так популисты пришли с 5 классами ЦПК . ЧТО ОНИ МОГУТ ? ЧТО ОНИ ЗНАЮТ ?
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30.11.2020 16:19 Відповісти
У них прекрасно получается ОТНЯТЬ, ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ, РАЗДЕРИБАНИТЬ ОБОСРАТЬ ОППОНЕНТА.
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30.11.2020 16:30 Відповісти
Тот кто не умеет работать , должен уметь интриговать . Иначе не выживет

вот теперь Украиной рулят интриганы
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30.11.2020 16:36 Відповісти
Вот интересно, как связан выезд на встречку с президентом или премьером?
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01.12.2020 12:09 Відповісти
Карма? Так Вовка-бідоносець за кермом країни; по замовчуванню щастя не буде. Поки воно з булавою - ми заручники бід.
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30.11.2020 16:28 Відповісти
Ну если на фронте - просто надо перестать расходовать БП, на дорогах - просто всем на все наср., в больницах - ой, вырубили свет, ой, минус два поциента..... То думаю что тут не Яхве виноват, кстати, а поциенты то в больницах часто - бо бесновались в капище.... прося шоб Яхве взял вирус взад
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30.11.2020 16:29 Відповісти
Бо дебіли й досі пишуть "на Украине", тому й така карма, як ти написала.
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01.12.2020 08:49 Відповісти
легковой автомобиль "ВАЗ".
вот сколько лет этому драндулету ?
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30.11.2020 16:17 Відповісти
Хоча б побачити, що там за корч.
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30.11.2020 16:30 Відповісти
у мене копійка 1971 року.Їздить.
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30.11.2020 17:03 Відповісти
меня как-то подвезли на таком драндулете, по трассе идет 180км/ч в салоне 4 человека. К примеру шевроле лачетти, с 4 людьми усрется на 140км/ч.
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01.12.2020 11:51 Відповісти
Шевроле лачетти вроде тоже васадзе собирал 😀😀😀
Вообще не машина 😀😀😀
У моих друзей был жтот Шевроле - ржаветь и разваливаться начал сразу из салона
Купили за 10000 уе ( в гривне и с их слов) . Ходовая - дерьмо . А им ездить по Украине надо постоянно - свои гостиницы разбросаны по курортам
Продали и купили ДЛЯ РАБОТЫ мерс джип евробляхи за 6000 уе. Выручает ,что муж иностранец - потому может год ездить по Украине на еврономерах
. А вот гражданам Украины это запрещено - покупайте только дерьмо Васадзе
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01.12.2020 12:24 Відповісти
А потім ці селюки на своїх коритах везуть своє лайно на базари в містах. Ні, нахер усі старі автівки, як радянські, так і європейські. Наші діти в містах мають право на чисте повітря. У Києві вже зараз 1,5 млн. автівок, на жаль, багато старих, тому й таке повітря, що дихати важко.
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01.12.2020 19:39 Відповісти
лачик оцинкован, слой от 9 микрон. а мерсы нет, и вообще по коррозионной стойкости они в конце списка.
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02.12.2020 01:32 Відповісти
Корпуса совковых машин НЕ ОБЕЗЖИРИВАЮТСЯ.,Потому краска плохо держится.
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02.12.2020 01:51 Відповісти
Лачик это шевроле. У моего соседа Таврия 97 года, ниразу не крашеная, и не нуждается, вид как с салона.
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03.12.2020 15:05 Відповісти
23 года !!! Уже корыто - надо запретить на ней ездить
Это Шевроле собирал Васадзе. Вы , шо не в Украине живете ?

Отверточная сборка - то есть УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ
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03.12.2020 15:08 Відповісти
мустанг 65 года знаеш сколько стоит это корыто? И Ламборджини контач надо запретить, 35 лет. А може мадама, надо запретить пить?

Лачетти собирался не только в Украине, еще в 12 странах и в Казахстане, и в России и в Шанхае. Кстати у нас мерсы тоже собирались С-класс
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03.12.2020 15:28 Відповісти
И все отверточная сборка - уклонение от налогов
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03.12.2020 15:33 Відповісти
уже 5 погибших (несовершеннолетнего ребенка (так в других изданиях) даже довезли до реанимации... но поздно...не спасли)

RIP
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30.11.2020 16:20 Відповісти
И всегда в этих Вазах много народа сидит .

а шо им делать - попробуй из села куда-то доехать

НО УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ГРУДЬЮ ЗАЩИЩАЕТ ЗАКОН ВАСАДЗЕ И ЮЖАНИНОЙ И НЕ ДАСТ НАРОДУ ЕЗДИТЬ НА 10 летних евробояхах по цене продавца .
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30.11.2020 16:40 Відповісти
Нехай це бидло купує нові автівки, хоча б бюджетні, а не корита 10-15 років. Усе, що нижче за Євро 5, треба заборонити.
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01.12.2020 08:51 Відповісти
Вся Европа ездит на 10-15 летних ЕВРОПЕЙСКИХ авто . Они не очень дорогие
Они в хорошем состоянии
Украина ездит в сёлах на 40-50 жигулятах . Бо денег нет на дорогие авто и евробляхи растамаживать очень дорого
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01.12.2020 09:46 Відповісти
Яка Європа? Болгарія та Румунія? Є й інша Європа, наприклад, Норвегія, де майже немає старих автівок та повно нових електрокарів.
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01.12.2020 19:41 Відповісти
В Болгарии все ездят на евробляхах из Европы - вообще самая бедная страна ЕС . Была прошлым летом
В Румынии много б/у машин из Европы . Проехала через всю Румынию прошлым летом
Когда еду по венгерскому автобану , то вижу очень много перевозчиков авто с румынскими номерами - они везут б/у авто из Европы. Вообще румынский автопарк похож на украинский . А может и лучше
В Норвегии не была. А Вы были ?
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01.12.2020 23:27 Відповісти
Так, я був майже в усіх країнах Європи, саме тому й так написав. Румунію та Болгарію згадав іронічно, бо це дуже умовна Європа, особливо Болгарія. І не дай Боже, щоб у Києві були такі вбогі автівки, як в Софії чи Бухаресті.
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02.12.2020 09:05 Відповісти
Кому интересны кадры, в которых все "запикселено"?

Здесь вроде бы не дети собираются, а реальные снимки самое лучшее предостережение другим не гонять, не спать за рулем, не пить и т.д. и.т.п.
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30.11.2020 17:41 Відповісти
Водитель седовласый, ззади него пассажир брюнет, плотный в рабочей куртке типа облэнерго или что-то того. Зажаты были намертво. Я проезжал, так крышу уже срезали, стойку начинали резать , не могли вытянуть... Крови не видел, там скорее позвоночники и органы в смятку...
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30.11.2020 18:13 Відповісти
Можт сердце или инсульт.
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01.12.2020 11:52 Відповісти
 
 