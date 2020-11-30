Легковик зіткнувся з фурою на Закарпатті, загинули 4 людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
"ВАЗ" вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Відомо про як мінімум 4 загиблих.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.
Аварія сталася в селі Лалове Мукачівського району.
"Попередньо правоохоронці встановили, що учасниками ДТП стали вантажівка і легковий автомобіль "ВАЗ". Також попередньо встановлено, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення", - сказано в повідомленні.
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На місці працюють поліцейські, рятувальники і медики.
"Поки відомо про чотирьох загиблих. На місці події працюють слідчі й експерти. Обставини ДТП з'ясовуються", - зазначили в поліції.
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а так популисты пришли с 5 классами ЦПК . ЧТО ОНИ МОГУТ ? ЧТО ОНИ ЗНАЮТ ?
вот теперь Украиной рулят интриганы
вот сколько лет этому драндулету ?
Вообще не машина 😀😀😀
У моих друзей был жтот Шевроле - ржаветь и разваливаться начал сразу из салона
Купили за 10000 уе ( в гривне и с их слов) . Ходовая - дерьмо . А им ездить по Украине надо постоянно - свои гостиницы разбросаны по курортам
Продали и купили ДЛЯ РАБОТЫ мерс джип евробляхи за 6000 уе. Выручает ,что муж иностранец - потому может год ездить по Украине на еврономерах
. А вот гражданам Украины это запрещено - покупайте только дерьмо Васадзе
Это Шевроле собирал Васадзе. Вы , шо не в Украине живете ?
Отверточная сборка - то есть УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ
Лачетти собирался не только в Украине, еще в 12 странах и в Казахстане, и в России и в Шанхае. Кстати у нас мерсы тоже собирались С-класс
RIP
а шо им делать - попробуй из села куда-то доехать
НО УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ГРУДЬЮ ЗАЩИЩАЕТ ЗАКОН ВАСАДЗЕ И ЮЖАНИНОЙ И НЕ ДАСТ НАРОДУ ЕЗДИТЬ НА 10 летних евробояхах по цене продавца .
Они в хорошем состоянии
Украина ездит в сёлах на 40-50 жигулятах . Бо денег нет на дорогие авто и евробляхи растамаживать очень дорого
В Румынии много б/у машин из Европы . Проехала через всю Румынию прошлым летом
Когда еду по венгерскому автобану , то вижу очень много перевозчиков авто с румынскими номерами - они везут б/у авто из Европы. Вообще румынский автопарк похож на украинский . А может и лучше
В Норвегии не была. А Вы были ?
Здесь вроде бы не дети собираются, а реальные снимки самое лучшее предостережение другим не гонять, не спать за рулем, не пить и т.д. и.т.п.