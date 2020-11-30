Легковик зіткнувся з фурою на Закарпатті, загинули 4 людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"ВАЗ" вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Відомо про як мінімум 4 загиблих.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія сталася в селі Лалове Мукачівського району.

"Попередньо правоохоронці встановили, що учасниками ДТП стали вантажівка і легковий автомобіль "ВАЗ". Також попередньо встановлено, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення", - сказано в повідомленні.

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На місці працюють поліцейські, рятувальники і медики.

"Поки відомо про чотирьох загиблих. На місці події працюють слідчі й експерти. Обставини ДТП з'ясовуються", - зазначили в поліції.



