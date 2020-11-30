Місцеві депутати на Закарпатті після присяги заспівали гімн Угорщини, - соцмережі. ВIДЕО
Голова і депутати Сюртівської об'єднаної територіальної громади після присяги виконали хором гімн Угорщини.
Відповідне відео опубліковано в групі "Закарпаття ТОП" у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Присягу народні обранці складали 21 листопада, в День гідності і свободи.
"У День гідності і свободи України в Сюртівській ОТГ складали присягу і співали угорський гімн. Виходить, що присягали на вірність сусідній державі? У нас готують кримський сценарій, а потім будуть плакати і стогнати про втрату Закарпаття?" - пише "Закарпаття ТОП".
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Топ коментарі
+103 Nikos KGB
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+75 Valentin Nasus
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+72 Порохобандерівець
показати весь коментар30.11.2020 19:53
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Зараз повно проблєм з ковідом, ФОПами, економікою і війною ...
а если действительное поют, то идиоты. в венгрию они всё равно не попадут.
европа не допустит. поэтому с таким же успехом они могут петь гимн бразилии.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.