УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4928 відвідувачів онлайн
Новини Відео
34 913 211

Місцеві депутати на Закарпатті після присяги заспівали гімн Угорщини, - соцмережі. ВIДЕО

Голова і депутати Сюртівської об'єднаної територіальної громади після присяги виконали хором гімн Угорщини.

Відповідне відео опубліковано в групі "Закарпаття ТОП" у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Присягу народні обранці складали 21 листопада, в День гідності і свободи.

"У День гідності і свободи України в Сюртівській ОТГ складали присягу і співали угорський гімн. Виходить, що присягали на вірність сусідній державі? У нас готують кримський сценарій, а потім будуть плакати і стогнати про втрату Закарпаття?" - пише "Закарпаття ТОП".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про "велику Угорщину". ФОТОрепортаж

Місцеві депутати на Закарпатті після присяги заспівали гімн Угорщини, - соцмережі 01

Автор: 

Угорщина (2275) гімн (94) сепаратизм (757) Закарпатська область (2048)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+103
СБУ подпевало???
показати весь коментар
30.11.2020 19:49
+75
Ситуация на Закарпатье давно уже вышла из-под контроля Киева, и те, кто живут там, только изображают верность Украине, на самом деле ментально - готовы предать государство. Тут уже не просто аналогия с Крымом, тут - готовые грабли, на которые мы наступаем прямо сейчас, в эту секунду - своим бездействием. Государственных лиц, столь демонстративно выражающих верность другой стране, следует привлекать к уголовной ответственности за сепаратизм.
показати весь коментар
30.11.2020 19:51
+72
Вивести на кордон і підсрачниками вигнати в омріяну ними мадярщину.
показати весь коментар
30.11.2020 19:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Нічого нинішня сциклива влада робити не буде.
Зараз повно проблєм з ковідом, ФОПами, економікою і війною ...
показати весь коментар
01.12.2020 13:10 Відповісти
Ежели это мадьярско-сепарское пение не разбудит Баканова,то есть вероятность заиметь нам "второй фронт"..
показати весь коментар
01.12.2020 13:26 Відповісти
мікро-мадярщина завжди була як мікро-московія. завжди лізла всім на голову, а значить і в пекло, як анти-христи. а хто дуже хоче полізти в пекло, той полізе і ніхто йому не буде перешкоджати ...
показати весь коментар
01.12.2020 14:23 Відповісти
хоч би ці мікро-мадьяри заспівали наш гімн, а потім мадьярський, було б іше якось, а тепер все ...
показати весь коментар
01.12.2020 14:26 Відповісти
Взагалі-то вони співали гімн Угорщини не після присяги, а після того, як заспівали гімн України. Комусь не вигідно про це говорити.
показати весь коментар
01.12.2020 14:32 Відповісти
То коли відбулась присяга? Після угорського гімна чи до нього? До чого тут Гімн України? Що - заспівав Гімн України - і все тобі дозволено?
показати весь коментар
01.12.2020 15:15 Відповісти
фейк наверное для вброса. звук подменили.
а если действительное поют, то идиоты. в венгрию они всё равно не попадут.
европа не допустит. поэтому с таким же успехом они могут петь гимн бразилии.
показати весь коментар
01.12.2020 16:01 Відповісти
Где там наши ,,доблестные внутренние органы,,? Только студентам могут проблемы устраивать? На всех певших открыть дела за измену и лишить мандатов.
показати весь коментар
01.12.2020 16:02 Відповісти
а текст?
показати весь коментар
01.12.2020 19:46 Відповісти
Сепары какие то на видео, не?
показати весь коментар
01.12.2020 20:34 Відповісти
Реформа децентрализации нужна, но также необходимо было предусмотреть "предохранители" в самом Законе децентрализации.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.
показати весь коментар
02.12.2020 13:58 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 