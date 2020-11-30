Місцеві депутати на Закарпатті після присяги заспівали гімн Угорщини, - соцмережі. ВIДЕО

Голова і депутати Сюртівської об'єднаної територіальної громади після присяги виконали хором гімн Угорщини.

Відповідне відео опубліковано в групі "Закарпаття ТОП" у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Присягу народні обранці складали 21 листопада, в День гідності і свободи.

"У День гідності і свободи України в Сюртівській ОТГ складали присягу і співали угорський гімн. Виходить, що присягали на вірність сусідній державі? У нас готують кримський сценарій, а потім будуть плакати і стогнати про втрату Закарпаття?" - пише "Закарпаття ТОП".

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