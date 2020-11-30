"Все всіяне трупами у величезній кількості", - розбита техніка і тіла вбитих уздовж однієї з доріг у Нагірному Карабасі. ВІДЕО 18+
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано наслідки боїв між армією Вірменії та армією Азербайджану на одній із доріг у Нагірному Карабасі. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено з автомобіля, який рухається вслід за мінівеном з написом "PRESS". Попереду колони - військові вантажівки. На одній із машин висить російський прапор.
Топ коментарі
+65 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар30.11.2020 20:12
+42 Vadym Tsyrkalyuk
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+38 я гражданин Украины
показати весь коментар30.11.2020 20:17
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селёдки хочешь...?
вас сруцких, уже в вашей паРаше меньше чем мусульман...
так хочешь селёдки Иван...?
классический дизайн приветствуется!
Через лес и горы напрямик.
Ехали уроды на поминки.
Ехали Живого хоронить !"
Виктор Смирнов
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