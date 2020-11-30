"Все всіяне трупами у величезній кількості", - розбита техніка і тіла вбитих уздовж однієї з доріг у Нагірному Карабасі. ВІДЕО 18+

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано наслідки боїв між армією Вірменії та армією Азербайджану на одній із доріг у Нагірному Карабасі. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено з автомобіля, який рухається вслід за мінівеном з написом "PRESS". Попереду колони - військові вантажівки. На одній із машин висить російський прапор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пуск вірменської ОТРК "Іскандер" по азербайджанських військах під час війни. ВIДЕО