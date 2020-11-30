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"Все всіяне трупами у величезній кількості", - розбита техніка і тіла вбитих уздовж однієї з доріг у Нагірному Карабасі. ВІДЕО 18+

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано наслідки боїв між армією Вірменії та армією Азербайджану на одній із доріг у Нагірному Карабасі. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено з автомобіля, який рухається вслід за мінівеном з написом "PRESS". Попереду колони - військові вантажівки. На одній із машин висить російський прапор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пуск вірменської ОТРК "Іскандер" по азербайджанських військах під час війни. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+65
Маю надію що таке чекає кацапів на Донбасі коли українські журналісти будуть їхати і з автівки знімати руцкомірскіє тєла по всім узбіччям..
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30.11.2020 20:12
+42
вот так нужно с оккупантами
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30.11.2020 20:12
+38
пусть гребаные кацапы смотрят - что их ждет...
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30.11.2020 20:17
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ofigetj. strasjnije ili uzjasnije kadri, no jesli eto okupant, to eto zjdjot vseh okupantov.
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30.11.2020 20:11 Відповісти
вот так нужно с оккупантами
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30.11.2020 20:12 Відповісти
Маю надію що таке чекає кацапів на Донбасі коли українські журналісти будуть їхати і з автівки знімати руцкомірскіє тєла по всім узбіччям..
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30.11.2020 20:12 Відповісти
ты о своих Ванёк переживай...\ваши бабы уже не рожают...!)\
селёдки хочешь...?
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30.11.2020 21:06 Відповісти
думаешь что вы свиноцабаки бессмертны...?
вас сруцких, уже в вашей паРаше меньше чем мусульман...
так хочешь селёдки Иван...?
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30.11.2020 21:22 Відповісти
Так, було повно вашого к@цапського м'яса на дорозі у ДАП у травні 2014, потім навколо Слов'янська, потім у Широкино.
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30.11.2020 21:25 Відповісти
Взагалі то похоже вже навіть було. На рашики ж не можуть допустити щоб про таке хтось знав тому видаляють та банять всі такі відео. Це я про те що сталось із колоною стрілкова. За міфом раша пропаганди Порошенко її випустив. В реальності колона була знищена і дорога була усіяна як на цьому відео. Гіркін вижив тільки по тій причині що йшов окремо від колони полями, а її дав під удар щоб змогти проскочити.
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01.12.2020 01:08 Відповісти
похоже, что это та колонна армянских добровольцев, которая была расстреляна спецами Азербайджана...на том видео с бородачами был такой же ментовский бобик и разбитая буханка...
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30.11.2020 20:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KenXoETTjG4 Она и есть
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30.11.2020 20:23 Відповісти
Купа потенційних Моторол з Бабаєм, котрі тепер дохлі.
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30.11.2020 20:24 Відповісти
Самі себе ввели в оману - коли вже Шуша була звільнена - на всіх утюгах кричали про бої в місті та потребу в допомозі. Ну і поїхало ополчення - розстріляли як в тиру... За день до закінчення війни... Комусь потрібні були ці смерті?
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01.12.2020 02:23 Відповісти
не страшнее, чем на Майдане при убийце Януковиче и его палачах из рыгов
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30.11.2020 20:16 Відповісти
пусть гребаные кацапы смотрят - что их ждет...
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30.11.2020 20:17 Відповісти
"инда взопрели озимые" (С) ))
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30.11.2020 20:21 Відповісти
природа гарна
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30.11.2020 20:22 Відповісти
Ну де ж вона гарна. Лисі гори без рослинності. Ви мабуть ніколи не були у Вірменії. До пишної краси наших Карпат їхньому Кавказу далеко братись.
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30.11.2020 22:00 Відповісти
"До пишної краси наших Карпат їхньому Кавказу далеко братись." https://censor.net/ru/user/100433, ты по возможности сохрани Карпаты. Посмотрел фото гор-жалко,что ПЛАНОМЕРНО и БЕЗ НАКАЗАНО уничтожают природу!
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30.11.2020 22:25 Відповісти
А ти не вирубуй Карпати, то я збережу.
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01.12.2020 01:24 Відповісти
да не усеяно...складирование не на высоте...
классический дизайн приветствуется!
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30.11.2020 20:25 Відповісти
Старое видео, и Алиев здулся , рашисти в Карабахе.
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30.11.2020 20:26 Відповісти
Почему сдулся? Турки ( НАТО ) уже тоже на Кавказе в Карабахе. Кого там ***** переиграл?
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30.11.2020 20:46 Відповісти
Вони вже навіть зайняті ділом; зливають щось з бензовоза!
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01.12.2020 07:34 Відповісти
Люди! Вы такие злые!!! Вы не думаете что это может ждать не только кацапов... сегодня армяне, завтра азербайджанцы, потом кацапы, затем украинцы.... глупые мы... потому и живем так...
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30.11.2020 20:26 Відповісти
"По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик.
Ехали уроды на поминки.
Ехали Живого хоронить !"

Виктор Смирнов
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30.11.2020 20:32 Відповісти
Старе відео.
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30.11.2020 20:51 Відповісти
нет другого варианта...
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30.11.2020 21:05 Відповісти
Так драпали с окупированной земли,что даже трупы своих солдат не забрали? Вы точно люди?
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30.11.2020 21:14 Відповісти
А нах ти комент видалив. Модер-******, галімий? Тихенько в кнопочку тиснеш знову сопля - чи все таки знайдеш хоч трохи духу в своїй нікчемній продажній душонці і відповіси?
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30.11.2020 21:29 Відповісти
Окрестности Гадрута также были усеяны множеством древнейших носителей идей Вяликако Арцаха. Нацизм как в армянском так и в рашистком исполнении должен заканчиваться только так.
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30.11.2020 22:11 Відповісти
73%...

5
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30.11.2020 23:49 Відповісти
такова участь всех ,кто верит в путина и "великую"россию
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01.12.2020 01:13 Відповісти
если бы та дорога еще и вашими ************** трупаками была усеяна!
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01.12.2020 05:54 Відповісти
А приїхали "миротворити" ті, що це все організували. Там де мокша, там миру не буде.
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01.12.2020 07:44 Відповісти
это цена за вновь приобретенную кремлем территорию
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01.12.2020 13:04 Відповісти
 
 