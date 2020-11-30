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Протестувальники перекривали проспект у Єревані, вимагаючи відставки Пашиняна з поста прем'єра. ВIДЕО

Учасники акції опозиції вимагали відставки Нікола Пашиняна з поста прем'єр-міністра Вірменії через угоду щодо Нагірного Карабаху.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Вестник Кавказа".

Протестувальники намагалися перекрити центральну площу Маштоца, але були відтіснені поліцією. Частина учасників акції промарширувала центральними вулицями Єревана, а потім зібралася біля будівлі уряду.

Понад 30 осіб затримано, повідомили в пресслужбі поліції.

Також читайте: У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада РФ, Азербайджан і Вірменія погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських миротворців, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. Діятиме також російсько-турецький моніторинговий центр.

Після цього в Єревані почалися акції протесту з вимогою відставки прем'єра Пашиняна через угоду щодо Карабаху.

Автор: 

Вірменія (738) протест (2397) Пашинян Нікол (134) Єреван (18)


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Топ коментарі
+6
Меня все это не удивляет. Им настолько вдолбили за 1,5 месяца, что азербайджанская сторона врет и это не их громят и гонят, а противники гибнут тысячами, что шоковое состояние населения понять можно. Не пойму только в чем они обвиняют Пашиняна. Он до последнего ждал и надеялся, что пуйло сменит гнев на милость и как это было в первую войну, четверть века назад кацапы придут и всех танками укатают, а армянам только останется победным маршем пройти. А населению врали то, что они хотели слышать. Позиция страуса, до сих пор не могут поверить. в реальность. Можно подумать, что Пашинян мог что-то изменить. Ну нет....... теоретически мог конечно всё боеспособное население загнать и положить в Карабахе, но был ли смысл. И его отставка ничего не изменит, только ухудшид. Потому что выберут как и у нас в прошлом году того, кто им лапшу навешает и пообещает Нью Васюки прямо наутро после выборов. Единственная вина Пашиняна - публичное вранье. Выиграть эту войну он не мог - от слова вообще. До их голов не доходит, что Алиев, сохраняя лицо цивилизованного государства не попер на Степанакерт и у них останется этот островок под охраной Хотя на мой взгляд - это ошибка. Они не угомонятся, а яляясь мастерами провокаций еще много бед принесут. Сбитый кацапский вертолет на границе с Нахичеванью в день подписания Соглашения был только первой ласточкой.
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30.11.2020 22:37
+2
На фоне того, что они разгромили офис фонда Сороса и избили пару дней назад до полусмерти спикера парламента - это детские игры в песочнице.
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30.11.2020 22:13
+2
Русня с Азербайджаном розвела Армян, русня оккупировали Армянскую часть Карабаха, а остальную вернул себе назад Азербайджанцы, и русня с агентурой теперь шатает руководство страны Армении, которое им не нравится, чтоб продолжить делать с Армении свою колонию.
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30.11.2020 22:41
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ларису ивановну хотят..
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30.11.2020 22:06 Відповісти
Если будешь Эривань - заходи мой лавка
Будешь кушать баклажан и различный травка
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30.11.2020 22:13 Відповісти
На фоне того, что они разгромили офис фонда Сороса и избили пару дней назад до полусмерти спикера парламента - это детские игры в песочнице.
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30.11.2020 22:13 Відповісти
У них сейчас положение, которое в шахматах называется цуцванг
Т.е. любой ход ведет только к ухудшению позиции
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30.11.2020 22:16 Відповісти
Меня все это не удивляет. Им настолько вдолбили за 1,5 месяца, что азербайджанская сторона врет и это не их громят и гонят, а противники гибнут тысячами, что шоковое состояние населения понять можно. Не пойму только в чем они обвиняют Пашиняна. Он до последнего ждал и надеялся, что пуйло сменит гнев на милость и как это было в первую войну, четверть века назад кацапы придут и всех танками укатают, а армянам только останется победным маршем пройти. А населению врали то, что они хотели слышать. Позиция страуса, до сих пор не могут поверить. в реальность. Можно подумать, что Пашинян мог что-то изменить. Ну нет....... теоретически мог конечно всё боеспособное население загнать и положить в Карабахе, но был ли смысл. И его отставка ничего не изменит, только ухудшид. Потому что выберут как и у нас в прошлом году того, кто им лапшу навешает и пообещает Нью Васюки прямо наутро после выборов. Единственная вина Пашиняна - публичное вранье. Выиграть эту войну он не мог - от слова вообще. До их голов не доходит, что Алиев, сохраняя лицо цивилизованного государства не попер на Степанакерт и у них останется этот островок под охраной Хотя на мой взгляд - это ошибка. Они не угомонятся, а яляясь мастерами провокаций еще много бед принесут. Сбитый кацапский вертолет на границе с Нахичеванью в день подписания Соглашения был только первой ласточкой.
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30.11.2020 22:37 Відповісти
Дам до последнего времени(до Пашиняна) всем заправлял корумпированный карабахский клан, который уже всех заколебал
А посунуть Пашиняна у них не получится. В парламенте из кажись 120 депутатов 88 пашиняновские Только переворот устраивать.
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30.11.2020 22:42 Відповісти
Переворот там устроить - не проблема.
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30.11.2020 22:52 Відповісти
Чихать я на них хотел. Они нам нифига не друзья
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30.11.2020 23:00 Відповісти
По-большому счету они и не должны быть нам ни друзьями, ни врагами. Друзьями быть не могут по определению, слишком зависимы от кацапов и всегда будут плясать под их дудку. Если бы не пуйло, на сегодняшний день армян бы ни одного не осталось в Степанакерте. Во враги записывать нет смысла. Просто одна из стран бывшего совка, которая осталась геополитически зависимой от кацапов.
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30.11.2020 23:14 Відповісти
Вот и флаг им в руки
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30.11.2020 23:23 Відповісти
Эту войну начал Пашанян или провтыкал её или поверил своим военным, за чем в августе 2020 года надо было нападать на Азербайджан, вот прилетела ответка или это была комбинация руских с Азербайджаном, но он её провтыкал.
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30.11.2020 22:45 Відповісти
Он просто ничего изменить не мог.
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30.11.2020 22:55 Відповісти
це було питання часу
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01.12.2020 08:08 Відповісти
Узурпатор Пашинян купается в крови народа.
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30.11.2020 22:26 Відповісти
А що узурпував пашинян? хіба що статеві стосунки з москалями...
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30.11.2020 22:47 Відповісти
Русня с Азербайджаном розвела Армян, русня оккупировали Армянскую часть Карабаха, а остальную вернул себе назад Азербайджанцы, и русня с агентурой теперь шатает руководство страны Армении, которое им не нравится, чтоб продолжить делать с Армении свою колонию.
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30.11.2020 22:41 Відповісти
Стесняюсь спросить....... а в чем развод? Кацапы и пуйло виноваты в том, что армяне никогда реально не оценивали свои силы? Или кто-то виноват в том, что противник реально намного подготовленнее и намного лучше вооружен?
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30.11.2020 23:06 Відповісти
МОЛОДЦЫ !!! ШЕСТЕРЫ ПУТИНСКИЕ ТИПА КАК ЯНУКОВИЧ И ПАШИНЯН ЭТО ПОЗОР НАЦИИ !!!
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30.11.2020 22:55 Відповісти
В военкоматы очередей не было...куда как легче Пашиняна во всем обвинять, по россиянским методичкам.
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30.11.2020 23:00 Відповісти
Были. Много добровольцев в Армении было. Но что могут сделать тысячи людей с оружием 80-х против современной армии, к тому же усленной турецкими ихтамнетами? По большому счету тут можно провести параллели с Илловайском. Мы то ведь тоже тогда не дождались военной помощи от США.
Что ж, армяне сделали ставку не на тех. Можно, конечно, разгромить еще раз офис Сороса и наклепать пару политиков, но это ситуацию никак не улучшит.
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01.12.2020 00:20 Відповісти
Ой, як красиво "методичка з Лахти" звучить!... Особливо слово "Илловайск" у російській транскрипції... А хто ж заважав вірменам вчиться воювать? Чи шаурмою торгувать легше? По-друге, щось я не побачив "душевного горіння" у вірмен, з приводу розвитку "Арцаху"... Як прийшли, три десятки років тому, все розвалили вашими руками, так "ніхрєна" і не робили там... Чоловік, якого тоді послали твої кацапи туди воювать, правильно написав - "Хіросіма і Агдам - схожі. Тільки по Хіросімі ядерна бомба вдарила, а по Агдаму - "християнська цивілізація з тисячолітньою історією...". Чим займалися там вірмени три десятки років - не відомо...
Як тільки почалися військові дії, вірмени призовного віку, як миші, побігли не тільки з Вірменії, а й з "історичних земель Арцаху"... НЕ було там ніяких "добровольців" - одна пацанва з-за шкільної парти... "Іхтамнєтів" турецьких теж щось не помічали... Чи Вам, кацапам, "обидно", що готували вірмен, по своїм "лекалам", зброєю своєю фарширували, а їм "какие-то айзеры накостыляли"? Так на Донбасі було те саме... Там з вами "нєгри на "Абрамсах" воювали...
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01.12.2020 04:37 Відповісти
понятно, когда нет аргументов в ответ - надо объявить оппонента "кацапом". Молодец - смокчи леденец! Накидал бы тебе пруфов и видео о количестве армянских добровольцев, но ты ведь все равно скажешь, что это подделка. И, кстати, если на то пошло - позиция твоего кумира х-ла такова, что Карабах они территорией Армении не признают, поэтому и помощи в рамках ОДКБ не будет.
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01.12.2020 08:23 Відповісти
Так зачекай, кацапе - це ж ти повинен був "закидать аргументами" усіх нас! Про "натовпи добровольців" у військкоматах (вірмени в Україні як торгували на ринках, так і торгують), про турецьких "іхтамнєтів", купами убитих і взятих в полон "геройськими захисниками Арцаху", що вже готуються до взяття Баку... А ми, навпаки, бачимо, що азербайджанці "накришили" купу окупантів та за рахунок трофеїв (ваших же танків, БТР та БМП з автомобілями, поставлених ВІрменії, і покинутих "героями"), повністю відновили втрати техніки в боях... Та ще й окуповані території звільнили... А "відмазку" щодо причин відмови участі в захисті ВІрменії в рамках ОДКБ саме ми вам і підказали...
Але головний аргумент - такий дрібненький, "непомітний"... Українською мовою пишеться "Іловайськ", з одною "Л"... Російською, між іншим, теж. "Основан в 60-х годах XIX века - первоначально как разъезд № 17 на железнодорожной линии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3 Таганрог . Название дано от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F имени собственного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 донского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4 дворянского рода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Иловайских , по землям, которыми владели Иловайские, была проложена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 железная дорога ". Отак ви, кацапи, і "палитеся", бо ліниві і не вмієте користуваться своєю ж, Вікіпедією... Скажи куратору, що "хахли" тобі "двійку" поставили, за правопис...
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01.12.2020 10:26 Відповісти
 
 