Протестувальники перекривали проспект у Єревані, вимагаючи відставки Пашиняна з поста прем'єра. ВIДЕО
Учасники акції опозиції вимагали відставки Нікола Пашиняна з поста прем'єр-міністра Вірменії через угоду щодо Нагірного Карабаху.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Вестник Кавказа".
Протестувальники намагалися перекрити центральну площу Маштоца, але були відтіснені поліцією. Частина учасників акції промарширувала центральними вулицями Єревана, а потім зібралася біля будівлі уряду.
Понад 30 осіб затримано, повідомили в пресслужбі поліції.
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Нагадаємо, у ніч на 10 листопада РФ, Азербайджан і Вірменія погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських миротворців, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. Діятиме також російсько-турецький моніторинговий центр.
Після цього в Єревані почалися акції протесту з вимогою відставки прем'єра Пашиняна через угоду щодо Карабаху.
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Будешь кушать баклажан и различный травка
Т.е. любой ход ведет только к ухудшению позиции
А посунуть Пашиняна у них не получится. В парламенте из кажись 120 депутатов 88 пашиняновские Только переворот устраивать.
Что ж, армяне сделали ставку не на тех. Можно, конечно, разгромить еще раз офис Сороса и наклепать пару политиков, но это ситуацию никак не улучшит.
Як тільки почалися військові дії, вірмени призовного віку, як миші, побігли не тільки з Вірменії, а й з "історичних земель Арцаху"... НЕ було там ніяких "добровольців" - одна пацанва з-за шкільної парти... "Іхтамнєтів" турецьких теж щось не помічали... Чи Вам, кацапам, "обидно", що готували вірмен, по своїм "лекалам", зброєю своєю фарширували, а їм "какие-то айзеры накостыляли"? Так на Донбасі було те саме... Там з вами "нєгри на "Абрамсах" воювали...
Але головний аргумент - такий дрібненький, "непомітний"... Українською мовою пишеться "Іловайськ", з одною "Л"... Російською, між іншим, теж. "Основан в 60-х годах XIX века - первоначально как разъезд № 17 на железнодорожной линии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3 Таганрог . Название дано от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F имени собственного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 донского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4 дворянского рода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Иловайских , по землям, которыми владели Иловайские, была проложена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 железная дорога ". Отак ви, кацапи, і "палитеся", бо ліниві і не вмієте користуваться своєю ж, Вікіпедією... Скажи куратору, що "хахли" тобі "двійку" поставили, за правопис...