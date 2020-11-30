Протестувальники перекривали проспект у Єревані, вимагаючи відставки Пашиняна з поста прем'єра. ВIДЕО

Учасники акції опозиції вимагали відставки Нікола Пашиняна з поста прем'єр-міністра Вірменії через угоду щодо Нагірного Карабаху.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Вестник Кавказа".

Протестувальники намагалися перекрити центральну площу Маштоца, але були відтіснені поліцією. Частина учасників акції промарширувала центральними вулицями Єревана, а потім зібралася біля будівлі уряду.

Понад 30 осіб затримано, повідомили в пресслужбі поліції.

Також читайте: У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада РФ, Азербайджан і Вірменія погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських миротворців, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. Діятиме також російсько-турецький моніторинговий центр.

Після цього в Єревані почалися акції протесту з вимогою відставки прем'єра Пашиняна через угоду щодо Карабаху.