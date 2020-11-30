Фонд соцстрахування відмовляється виплачувати 1,5 млн грн і судиться з сім'єю померлого через коронавірус черкаського лікаря. ВIДЕО

Родина померлого від коронавірусу лікаря Олега Гайди з Черкас від червня шукає справедливості. Комісія з питань праці збиралася двічі й зрештою вирішила, що лікар інфікувався на роботі. Але замість виплат від Фонду соціального страхування вдова отримала повістку до суду

Про це йдеться в сюжеті журналістів "5 каналу" Яни Лимаренко та В'ячеслава Ромодана, інформує Цензор.НЕТ.

Захворів хірург Олег Гайда в червні цього року. За тиждень його стан погіршився, тоді 52-річного чоловіка госпіталізували. А через 5 днів хірург помер від двобічної пневмонії, яку викликав коронавірус.

"Все життя пропрацював на державу, все життя нікому не відмовляв, він справді був ідейний лікар, він приходив на роботу не тому, що приходив лише заробляти гроші, а тому, що це приносило задоволення", – розповідав син Олега Гайди Ігор.

Комісія державної служби з питань праці дійшла висновку, що Олег Гайда інфікувався коронавірусом на робочому місці. Але в місцевому фонді соцстрахування з цим не погодилися і подали до суду.

30 листопада - перше судове засідання, за столом позивача – представники соцстрахування, відповідач – вдова покійного хірурга. Які підстави для позову – заявники журналістам не пояснюють.

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Адвокат Гайд каже – не пояснюють, бо підстав немає. А родині померлого фонд має виплатити компенсацію – півтора мільйона гривень.

"З цього приводу Верховний Суд уже втомився вказувати: є два рішення від 18 і 19 року, які вказують що шановний фонд, ваші права і інтереси ніяким чином не порушують, взагалі не можуть бути порушені, фонд – це інструментарій державний, який сплачує кошти", – каже адвокат Валерій Макеєв.

Сторона захисту клопоче, щоби позов не розглядати – суд відмовляє. Наступним – взялися за обговорення перебігу засідання. Позивачі хочуть, щоби воно було закритим, тобто без присутності журналістів. Пояснюють тим, що будуть фігурувати персональні дані. Суд підтримує.

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Після завершення судового процесу суд вирішить, чи виплатить держава вдові лікаря компенсацію.

Коронавірус у родині Гайд забрав майже одночасно двох медиків, за два тижні до смерті черкаського хірурга помер його рідний брат – Іван Гайда – начальник Львівського військового шпиталю. Чоловіки не контактували, на той час уже хворий Олег тяжко переживав втрату.