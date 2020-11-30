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Фонд соцстрахування відмовляється виплачувати 1,5 млн грн і судиться з сім'єю померлого через коронавірус черкаського лікаря. ВIДЕО

Родина померлого від коронавірусу лікаря Олега Гайди з Черкас від червня шукає справедливості. Комісія з питань праці збиралася двічі й зрештою вирішила, що лікар інфікувався на роботі. Але замість виплат від Фонду соціального страхування вдова отримала повістку до суду

Про це йдеться в сюжеті журналістів "5 каналу" Яни Лимаренко та В'ячеслава Ромодана, інформує Цензор.НЕТ.

Захворів хірург Олег Гайда в червні цього року. За тиждень його стан погіршився, тоді 52-річного чоловіка госпіталізували. А через 5 днів хірург помер від двобічної пневмонії, яку викликав коронавірус.

"Все життя пропрацював на державу, все життя нікому не відмовляв, він справді був ідейний лікар, він приходив на роботу не тому, що приходив лише заробляти гроші, а тому, що це приносило задоволення", – розповідав син Олега Гайди Ігор.

Комісія державної служби з питань праці дійшла висновку, що Олег Гайда інфікувався коронавірусом на робочому місці. Але в місцевому фонді соцстрахування з цим не погодилися і подали до суду.

30 листопада - перше судове засідання, за столом позивача – представники соцстрахування, відповідач – вдова покійного хірурга. Які підстави для позову – заявники журналістам не пояснюють.

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Адвокат Гайд каже – не пояснюють, бо підстав немає. А родині померлого фонд має виплатити компенсацію – півтора мільйона гривень.

"З цього приводу Верховний Суд уже втомився вказувати: є два рішення від 18 і 19 року, які вказують що шановний фонд, ваші права і інтереси ніяким чином не порушують, взагалі не можуть бути порушені, фонд – це інструментарій державний, який сплачує кошти", – каже адвокат Валерій Макеєв.

Сторона захисту клопоче, щоби позов не розглядати – суд відмовляє. Наступним – взялися за обговорення перебігу засідання. Позивачі хочуть, щоби воно було закритим, тобто без присутності журналістів. Пояснюють тим, що будуть фігурувати персональні дані. Суд підтримує.

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Після завершення судового процесу суд вирішить, чи виплатить держава вдові лікаря компенсацію.

Коронавірус у родині Гайд забрав майже одночасно двох медиків, за два тижні до смерті черкаського хірурга помер його рідний брат – Іван Гайда – начальник Львівського військового шпиталю. Чоловіки не контактували, на той час уже хворий Олег тяжко переживав втрату.

Автор: 

карантин (18172) компенсації (693) Черкаси (547) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+27
Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача - Цензор.НЕТ 9891
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30.11.2020 23:04
+17
ТА НЕ ДО ХИРУРГА НІНЧЕ, НУЖНО КАТОК , ЕЛКУ ПОСТАВИТЬ... А ВІ ТУТ С КАКИМ ТО ХИРУРГОМ! ВЛАСТЬ - ВЫ СКОТІ!
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30.11.2020 23:05
+13
Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача - Цензор.НЕТ 4850
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30.11.2020 23:09
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Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача - Цензор.НЕТ 9891
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30.11.2020 23:04 Відповісти
ТА НЕ ДО ХИРУРГА НІНЧЕ, НУЖНО КАТОК , ЕЛКУ ПОСТАВИТЬ... А ВІ ТУТ С КАКИМ ТО ХИРУРГОМ! ВЛАСТЬ - ВЫ СКОТІ!
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30.11.2020 23:05 Відповісти
Нужно все, - и каток, и елку, и людей лечить.
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30.11.2020 23:37 Відповісти
СОГЛАСЕН, НО КОГДА ЕСТЬ ЕЛКА А ЛЮДЕЙ ЗАБЫВАЮТ.ВОТ ТУТ НЕ СОГЛАСЕН!
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30.11.2020 23:39 Відповісти
Не до катка сейчас, совсем. Как когда-то было не до йолки. Чтобы и этот каток не стал таким-же символом.
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30.11.2020 23:52 Відповісти
Позорная борзая мерзская зелёная шваль ! Врачам копейки платят , на врачах героически погибших на поле боя барыжат !
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01.12.2020 00:55 Відповісти
Всі фонди працюють по системі "Ніппель". Туди дуй, а звідти х.
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30.11.2020 23:08 Відповісти
Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача - Цензор.НЕТ 4850
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30.11.2020 23:09 Відповісти
зато санитару степанову выплатили..
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30.11.2020 23:11 Відповісти
похоже засудит фонд вирус к вышаку...
дохтор всю жизнь проработал на государство и жил на одну зарплату?
и лично клялся гиппократу..
кремируйте тех полтора ляма с усопшим дохтором...на глазах у родни.
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30.11.2020 23:13 Відповісти
єто далеко не единичный случай(((
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30.11.2020 23:15 Відповісти
А всем семьям погибшим от ковид выплачивают компенсацию? Или только медикам, профессиональное заболевание.
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30.11.2020 23:48 Відповісти
Грошей немає,бо КСУ дало добро на грабунок потенціалу України зодіям..
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01.12.2020 00:40 Відповісти
банки ...страховые агентства... это все узаконенные паразитические организации
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01.12.2020 07:39 Відповісти
Ну тут все просто, когда назначали компенсацию Президент и Компания пиарились перед местными выборами. Сейчас сели посчитали. Умрет тысячи 2-6 медиков как минимум, а это 3-9 миллиардов гривен нужно выплатить, облезут. Поэтому всех на суд и признавать что заразились не на работе. Это как с Военными получил ранение не во время АТО, а дома.
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01.12.2020 07:50 Відповісти
Фонд вже виплатив ті мільйони! Кому треба виплатив! А покійнику гроші не потрібні, та й лікарям вони нафіг не падали! А от мєнтам і прокуратурам з суддями дуже навіть потрібні, бо вони на свої ніщєбродскіє зряплати навіть малесенького песика не в змозі прогодувати!!!
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01.12.2020 08:37 Відповісти
Госпидя, до чого ж ті вдови недолугі! Фонд всіма фібрами душі хотів допомогти, але ще він хотів малесенький відкатик, відсотків 20-30, ну по справедливості. А тая жадібна вдова зажала! А тепер ще й судді треба 20% відсипати. Ну не дурепа?
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01.12.2020 08:40 Відповісти
Все правильно. Он мог заразиться где угодно. Как и все другие граждане. Он не работал с ковидными больными, его отделение не для лечения ковидных пациентов, он вообще чиновник, сидел в кабинете в основном.
Аргумент что он всю жизнь работал тут не при чем, не он один работал... Все работают, многие тоже умерли, чем они хуже обычного зав.отделнием обычной больницы?
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01.12.2020 09:14 Відповісти
"он приходил на работу не потому, что приходил только зарабатывать деньги, а потому, что это доставляло удовольствие", я все понимаю, но такую оценку хирургу давать не стоит.
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01.12.2020 10:20 Відповісти
Зеленые выродки..... а вилы все ближе !!!!
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01.12.2020 11:37 Відповісти
А нянечкам которые в основном пожилые и заражаются и тихо умирают 1.5 млн я так понимаю не платят и вопрос вообще не подымается. Другое дело зав. хирургическим отделением № 2 консультационной поликлиники Черкасс, у которого от этой же болезни умер брат, начальник Львовского военного госпиталя 18 июня 2020. На видео 20 июня 2020 где Олегу вручают грамоту от горадминистрации, за два дня до этого он похоронил брата старшего. А сам умрёт через 10 дней. Т.е на видео он уже с короновирусной инфекцией пришёл забирать грамоту. В данной заметке указано конкретно: "Через неделю его состояние ухудшилось, тогда 52-летнего мужчину госпитализировали. А через пять дней хирург умер от двусторонней пневмонии, которую вызвал коронавирус.Источник: https://censor.net/ru/v3234176"
Умер врач 1 июля. Исходя из этого он должен быть госпитализирован уже 12 дней как, т.е. с 18 июня. Тогда каким образом врач пришёл на вручение грамоты 20 июня? У него мозги были? Или очень грамоту хотелось? Мутная история. Мне интересно за старшего брата выплатили полтора ляма? Похоже что да. Он не работал с ковидными больными и заразился в семье, более того сам ходил и распространял вирус. Что делает его в моих глазах не совсем адекватным врачом. которому жизнь других людей побоку а грамота очень важна.
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01.12.2020 12:03 Відповісти
 
 