Наполягатиму, щоб весь транспорт у разі локдауну залишався робочим, - Криклій. ВIДЕО
Під час консультацій щодо запровадження більш жорсткого карантину питання закриття транспорту не порушується.
Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Навіть ті країни, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишали працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим", - сказав міністр.
За його словами, не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та залізниця працюватимуть. Внутрішні перельоти скасовувати не будуть, що стосується міжнародного авіасполучення, то варто брати до уваги ситуацію в іншій країні.
"Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає", - наголосив очільник міністерства інфраструктури.
На запитання, хто матиме права користуватися транспортом, міністр сказав: "Ви пам'ятаєте, як обмежувалося (транспорт - Ред.) на початку, коли критична інфраструктура працювала. Виходити треба із раціонального підходу. Умовно, якщо не треба їхати на роботу, бо карантин, чи до торгового центру, бо він закритий, то і навантаження на транспорт менше. Тому люди пересуватимуться переважно із бізнес-потреб".
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сколько настигли зараженных?
Вот именно "статистика" у нас это как у Сралина - скока дидов уложил на удобрения? ну, там, 2, ой, 5, ой, 10, ой, всего лишь 27 млн.
так и тут - скока тестов делают, и сколько из них не депутатам, мусорам, мэрам и их семьям и прочим ..... я не коммунист, а то бы сказал шо "врагам отечества"))
Правда и санитара, шоб помочь избитому полицейскому.
Тогда кордовца еще бы... хотя, это такие ребята шо своих простреливали при штурме, и более того, ждали "домушников" ..... в доме, в засаде, начали в темноте стрелять = 1 300-сотый кордовец. Палят в пол(рикошет) и куда-то в воздух(нафига?), страйкболисты - и то бы грамотней сделали.
У нас реальная картина в 3-4 раза хуже чем показывают.
Статистику искажают, больным диагнозы не ставят.
Сам болею - температура 38,5. Потеря вкуса и запаха- отдышки только нет ( пронесло) - диагноз Орв.
Хочешь что то доказать - сам за свои делай тест - потом поставят ковид .
А на бесплатный тест от правительства -нет симптомов ..
Политика понятна ?
а простому сметрному його хіба на грані або після смерті роблять.
чи такий лохдаун як весною з велюрами і концертами 95-ої ригаловки ?
транспорт полупостой но ходил
інститут сімейних лікарів діє у всьому світі, і це правильна реформа.
є звісно мінуси для вати яка викликала швидку щоб "давленіє померять"
Как иначе развозить заразу?