Після COVID-19 українські лікарі стали магнітом для всіх країн Європи. Якщо ми не піднімемо їм зарплату, вони почнуть виїжджати, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наполягає на істотному підвищенні зарплат лікарям і медичним працівникам, тому що якщо цього не зробити - вони поїдуть за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Степанов заявив в ефірі шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Якщо ми не піднімемо заробітну плату нашим медичним працівникам… Вони, особливо після ковіду, стали магнітом для всіх європейських країн. І зараз наші медичні працівники почнуть виїжджати, і почнуть зі спеціальності, яку, мабуть, уже всі вивчили в нашій країні — реаніматолог-анестезіолог", — наголосив міністр.

Він додав, що таких лікарів в Україні 7,5 тисячі, і вони довели, що є дуже фаховими спеціалістами.

Як уточнив міністр, у своєму бюджетному запиті МОЗ заклало 23 тисячі гривень зарплати для лікарів, 17 тисяч — для медсестер, 12 — для санітарок. Але уряд це не підтримав, саме тому Степанов є єдиним міністром, який не підтримав проєкт бюджету до другого читання.

"Зараз не питання якихось шикарних речей, нам потрібно банально вижити. Ми побачили всі, в якому стані наша медицина", — підсумував міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін не передбачив підвищення зарплати медикам у проєкті Держбюджету-2021, - Степанов

Раніше в Національній службі здоров’я заявили, що передбачених у проєкті бюджету 123 млрд гривень на охорону здоров’я не вистачить, щоб повноцінно боротися з пандемією коронавірусу в Україні, зокрема, щоби провести вакцинацію.

А президент Володимир Зеленський у жовтні обіцяв, що у 2021-му медики отримуватимуть від 20 тисяч гривень.

Згідно з даними Держстату за жовтень 2020 року, середня місячна зарплата працівників зі сфери "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" в Україні становила 8 300 гривень. Це один з найменш оплачуваних видів економічної діяльності в Україні.