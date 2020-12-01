Поліція влаштувала під Києвом погоню зі стріляниною за порушником ПДР. Водій виявився п'яним. ВIДЕО

У районі села Гатне Києво-Святошинського району поліція влаштувала погоню зі стріляниною за водієм-порушником ПДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"У селі Гатне Києво-Святошинського району водій автомобіля на регульованому перехресті створив аварійну ситуацію з патрульним поліцейським автомобілем. На законну вимогу працівників поліції він не зупинився і почав тікати, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Щоб уникнути трагедії на дорозі, поліцейські на службовому авто почали переслідувати порушника, увімкнувши спеціальні синьо-червоні маячки та звуковий сигнал. Однак водій не реагував і продовжив тікати від правоохоронців на великій швидкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для зупинки транспортного засобу відповідно до п.7 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю - відкрили вогонь по колесам автівки порушника. Заблокували рух і зупинили автомобіль.

"На щастя, з людей ніхто не постраждав. Зловмисника в стані алкогольного сп’яніння затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові. ВIДЕО

Порушником виявився 56-річний киянин. Під час освідування за допомогою приладу "Драгер" встановлено, що вміст алкоголю становив 1.64 проміле.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру, суд обере йому запобіжний захід.

Також складено відповідні адміністративні матеріали за статтями 130, 122 , 122-2, 126 КУпАП.