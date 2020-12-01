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Поліція влаштувала під Києвом погоню зі стріляниною за порушником ПДР. Водій виявився п'яним. ВIДЕО

У районі села Гатне Києво-Святошинського району поліція влаштувала погоню зі стріляниною за водієм-порушником ПДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"У селі Гатне Києво-Святошинського району водій автомобіля на регульованому перехресті створив аварійну ситуацію з патрульним поліцейським автомобілем. На законну вимогу працівників поліції він не зупинився і почав тікати, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Щоб уникнути трагедії на дорозі, поліцейські на службовому авто почали переслідувати порушника, увімкнувши спеціальні синьо-червоні маячки та звуковий сигнал. Однак водій не реагував і продовжив тікати від правоохоронців на великій швидкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для зупинки транспортного засобу відповідно до п.7 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю - відкрили вогонь по колесам автівки порушника. Заблокували рух і зупинили автомобіль.

"На щастя, з людей ніхто не постраждав. Зловмисника в стані алкогольного сп’яніння затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Порушником виявився 56-річний киянин. Під час освідування за допомогою приладу "Драгер" встановлено, що вміст алкоголю становив 1.64 проміле.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру, суд обере йому запобіжний захід.

Також складено відповідні адміністративні матеріали за статтями 130, 122 , 122-2, 126 КУпАП.

Автор: 

ПДР (476) Правоохоронні органи (2708) пияцтво (580) силовики (2513)


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Топ коментарі
+12
Поліція не "устроила погоню", а зупинила можливого вбивцю на дорогі.
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01.12.2020 12:47
+11
*****, Выпил - катайся на такси, не последнее же отдашь! Тут полицейским большое спасибо что хоть на бабки разведут козла.
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01.12.2020 12:35
+9
Не полція устроїла, а гавно тікало від поліцейських і устроїло!!!
Поліцаям респект!!!, молодці!
Вичищать гниль із доріг безпощадно!!!
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01.12.2020 13:32
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*****, Выпил - катайся на такси, не последнее же отдашь! Тут полицейским большое спасибо что хоть на бабки разведут козла.
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01.12.2020 12:35 Відповісти
Цікаво,чи казав би ти "большоє спасібо" коли поліцейські,стріляючи на ходу попали б у тебе чи в твоїх рідних...Зауваж,що тоді копи ще не знали,п"яний водій чи тверезий,а "аварійна ситуація" могла заключатись в тому,що водій не зняв шапки,пропускаючи мусорів на перехресті...
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01.12.2020 13:06 Відповісти
Ты такой же фанат поездить бухим ? а если бы попали...а если бы он сбил кого-то ? Правильно у пендосов поступают - не остановился, получил пулю в голову. Идиотов нужно отсеивать, природа сама не справляется.
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01.12.2020 14:38 Відповісти
Простите, но Вы не Петров, Вы Гебельс. А случайно книгу "май камп" вы не писали? В городе запрещено применять табельное оружие. Они должны были вывести его за пределы города. Видимо парень на это рассчитывал, но законы у нас для власть имущих и он забыл. Я ни разу не видел чтобы гонялись за пьяным нардепом. Соглашусь что наказывать надо, но так как в нормальных странах. Отбирают навсегда авто и лишают прав на пять лет или пожизненно.
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01.12.2020 15:47 Відповісти
Это правильно, но с номерами 000.... они боятся даже взглянуть. А тут ну рубанулись и получат премию в 45 грн.
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01.12.2020 15:37 Відповісти
неужели легавые, применив табельное оружие в движении, попали по колесам? не верю... единственное, что могут украинские легавые - так это прятаться где-то в кустах... агентурно-оперативной работе их не учат, стрелять не учат, водить так и не научили... правда, наверное, во время подготовки показали массу американских фильмов, где копы гоняются за чем-то... и у украинских легавых на уровне подкорка мозга отложилось - надо гнаться...
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01.12.2020 12:36 Відповісти
- Товарищ! Вы отравлены!
- Кто отравлен? - закричал Остап, вырываясь. - Пустите!
- Товарищ, вы отравлены газом! - радостно повторил санитар. - Вы попали в отравленную зону. Видите, газовая бомба.(с)
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01.12.2020 12:39 Відповісти
Поліція не "устроила погоню", а зупинила можливого вбивцю на дорогі.
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01.12.2020 12:47 Відповісти
Многовато, конешно. Былоб до 0.8 можноб было пожалеть, а так поделом!
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01.12.2020 12:53 Відповісти
Не полція устроїла, а гавно тікало від поліцейських і устроїло!!!
Поліцаям респект!!!, молодці!
Вичищать гниль із доріг безпощадно!!!
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01.12.2020 13:32 Відповісти
странный заголовок "полиция устроила погоню со стрельбой". как от нечего делать, типа развлекались
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01.12.2020 14:51 Відповісти
Полиция устроила погоню...Хороший заголовок чтобы клюнули на просмотр. Ведь на новости вроде "пьяный водитель устроил ДТП" уже никто внимания не обращает
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01.12.2020 15:25 Відповісти
Пьяных и наглецов нужно наказывать, но в городе устраивать стрельбу запрещено. А если бы пуля от Зеленского асфальта рикошетом попала в прохожих. Насмотрелись Российских фильмов? Или Аваков дал право на любые действия. Водитель получит штраф, а ментов нужно привлекать за угрозу жизни гражданскому населению.
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01.12.2020 15:41 Відповісти
56 лет, а ума как не было, так и нет.
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01.12.2020 15:45 Відповісти
 
 