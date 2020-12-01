"Ми знаємо кожного", - проугорські ЗМІ Закарпаття поширюють провокаційний ролик з погрозами "правосека-зігувальника" прихильникам автономії. ВIДЕО

Низка закарпатських ресурсів опублікували провокаційний ролик з нібито членом "Правого сектора", який погрожує прихильникам угорської автономії.

Про це повідомляє "Закарпаття онлайн", передає Цензор.НЕТ.

"Один із активістів "Правого сектору" погрожує смертю закарпатським угорцям на відео, завантаженому на YouTube два дні тому, назву якому дали сербською мовою, - повідомляє karpatalja.ma. - Запис був зроблений біля дороговказу міста Берегова із прапором "Правого сектору" на задньому плані".

"Ви живете на українській землі, ми всі знаємо, хто ви", – наводить слова людини в масці, що знімала відео в темряві, закарпатський угорськомовний сайт. І далі пише: "Потім він продовжує погрожувати, кажучи: "Ми знаємо, де ви працюєте, де живете, де ваші діти". На завершення висуває ультиматум: "Якщо угорці не залишать своїх надій на автономію, вони прийдуть за дітьми угорців".

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"Чоловік, який не показує обличчя, завершує відео нацистським вітанням, "зігуванням", - розповідає видання.

Також варто відзначити, що відео провокації з YouTube вже видалено.