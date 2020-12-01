Проєкт "Без цензури": Влада розкуркулює ФОПів. Як зелені знищують український середній клас. ВIДЕО

За які гріхи ЗЕ-команда збирається пустити ФОПів по світу? І чому кожна кожна влада так хоче наступити на хвоста найдрібнішим підприємцям і середньому класу? Про це сьогодні у свіжому випуску "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Влада продовжує війну із фізособами-підприємцями. Вони вийшли на масштабний протест під Верховну Раду - проти обов'язкового введення касових апаратів.

А на тлі наближення економічної кризи глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова вважає, що ФОПи, які не сплатили до казни 8 тисяч гривень податків на рік, не мають право на "коронавірусну" допомогу від держави. Яка, до речі, не так вже й велика. І часто насправді непорівнювана із розмірами сплачених ФОПами податків.

Хто у владі найбільше не любить малих підприємців і середній клас? За що і чому ФОпів хочуть буквально розкуркулити? Та чому це справді загрожує національній безпеці держави?

А ви, друзі, що думаєте про введення РРО для ФОПів? Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 1 грудня, підприємці знову вийшли на акцію протесту під будівлю Верховної Ради. Основна вимога мітингувальників - прийняття законопроєктів №3853-1 (2), 3993, які скасовують фіскалізацію малого і мікробізнесу. Крім того, підприємці протестують проти введення карантинних обмежень для бізнесу.