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Проєкт "Без цензури": Влада розкуркулює ФОПів. Як зелені знищують український середній клас. ВIДЕО

За які гріхи ЗЕ-команда збирається пустити ФОПів по світу? І чому кожна кожна влада так хоче наступити на хвоста найдрібнішим підприємцям і середньому класу? Про це сьогодні у свіжому випуску "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Влада продовжує війну із фізособами-підприємцями. Вони вийшли на масштабний протест під Верховну Раду - проти обов'язкового введення касових апаратів.

А на тлі наближення економічної кризи глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова вважає, що ФОПи, які не сплатили до казни 8 тисяч гривень податків на рік, не мають право на "коронавірусну" допомогу від держави. Яка, до речі, не так вже й велика. І часто насправді непорівнювана із розмірами сплачених ФОПами податків.

Хто у владі найбільше не любить малих підприємців і середній клас? За що і чому ФОпів хочуть буквально розкуркулити? Та чому це справді загрожує національній безпеці держави?

А ви, друзі, що думаєте про введення РРО для ФОПів? Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні, 1 грудня, підприємці знову вийшли на акцію протесту під будівлю Верховної Ради. Основна вимога мітингувальників - прийняття законопроєктів №3853-1 (2), 3993, які скасовують фіскалізацію малого і мікробізнесу. Крім того, підприємці протестують проти введення карантинних обмежень для бізнесу.

Автор: 

карантин (18172) підприємці (618) протест (2398) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+29
Проєкт "Без цензури": Влада розкуркулює ФОПів. Як зелені знищують український середній клас - Цензор.НЕТ 2988
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01.12.2020 14:32
+13
Да?Так а почему же олигархи в оффшорах держать свои капиталы а на в Фопах?) вы видимо с тех болезненных которые ничего не знают но во всем разбираются, вы попросту идиот, который пишет бред, и в говне вы живете потому что вы идиот, ведь нормальны человек, понимает что контрабанда это коррупционная таможня, а отмывать большие суммы на Фопах попросту невозможно, как вы это представляете?)Если наличка в день ограничена для Фопа 10000 грн, и обортные средства тоже ограничены?)Как они отмоют миллиарды долоров?))Вы болезненный санитаров позовите, а то у вас фантазия не на шутку разыгралась))
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01.12.2020 15:05
+11
О,Азаровщина вернулась! Зебилы, не нало скиглити, берите лопаты и сажайте капусту ЗЕленую.
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01.12.2020 14:37
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В любой успешной стране Европы, средний класс занимает основу всего бизнеса в стране. Но у нас сидит огромная масса людей на социалке, часто очень маленькой, и власть, чтобы агрессия этих людей была направлена не на нее, просто перенаправляет эту ненависть на предприимчивого соседа, это уже было в 30х годах, когда вся голодная и оборванная стая тунеядцев и алкашей, была обласкана властью и ей дали право грабить соседей. Так вот, я хочу напомнить нашим таким алкашам и тунеядцам, которые видят врага в более предпримчевом соседе, огарбить можно один раз, дальше будет сплошная нищета!
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01.12.2020 17:45 Відповісти
Товарищь, а вы не правы. Гишпанцы грабанули золота столько, что хватает до сих пор.
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01.12.2020 18:07 Відповісти
Цікаво б було кожного спитати,торгуєш на базарі з прилавка,овочи вирощені,чи штани рубашки,-чи маєш свого магазина,а як відомр по життю,то й два -три...,не хочеш свій дохід вказувати,а працюючи на підприємствах з зарплати законопослушно кожного місяця процент від заробітку в державну казну,то хто патріот,хто свою державу не дурить,там щось не видно бабусь,що торують по дрібниці...та й ніхто ж їх не зобовязу. тими касовими на відкритому прилавку користуватись,активісти неначе.
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01.12.2020 17:49 Відповісти
В какой стране и на каком производстве работаешь???
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02.12.2020 08:44 Відповісти
А ФОПи за кого голосували в своїй переважній більшості ?
Чи не за ВАЗеліна ?
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01.12.2020 18:01 Відповісти
Соевые. У меня для вас плохие новости. Именно гетьман и его шакалята больше всего педалили за необходимость введения РРО. И именно его шакалята сейчас горланят об "убийстве среднего класса" с помощью РРО. Делайте выводы господа, как из вас просто слепить баранов.
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01.12.2020 20:29 Відповісти
Овощ начал, Петя продолжил, зеленые добивают!
Фопы это единственный сдерживающий фактор от монополизации всего рынка
Чем это грозит обычному обывателю, можно увидеть на примере цен на энергоносители)
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02.12.2020 08:51 Відповісти
Так, бо Гетьман думав про країну, а тобі на неї насрати. Середній клас не може складатись із злодіїв! Ухилення від податків, в усьому світі ЗЛОЧИН! Може нам піти на зустріч нарокоторговцям? Вони ж те ж середній клас? А чому ні, якщо нам важливий сам факт його існування, а не його якість? Дожили, сцу.ка... середній клас в країні не лікар чи інженер, а спекулянт із ринку...
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02.12.2020 10:10 Відповісти
У меня семья медиков и да, я себя считаю средним классом. И налоги оплачиваю регулярно. Медик медику рознь. Если человек стимится к развитию, вкладывает в свои знания, то из него выйдет хороший медик, который будет цениться пациентами и который бедствовать не будет. Если человек закончил бурсу, пустил корни в районной больнице или поликлинике и последние 30 лет скулит, что нет денег.... ну все правильно и происходит.
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05.12.2020 11:51 Відповісти
брехня.
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01.12.2020 20:47 Відповісти
Для всех "экономистов", уверенных, что кассовые аппараты победят контрабанду! Вы возможно своими "научными" мозгами не додумываетесь до того, что введение РРО с программированием всех товаров непременно вынудит всех ФОПов поднять цены на товары!! И это факт!!! На ком это отразится??? Додумайтесь сами.....
А о монополизации рынка я уже молчу.....
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02.12.2020 09:40 Відповісти
Чому ти вирішив, що усі тупі і цього не розуміють? Звісно ви перекладете тягар на споживача. Ми будемо нести більші витрати, але іншого варіанту не існує!
Хоча я пропонував - забираєш дітей у приватну школу, відмовляєшся від усіх видів пільг та субсидій, батьки твої відмовляються від пенсії, приносиш страховий медичний поліс на усю родину і працюй по старому. А ні... то чому хтось інший має за тебе платити?
"Жебрак ти липовий" скільки разів був за останні 5 років на відпочинку за кордоном???
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02.12.2020 10:07 Відповісти
Для особо одаренных)
У ФОПов нет льгот и субсидий)
И отпусков оплачиваемых тоже нет!
И налоги они платят побольше чем вы
А их родители на свою пенсию заработали
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02.12.2020 10:52 Відповісти
В усьому світі самий тяжкий злочин це не хабарництво, а несплата податків.
И почему каждая власть так хочет наступить на хвост самым мелким предпринимателям и среднему классу? Тому що це злодії, що ухиляються від податків.

А чому хтось має їх сплачувати, а інші ні??? Чому вони дітей водять у безкоштовні школи? Чому до них швидка виїжджає?
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02.12.2020 10:04 Відповісти
Странно, что во многих странах ФОПов вообще на первый год освобождают от всех налогов, а в следующие 2-3 года подход "не получается- не плати".
У вас там в Ужгороде "весь мир" заканчивается на венгерской границе, новости чуть дальше не добираются?
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02.12.2020 21:22 Відповісти
Трохи не так: "За горами життя не є"
А в цих країнах для них теж усе безкоштовно? Лікарні, дороги, субсидії їм дають на газ?
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03.12.2020 17:08 Відповісти
Про "лікарняні" у ФОПа, например, работющего на базаре?
Расскажешь подробнее эту шутку?
И про дороги можешь пошутить, расскажи про "автобаны Украины"
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04.12.2020 20:25 Відповісти
Я маю тобі їх збудувати? чи за твох податки держава тобі їх мала будудвати?
Які лікарнянні? Де я про них писав? Ти що кацап із гугл перекладачем???
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04.12.2020 20:53 Відповісти
А подробнее про честное будівныцтво доріг можно? И за чьи налоги их потом переделывают по 2 раза в год?
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18.05.2021 10:29 Відповісти
Особисто не маю ніякого стосунку до бізнесу. Отже висловлююся з позиції стороннього спостерігача. Однозначно ФОПи потрібно заохочувати та підтримувати. Але одночасно створювати і цивілізовані правила гри. Важко сказати чи на часі введення касових апаратів. Однак на особисте переконання, потрібен диференційований підхід до виду діяльності. Якщо це сфера послуг (перукарня, ремонт будь-чого, перевезення...), чи виробництво якихось товарів, пошив одягу, заклади харчування тощо - такий бізнес потрібно підтримувати. Але друзі, не розумію що то за ФОПи, які торгують на базарах іноземним непотрібом. Раніше таких називали спекулянтами - від них більше шкоди, ніж користі. Купують товар, як правило за ціну, яка в декілька або в десятки разів нижча за ціну реалізації. Тобто такі ФОПи наживаються на своїх же співгромадянах, обманюючи їх. В тому числі і завдяки таким ФОПам практично знищено вітчизняну легку промисловість. Ми дожилися до того, що у разі закриття кордонів на ввіз товарів в Україну будемо ходити без трусів та штанів, бо самі їх майже не виробляємо. Інша справа мережі магазинів вітчизняного товаровиробника (наприклад та ж "Міда"). Ось таких базарних ФОПів, як на мене, потрібно заганяти в жорсткі рамки.
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02.12.2020 10:36 Відповісти
Совок?
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02.12.2020 10:54 Відповісти
Скоріше віник.
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03.12.2020 09:02 Відповісти
Судя по серпу с молотом - все таки совок ))
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04.12.2020 20:26 Відповісти
ФОПы багато їдять, как говорил один чиновник. По Вашей логике - хочешь выжить - едь за границу. А дома пусть торгуют ФОП Эпицентр с ФОПом Ашан, Сильпо и иже с ними. Они же платят минимальный налог. А бабушек с базара - грязной метлой, что б промышленность не зныщали...
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18.05.2021 10:34 Відповісти
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