Проєкт "Без цензури": Влада розкуркулює ФОПів. Як зелені знищують український середній клас. ВIДЕО
За які гріхи ЗЕ-команда збирається пустити ФОПів по світу? І чому кожна кожна влада так хоче наступити на хвоста найдрібнішим підприємцям і середньому класу? Про це сьогодні у свіжому випуску "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Влада продовжує війну із фізособами-підприємцями. Вони вийшли на масштабний протест під Верховну Раду - проти обов'язкового введення касових апаратів.
А на тлі наближення економічної кризи глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова вважає, що ФОПи, які не сплатили до казни 8 тисяч гривень податків на рік, не мають право на "коронавірусну" допомогу від держави. Яка, до речі, не так вже й велика. І часто насправді непорівнювана із розмірами сплачених ФОПами податків.
Хто у владі найбільше не любить малих підприємців і середній клас? За що і чому ФОпів хочуть буквально розкуркулити? Та чому це справді загрожує національній безпеці держави?
А ви, друзі, що думаєте про введення РРО для ФОПів? Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.
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Як повідомлялося раніше, сьогодні, 1 грудня, підприємці знову вийшли на акцію протесту під будівлю Верховної Ради. Основна вимога мітингувальників - прийняття законопроєктів №3853-1 (2), 3993, які скасовують фіскалізацію малого і мікробізнесу. Крім того, підприємці протестують проти введення карантинних обмежень для бізнесу.
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Чи не за ВАЗеліна ?
Фопы это единственный сдерживающий фактор от монополизации всего рынка
Чем это грозит обычному обывателю, можно увидеть на примере цен на энергоносители)
А о монополизации рынка я уже молчу.....
Хоча я пропонував - забираєш дітей у приватну школу, відмовляєшся від усіх видів пільг та субсидій, батьки твої відмовляються від пенсії, приносиш страховий медичний поліс на усю родину і працюй по старому. А ні... то чому хтось інший має за тебе платити?
"Жебрак ти липовий" скільки разів був за останні 5 років на відпочинку за кордоном???
У ФОПов нет льгот и субсидий)
И отпусков оплачиваемых тоже нет!
И налоги они платят побольше чем вы
А их родители на свою пенсию заработали
И почему каждая власть так хочет наступить на хвост самым мелким предпринимателям и среднему классу? Тому що це злодії, що ухиляються від податків.
А чому хтось має їх сплачувати, а інші ні??? Чому вони дітей водять у безкоштовні школи? Чому до них швидка виїжджає?
У вас там в Ужгороде "весь мир" заканчивается на венгерской границе, новости чуть дальше не добираются?
А в цих країнах для них теж усе безкоштовно? Лікарні, дороги, субсидії їм дають на газ?
Расскажешь подробнее эту шутку?
И про дороги можешь пошутить, расскажи про "автобаны Украины"
Які лікарнянні? Де я про них писав? Ти що кацап із гугл перекладачем???