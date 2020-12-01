Названо 10 найпопулярніших серед українців YouTube-роликів: Мевл, Холостячка, Від пацанки до панянки. ВIДЕО

Google показав рейтинг найпопулярніших відео 2020 року на YouTube серед української аудиторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oфіційний Блоґ - Google Україна.

Серед авторських відео в 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей.

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Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на пісню білоруського виконавця Мевл "Холодок". Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу - "Холостячка" та "Від пацанки до панянки".

Крім того, в десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі з каналу Антона Птушкіна про подорожі.

1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)

2. Холостячка – Випуск 1 від 23.10.2020

3. Від пацанки до панянки. Випуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020

4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !

6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь

8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?