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Названо 10 найпопулярніших серед українців YouTube-роликів: Мевл, Холостячка, Від пацанки до панянки. ВIДЕО

Google показав рейтинг найпопулярніших відео 2020 року на YouTube серед української аудиторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oфіційний Блоґ - Google Україна.

Серед авторських відео в 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей.

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Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на пісню білоруського виконавця Мевл "Холодок". Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу - "Холостячка" та "Від пацанки до панянки".

Крім того, в десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі з каналу Антона Птушкіна про подорожі.

1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)

2. Холостячка – Випуск 1 від 23.10.2020

3. Від пацанки до панянки. Випуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020

4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !

6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь

8.  CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

Автор: 

YouTube (233) розваги (24) рейтинг (1651)


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Топ коментарі
+21
И ни один из этих роликов меня не заинтересовал. Что со мной не так?
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01.12.2020 14:59
+19
Тепер Ви в курсі звідки беруться 73%.
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01.12.2020 15:04
+12
Бо то все інформаційне сміття.
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01.12.2020 15:02
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И ни один из этих роликов меня не заинтересовал. Что со мной не так?
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01.12.2020 14:59 Відповісти
Бо то все інформаційне сміття.
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01.12.2020 15:02 Відповісти
мавп'ячі розваги
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01.12.2020 15:03 Відповісти
Радуйся, с тобой все в порядке ))
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01.12.2020 15:10 Відповісти
Названо 10 найпопулярніших серед українців YouTube-роликів: Мевл, Холостячка, Від пацанки до панянки - Цензор.НЕТ 745
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01.12.2020 15:17 Відповісти
Смею предположить, ты не голосовал за клоуна?
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01.12.2020 15:12 Відповісти
Є гріх-Птушкіна дивлюсь. (Про Карпати непоганий випуск https://www.youtube.com/watch?v=SgbepXDbt0A )
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01.12.2020 15:23 Відповісти
Бред. Разве что про опарышей посмотрю.
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01.12.2020 14:59 Відповісти
там тоже ничего интересного не сказали.
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01.12.2020 15:07 Відповісти
ооо..как я отстал от жизни...особенно про опарышей)))
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01.12.2020 15:00 Відповісти
Тепер Ви в курсі звідки беруться 73%.
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01.12.2020 15:04 Відповісти
може продолжение снимут...
ну сожрали они тот бюргер, теперь же природа должна позвать.
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01.12.2020 15:50 Відповісти
Народ деградує, як можна дивитися ту холостячку....
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01.12.2020 15:00 Відповісти
Та лучше холостячку,чем дебильную тварь моргенштерна
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01.12.2020 15:13 Відповісти
Знову президентський електорат вибирав?
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01.12.2020 15:04 Відповісти
да этот мусор только ущербные могут смотреть ! нормальные люди смотрят дискавери неш географик и т д хотя для укр аудитории где большинство дибилов такое неплохо заходит
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01.12.2020 15:04 Відповісти
Ну после этой новости не стоит удивляться, что страна выбрала балаганного шута и как итог - во власти опарыши, жрущие гамбургеры .......... на заправках.
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01.12.2020 15:15 Відповісти
а потом мы удивляемся результатам головоания на выборах
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01.12.2020 15:05 Відповісти
А як же відосіки Бубочки?
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01.12.2020 15:05 Відповісти
Покоління кварталу підросло...
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01.12.2020 15:06 Відповісти
А от рассказывает, где берет баблосы на путешествия?
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01.12.2020 15:14 Відповісти
Ты видел сколько его видосы набирают просмотров? Там реклама стоит не один десяток тысяч долларов, + там жирно с ютуба идет
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01.12.2020 15:16 Відповісти
Не настолько жирно, как тебе кажется
Ты наверное просто никогда не пробовал монетизировать свои видосы
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01.12.2020 15:19 Відповісти
Я знайшов що за 1 тис. переглядів 3 $ так що і справді жирно.
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01.12.2020 15:40 Відповісти
Не совсем так. Это ж штатовский ресурс - так что налог по любому.
Ну и вычти стоимость перелета и проживания, плюс оборудование,наем местных перевозчиков и тд.
Наверняка есть спонсоры. Сам не потянет,если конечно не спит с богатой невестой или на имеет "толстого" папика
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01.12.2020 15:49 Відповісти
Так и напишите: шоу для ЗЕгопоты
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01.12.2020 15:17 Відповісти
Ср*ний совок на цій частині земної поверхні буде вічно.
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01.12.2020 15:19 Відповісти
деграданство.
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01.12.2020 15:20 Відповісти
Дивлячись на топ відосіків не дивуюсь чому Україною керує клоун.
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01.12.2020 15:30 Відповісти
А что еще скотостадо должно смотреть?? Курс физики элементарных частиц??
Максимум на что у скота хватает интеллекта, это иногда глянуть адаптированное для слабоумных видео по биологии - типа АнималПланет.
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01.12.2020 15:32 Відповісти
Дудь-Лолита, Шморгеншерн, за сколько опарыши съедят бургер....кто вы, долбанные деграданты, кто смотрит этот кал?
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01.12.2020 15:33 Відповісти
Это поколение до 14 лет, пока не научились водяру жрать. Как научатся - не до ютуба будет )))
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01.12.2020 15:37 Відповісти
Мы теряем нашу молодежь, ее воспитывает *************************************** антиукраинская пропаганда.
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01.12.2020 15:46 Відповісти
Для тих, хто це не дивиться - як колись казав Іполит (мовою оригіналу): "Как скучно мы живем..." (С)
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01.12.2020 15:37 Відповісти
Які високоінтелектуальні ролики.
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01.12.2020 15:37 Відповісти
Ну трошки до Рильского не дотягує
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01.12.2020 15:57 Відповісти
Это многое говорит про украинцев.
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01.12.2020 15:56 Відповісти
8-й ролик угарный.)
"Шоб работу мати
начерта английска,
треба польский знати.."
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01.12.2020 15:57 Відповісти
Ні, 8-ий доречі нічого))
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01.12.2020 16:01 Відповісти
Пропащая нация
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01.12.2020 16:37 Відповісти
Мій топ Українських ютуб-каналів

Ragulivna
Андрій Павленко

Стерненко
Сеnsor.net
Валерій Ананьєв
Eugenia Kuznetsova
Твоя Підпільна Гуманітарка

Кіль
Цікава Наука
Двоколісні Хроніки
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01.12.2020 16:38 Відповісти
В мене діти ******* дивитися тих клоунів, що опаришів бургерами годують...
Інше, навіть не чув...
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01.12.2020 17:05 Відповісти
Хоча брешу, на "чоткого" іноді натрапляв, навіть лайк стоїть ))
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01.12.2020 17:20 Відповісти
Піпець, на чому заліпає нарід... Тому і не дивно, що ми так живемо
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01.12.2020 17:20 Відповісти
Назвали бы этот убогий пиар убогих продуктов "Что смотрят недоумки"...
Деградировать можно по разному, но смотреть такой бред, это тоже вариант.
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01.12.2020 17:22 Відповісти
Ролик про Бали очень даже ничего. Украинцы оказывается бегут не только в Польшу.
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01.12.2020 18:24 Відповісти
Уровень интеллекта макаки.
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01.12.2020 18:42 Відповісти
Просто жуть. Хоть бы кто историй Украины интересовался.
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02.12.2020 04:51 Відповісти
ВПЕРВЫЕ СЛЫШУ О ПОПУЛЯРНОСТИ ЭТОГО ДЕРЬМА.
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02.12.2020 05:10 Відповісти
 
 