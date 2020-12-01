Одружений "слуга народу" Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу". ВIДЕО

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Семінський листувався з коханкою під час засідання Верховної Ради. Дівчину звуть Катерина Демченко, хоча в телефоні нардепа вона підписана як "Черк Нат Сівер".

Відео передав TK Media журналіст Олексій Липовецький, передає Цензор.НЕТ.

Катерина Демченко у своєму акаунті в Facebook вказала, що працює в "Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто". Компанія з такою ж назвою вказана в декларації нардепа Семінського - "автомобiльна компанiя Сiвер-Авто" належить його дружині Бушай Тетяні. Також Демченко є в списку помічників нардепа Семінського.

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"Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу", - пише Семінський. "Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе", - отримує відповідь від якоїсь "Черк Нат Сівер".

Потім цей же контакт телефонує нардепу в WhatsApp. Він скидає і передзвонює. Висвічується номер. За цим номером в Telegram знаходить контакт Катерини Демченко - фото у неї в Facebook, в Telegram і в телефоні нардепа під ім'ям "Черк Нат Сівер" збігаються.

Серед іншого абоненти називають один одного "котиками", обговорюють "вчорашнє", а також обмінюються любовними смайлами і компліментами.







В останній публікації на своїй сторінці від 10 жовтня Катерина Демченко просить підтримки на місцевих виборах - вона балотувалася 3-м номером "Слуги народу" в 5-му окрузі Чернігова.

Примітно, що за 3,5 роки існування сторінки Демченко не проявляла політичних амбіцій. На стіні тільки фото з тусовок і відпочинку на природі. Єдиний пост з текстом опублікований 21 вересня в переддень місцевих виборів.

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Своє листування народний депутат Семінський прикривав зверненням іншого народного депутата Скороход в "Енергоатом", що і привернуло увагу журналіста.