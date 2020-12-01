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Новини Відео Скандали в Слузі народу Листування нардепів у Раді
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Одружений "слуга народу" Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу". ВIДЕО

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Семінський листувався з коханкою під час засідання Верховної Ради. Дівчину звуть Катерина Демченко, хоча в телефоні нардепа вона підписана як "Черк Нат Сівер".

Відео передав TK Media журналіст Олексій Липовецький, передає Цензор.НЕТ.

Катерина Демченко у своєму акаунті в Facebook вказала, що працює в "Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто". Компанія з такою ж назвою вказана в декларації нардепа Семінського - "автомобiльна компанiя Сiвер-Авто" належить його дружині Бушай Тетяні. Також Демченко є в списку помічників нардепа Семінського.

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"Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу", - пише Семінський. "Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе", - отримує відповідь від якоїсь "Черк Нат Сівер".

Потім цей же контакт телефонує нардепу в WhatsApp. Він скидає і передзвонює. Висвічується номер. За цим номером в Telegram знаходить контакт Катерини Демченко - фото у неї в Facebook, в Telegram і в телефоні нардепа під ім'ям "Черк Нат Сівер" збігаються.

Серед іншого абоненти називають один одного "котиками", обговорюють "вчорашнє", а також обмінюються любовними смайлами і компліментами.

Одружений слуга народу Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу 01
Одружений слуга народу Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу 02
Одружений слуга народу Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу 03

В останній публікації на своїй сторінці від 10 жовтня Катерина Демченко просить підтримки на місцевих виборах - вона балотувалася 3-м номером "Слуги народу" в 5-му окрузі Чернігова.

Одружений слуга народу Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу 04

Примітно, що за 3,5 роки існування сторінки Демченко не проявляла політичних амбіцій. На стіні тільки фото з тусовок і відпочинку на природі. Єдиний пост з текстом опублікований 21 вересня в переддень місцевих виборів.

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Одружений слуга народу Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу 05

Своє листування народний депутат Семінський прикривав зверненням іншого народного депутата Скороход в "Енергоатом", що і привернуло увагу журналіста.

Автор: 

ВР (14971) Семінський Олег (50) коханка (2)


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Топ коментарі
+96
Женатый "слуга народа" Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады: "Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз" - Цензор.НЕТ 7561
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01.12.2020 15:31
+46
Більшу частину робочого часу слуги народу присвячують внутріпартійному флірту і корпоративному перепіхону.
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01.12.2020 15:32
+41
Было по другому...за пять лет только рыгу шахова за этим словили,а твое зеотребье как ни анал так корабельную сосну ищут на работе-ловят их на этом через день
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01.12.2020 15:39
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Та ні. Тільки над цим можна посміятися, а коли депутани сидять на зарплаті у олігархів і приймають закони і Зеля на це ніяк не реагує, (насправді реагує-захищає їх) - тут уже плакати треба.
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02.12.2020 11:18 Відповісти
Ну тепер ті 73%, що їх поробили нехай їх і вб'ють. Але для цього треба мати волю.
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02.12.2020 13:46 Відповісти
по ходу очередная КОРАБЕЛЬНАЯ СОСНА только теперь из Чернигова.
А вообще саму партию "слуга народа" нужно запретить.
Это сборище - ПЕДОФИЛОВ ГОМОСЯТИНЫ ПРОСТИТУТОК ЗЭКОВ И ПРОЧИХ ИЗВРАЩЕНЦЕВ.
ВО ГЛАВЕ с ни разу не служившем в армии главнокомандующим КЛОУНОМ.
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02.12.2020 10:37 Відповісти
Незріла інфантильна нація вибрала таких же представників.
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02.12.2020 10:47 Відповісти
при здании парламента нужно строить бордель, иначе "депутаты" работать не могут...хотя кивоподобным дегенератам ничто не поможет.
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02.12.2020 10:51 Відповісти
Ківі допоможе тільки евтаназія, щоб не покусав здорових
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02.12.2020 10:57 Відповісти
эвтаназия кивы поможет только окружающим, а самому дегенерату никак не поможет.
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02.12.2020 11:40 Відповісти
Щоб не мучилася тваринка, май милосердя
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02.12.2020 11:47 Відповісти
Зеленая плесень будет гнобить народ по полной программе.
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02.12.2020 11:45 Відповісти
Такої концентрації довбоjобів в верховному шапіто та кабміні ще в нас не було....
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02.12.2020 11:56 Відповісти
Вот злые вы! Говорите - любовница, переписывается с любовницей обсуждая вчерашнее... А я говорю - общение депутата от "Слуги народа" со своим электоратом! Всесторонняя поддержка молодого члена партии "Слуга народа" от более старшего товарища по партии! Обучение партийной дисциплине и внутрипартийной риторике! Обучение молодых членов партии приемам ведения дискуссии и практические занятия по работе с электоратом!
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02.12.2020 13:05 Відповісти
Одружений "слуга народу" Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу" - Цензор.НЕТ 6881
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02.12.2020 13:11 Відповісти
Кивы там рядом не было?
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02.12.2020 15:10 Відповісти
Одружений "слуга народу" Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу" - Цензор.НЕТ 9104
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02.12.2020 15:16 Відповісти
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