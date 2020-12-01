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125 нових камер автофіксації і 100 WiM-комплексів з'являться в 2021-му на українських дорогах, - Мінінфраструктури. ВIДЕО

Для підвищення безпеки руху в 2021 році Міністерство інфраструктури планує масштабувати впровадження інтелектуальної транспортної системи на всю країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава відомства Владислав Криклій на брифінгу "Безпечні дороги: зроблено в 2020".

Зазначається, що для підвищення безпеки руху у 2021 році Міністерство інфраструктури планує масштабувати впровадження інтелектуальної транспортної системи на всю країну – влаштувати ще 125 КАФ з розширеним функціоналом та 100 сучасних WiM-комплексів для автоматичного габаритно-вагового контролю. У підсумку до кінця наступного року на українських дорогах будуть працювати 375 КАФ та 150 WiМ-комплексів.

"Цьогоріч Уряд затвердив нову Стратегію підвищення безпеки руху до 2024 року і ми переходимо до її практичного втілення. Наша ключова мета – знизити рівень смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. І досягнути позначки 0% людських втрат від дорожніх аварій. У 2021 році ми продовжимо впровадження інтелектуальної транспортної системи та масштабуємо її на всю країну. Крім цього, запровадимо підходи Vision Zero в Україні, щоб використовувати сучасні інженерні рішення для будівництва не тільки якісних, але і безпечних доріг", - зазначив Криклій.

Також читайте: До кінця року МВС отримає ще 220 камер автофіксації порушень ПДР, - заступник міністра Гончаров

Для цього вже з наступного року Мінінфраструктури планує ввести обов’язковий аудит безпеки для доріг міжнародного значення, а також продовжувати розбудовувати сучасну інфраструктуру безпеки, що включає: облаштування острівців безпеки, пішохідних огороджень, безпечних поворотів та кільцевих розв’язок; поліпшення розмітки, заборону рекламних конструкцій на узбіччях та їх укріплення для безпеки водіїв; ліквідацію перетинів доріг і залізничних колій на одному рівні; встановлення демпферних систем для запобігання лобовому зіткненню на високій швидкості; створення зручних та сучасних зон для відпочинку водіїв тощо.

Криклій також наголосив на важливості підвищення безпеки самого транспорту – необхідності впровадження систем управління безпекою дорожнього руху перевізниками та реформуванні системи контролю за технічним станом транспортних засобів згідно з Директивою 2009/40/ЄС.

Водночас у планах відомства – реформа таксі, що дозволить вивести перевізників з тіні та підвищити безпеку пасажирів.

Автор: 

безпека (933) дороги (3061) камера (105) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+4
то вони собі доходи так роблять . А щоб знизити кількість дтп треба в пяниць І тих хто створює аварійну ситуацію авто на зовсім забирати
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01.12.2020 17:51
+3
и камеры, и вертолеты, и увеличение финансирования - все в мусарню. нарiду ни кислорода, ни вакцины, ни даже простыней в больницах. прикалывайтесь. P.S."интеллектуальная транспортная система"(c) - так ДАI-шников еще не дразнили...
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01.12.2020 17:53
+2
"еще 125 камер", та хоть 1125, але чи знизилася кількість важких ДТП від тих, що вже є? Схоже, ця складна соціо-психологічна проблема не може бути розв'язана технічними засобами. Треба, мабуть, в консерваторії щось змінювати, у черепушках...
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01.12.2020 17:37
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И будет опять виноват владелец железа , а не Хомо Сапиенс , которое им управляет ?
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01.12.2020 17:27 Відповісти
"еще 125 камер", та хоть 1125, але чи знизилася кількість важких ДТП від тих, що вже є? Схоже, ця складна соціо-психологічна проблема не може бути розв'язана технічними засобами. Треба, мабуть, в консерваторії щось змінювати, у черепушках...
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01.12.2020 17:37 Відповісти
то вони собі доходи так роблять . А щоб знизити кількість дтп треба в пяниць І тих хто створює аварійну ситуацію авто на зовсім забирати
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01.12.2020 17:51 Відповісти
и камеры, и вертолеты, и увеличение финансирования - все в мусарню. нарiду ни кислорода, ни вакцины, ни даже простыней в больницах. прикалывайтесь. P.S."интеллектуальная транспортная система"(c) - так ДАI-шников еще не дразнили...
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01.12.2020 17:53 Відповісти
Понравилось. Камеры по лимону гривен, знаки ограничения в 50 на трассе перед самой камерой, чтобы точно не успел притормозить. И профит. Ждите кучу исков со временем, будете переделывать как надо
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01.12.2020 18:36 Відповісти
Постройте европейские дороги с нормальными отбойниками,разметками, и автоматически колличество дтп в разы упадет.
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01.12.2020 18:58 Відповісти
они этого не понимают, советовать бесполезно. а камеры будут ставить так как с каждой камеры Аваков получает 10К зелени
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01.12.2020 20:45 Відповісти
Доки не введуть систему штрафів, які нараховуватимуться як певний відсоток від доходу громадянина та його соціального статусу (як це діє в ряді країн Європи), толку не буде. Тоді за перевищення швидкості простий, скажімо, учитель заплатить 500 грн., а прокурор 20 000. Думаю, що таке рішення і гарачі голови мажорам остудило б, і казну міста-області непогано поправило б.
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01.12.2020 18:59 Відповісти
в стране останутся только полицейские и пенсинеры. /*- и да, еще останется куева туча камер автофиксации и 100 WiM-комплексов. У меня один вопрос, не гуманней ли было бы направить эти деньги вместо камер автофиксации на аппараты исскуственной вентиляции легких? напрасно эти 3,14дерасы считают что народ ничего не видет. Будет как с Яныком, только зеля не убежит
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01.12.2020 20:43 Відповісти
Если б 1000 поставили бы бы разговор.
А так капля в море. Позор!!!
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01.12.2020 23:25 Відповісти
 
 