125 нових камер автофіксації і 100 WiM-комплексів з'являться в 2021-му на українських дорогах, - Мінінфраструктури. ВIДЕО

Для підвищення безпеки руху в 2021 році Міністерство інфраструктури планує масштабувати впровадження інтелектуальної транспортної системи на всю країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава відомства Владислав Криклій на брифінгу "Безпечні дороги: зроблено в 2020".

Зазначається, що для підвищення безпеки руху у 2021 році Міністерство інфраструктури планує масштабувати впровадження інтелектуальної транспортної системи на всю країну – влаштувати ще 125 КАФ з розширеним функціоналом та 100 сучасних WiM-комплексів для автоматичного габаритно-вагового контролю. У підсумку до кінця наступного року на українських дорогах будуть працювати 375 КАФ та 150 WiМ-комплексів.

"Цьогоріч Уряд затвердив нову Стратегію підвищення безпеки руху до 2024 року і ми переходимо до її практичного втілення. Наша ключова мета – знизити рівень смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. І досягнути позначки 0% людських втрат від дорожніх аварій. У 2021 році ми продовжимо впровадження інтелектуальної транспортної системи та масштабуємо її на всю країну. Крім цього, запровадимо підходи Vision Zero в Україні, щоб використовувати сучасні інженерні рішення для будівництва не тільки якісних, але і безпечних доріг", - зазначив Криклій.

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Для цього вже з наступного року Мінінфраструктури планує ввести обов’язковий аудит безпеки для доріг міжнародного значення, а також продовжувати розбудовувати сучасну інфраструктуру безпеки, що включає: облаштування острівців безпеки, пішохідних огороджень, безпечних поворотів та кільцевих розв’язок; поліпшення розмітки, заборону рекламних конструкцій на узбіччях та їх укріплення для безпеки водіїв; ліквідацію перетинів доріг і залізничних колій на одному рівні; встановлення демпферних систем для запобігання лобовому зіткненню на високій швидкості; створення зручних та сучасних зон для відпочинку водіїв тощо.

Криклій також наголосив на важливості підвищення безпеки самого транспорту – необхідності впровадження систем управління безпекою дорожнього руху перевізниками та реформуванні системи контролю за технічним станом транспортних засобів згідно з Директивою 2009/40/ЄС.

Водночас у планах відомства – реформа таксі, що дозволить вивести перевізників з тіні та підвищити безпеку пасажирів.