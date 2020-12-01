У Києві вшанували пам'ять загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Спецпризначенці "Альфи" Волочаєв і Каплунов рік тому підірвалися на міні, повертаючись після виконання завдання в "сірій зоні".
У вівторок, 1 грудня пам'ять героїв України вшанували на церемонії в Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони. Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
У реквіємі за загиблими взяли участь рідні і близькі героїв, перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький, керівник Центру спеціальних операцій "А" Сергій Дусик і товариші по службі.
Полковники Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов загинули 1 грудня 2019 під час виконання бойового завдання на сході України.
Вони були задіяні в контрдиверсійній операції, яка повинна була зупинити диверсійно-розвідувальні групи бойовиків. Ці ДРГ намагалися проникнути через лінію зіткнення в тил українських підрозділів і в мирні регіони для здійснення терактів.
Обидва полковники СБУ посмертно удостоєні вищого державного звання - Герой України.
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Парням R.I.P.
Тіло Дмитра не віддавали тиждень.
Страшенно боляче.
Вже пролетів рік.
Вічна вам шана, Герої.