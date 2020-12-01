УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11410 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
5 405 10

У Києві вшанували пам'ять загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спецпризначенці "Альфи" Волочаєв і Каплунов рік тому підірвалися на міні, повертаючись після виконання завдання в "сірій зоні".

У вівторок, 1 грудня пам'ять героїв України вшанували на церемонії в Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони. Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У реквіємі за загиблими взяли участь рідні і близькі героїв, перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький, керівник Центру спеціальних операцій "А" Сергій Дусик і товариші по службі.

Полковники Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов загинули 1 грудня 2019 під час виконання бойового завдання на сході України.

Читайте також: Проєкт "Пам'ятаємо": СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру "А" Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова. ВIДЕО

Вони були задіяні в контрдиверсійній операції, яка повинна була зупинити диверсійно-розвідувальні групи бойовиків. Ці ДРГ намагалися проникнути через лінію зіткнення в тил українських підрозділів і в мирні регіони для здійснення терактів.

Обидва полковники СБУ посмертно удостоєні вищого державного звання - Герой України.

У Києві вшанували память загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 01
У Києві вшанували память загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 02
У Києві вшанували память загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 03
У Києві вшанували память загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 04
У Києві вшанували память загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 05
У Києві вшанували память загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 06
У Києві вшанували память загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 07
У Києві вшанували память загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 08

Автор: 

Альфа (49) пам’ять (1186) СБУ (12809) Донбас (22355) втрати (4395)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Вечная и светлая память.......
показати весь коментар
01.12.2020 21:38
+14
У Києві вшанували пам'ять загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 3099
показати весь коментар
01.12.2020 21:59
+13
R I P .....
показати весь коментар
01.12.2020 21:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
R I P .....
показати весь коментар
01.12.2020 21:37 Відповісти
Вечная и светлая память.......
показати весь коментар
01.12.2020 21:38 Відповісти
У Києві вшанували пам'ять загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 9081

...
показати весь коментар
01.12.2020 21:52 Відповісти
У Києві вшанували пам'ять загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 3099
показати весь коментар
01.12.2020 21:59 Відповісти
У Києві вшанували пам'ять загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 2758
показати весь коментар
01.12.2020 22:14 Відповісти
Государство должно популяризировать культуру обращения с оружием, наконец принять законы об оружии, тогда противник сто раз подумает о нападении на нас, также появится прослойка общества, умеющая воевать, из которых будут выходить ценнейшие кадры... снайпера!!!
Парням R.I.P.
показати весь коментар
01.12.2020 23:31 Відповісти
Спите спокойно, герои!
показати весь коментар
01.12.2020 23:41 Відповісти
Така важка втрата.
Тіло Дмитра не віддавали тиждень.

Страшенно боляче.
Вже пролетів рік.

Вічна вам шана, Герої.
показати весь коментар
02.12.2020 08:55 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!
показати весь коментар
02.12.2020 10:59 Відповісти
Героям слава !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
02.12.2020 17:42 Відповісти
 
 