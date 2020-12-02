Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Минулого тижня танкові екіпажі зі складу угрупування військ, що виконує завдання на південному напрямку, відпрацювали елементи бою та відбиття наступу противника. На цей час воїни-танкісти вдосконалюють навички переміщення і маневрування на пересіченій місцевості, зміну напрямку руху та розгортання танкових підрозділів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.
- Практичні заняття з бойової підготовки тривають щодня. Наразі танкісти відшліфовують основні елементи танкового бою, – повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За словами командувача, танкові екіпажі також відпрацьовують дії у вогневих засідках.
- Військові навчаються завчасно й приховано розміщувати бойові машини, маючи на меті завдати противнику максимального ураження з близької відстані раптовим вогнем прямою наводкою. Це насамперед дозволяє перехоплювати ініціативу та створює переваги під час ведення танкового бою, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Як показує практика, постійні тренування надзвичайно важливі для воїнів-танкістів, які знаходяться в резерві або несуть бойове чергування, адже вони підтримують високий стан бойової готовності та дають змогу не втрачати практичні навички, набуті під час участі в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил. Разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.
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У обоих траков сетки маскировочные есть. У нас была 1 на ... много машин. Это реально прогресс!!!
В Марике у нас все строительство стало еще прошлым летом(((
Підготовка - це єдиний шлях до нашої перемоги.
Уцепится так как и Sgwartze Diwision, - вместе к победе.
Хотя, 2 Б-52 заставили кацапов ползти к сортиру..... мля! два бомбера!!! А на севере фрегат заставил кодло "флота рф" зайти в бухту свою и перенасрать в трюмы тор.педы.
и да, я ненавижу амеров...... понимаете почему??
А рано чи пізно дійде
Танк на степових просторах і в грамотних руках страшна зброя.
А в необучених руках і за дурної тактики- гроб на гусеницях
наши-то при обороне вопов рашистские танки сразу раздевали , а потом жгли из фаготов и сапогов , а накоротке с граников
раздевали броню редко , но если раздели то поражали с первого птура