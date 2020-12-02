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Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Минулого тижня танкові екіпажі зі складу угрупування військ, що виконує завдання на південному напрямку, відпрацювали елементи бою та відбиття наступу противника. На цей час воїни-танкісти вдосконалюють навички переміщення і маневрування на пересіченій місцевості, зміну напрямку руху та розгортання танкових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

- Практичні заняття з бойової підготовки тривають щодня. Наразі танкісти відшліфовують основні елементи танкового бою, – повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також дивіться: "Головне завдання - знищити морський десант противника", - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами командувача, танкові екіпажі також відпрацьовують дії у вогневих засідках.

- Військові навчаються завчасно й приховано розміщувати бойові машини, маючи на меті завдати противнику максимального ураження з близької відстані раптовим вогнем прямою наводкою. Це насамперед дозволяє перехоплювати ініціативу та створює переваги під час ведення танкового бою, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Як показує практика, постійні тренування надзвичайно важливі для воїнів-танкістів, які знаходяться в резерві або несуть бойове чергування, адже вони підтримують високий стан бойової готовності та дають змогу не втрачати практичні навички, набуті під час участі в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил. Разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.

Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою 01
Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою 02
Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою 03
Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою 04
Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою 05
Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою 06
Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою 07
Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою 08
Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою 09

Автор: 

армія (3771) оборона (4780) танк (2066) військові навчання (2775) ЗСУ (7542) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
постоянные тренировки чрезвычайно важны для воинов-танкистов, ведь они поддерживают высокое состояние боевой готовности и позволяют не терять практические навыки
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02.12.2020 10:43
+9
Танкісти навчаються. Неперевершенно, молодці!!!))) Слава Україні!!
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02.12.2020 10:54
+5
Хочеш миру, готуйся до війни!

Підготовка - це єдиний шлях до нашої перемоги.
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02.12.2020 10:53
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на Банковой им будет тесно...
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02.12.2020 10:06 Відповісти
Круто!
У обоих траков сетки маскировочные есть. У нас была 1 на ... много машин. Это реально прогресс!!!
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02.12.2020 10:21 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3234266/konserva_bez_stroku_davnost_mnoboroni_zupinilo_budvnitstvo_jitla_dlya_vyiskovih/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75164823
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02.12.2020 10:34 Відповісти
Боюсь, что это показуха...(((
В Марике у нас все строительство стало еще прошлым летом(((
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02.12.2020 18:45 Відповісти
постоянные тренировки чрезвычайно важны для воинов-танкистов, ведь они поддерживают высокое состояние боевой готовности и позволяют не терять практические навыки
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02.12.2020 10:43 Відповісти
Хочеш миру, готуйся до війни!

Підготовка - це єдиний шлях до нашої перемоги.
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02.12.2020 10:53 Відповісти
Танкісти навчаються. Неперевершенно, молодці!!!))) Слава Україні!!
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02.12.2020 10:54 Відповісти
Героям слава!!!
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02.12.2020 18:43 Відповісти
Арей в помощь, или в шо там верили воины.... ах да, Вотан вроде, разгромили Великий Рим, или там Один(глазомерил за этим всем)? Гарпия - вот как назвать штурмовую бригаду.
Уцепится так как и Sgwartze Diwision, - вместе к победе.
Хотя, 2 Б-52 заставили кацапов ползти к сортиру..... мля! два бомбера!!! А на севере фрегат заставил кодло "флота рф" зайти в бухту свою и перенасрать в трюмы тор.педы.
и да, я ненавижу амеров...... понимаете почему??
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02.12.2020 11:01 Відповісти
Артиллерия-Бог войны .В нынешних условиях ещё и авиация (дроны).
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02.12.2020 11:12 Відповісти
У нас нету авиации, при столкновении с РФ эти танки будут гробиками...
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02.12.2020 11:55 Відповісти
Небо американці закриють, якщо дійде до заруби.
А рано чи пізно дійде

Танк на степових просторах і в грамотних руках страшна зброя.
А в необучених руках і за дурної тактики- гроб на гусеницях
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02.12.2020 13:00 Відповісти
Закроют ... Грузинам "закрыли" во время войны.
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02.12.2020 13:15 Відповісти
Грузины, четырьмя Буками, приземлили десяток кацапских пепилацов, пока у них ракеты не кончились. У нас Буков по более будет, да и ракет к ним тоже, и еще есть много вкусняшек, начиная с С-125, и...прочее... прочее...прочее.
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02.12.2020 13:55 Відповісти
макс , коробка и в городской застройке страшное оружие , только прыкрывать надо , в полях вобщем-то тож прикрывать надо ,
наши-то при обороне вопов рашистские танки сразу раздевали , а потом жгли из фаготов и сапогов , а накоротке с граников
раздевали броню редко , но если раздели то поражали с первого птура
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02.12.2020 19:52 Відповісти
При разумно поставленной ПВО не очень то и будут.Когда-то планировалось в каждой шестьдесятчетверке иметь пзрк,типа"стрела"-"игла"с обучением на оператора одного из членов экипажа..Неплохой бы был почин.Дороговато ,но оно того стоит..
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02.12.2020 13:24 Відповісти
Зато у нас есть ПВО, а в небе углов нет, да и с "кривизной земли" мы как то справлятся научились.
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02.12.2020 13:56 Відповісти
Всегда удивляюсь, кого они по блату взяли в "вийськове телебачення"?музыка это вообще жесть.зачем в начале видео ускорили проезд танков?постановочные съёмки бойца со Стрелой цэ шось вообще не серьезно.
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02.12.2020 12:26 Відповісти
В подобных видосах страшная музыка помогает в реальном бою примерно так же, как страшные татухи в солдатской бане
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02.12.2020 13:12 Відповісти
Діти рулять бо спеціалісти виїхали за кордон. Звук мотору танку краще будь-якої музики.
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02.12.2020 15:48 Відповісти
Коллеги, горжусь вами!
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02.12.2020 12:28 Відповісти
"Практические занятия по боевой подготовке" и "учения" - это разные вещи?
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02.12.2020 13:16 Відповісти
Без господства в воздухе танки - консервные банки, разминочка для задрота ,что управляет байкатаром
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02.12.2020 18:14 Відповісти
 
 