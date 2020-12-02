Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Минулого тижня танкові екіпажі зі складу угрупування військ, що виконує завдання на південному напрямку, відпрацювали елементи бою та відбиття наступу противника. На цей час воїни-танкісти вдосконалюють навички переміщення і маневрування на пересіченій місцевості, зміну напрямку руху та розгортання танкових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

- Практичні заняття з бойової підготовки тривають щодня. Наразі танкісти відшліфовують основні елементи танкового бою, – повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За словами командувача, танкові екіпажі також відпрацьовують дії у вогневих засідках.



- Військові навчаються завчасно й приховано розміщувати бойові машини, маючи на меті завдати противнику максимального ураження з близької відстані раптовим вогнем прямою наводкою. Це насамперед дозволяє перехоплювати ініціативу та створює переваги під час ведення танкового бою, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.



"Як показує практика, постійні тренування надзвичайно важливі для воїнів-танкістів, які знаходяться в резерві або несуть бойове чергування, адже вони підтримують високий стан бойової готовності та дають змогу не втрачати практичні навички, набуті під час участі в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил. Разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.

















