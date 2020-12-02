Українці не проходять обстеження, оскільки бояться отримати діагноз і чек за лікування, - Степанов. ВIДЕО

Через недофінансування медичної системи України пацієнти купують ліки за власний рахунок, що слугує результатом того, що вони рідше звертаються до закладів охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Під час своїх багатьох відвідувань усіх лікарень мені просто набридло дивитися на тумбочку, на якій стоять ліки людини, які вона принесла із собою,.. бо їй дали список, яких ліків немає і що треба докупити", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, люди іноді просто не йдуть обстежуватися.

"Бо вони дуже бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування. І потім іноді у разі важких захворювань (такі як онкологічні) починати продавати все, що у них є, щоб просто одужати, щоб просто жити. Це базова потреба будь-якої людини, це базова річ будь-якої країни - належне фінансування нашої системи охорони здоров'я", - наголосив міністр.

Степанов додав, що в 2021 році на медицину необхідно виділити 296 млрд грн.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини