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Проєкт "Без цензури": Хто розхитує Закарпаття? Як через корупцію проростає державна зрада. ВIДЕО

Як пов'язані контрабанда цигарок на кордоні України й Угорщини і так званий закарпатський сепаратизм? Кого насправді захищала СБУ? Та що насправді загрожує Закарпаттю?

Обшуки, сепаратизм, Партія угорців України й "контрабас" на кордоні - усі ці заплутані інтриги детально розкладає по поличках Богдан Буткевич у новому випуску "Без цензури".

Що трапилося? 30 листопада в одній зі спільнот про Закарпаття у фейсбуці з'явилося відео, на якому видно, що депутати Сюртівської ОТГ разом із головою громади після присяги співали угорський гімн.

Після цього у функціонерів одного з благодійних фондів Служба безпеки України провела обшуки. Знайшли літературу, яка популяризує так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії на Закарпатті.

Проте насправді це верхівка айсберга.

Кого саме обшукала Служба безпеки і з якою метою? Як місцеві закарпатські князьки ділять потоки контрабанди за допомогою силовиків? Та чому нинішня ситуація із обшуками в Партії угорців України має не так багато спільного із захистом державних інтересів, як може здатися на перший погляд? А головне - як нам взаємодіяти із Угорщиною?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Автор: 

Угорщина (2276) контрабанда (1823) сепаратизм (757) Буткевич Богдан (438) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+4
Люба внутрішня нестабільність країни іде від слабкості (нездалості, нефахавості, боягузства, продажності...) існуючого політичного режиму. Ці ****** не посміли навіть пукнути, наприклад у Франції, Польщі, Росії, Китаї, Німеччині. При СРСР мадяри Закарпаття і самої Угорщини сиділи в кущах і норах, навіть голосу не подавали. Існуючий в Україні політичний режим попри те, що бездарний і нефаховий, ще й боягузливий і продажний. Бо біля влади не українці ні по духу, ні за походженням. У них немає національної гідності.
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02.12.2020 17:34
+4
У нас в державі дуже багато продажних гнид, які і знищують державу з середини.
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02.12.2020 18:05
+2
Всім свідомим украінцям давно все зрозуміло , хто розхитує ситуацію на Закарпатті,
це кремлівський &окидьок і фюрер, який щедро проплачує йовбаків із сіятрами , а ті в свою чергу місцевих сепаратистів ,
щоби відтяпати частину Закарпаття та приєднати до Венгрії !
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02.12.2020 17:52
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02.12.2020 16:40 Відповісти
дуже добре про це розповів Г Тука.
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02.12.2020 17:27 Відповісти
Люба внутрішня нестабільність країни іде від слабкості (нездалості, нефахавості, боягузства, продажності...) існуючого політичного режиму. Ці ****** не посміли навіть пукнути, наприклад у Франції, Польщі, Росії, Китаї, Німеччині. При СРСР мадяри Закарпаття і самої Угорщини сиділи в кущах і норах, навіть голосу не подавали. Існуючий в Україні політичний режим попри те, що бездарний і нефаховий, ще й боягузливий і продажний. Бо біля влади не українці ні по духу, ні за походженням. У них немає національної гідності.
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02.12.2020 17:34 Відповісти
Всім свідомим украінцям давно все зрозуміло , хто розхитує ситуацію на Закарпатті,
це кремлівський &окидьок і фюрер, який щедро проплачує йовбаків із сіятрами , а ті в свою чергу місцевих сепаратистів ,
щоби відтяпати частину Закарпаття та приєднати до Венгрії !
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02.12.2020 17:52 Відповісти
У нас в державі дуже багато продажних гнид, які і знищують державу з середини.
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02.12.2020 18:05 Відповісти
все по полочкам разложил , люди хотят жить по нормальному и видят это у соседей , а у нас че ни день , то новая новость о беспределе чиновников - и никого не садят
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02.12.2020 18:06 Відповісти
чемодан/телега/родина............
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02.12.2020 18:48 Відповісти
дима , ты предлагаешь всем сваливать, так молодежь и так вылит в ближнее зарубежье , и правельно делают
а чет изменить у нас нельзя? ну чеб люди за кордон не бежали
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02.12.2020 19:18 Відповісти
кто-кто? шо не ясно? про "отдать Закарпатье" Венгрии еще 4 года назад Жирик верещал. значит расейская 5-я колонна давно там работает.
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03.12.2020 00:36 Відповісти
Так же как и в США! И везде! Кто платит деньги тот и танцует девушку! Китайские деньги полностью изиенили структуру дип государства и политические парти в США, элита продажна, бюрократия- продажна! Одни не хотят конкуренции, другие боятся потерять свое положение в обществе в следствии выборов, поэтому- нужен всемирный коммуно- фашизм, который прикрыли якобы новый технологическим укладом, во благо всего человечества, а по сути, несменяемость элит. Но закончится это все большим и грандиозным взрывом, который накроет человечество! Кто у нас там- человек разумный- нет , у подавляющего большинства ума нет, а я не говорю уже о просветленном уме- что собственно и означает слово - Разум. На подлости ,лживости , обмане- ты не сможешь построить справедливое общество. Все вы знакомы с Апокалипсисом от Иоанна Богослова, а вот других его трудов - явно не читало большинство! Потому что они признаны церквями - апокрифами- запрещенными к чтению. Я бы настоятельно рекомендовал бы ознакомится с его небольшим трудом, где он по сути берет интервью у Исуса. Там очень многие вещи проясняются. Так же как и становится понятным все эти варианты будущего связанные с чипированием, описанные в Апокалипсисе. Чипирование- это исскуственный интелект, это проект будущего, по которому тебя лишают права выбора и контролируют во всем, но с другой стороны- они подменяют твой несовершенный спящий закрытый мозг, подключая его к внешнему источнику контроля. И это уже не фентези- почитайте программы глобалистов и Байдена 2035! И если раньше у меня было сомнение- так что собой представляет Жизнь и воплощение на планете Земля- школа или Тюрьма? То в ближайшем будущем - это Концлагерь!
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03.12.2020 07:47 Відповісти
Готовиться ще одна гаряча точка в Україні венгри в закарпатті не рахують себе громадянами України,закони України там не діють ,поліція також їх підтримуе,в берегово потрібно розмістити військовий підрозділ там е військове містечко воно не відремонтоване і закинуте,якщо не почати вводити там Українські закони в життя; про мову про освіту,буде скоро донбас
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03.12.2020 09:01 Відповісти
 
 