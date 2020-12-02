Проєкт "Без цензури": Хто розхитує Закарпаття? Як через корупцію проростає державна зрада. ВIДЕО

Як пов'язані контрабанда цигарок на кордоні України й Угорщини і так званий закарпатський сепаратизм? Кого насправді захищала СБУ? Та що насправді загрожує Закарпаттю?

Обшуки, сепаратизм, Партія угорців України й "контрабас" на кордоні - усі ці заплутані інтриги детально розкладає по поличках Богдан Буткевич у новому випуску "Без цензури".

Що трапилося? 30 листопада в одній зі спільнот про Закарпаття у фейсбуці з'явилося відео, на якому видно, що депутати Сюртівської ОТГ разом із головою громади після присяги співали угорський гімн.

Після цього у функціонерів одного з благодійних фондів Служба безпеки України провела обшуки. Знайшли літературу, яка популяризує так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії на Закарпатті.

Проте насправді це верхівка айсберга.

Кого саме обшукала Служба безпеки і з якою метою? Як місцеві закарпатські князьки ділять потоки контрабанди за допомогою силовиків? Та чому нинішня ситуація із обшуками в Партії угорців України має не так багато спільного із захистом державних інтересів, як може здатися на перший погляд? А головне - як нам взаємодіяти із Угорщиною?

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Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.