"Без Цензури" в прямому ефірі: Хто після Зе? Скандал з Татаровим. Російська попса атакує українських дітей. ВIДЕО
Наступники Зеленського, зрада і "контрабас" на Закарпатті, скандал з орлом Януковича в ОП Олегом Татаровим, а на десерт - як російська попса пожирає мізки українських підлітків.
Все це - у традиційно злободенно-саркастичному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Поговоримо про зРаду, корупцію та інший політичний треш.
- Хто після Зеленського? Кого хоче бачити на чолі держави рядовий виборець і що може отримати натомість?
- Говорить і показує Закарпаття. Як пов'язані контрабанда сигарет на кордоні України та Угорщини і так званий закарпатський сепаратизм? Чого боїться президент Угорщини Віктор Орбан і як нам після всього цього взаємодіяти з Туреччиною?
- Справа Олега Татарова. Хто і що розслідує проти соратника ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка? І чому ми навряд чи побачимо Татарова за ґратами?
- Російська попса проти здорового глузду. Чому нинішні українські підлітки - вже втрачене покоління? І як попередити подібну ситуацію в майбутньому?
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Боюсь, дегенераты после Зеленского выберут еще бОльшего идиота и ватника.
https://www.youtube.com/watch?v=MsjCDQOnfis
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1691127414400287?__cft__[0]=AZW4-TNPTeTeg7YdvV-hSZdT818wy3wyneq3cXv2NI49JHgfEHxPUei-OGM8ihA9ZpRpd470lCmNdKC7Hoj7mTH78pHct2HFCUgBnRK_jqF5-ByNUoo9e05Vn-TEJwhPTJQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
https://www.facebook.com/irina.venediktova.31?__cft__[0]=AZW4-TNPTeTeg7YdvV-hSZdT818wy3wyneq3cXv2NI49JHgfEHxPUei-OGM8ihA9ZpRpd470lCmNdKC7Hoj7mTH78pHct2HFCUgBnRK_jqF5-ByNUoo9e05Vn-TEJwhPTJQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/irina.venediktova.31?__cft__[0]=AZW4-TNPTeTeg7YdvV-hSZdT818wy3wyneq3cXv2NI49JHgfEHxPUei-OGM8ihA9ZpRpd470lCmNdKC7Hoj7mTH78pHct2HFCUgBnRK_jqF5-ByNUoo9e05Vn-TEJwhPTJQ&__tn__=-]K-R Irina Venediktova
делает всё, чтобы недвусмысленно доказать всему миру, что топ-коррупция в Украине по-прежнему существует, цветёт и пахнет. Её вклад в этот процесс нынче неоценим и действует она прямолинейно, покрывая Татарова. Черта, который в 2014 году цинично доказывал послам стран ЕС, что митингующие на Евромайдане стреляли друг другу в затылки, а Беркут - «котики». Какие нах инвесторы? Как после этого можно ждать помощь от наших западных друзей в такое сложное время? https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZW4-TNPTeTeg7YdvV-hSZdT818wy3wyneq3cXv2NI49JHgfEHxPUei-OGM8ihA9ZpRpd470lCmNdKC7Hoj7mTH78pHct2HFCUgBnRK_jqF5-ByNUoo9e05Vn-TEJwhPTJQ&__tn__=-]K-R
Володимир Зеленський , Ирина же ведь тоже действует исходя из собственного мнения, «которое не совпадает с мнением ОП»? Они с Татаровым являются сообщниками? Хотя стоп. Татаров же как раз и работает в ОП)
ці кандидатури нам не підходять.
Повторять политические сценарии, уже отыгранные другими, совершенно не обязательно, но типичность ситуаций приводит примитивные руководящие умы к одним и тем же решениям.
О чем это я? Извините, я о Зеленском и о Гватемале.
В течение десятилетий в Гватемале выбирали президентами выдвиженцев нескольких коррупционных кланов, укоренившихся в национальной политике. У кланов было все куплено и все схвачено - суды, прокуратура, полиция, голоса в парламенте. Кланы бодались друг с другом, но влиянием на купленную вскладчину правоохранительную систему, в полном соответствии с заветами героев Марио Пьюзо, пользовались сообща.
К середине 2000-х гражданское общество Гватемалы вполне осознало, что "системными" инструментами внутри страны коррупцию не победить. Поэтому активисты воспользовались связями в дипломатических кругах (у приличных активистов такие связи обычно есть) и вышли аж на ООН с довольно необычной инициативой: предложили создать специально для Гватемалы международную консультативную группу юристов и специалистов по расследованию коррупционных дел.
И такая группа была создана, она получила название "Комиссия по предотвращению безнаказанности коррупционеров в Гватемале" (сокращенно CICIG) - и властям Гватемалы было предложено узаконить ее сотрудничество с правоохранительными структурами страны.
CICIG не имела ни функций следствия, ни, тем более, функций суда - комиссия лишь консультировала процесс расследования коррупционных дел, обеспечивала ему безупречную юридическую поддержку, и это в значительной степени (такова была идея) делало невозможным "слив" дел на этапе следствия и суда. Власть в Гватемале, однако, была настолько уверена в своем контроле над судебной системой, что этой опасности не увидела - и работу CICIG в стране санкционировала (хотя, понятно, и без большого восторга).
Когда при участии CICIG начали отправляться под суд и в тюрьму министры, руководители спецслужб и даже, о ужас, президент страны Отто Перес Молина, и эффективность международной консультативной группы стала вполне очевидной, отзывать ее разрешение на работу (чего все национальные политические элиты страстно хотели) стало просто неприлично. И ни один президент из старых коррупционных кланов на такой шаг так и не решился.
Правда, политическую систему Гватемалы и традиционный уровень ее коррумпированности эти приговоры изменили не особо - кланы при власти оставались все те же, и незаконное обогащение от причастности к власти все так же было пределом их стремлений. И тщательная очистка судебной и правоохранительной систем от коррупции, по большому счету, оставались лишь политическим лозунгом. Единственное, что изменилось - коррупция благодаря приговорам (а даже коррумпированная система вынуждена под тщательным присмотром работать, как порядочная - хотя бы в отдельных случаях) перестала быть фигурой умолчания. И очередные кандидаты в президенты от этих кланов теперь шли на выборы с тяжелым, как говорится "антирейтингом".
Ага, скажет в этом месте читатель. Ага, отвечу ему я. А что еще я могу ему ответить?
Так вот. Именно "внесистемный" Джимми Моралес в конце концов сделал то, что стеснялись сделать его "системные" предшественники. В 2019 году он выгнал из Гватемалы CICIG. После того, как было начато следствие о коррупции весьма близких к Джимми деятелей, он просто аннулировал соглашение, которое регламентировало работу комиссии в стране. Суверенитет национальной коррупции был полностью восстановлен. А на всякие "неудобно же" и "что скажут в ООН" "внесистемному" Джимми было, мягко говоря, наплевать. Репутация? Да пофиг. Кто на гватемальском телевидении пахал, тот в цирке не смеется.
Вы интересуетесь, к чему может привести "слив" дела Микитася/Татарова? Да ни к чему. У нас же в Украине нет никакого CICIG. Выгонять Зеленскому некого. У нас только НАБУ, САП и Антикоррупционный суд. А их можно, например, просто признать неконституционными. Внезапно. Ну, будет Еврокомиссия ныть, а МВФ обещанные деньги зажилит. Пофиг. На крайняк можно будет позвонить Джимми Моралесу и поговорить с ним как бывший президент с бывшим президентом. Обменяться опытом.
Как было сказано выше, повторять сценарии тик в тик совершенно не обязательно, но схожесть ситуаций диктует схожесть реакций. К тому же, show must go on, партер кипит и ложи блещут. Даже на фоне провала реформ, очередного краха надежд и всплеска эпидемии, а также такой привычной безнаказанности коррупционеров.
Аплодисменты, аплодисменты. Занавес пошел, актеры на поклон. Иииии снято.
https://www.facebook.com/sergeberezhnoy/posts/3571209446235389 Serge V. Berezhnoy