"Без Цензури" в прямому ефірі: Хто після Зе? Скандал з Татаровим. Російська попса атакує українських дітей. ВIДЕО

Наступники Зеленського, зрада і "контрабас" на Закарпатті, скандал з орлом Януковича в ОП Олегом Татаровим, а на десерт - як російська попса пожирає мізки українських підлітків.

Все це - у традиційно злободенно-саркастичному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Поговоримо про зРаду, корупцію та інший політичний треш.

- Хто після Зеленського? Кого хоче бачити на чолі держави рядовий виборець і що може отримати натомість?

- Говорить і показує Закарпаття. Як пов'язані контрабанда сигарет на кордоні України та Угорщини і так званий закарпатський сепаратизм? Чого боїться президент Угорщини Віктор Орбан і як нам після всього цього взаємодіяти з Туреччиною?





- Справа Олега Татарова. Хто і що розслідує проти соратника ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка? І чому ми навряд чи побачимо Татарова за ґратами?

- Російська попса проти здорового глузду. Чому нинішні українські підлітки - вже втрачене покоління? І як попередити подібну ситуацію в майбутньому?

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