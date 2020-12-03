Влада в Білорусі на чолі з Лукашенком - це зло, проти якого законні методи не працюють, - Кравчук. ВIДЕО
Зло в особі "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, потрібно зупинити, застосовуючи навіть протизаконні методи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" перший президент України Леонід Кравчук.
"Я хочу звернутися до всіх білорусів. Не можна діяти за законом проти тих, хто порушує закон і зробив ці порушення нормою. Закон і добро не застосовують проти людини, яка творить беззаконня і зло. Зло необхідно зупинити обов'язково. Сьогодні влада в Білорусі на чолі з Лукашенком - це зло", - пояснив Кравчук.
Він зазначив, що за свої майже 87 років пережив польську, німецьку і московську окупацію, а зараз переживає російську агресію.
"У мене всередині дозрів глибокий непримиренний протест проти насильства, нелюдського ворожого ставлення лідера і влади в цілому до людини. І тому, звичайно, я розумію пенсіонерів", - зазначив український політик, коментуючи проведення в Мінську останніх акцій протесту.
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напердить"© (Г.Москаль)
Оце у канцелярії Архістратіга Михайла за стіл, або ще куди завалилася призовна справа на старого пердла - неперевершеного спеціаліста з маскування - колишнього секретаря ЦК КПУ з ідеології-завідувача ідеологічним відділом ЦК КПУ, тобто головного комуняцького ідеолога України, під личиною якого, як виявилося, маскувався непримиренний борець за українську демократію, простіше кажучи, - брехун і дурисвіт Кравчук.
При подавлении антиправительственных протестов в https://nv.ua/tags/minsk.html Минске и после задержаний силовиками пострадали по меньшей мере 1 376 человек, каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья, говорится в расследовании https://mediazona.by/article/2020/10/13/minsk-beaten Медиазоны .
Журналисты белорусской редакции получили от анонимного источника копию материалов Следственного комитета Беларуси по травмам протестующих в Минске и в изоляторе в Жодино. Подлинность документов подтвердил источник в одном из центральных подразделений СК.
Проанализировав статистику силовиков о пострадавших, журналисты установили, что во время протестов в августе-сентябре 2020 года пострадали 1 319 мужчин и 57 женщин, в том числе 24 несовершеннолетних. При этом более 600 пострадавших были избиты в автозаках, отделах милиции и СИЗО, то есть при отсутствии очевидцев и сопротивления со стороны задержанных.
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-skolko-chelovek-postradalo-poslednie-novosti-50117631.html
https://nv.ua/world/countries/zaderzhannye-v-hode-protestov-v-belarusi-rasskazali-ob-izdevatelstvah-v-sizo-foto-video-50106206.html «Избивали по гениталиям, стоя на ногах». Что рассказывают освобожденные из белорусских СИЗО о пытках и зверствах силовиков
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-omonovcy-iznasilovali-dubinkoy-programmista-novosti-belarusi-50112647.html В Беларуси во время протестов омоновец изнасиловал дубинкой программиста, который отказался разблокировать телефон
12 октября https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-v-mvd-prigrozili-ispolzovat-boevoe-oruzhie-novosti-belarusi-50117420.html МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие.
По официальным данным, только за три первых дня протестов в Минске и других городах Беларуси задержали шесть тысяч протестующих, два человека погибли.
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-chto-videl-medik-v-sizo-na-okrestina-video-poslednie-novosti-50107395.html
https://nv.ua/world/countries/protesty-v-belarusi-skolko-chelovek-postradalo-poslednie-novosti-50117631.html
https://www.youtube.com/watch?v=udfup1zl_Z8
Люди від болю ходили під себе» - очевидці про побиття в білоруських СІЗО
https://www.youtube.com/watch?v=QmcS1nBxxPc
«Дівчина з ОМОН била у пах так, що верещали» - жертва побиття у CІЗО Білорусі
https://www.youtube.com/watch?v=wAq8ANP_GbI
«Мені ледве не ампутували ногу» - білорус про побиття ОМОНом у СІЗО на Окрестіна
https://www.youtube.com/watch?v=dzeDT51sMR8
Продолжать можно до бесконечности...