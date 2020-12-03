Влада в Білорусі на чолі з Лукашенком - це зло, проти якого законні методи не працюють, - Кравчук. ВIДЕО

Зло в особі "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, потрібно зупинити, застосовуючи навіть протизаконні методи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" перший президент України Леонід Кравчук.

"Я хочу звернутися до всіх білорусів. Не можна діяти за законом проти тих, хто порушує закон і зробив ці порушення нормою. Закон і добро не застосовують проти людини, яка творить беззаконня і зло. Зло необхідно зупинити обов'язково. Сьогодні влада в Білорусі на чолі з Лукашенком - це зло", - пояснив Кравчук.

Він зазначив, що за свої майже 87 років пережив польську, німецьку і московську окупацію, а зараз переживає російську агресію.

"У мене всередині дозрів глибокий непримиренний протест проти насильства, нелюдського ворожого ставлення лідера і влади в цілому до людини. І тому, звичайно, я розумію пенсіонерів", - зазначив український політик, коментуючи проведення в Мінську останніх акцій протесту.

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