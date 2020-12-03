"Ви бачили нового радника міністра оборони Молдови? Негр! Американець!", - Жириновський і Скабєєва обговорюють зовнішню політику Молдови. ВIДЕО

Депутат російської Держдуми Володимир Жириновський і кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва назвали пропозицію нового президента Молдови Маї Санду вивести російські війська з території невизнаної республіки Придністров'я рішенням, продиктованим американськими політиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва звернула увагу на нового радника міністра оборони Молдови.

"Ви бачили нового радника міністра оборони Молдови? Негр! Американець! Що він їм може нарадити ?!" - сказала Скабєєва.

Жириновський, обговорюючи цю тему, заявив, що необхідно збільшити контингент російських військ у Придністров'ї.

"Не тільки не виведемо, а в будь-який момент збільшимо. І попередити, якщо буде хоч один солдат убитий, то ми вживемо заходів, щоб нейтралізована була Молдова ... Хай що їм нарадять, наша відповідь буде жорсткою. Заздалегідь треба сказати, що ви кров'ю вмиєтеся", - пригрозив Жириновський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Молдови Санду хоче замінити російських "миротворців" спостерігачами ОБСЄ, Москва закликає "не робити різких кроків"