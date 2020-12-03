"Ви бачили нового радника міністра оборони Молдови? Негр! Американець!", - Жириновський і Скабєєва обговорюють зовнішню політику Молдови. ВIДЕО
Депутат російської Держдуми Володимир Жириновський і кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва назвали пропозицію нового президента Молдови Маї Санду вивести російські війська з території невизнаної республіки Придністров'я рішенням, продиктованим американськими політиками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва звернула увагу на нового радника міністра оборони Молдови.
"Ви бачили нового радника міністра оборони Молдови? Негр! Американець! Що він їм може нарадити ?!" - сказала Скабєєва.
Жириновський, обговорюючи цю тему, заявив, що необхідно збільшити контингент російських військ у Придністров'ї.
"Не тільки не виведемо, а в будь-який момент збільшимо. І попередити, якщо буде хоч один солдат убитий, то ми вживемо заходів, щоб нейтралізована була Молдова ... Хай що їм нарадять, наша відповідь буде жорсткою. Заздалегідь треба сказати, що ви кров'ю вмиєтеся", - пригрозив Жириновський.
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Якщо вас жодного разу не називали нацистом, екстемістом, бандерівцем, русофобом, агентом держдепу, західним прихвоснем та посіпакою, порохоботом - задумайтеся, а чи порядна ви людина?
Може Байден розжене плісняву.
Єт харашо
поставить ультиматум - орки ***** или блокада...
или тут есть какие то подводные камни, почему эта плесень там так долго живёт?
....
Русский витязь, лежащий в грязи
у пивнушки, раскинувши руки.
Знай. Тебя опоили хохлы,
а Обама насцал в твои брюки.
Оце найкраща характеристика всієї процапомосковської брехні.
И тут Биндеры вошли в Бендеры!