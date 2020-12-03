Вовки тероризують Ворохту: загризли вже понад 10 домашніх собак. ВIДЕО
Селище Ворохту на Прикарпатті атакували голодні вовки. Місцевих жителів просять бути уважними.
Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Це вже не перший напад вовків на селище. Цього разу хижаки наблизилися до людських осель - їх жертвами вже стали понад десяток домашніх собак.
На кадри камери спостереження одного з будинків Ворохти потрапили два вовки, що нишпорили по двору. Обійшлося без жертв.
До людських домівок сіроманці приходять затемна, кажуть ворохтянці. Полюють за легкою здобиччю - домашніми собаками, які поступаються їм розміром, та ще й сидять на прив'язі.
За словами лісників, хижаків в довколишніх лісах стало майже втричі більше. Одна з версій - це мігранти, можливо, з сусідньої Румунії. До людських дворів, швидше за все, їх жене голод.
Чи вдасться зловити хоча б одного вовка, лісники не знають. Зараз просять жителів Ворохти бути обережними і особливо стежити за дітьми. Адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/channel/UCz0CR9A29GmEeHCwRon_Zow Націоналіст України https://www.youtube.com/watch?v=tcDi5idHPpU&lc=************************** 1 день тому
Слава Україні !!! притомні люди не дивляться юдєн + юдєн , тим паче біксу наташу.
Я часто ходжу "сталкером" в Чорнобильську зону. Популяція вовків там дуже сильно зросла після виселення людей, але ніякої загрози вовки не становлять. Більше того, я сам ночую в покинутих селах де тих вовків повно і вони вирощують там молодь в закинутих льохах (див. фільм BBC "Радиоактивные волки Чернобыля").
Чув як вони рвали якусь здобич і вили посеред ночі неподалік мене, коли йшов скрізь Рудий ліс.
І вони мене абсолютно не чіпають, ба навіть бояться. І за всі ці роки після аварії, популяція зросла в десятки разів але я не чув випадків щоб вони не те що напали - хоча б спробували налякати. Немає такого.
Источник: https://censor.net/ru/v3234720
На каком "чеку" надо быть?
НАЧЕКУ, censor, НАЧЕКУ.
Не только волки бешеные, но и корректоров поуволили нафиг.
Зато все на "чеку".
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