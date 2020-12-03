Вовки тероризують Ворохту: загризли вже понад 10 домашніх собак. ВIДЕО

Селище Ворохту на Прикарпатті атакували голодні вовки. Місцевих жителів просять бути уважними.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Це вже не перший напад вовків на селище. Цього разу хижаки наблизилися до людських осель - їх жертвами вже стали понад десяток домашніх собак.

На кадри камери спостереження одного з будинків Ворохти потрапили два вовки, що нишпорили по двору. Обійшлося без жертв.

До людських домівок сіроманці приходять затемна, кажуть ворохтянці. Полюють за легкою здобиччю - домашніми собаками, які поступаються їм розміром, та ще й сидять на прив'язі.

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За словами лісників, хижаків в довколишніх лісах стало майже втричі більше. Одна з версій - це мігранти, можливо, з сусідньої Румунії. До людських дворів, швидше за все, їх жене голод.

Чи вдасться зловити хоча б одного вовка, лісники не знають. Зараз просять жителів Ворохти бути обережними і особливо стежити за дітьми. Адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.