УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11150 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 222 57

Вовки тероризують Ворохту: загризли вже понад 10 домашніх собак. ВIДЕО

Селище Ворохту на Прикарпатті атакували голодні вовки. Місцевих жителів просять бути уважними.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Це вже не перший напад вовків на селище. Цього разу хижаки наблизилися до людських осель - їх жертвами вже стали понад десяток домашніх собак.

На кадри камери спостереження одного з будинків Ворохти потрапили два вовки, що нишпорили по двору. Обійшлося без жертв.

До людських домівок сіроманці приходять затемна, кажуть ворохтянці. Полюють за легкою здобиччю - домашніми собаками, які поступаються їм розміром, та ще й сидять на прив'язі.

Також читайте: Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників

За словами лісників, хижаків в довколишніх лісах стало майже втричі більше. Одна з версій - це мігранти, можливо, з сусідньої Румунії. До людських дворів, швидше за все, їх жене голод.

Чи вдасться зловити хоча б одного вовка, лісники не знають. Зараз просять жителів Ворохти бути обережними і особливо стежити за дітьми. Адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.

Автор: 

тварини (463) Карпати (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
"ТСН вже не розказує про чупакабру, тому що вона стала президентом".

показати весь коментар
03.12.2020 10:48
+34
Волки прибежали в села спросить у людей куда вывезли ихние леса
показати весь коментар
03.12.2020 10:55
+23
Г+Г не хочет рассказать про борщевой набор? И скоко денег теперь тратят волки на пропитание? И хто в этом виноват и кто убил брата?
показати весь коментар
03.12.2020 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"ТСН вже не розказує про чупакабру, тому що вона стала президентом".

показати весь коментар
03.12.2020 10:48 Відповісти
позичив під відео Ragulivna, друкую із збереженням авторства.
https://www.youtube.com/channel/UCz0CR9A29GmEeHCwRon_Zow Націоналіст України https://www.youtube.com/watch?v=tcDi5idHPpU&lc=************************** 1 день тому
Слава Україні !!! притомні люди не дивляться юдєн + юдєн , тим паче біксу наташу.
показати весь коментар
03.12.2020 11:32 Відповісти
о так, ми всі любимо наташу.
показати весь коментар
03.12.2020 13:09 Відповісти
В тех местах полно охотников, в чем же дело??? Или на зароботках??
показати весь коментар
03.12.2020 10:49 Відповісти
У відео про це все сказано.
показати весь коментар
03.12.2020 10:53 Відповісти
Там же четко сказано - заповедник.
показати весь коментар
03.12.2020 10:56 Відповісти
ліси вирубали - живності менше, це тільки видиме
показати весь коментар
03.12.2020 10:51 Відповісти
Вовки живуть і в стeпу, і в тундрі, і на орних зeмлях із хатами. Можуть облаштовувати собі житло в одному будинку з людьми.
показати весь коментар
03.12.2020 11:56 Відповісти
А оружие купить местным жителям религия не позволяет?!
показати весь коментар
03.12.2020 10:51 Відповісти
Відкопати сховисько місцевим заважає конспірація
показати весь коментар
03.12.2020 13:57 Відповісти
это да. с каких это пор волк так браво хвостом виляет? ))
показати весь коментар
03.12.2020 11:52 Відповісти
Волки прибежали в села спросить у людей куда вывезли ихние леса
показати весь коментар
03.12.2020 10:55 Відповісти
Это точно. И где делись козы олени зайцы.
показати весь коментар
03.12.2020 10:57 Відповісти
Срочно вызывайте Кравчука и Сивохо. Пускай они с волками заключат перемирие
показати весь коментар
03.12.2020 10:56 Відповісти
хватит одного сивохо... чтоб волки сытые надолго ушли в леса....
показати весь коментар
03.12.2020 11:42 Відповісти
Г+Г не хочет рассказать про борщевой набор? И скоко денег теперь тратят волки на пропитание? И хто в этом виноват и кто убил брата?
показати весь коментар
03.12.2020 10:59 Відповісти
Мы такие ,с нами шутки плохи ....
показати весь коментар
03.12.2020 11:02 Відповісти
Волки приходят к людям, когда сокращается пищевая база - вырубаются леса, уничтожаются звери. Пусть ворохтяне скажут спасибо сами себе, своим браконьерам и вырубщикам лесов.
показати весь коментар
03.12.2020 11:06 Відповісти
Іноді буває щє через збільшення популяції.
показати весь коментар
03.12.2020 13:58 Відповісти
Це дуже обмежені випадки.
Я часто ходжу "сталкером" в Чорнобильську зону. Популяція вовків там дуже сильно зросла після виселення людей, але ніякої загрози вовки не становлять. Більше того, я сам ночую в покинутих селах де тих вовків повно і вони вирощують там молодь в закинутих льохах (див. фільм BBC "Радиоактивные волки Чернобыля").
Чув як вони рвали якусь здобич і вили посеред ночі неподалік мене, коли йшов скрізь Рудий ліс.
І вони мене абсолютно не чіпають, ба навіть бояться. І за всі ці роки після аварії, популяція зросла в десятки разів але я не чув випадків щоб вони не те що напали - хоча б спробували налякати. Немає такого.
показати весь коментар
03.12.2020 14:11 Відповісти
Там й кормова база зростає. Я ж кажу, що зменшення кб може відбуватися через збільшення популяції хижаків, популяція "кормів" може лишитися сталою (наприклад полювання, регулювання чисельності, хвороби, невідповідність або обмеження об'ємів кормів . Людський фактор не завжди до цього причетний впливом на кб, ось я до чого.
показати весь коментар
03.12.2020 17:13 Відповісти
1+1 тероризує цілу Україну і всі про це мовчать!
показати весь коментар
03.12.2020 11:07 Відповісти
Зачем волков сразу стрелять? Загляните волкам в глаза, увидьте в их глазах мир, заключите с ними перемирие, подпишите дорожную карту, дайте им особый статус.... Или чего вы там еще даунбаситам прокацапленым пообещали...
показати весь коментар
03.12.2020 11:12 Відповісти
ах, забыл еще сказать, что нужно отвести собак из села чтобы не правацировали волков и ввести медведей-миротворцев
показати весь коментар
03.12.2020 11:18 Відповісти
И проголосовать за вожака стаи волков...который обещает собакам конец эпохи поедания их волками.
показати весь коментар
03.12.2020 11:21 Відповісти
И главное не забывать баранов стрич.
показати весь коментар
03.12.2020 11:25 Відповісти
І вожаком зграї вовків повнен бути баран або хоча б заєць, тоді і запанує мир і добробут.
показати весь коментар
03.12.2020 12:28 Відповісти
Волки голосовали за Зелемойского...теперь в своем праве Что характерно, собаки тоже голосовали...и теперь их епут прямо в будках, которые они не строили.
показати весь коментар
03.12.2020 11:14 Відповісти
А ви ще більше вирубуйте ліси і винищуєте тварин.
показати весь коментар
03.12.2020 11:16 Відповісти
"Местных жителей просят быть на чеку."
Источник: https://censor.net/ru/v3234720

На каком "чеку" надо быть?
НАЧЕКУ, censor, НАЧЕКУ.
Не только волки бешеные, но и корректоров поуволили нафиг.
Зато все на "чеку".
показати весь коментар
03.12.2020 11:16 Відповісти
шановна, все що пов'язано з Карпатами- подається виключно в цілях срачу та зводиться до бенефісу https://censor.net/ua/user/461407 та таких як він.
показати весь коментар
03.12.2020 11:38 Відповісти
Эти волки походу не позорные, а голодные,позорные-наверху...
показати весь коментар
03.12.2020 11:25 Відповісти
Якби собаки були домашніми, вони були б у будинках.
показати весь коментар
03.12.2020 11:33 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2020 12:44 Відповісти
На видео не волк.
показати весь коментар
03.12.2020 11:50 Відповісти
Вроде на видео тот лабрадор и лазил о котором чувак позже говорит что пропал.
показати весь коментар
03.12.2020 11:56 Відповісти
собака то точно, но судя по хвосту бубликом, таки не лабрадор )
показати весь коментар
03.12.2020 12:01 Відповісти
Для хозяина он лабрадор.
показати весь коментар
03.12.2020 12:05 Відповісти
)) шо то я не подумал.
показати весь коментар
03.12.2020 12:09 Відповісти
междупрочим, есть такой парадокс. с массовым распространением фотоловушек в дикой и не только природе, ими зафиксированы некоторые животные, которые уже десятилетия считались вымершими. но вместе с тем, резко сократились сообщения о снежных людях, инопланетянях, чупакабрах и подобных феноменах дофотоловушковой охоты )
показати весь коментар
03.12.2020 11:59 Відповісти
криптозоология никуда не ушла просто стали меньше освещать об этом
показати весь коментар
03.12.2020 12:47 Відповісти
сейчас в новостных трендах корона либо выборы США
показати весь коментар
03.12.2020 12:50 Відповісти
) но если бы хоть мелочь в кадр попалась, то осветили бы так, шо мало не показалось бы.
показати весь коментар
03.12.2020 12:57 Відповісти
а если в округе замечено больше корейцев, то эффект пропажи собак приобретает другое толкование )
показати весь коментар
03.12.2020 12:03 Відповісти
По перше, на відео були собаки, а по-друге, для чого тримати на ланцюгах своїх собак!?
показати весь коментар
03.12.2020 12:30 Відповісти
Одичавшие собаки зачищают территорию, где они кормятся с помой, от других собак.
показати весь коментар
03.12.2020 13:10 Відповісти
Блін ліси вирубали коли рубали нищили все живе при вирубці, тепер вовки немають що їсти і йдуть там де є їжа...
показати весь коментар
03.12.2020 12:41 Відповісти
Взагалі дивно що вони ще є там місцеві та і не місцеві працівники різних служб постійно їздять на полювання на кабанів медведів і вовкі, реально думаю що з румунії прийшли своїх вже давно вибили
показати весь коментар
03.12.2020 12:44 Відповісти
На відео з камер однозначно зафіксовано собаку. У вовків хвіст завжди опущений.
показати весь коментар
03.12.2020 13:10 Відповісти
хвост бубликом никогда не закрутит )))
Вовки тероризують Ворохту: загризли вже понад 10 домашніх собак - Цензор.НЕТ 6180

...
показати весь коментар
03.12.2020 13:27 Відповісти
"Мигранты из соседней Румынии" - там голодно, вот они оттуда и бегут туда, где якобы "сыто".
показати весь коментар
03.12.2020 13:34 Відповісти
Видать узнали про "кінець епохи бідності"
показати весь коментар
03.12.2020 15:34 Відповісти
На відео з камери точно не вовк, а собака. Коротше, вовка ніхто не бачив. Але ж то таке
показати весь коментар
03.12.2020 16:10 Відповісти
я в 13 веке во франции,,,,,,??
показати весь коментар
03.12.2020 17:59 Відповісти
 
 