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Карантин вихідного дня істотно не вплинув на поширення коронавірусу, - інфекціоніст Дубровський. ВIДЕО

Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський заявив, що карантин вихідного дня практично не вплинув на епідемію коронавірусу, а повний локдаун буде свідчити про те, що влада не знає, що робити.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Це, (карантин вихідного дня. - ред.) може, якось і вплинуло, якихось пару відсотків. Але, звичайно, серйозно це ніяк не вплине. А те, що закриті кафе, закриті кінотеатри, але при цьому відкриті електрички, метро, ​​маршрутки... Це хіба може якось суттєво вплинути? Ну так, захворіє, наприклад, не 1 тис. осіб, а 950 - це щось міняє? Нічого не міняє", - заявив лікар.

На його думку, введення локдауну означає, що зупинити епідемію не виходить, тому вдаються до крайніх заходів.

"Взагалі я хочу сказати, це ставлення до локдауну - це крайній захід. Наприклад, летить літак, і починається проблема, пілот рулить вправо, вліво. Робить запасні маневри. А коли всі стрибають із парашутом із літака - це вже крик відчаю. Локдаун - це символ, що нічого не виходить, ми не знаємо, що робити, ми просто ставимо стоп-кран, і є такий міф, що щось станеться. А що станеться?" - зазначив Дубровський.

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
Я еще до введения зеленого дурантина говорил, что зебилам нужен дурантин с одной целью - показать быдлу видимость работы, поскольку лохи начали потихоньку просыпаться, и задавать вопрос: "что сделано за 9мес, кроме дорог за такие деньжища короновирусного фонда?"
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03.12.2020 12:55
+2
И с красным клапаном.
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03.12.2020 12:46
+1
Все через сраку роблять.
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03.12.2020 12:40
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Все через сраку роблять.
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03.12.2020 12:40 Відповісти
О, новый юнит)
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03.12.2020 12:40 Відповісти
Из табакерки!
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03.12.2020 14:39 Відповісти
Зато у него маска именно на том месте которое и нужно защищать от "пандемии".
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03.12.2020 12:45 Відповісти
И с красным клапаном.
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03.12.2020 12:46 Відповісти
И это не он.
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03.12.2020 12:47 Відповісти
Неважно. Видно - мужик с головой.
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03.12.2020 12:49 Відповісти
А маску с клапаном носит. Не знает, что такая маска совершенно не пригодна для изоляции выдоха её носящего.
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03.12.2020 12:54 Відповісти
Да похрену, никакая маска совершенно не пригодна для изоляции выдоха.
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03.12.2020 12:59 Відповісти
Да неужели??? Зачем же хирурги пользуются масками?
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03.12.2020 13:06 Відповісти
Це ж той, який помер, всі думали, шо від ковіду, а аналіз не підтвердив?
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03.12.2020 13:09 Відповісти
Хирурги - чтоб слюна с бактериями не попала на операционное поле. Но мы же, кажецца, чють выше говорили о выдохе с аэрозолем, не?
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03.12.2020 13:10 Відповісти
Вы считаете, что хирургическая маска не ловит аэрозоль?
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03.12.2020 13:23 Відповісти
А вы считаете, что ловит? Наивняк
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03.12.2020 13:27 Відповісти
Еще совместно с СИЗ глаз для защиты от попадания на слизистые крови и других жидкостей пациента.
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04.12.2020 03:38 Відповісти
Як ЗІЗ.
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03.12.2020 13:10 Відповісти
Як захист хірурга від пацієнта в меньшій мірі, як захист пацієнта від хірурга в більшій мірі.
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03.12.2020 13:29 Відповісти
Маска завжди була ЗІЗ. Може, ще зі стоматолога слина тобі в рота тече, того він і в масці?
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03.12.2020 13:33 Відповісти
Про слину краще посдискутуй з Карантин вихідного дня істотно не вплинув на поширення коронавірусу, - інфекціоніст Дубровський - Цензор.НЕТ 6733 https://censor.net/ru/user/384928, це його пояснення див. вище.
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03.12.2020 13:46 Відповісти
Я еще до введения зеленого дурантина говорил, что зебилам нужен дурантин с одной целью - показать быдлу видимость работы, поскольку лохи начали потихоньку просыпаться, и задавать вопрос: "что сделано за 9мес, кроме дорог за такие деньжища короновирусного фонда?"
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03.12.2020 12:55 Відповісти
А у нас є брихінги Дурестепана. І на хрена зеленодебільному лехторату щось ще. Лікуйтеся, люди від зарази зараз, потім - не встигнете...
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03.12.2020 13:04 Відповісти
Взагалі коли існує якась проблема, у даному випадку пандемія, то адекватна влада створює якійсь орган (штаб, комітет, комісію тощо) який бере на себе вирішення даного питання, там повинні бути певні фахівці, які вводять за особистим підписом відповідні рішення, ці рішеня виконує влада, яка призначає виконавців таких заходів і виконавців їх фінансування та правового забезпечення. Такі рішеня повинні бути публічними щоб громадяни бачили хто і за що відповідає при впроваджені певних дій. У даному випадку влада тримає весь час дулю в кишені. Мілкий бізнес під шумок розоряють заради супервеликих ділків-магнатів. В метро як ходили попрошайки так і ходять, як нічого не робили для технічного забезпечення протиепідемічних заходів так нічого і не зробли (скажемо посилити вентиляцію в ліфтах і вагонах метро, автомати для автоматичної дезінфекції вагонів і салонів в транспорті, як це давно вже зробили в Китаї тощо). Тому громадяни не вірять цій владі , яка приймає рішення невідомо як, і не відомо хто відповідальний за них.
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03.12.2020 13:22 Відповісти
Эта рыжая тварь уже на ахметкин канал переметнулась.Медведчук зарплаты урезал?
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03.12.2020 13:23 Відповісти
В ютубе "Надежда Жолобак: Ситуация с норками и коронавирусом" - это о том, что "у страха глаза велики". Выводы шокируют - изолированные особи быстро теряют иммунитет. Долго изолированные живут меньше. И внимание - украинская смертность в этом году меньше чем за предыдущий год. По факту с лета в местечках все забили на корону, иначе не выжить без работы и денег. Игра в панику возможно только там, где правительствам дают на это денег. ВОЗ в теме и в доле.
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03.12.2020 13:24 Відповісти
На самом деле важно не количество заболевших, а соотношение количества заболевших/выздоровевших, если выздоровевших больше, то это означает что заболеваемость идет на спад
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03.12.2020 13:25 Відповісти
Карантин выходного дня существенно не повлиял...

Так может быть тех мудаков, которые убеждали что оно сильно поможет теперь уволить за профнепригодность?
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03.12.2020 13:39 Відповісти
Так можно всех поувольнять! Других где наберем?!
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03.12.2020 14:42 Відповісти
Точно! Без Степашки и Шмыгаля народ же ж передохнет как мухи! Низзя увольнять, пущай дальше экспериментируют!
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03.12.2020 15:37 Відповісти
Мудаки кочаться, что будем делать? Пропадем!
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03.12.2020 15:52 Відповісти
Ну дебіли, вы вже якось домовтеся та брешіть щось одне. А то один в тин, інший - в млин.
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03.12.2020 13:49 Відповісти
" а полный локдаун будет свидетельствовать о том, что власти не знают, что делать." Типа если они не обьявят локдаун то это будет означать что они знают что делать?)
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03.12.2020 14:24 Відповісти
Так по всьому світі. Їм сказали робити безглуздий локдаун, вони і роблять саме локдаун, навіть слів не міняють.
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04.12.2020 07:08 Відповісти
 
 