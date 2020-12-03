Карантин вихідного дня істотно не вплинув на поширення коронавірусу, - інфекціоніст Дубровський. ВIДЕО

Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський заявив, що карантин вихідного дня практично не вплинув на епідемію коронавірусу, а повний локдаун буде свідчити про те, що влада не знає, що робити.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Це, (карантин вихідного дня. - ред.) може, якось і вплинуло, якихось пару відсотків. Але, звичайно, серйозно це ніяк не вплине. А те, що закриті кафе, закриті кінотеатри, але при цьому відкриті електрички, метро, ​​маршрутки... Це хіба може якось суттєво вплинути? Ну так, захворіє, наприклад, не 1 тис. осіб, а 950 - це щось міняє? Нічого не міняє", - заявив лікар.

На його думку, введення локдауну означає, що зупинити епідемію не виходить, тому вдаються до крайніх заходів.

"Взагалі я хочу сказати, це ставлення до локдауну - це крайній захід. Наприклад, летить літак, і починається проблема, пілот рулить вправо, вліво. Робить запасні маневри. А коли всі стрибають із парашутом із літака - це вже крик відчаю. Локдаун - це символ, що нічого не виходить, ми не знаємо, що робити, ми просто ставимо стоп-кран, і є такий міф, що щось станеться. А що станеться?" - зазначив Дубровський.

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