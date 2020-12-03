"Давайте залишимо фотозону і підемо працювати": Разумков відчитав нардепів, які влаштували фотосесію з Криклієм у ложі Кабміну у ВР. ВІДЕО
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зробив зауваження нардепам, які фотографувалися з головою Мінінфраструктури Владиславом Криклієм під час засідання парламенту.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"А давайте ми вже покинемо фотозону і підемо працювати, шановні колеги! І пан міністр так само. Владиславе Артуровичу, (міністр інфраструктури Владислав Криклій. - ред.), до побачення! Гарного вам дня, успіхів, нових досягнень", - сказав Разумков, після чого частина нардепів у залі почала аплодувати.
Зазначають, що на "фотосесію" з міністром прийшли "слуги народу" Корявченков, Тищенко та інші парламентарі.
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Топ коментарі
+28 Ksenia VB
показати весь коментар03.12.2020 13:17
+16 Валерия Ларченко #413106
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+10 vigo
показати весь коментар03.12.2020 13:46
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а призвать президента, покинуть зону видосиков и работать, спикеру слабо?
https://www.youtube.com/watch?v=m5YBPMtyrCU
Да это же работа мечты, мать ее!
неверно ..... Д'артаньянов там нету в принципе, среди слуг так точно..... Чуют местами, кто поумнее, что скоро вместо суда печерского, будет народный, и там д'артанянские шмотки пригодятся..... принаряжаются.....
Полный провал попытки восстановления антикоррупционного законодательства. Разумков до предела затянувший вопрос решения своим "альтернативным" законопроектом оставил Зеленского в дураках. Минус безвиз ...timeze2019.blogspot.com