"Давайте залишимо фотозону і підемо працювати": Разумков відчитав нардепів, які влаштували фотосесію з Криклієм у ложі Кабміну у ВР. ВІДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зробив зауваження нардепам, які фотографувалися з головою Мінінфраструктури Владиславом Криклієм під час засідання парламенту.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"А давайте ми вже покинемо фотозону і підемо працювати, шановні колеги! І пан міністр так само. Владиславе Артуровичу, (міністр інфраструктури Владислав Криклій. - ред.), до побачення! Гарного вам дня, успіхів, нових досягнень", - сказав Разумков, після чого частина нардепів у залі почала аплодувати.

Зазначають, що на "фотосесію" з міністром прийшли "слуги народу" Корявченков, Тищенко та інші парламентарі.

Відео 112

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розгляне законопроект про повернення е-декларування завтра, якщо буде консенсус всіх фракцій, - нардеп "Голоси" Железняк