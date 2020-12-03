"Настроения нема...": у Києві чоловік увірвався до церкви і погрожував перерізати собі горло розбитою пляшкою. ВIДЕО

У церкві на вулиці Магнітогорській (біля "Даринку") в Києві чоловік погрожував перерізати собі горло розбитою пляшкою. Йому перешкодили співробітники патрульної поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції в Telegram.

"Екіпаж столичних патрульних прибув на виклик на вулицю Магнітогорську. Там у приміщення церкви увірвався чоловік і, тримаючи біля горла розбиту пляшку, погрожував скоїти самогубство. Очевидці негайно викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що патрульні були на місці за лічені хвилини й намагалися налагодити контакт із чоловіком, однак пів години перемовин не дали результату. Чоловік продовжував погрожувати й нікого до себе не підпускав.



Тоді, підібравши вдалий момент, патрульні підійшли ближче й схопили чоловіка за руки, а командир роти Євгеній Косянчук відібрав у нього гострий предмет.



Надалі чоловікові викликали спеціалізовану швидку допомогу. Попередньо, лікарі виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Його шпиталізували.

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