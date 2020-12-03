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"Настроения нема...": у Києві чоловік увірвався до церкви і погрожував перерізати собі горло розбитою пляшкою. ВIДЕО

У церкві на вулиці Магнітогорській (біля "Даринку") в Києві чоловік погрожував перерізати собі горло розбитою пляшкою. Йому перешкодили співробітники патрульної поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції в Telegram.

"Екіпаж столичних патрульних прибув на виклик на вулицю Магнітогорську. Там у приміщення церкви увірвався чоловік і, тримаючи біля горла розбиту пляшку, погрожував скоїти самогубство. Очевидці негайно викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульні були на місці за лічені хвилини й намагалися налагодити контакт із чоловіком, однак пів години перемовин не дали результату. Чоловік продовжував погрожувати й нікого до себе не підпускав.

Тоді, підібравши вдалий момент, патрульні підійшли ближче й схопили чоловіка за руки, а командир роти Євгеній Косянчук відібрав у нього гострий предмет.

Надалі чоловікові викликали спеціалізовану швидку допомогу. Попередньо, лікарі виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Його шпиталізували.

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Автор: 

Київ (19463) самогубство (633) погрози (488) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+8
А мог бы поехать в рашку и грохнуть путина
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03.12.2020 14:03
+4
Я думаю, если бы он самовыпилился хуже бы не стало
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03.12.2020 14:01
+3
Зрителей искал...
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03.12.2020 14:05
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Я думаю, если бы он самовыпилился хуже бы не стало
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03.12.2020 14:01 Відповісти
Опять копы помешали) да что ж такое)
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03.12.2020 14:03 Відповісти
А мог бы поехать в рашку и грохнуть путина
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03.12.2020 14:03 Відповісти
"Настроения нема"...
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03.12.2020 14:07 Відповісти
Лучше беню или ренат бандитыча, потом боголюбова, корбена. и это перерастет в маленькое хобби
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03.12.2020 14:12 Відповісти
Украина страна мирная, мы не терористы, как Иран
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03.12.2020 15:14 Відповісти
Давай мы тебе поможем, поставим пару синяков и руки вывернем))
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03.12.2020 14:04 Відповісти
Еще и посадить могут. Выйдет очень православным, ведь его спас Бок))
Попом может станет даже.
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03.12.2020 14:04 Відповісти
Похоже, что перед этим он себе бутылку об голову разбил.
"Настроения нема...": в Киеве мужчина ворвался в церковь и грозил перерезать себе горло разбитой бутылкой - Цензор.НЕТ 5723
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03.12.2020 14:05 Відповісти
ну он же наверняка не из ВДВ
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03.12.2020 14:26 Відповісти
Зрителей искал...
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03.12.2020 14:05 Відповісти
💯%
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03.12.2020 14:08 Відповісти
нема настроения - грохни ЗЕльоного!
Появится веселье.....
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03.12.2020 14:16 Відповісти
до чего зебобики довели население
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03.12.2020 15:12 Відповісти
сколько дадут годков за самоубийство ?
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03.12.2020 21:12 Відповісти
Нужно отменить ответственность за подстрекательство. А то такой вот будет и не дай Бог рядом быть, потом обвинят, бо у него настроения нима, а ты ему не понравился. .
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12.04.2021 18:59 Відповісти
 
 