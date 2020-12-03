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Тіхановська офіційно оголосила про готовність очолити Білорусь у перехідний період. ВІДЕО

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що готова очолити країну в перехідний період. Політик зазначила, що її мета - об'єднати кращих експертів і демократичні сили, щоб Республіка підійшла до змін "із найменшими шоками".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала у відеозверненні, опублікованому на YouTube.

За словами Тіхановської, "режим Лукашенка" розвалюється: "Всі ми розуміємо, що режим розвалюється і за етапом тиску і протесту неминуче почнеться етап діалогу. Люди з системи опиняться в ситуації, коли їм вигідніше сісти за стіл переговорів, а не воювати з власним народом".

"Мене багато хто питає, чи готова я бути лідером народу в цей момент. Так, я офіційно заявляю, що готова очолити країну в перехідний період. Я беру на себе цю відповідальність, тому що знаю, що я не одна. Моя мета - об'єднати найкращих експертів і демократичні сили, щоб Білорусь підійшла до нових виборів із найменшими шоками. Для цього створено Координаційну раду і Кабінет представників із різних сфер - і кожен із них працює в інтересах білорусів", - зазначила вона.

Тіхановська наголосила, що в даний час уже розробили концепцію проведення нових виборів, проєкт конституційної реформи, яка буде проведена після відходу Лукашенка, програми економічної допомоги вразливим групам і підтримки малого і середнього бізнесу.

"Ми продовжуємо тиснути на режим і працюємо над тим, як полегшити і прискорити перехідний період і повернути владу народу", - сказала вона.

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"Ще влітку я обіцяла вам, що підготую умови для проведення нових прозорих виборів президента Республіки Білорусь. І своє слово я тримаю", - резюмувала Тіхановська.

Білорусь (7930) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+6
иди маршируй!)
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03.12.2020 14:27
+6
Из прежних новостей: "В воскресенье, 25 октября, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале с понедельника всеобщей забастовки в стране."...

бла-бла-бла...

Как там сябры - всё ещё бастуют? )
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03.12.2020 14:29
+6
У наступну неділю - марш "готових возглавіть".
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03.12.2020 14:31
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иди маршируй!)
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03.12.2020 14:27 Відповісти
она слабая женщина, вдруг решила опять стать сильной...
а, слабо, для начала, возглавить объявленное партизанское движение, перевязать наискось норковую шапку бело-красно-белой лентой и уйти в лес, чтобы там по-партизански перезимовать....сумеет, значит сильная - это тест на сильность
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03.12.2020 15:51 Відповісти
І я також можу, але хітрозачьосаного куди подіти?!
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03.12.2020 14:30 Відповісти
Из прежних новостей: "В воскресенье, 25 октября, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале с понедельника всеобщей забастовки в стране."...

бла-бла-бла...

Как там сябры - всё ещё бастуют? )
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03.12.2020 14:29 Відповісти
В що, не видно? Всі на цензорів))
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03.12.2020 15:29 Відповісти
У наступну неділю - марш "готових возглавіть".
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03.12.2020 14:31 Відповісти
Не, по четвергам у нас марш инвалидов. В воскресение идут остатальные.
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03.12.2020 14:36 Відповісти
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03.12.2020 14:58 Відповісти
Не надо мне шоков, ни маленьких ни больших..
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03.12.2020 14:34 Відповісти
Китайское предупреждение ,есть такой термин у историков
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03.12.2020 14:35 Відповісти
що за міль
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03.12.2020 14:59 Відповісти
Ой. Котлетница согласна царюваты. Уговорили...

Скромно и со вкусом.
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03.12.2020 15:16 Відповісти
Я лучший эксперт по многим вопросам. Однако мне предложений от нее не поступало. Представляю, кого она там наберет в свою команду.
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03.12.2020 15:55 Відповісти
Кто там в цари крайний? Никто?! Так я первым буду!

Тіхановська офіційно оголосила про готовність очолити Білорусь у перехідний період - Цензор.НЕТ 8898
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03.12.2020 15:31 Відповісти
Каждая кухарка может управлять страной.
Где то я это уже слышал. И знаю, чем закончилось.
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03.12.2020 16:14 Відповісти
Облом ... Кухарка хочет руководить страной ...
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03.12.2020 16:46 Відповісти
Безхребетная амеба !!!!
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03.12.2020 16:56 Відповісти
Шел 2050 год. Тихановская заявила, что она готова возглавить страну в переходный период.
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03.12.2020 17:17 Відповісти
Коли беруть відповідальність то не здрискують з країни...А залишаються з народом...Як ото залишився Шухевич з людьми,які пішли за ним і з ними ж загинув...А не як Бандера,який здриснув і був забитий не зі зброєю,а з кульком апельсинів в руках...
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03.12.2020 17:34 Відповісти
Тіхановська вже політичний труп, -- не вийшло. Маленька шавка проти Лукашенка.
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03.12.2020 20:56 Відповісти
Сябри не готові скинути з себе ярмо.
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03.12.2020 22:51 Відповісти
Сябри не готові скинути з себе ярмо.
Україна зкочується на рівень Білорусії, то країною керують блазні пу...
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03.12.2020 22:55 Відповісти
Я долго думал.Потому что понимаю всю ответственность,которая ляжет на мои плечи.Ноя понял,что я тоже готов возглавить Беларусь в переходный период)
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04.12.2020 08:49 Відповісти
 
 