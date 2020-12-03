Тіхановська офіційно оголосила про готовність очолити Білорусь у перехідний період. ВІДЕО

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що готова очолити країну в перехідний період. Політик зазначила, що її мета - об'єднати кращих експертів і демократичні сили, щоб Республіка підійшла до змін "із найменшими шоками".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала у відеозверненні, опублікованому на YouTube.

За словами Тіхановської, "режим Лукашенка" розвалюється: "Всі ми розуміємо, що режим розвалюється і за етапом тиску і протесту неминуче почнеться етап діалогу. Люди з системи опиняться в ситуації, коли їм вигідніше сісти за стіл переговорів, а не воювати з власним народом".

"Мене багато хто питає, чи готова я бути лідером народу в цей момент. Так, я офіційно заявляю, що готова очолити країну в перехідний період. Я беру на себе цю відповідальність, тому що знаю, що я не одна. Моя мета - об'єднати найкращих експертів і демократичні сили, щоб Білорусь підійшла до нових виборів із найменшими шоками. Для цього створено Координаційну раду і Кабінет представників із різних сфер - і кожен із них працює в інтересах білорусів", - зазначила вона.

Тіхановська наголосила, що в даний час уже розробили концепцію проведення нових виборів, проєкт конституційної реформи, яка буде проведена після відходу Лукашенка, програми економічної допомоги вразливим групам і підтримки малого і середнього бізнесу.

"Ми продовжуємо тиснути на режим і працюємо над тим, як полегшити і прискорити перехідний період і повернути владу народу", - сказала вона.

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"Ще влітку я обіцяла вам, що підготую умови для проведення нових прозорих виборів президента Республіки Білорусь. І своє слово я тримаю", - резюмувала Тіхановська.