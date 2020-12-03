Глава Нацполіції Клименко нагородив патрульного, який зазнав поранення під час затримання озброєних зловмисників у Києві. ВIДЕО

Глава Національної поліції Ігор Клименко відвідав у лікарні пораненого інспектора Управління патрульної поліції в місті Київ лейтенанта поліції Віталія Тафійчука. Глава Нацполіції вручив поліцейському нагрудний знак "За відвагу в службі". Також відомчі нагороди отримали ще троє поліцейських, які затримували групу фігурантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Саме завдяки таким професійним діям поліцейського і формується загальна думка про все відомство. Попереду у тебе складна операція, я впевнений, що вона пройде успішно, і ти незабаром повернешся до служби", - сказав Клименко.

Згадуючи день затримання правопорушників, патрульний Тафійчук розповів, що до кінця його зміни залишалися лічені години, на наступний день він повинен був іти у відпустку.

"Це був майже кінець зміни. Ми патрулювали у Святошинському районі, коли помітили автомобіль, який порушував правила дорожнього руху, а саме – не працювало заднє освітлення номерного знаку. Ми зупинили транспортний засіб, зробили усне зауваження та вказали водію на його технічну несправність", – сказав Віталій.

Він додав, що це був водій таксі, а в салоні автівки перебували троє пасажирів, які поводилися підозріло. Відтак поліцейські вирішили перевірити документи у чоловіків.

Напарник Віталія помітив у одного з пасажирів рацію та кобуру. Щойно зловмисники збагнули, що поліцейський побачив вказані предмети, вибігли з автомобіля та почали тікати. Чоловік, якого переслідував Віталій, витягнув вогнепальну зброю, здійснив постріли та спричинив поліцейському три вогнепальні поранення.

Також дивіться: Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують. ФОТОрепортаж

"Я був у свідомості, там ще були постріли, хвилювався за напарника, що з ним. Ми розуміємо, що на службі є ризики. Немає гарантії, що поліцейський заступить на службу та не отримає ніяких травм. Але після цього випадку у всіх піднявся бойовий дух. Всі ще більш стараються, самовіддано працюють. Такі ситуації неприємні, але додають мужності",- зазначив Віталій Тафійчук.

Патрульний служить у поліції майже три роки. Сьогодні Голова Нацполіції вручив лейтенанту поліції Віталію Тафійчуку його першу нагороду – нагрудний знак "За відвагу в службі".

Крім того, відомчі заохочувальні відзнаки отримали напарник пораненого поліцейського та екіпаж патрульної поліції, який прибув на підмогу колегам та допоміг затримати озброєних зловмисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 листопада Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які відкрили стрілянину в Святошинському районі столиці. В результаті події постраждав працівник патрульної поліції, який зупинив підозрілий автомобіль.