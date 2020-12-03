УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11445 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
1 728 4

Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 грудня, у місті Дніпро на фасаді будівлі середньої загальноосвітньої школи № 106 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Дмитру Анатолійовичу Акімову, 25.03.1991 року народження, старшому солдату, старшому стрільцю 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 31.07.2014 року в районі міста Шахтарськ Донецької області внаслідок потужних обстрілів найманцями РФ позицій Збройних Сил України з реактивних систем залпового вогню "Град", а також атаки найманцями РФ колони БТР десантників.

Про це, із посиланням на депутата Дніпропетровської обласної ради Гліба Пригунова, йдеться в матеріалі місцевого видання dnipro.depo.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо вшановувати пам’ять загиблих героїв. Дмитро Акімов, загинув влітку 2014 під Шахтарськом. Сьогодні встановили разом з ГО "Родине коло" меморіальну дошку в 106-й школі, де Дмитро навчався. Дякуємо тим, хто поклав життя за Україну! Дякуємо батькам за виховання героїв! Дякуємо Збройним Силам України за можливість жити у вільній країні! Дякуємо Дніпровська єпархія Православної Церкви України за постійну духовну підтримку бійців та родин героїв! Слава Україні!", - зазначається у повідомленні.

Також дивіться: Меморіальну дошку Герою України Тарасу Матвіїву відкрили на Львівщині. ФОТОрепортаж

Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі 01
Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі 02
Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі 03
Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі 04
Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі 05

Автор: 

Дніпро (3273) школа (2209) меморіальна дошка (190) Донбас (22356) військовослужбовці (4744) Ян Осока (1495) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3972

...
показати весь коментар
03.12.2020 16:58 Відповісти
Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 7212 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показати весь коментар
03.12.2020 17:33 Відповісти
очень правильно написано : загинув, захищаючи територіальну цілісність України від російських окупантів!
а не так,как говорит Зеленский : " та сторона"
показати весь коментар
03.12.2020 17:55 Відповісти
 
 