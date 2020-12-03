У метро Києва поліція від початку карантину склала 148 протоколів на людей без масок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці стежать не тільки за тим, щоб пасажири метрополітену були в масках, а й за тим, чи правильно одягнуті засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку карантину столичні правоохоронці склали 148 адміністративних матеріалів, з яких 63 направлено на розгляд до районних судів міста Києва за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Три особи притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень. Крім цього, на 85 громадян накладено штраф правами поліції метрополітену за неправильне носіння індивідуальних засобів захисту", - сказано в повідомленні.

У поліції підкреслили, що прагнуть насамперед не оштрафувати громадян, а домогтися того, щоб ті одягли маски, а тим, у кого масок немає, навіть їх надають.

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"Поліцейські насамперед націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян та наголошують на необхідності не тільки носіння засобів індивідуального захисту, а й правильного їх використання. На порушників, які категорично не згодні з законними вимогами поліції, правоохоронці на місці складають адміністративний протокол за ч. 2 ст . 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказав начальник превентивної діяльності управління поліції в метрополітені Олександр Киричук.

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