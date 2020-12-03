У метро Києва поліція від початку карантину склала 148 протоколів на людей без масок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці стежать не тільки за тим, щоб пасажири метрополітену були в масках, а й за тим, чи правильно одягнуті засоби індивідуального захисту.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку карантину столичні правоохоронці склали 148 адміністративних матеріалів, з яких 63 направлено на розгляд до районних судів міста Києва за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Три особи притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень. Крім цього, на 85 громадян накладено штраф правами поліції метрополітену за неправильне носіння індивідуальних засобів захисту", - сказано в повідомленні.
У поліції підкреслили, що прагнуть насамперед не оштрафувати громадян, а домогтися того, щоб ті одягли маски, а тим, у кого масок немає, навіть їх надають.
"Поліцейські насамперед націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян та наголошують на необхідності не тільки носіння засобів індивідуального захисту, а й правильного їх використання. На порушників, які категорично не згодні з законними вимогами поліції, правоохоронці на місці складають адміністративний протокол за ч. 2 ст . 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказав начальник превентивної діяльності управління поліції в метрополітені Олександр Киричук.
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Даже есть картинка такая в инете.
1. Всё о незаконности «карантинных» постановлений от Кабмина: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhz0pxQ8sv2E%26fbclid%3*****************-nowz83xNwgqlA6HnBRXbpH1RHAHtUkGg7Y_V3PN7l3qo%26app%3Ddesktop&h=AT0tG1wcXFkenYWFGgbO7_VyG6NNXgkISp5cf3YQzh5KqhaSAwrsuqevSl57-rMNOT_t-PmlZAvICj3RNkRkPHd-fBZ3ApgsbpYQMLw1CM73KkZd4IEk-bkrxKkc9pHq7ASu&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3zRLCOHvHNOEXYq987-BaIXU_-oUb-v7sP891C4rK3-RuAOgimOdRThahqWfTcI-sCIl-**************************************************************************** https://www.youtube.com/watch?v=hz0pxQ8sv2E&fbclid=IwAR1-FJj1SgEgATuruJfEu--5VFE1duXbEyaiROsIN6hhmnpOcFynTinJf2M&app=desktop
2. Если вас остановили на улице сотрудники полиции и выясняют где ваша маска, покажите им (расскажите им о) статью 3 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», согласно которому, требует, чтобы вам выдали маску или указали место, где вам выдадут маску с бюджетные средства. Вы не обязаны, за собственные средства, принимать противоэпидемические мероприятия!
Обращаю ваше внимание, потому что это важно: действительно, статья 44-3 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» предусматривает наложение штрафа за нарушение правил, карантина людей! А дальше ВНИМАНИЕ - указанная норма не касается здоровых людей, а в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» касается людей, которые уже болеют инфекционными болезнями, то есть уже являются бактерионосителями !!!
3. https://www.facebook.com/profile.php?id=100037722171214&__cft__%5b0%5d=AZUCZEtyGLxtr39ICm9b-NtDebSdDbjytJHpw69jb4FXxcw-eYQoEz62ofl4PcX86W_IJZZRbvgxS1OkUGbSdOHae99lfskDqqXIqyKn3SamkLXeMq5osoQsm-wTTLhtOYJIJpmht_gMJILe8TnEqId8&__tn__=-UC%2CP-y-R Анатолій Буднік https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=309510683649668&id=100037722171214&__cft__%5b0%5d=AZUCZEtyGLxtr39ICm9b-NtDebSdDbjytJHpw69jb4FXxcw-eYQoEz62ofl4PcX86W_IJZZRbvgxS1OkUGbSdOHae99lfskDqqXIqyKn3SamkLXeMq5osoQsm-wTTLhtOYJIJpmht_gMJILe8TnEqId8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 сентября в 23:23 ·
Сьогодні в метро "Площа Льва Толстого" троє поліцаїв указали щоб я одяг намордник. Я їм нагадав рішення Конституційного суду від 28.08.2020 року про незаконність Постанови Кабміну та запитав чому в порушення ст. 60 Конституції України та рішення Конституційного суду вони намагаються виконати незаконну Постанову та попросив їхні посвідчення, щоб відкрити проти них кримінальну справу за перевищення службових обов'язків.
Двоє поліцаїв зразу утекли, а третій, якого я зажав в проході, зазначив що вони не заставляють, а лишень пропонують і також швиденько зник. НЕБІЙТЕСЯ ЦИХ ІСТОТ, А ВИМАГАЙТЕ ЇХНІ ПОСВІДЧЕННЯ, ВИКЛИКАЙТЕ ОПЕРАТИВНУ ГРУПУ, ФІКСУЙТЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПИШІТЬ ЗАЯВУ ПРО ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗЛОЧИНУ ч.1 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень або влади). БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ І ПОБОРЕТЕ !!!
"Ум за разум зашёл"?
Надеюсь - проспались уже!
І також на роботі і вдома і в під'їзді де живете і на першому поверсі де ходить більше за все людей щоб сісти в ліфт.
ПО МОРДЕ ЛУПИТЬ РЕЗИНОВЫМИ ДУБИНКАМИ, ЕСЛИ НЕТ ДЕНЕГ НА ШТРАФ.
В ГЕРМАНИИ 200 ЕВРО ШТРАФ ЗА НОШЕНИЕ МАСКИ НИЖЕ НОСА, И ПЛАТЯТ, КТО ПОПАЛся