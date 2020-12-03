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У метро Києва поліція від початку карантину склала 148 протоколів на людей без масок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці стежать не тільки за тим, щоб пасажири метрополітену були в масках, а й за тим, чи правильно одягнуті засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку карантину столичні правоохоронці склали 148 адміністративних матеріалів, з яких 63 направлено на розгляд до районних судів міста Києва за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Три особи притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень. Крім цього, на 85 громадян накладено штраф правами поліції метрополітену за неправильне носіння індивідуальних засобів захисту", - сказано в повідомленні.

У поліції підкреслили, що прагнуть насамперед не оштрафувати громадян, а домогтися того, щоб ті одягли маски, а тим, у кого масок немає, навіть їх надають.

Читайте також: ВООЗ посилила правила носіння медичних масок: У погано провітрюваних приміщеннях люди завжди мають носити маски

"Поліцейські насамперед націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян та наголошують на необхідності не тільки носіння засобів індивідуального захисту, а й правильного їх використання. На порушників, які категорично не згодні з законними вимогами поліції, правоохоронці на місці складають адміністративний протокол за ч. 2 ст . 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказав начальник превентивної діяльності управління поліції в метрополітені Олександр Киричук.

Також читайте: Правоохоронці виписали 2 111 штрафів за неносіння масок, - Степанов. ВIДЕО

У метро Києва поліція від початку карантину склала 148 протоколів на людей без масок 01
У метро Києва поліція від початку карантину склала 148 протоколів на людей без масок 02
У метро Києва поліція від початку карантину склала 148 протоколів на людей без масок 03
У метро Києва поліція від початку карантину склала 148 протоколів на людей без масок 04

Автор: 

карантин (18172) маска (157) Метрополітен (1416) Нацполіція (15164) штраф (1862) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+5
Ещё надо штрафовать тех, кто нос из маски высовывает.
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03.12.2020 23:22
+4
Они шо тоже в метро ездят?
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03.12.2020 23:11
+4
В качестве информации к размышлению:

1. Всё о незаконности «карантинных» постановлений от Кабмина: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhz0pxQ8sv2E%26fbclid%3*****************-nowz83xNwgqlA6HnBRXbpH1RHAHtUkGg7Y_V3PN7l3qo%26app%3Ddesktop&h=AT0tG1wcXFkenYWFGgbO7_VyG6NNXgkISp5cf3YQzh5KqhaSAwrsuqevSl57-rMNOT_t-PmlZAvICj3RNkRkPHd-fBZ3ApgsbpYQMLw1CM73KkZd4IEk-bkrxKkc9pHq7ASu&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3zRLCOHvHNOEXYq987-BaIXU_-oUb-v7sP891C4rK3-RuAOgimOdRThahqWfTcI-sCIl-**************************************************************************** https://www.youtube.com/watch?v=hz0pxQ8sv2E&fbclid=IwAR1-FJj1SgEgATuruJfEu--5VFE1duXbEyaiROsIN6hhmnpOcFynTinJf2M&app=desktop
2. Если вас остановили на улице сотрудники полиции и выясняют где ваша маска, покажите им (расскажите им о) статью 3 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», согласно которому, требует, чтобы вам выдали маску или указали место, где вам выдадут маску с бюджетные средства. Вы не обязаны, за собственные средства, принимать противоэпидемические мероприятия!
Обращаю ваше внимание, потому что это важно: действительно, статья 44-3 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» предусматривает наложение штрафа за нарушение правил, карантина людей! А дальше ВНИМАНИЕ - указанная норма не касается здоровых людей, а в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» касается людей, которые уже болеют инфекционными болезнями, то есть уже являются бактерионосителями !!!
3. https://www.facebook.com/profile.php?id=100037722171214&__cft__%5b0%5d=AZUCZEtyGLxtr39ICm9b-NtDebSdDbjytJHpw69jb4FXxcw-eYQoEz62ofl4PcX86W_IJZZRbvgxS1OkUGbSdOHae99lfskDqqXIqyKn3SamkLXeMq5osoQsm-wTTLhtOYJIJpmht_gMJILe8TnEqId8&__tn__=-UC%2CP-y-R Анатолій Буднік https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=309510683649668&id=100037722171214&__cft__%5b0%5d=AZUCZEtyGLxtr39ICm9b-NtDebSdDbjytJHpw69jb4FXxcw-eYQoEz62ofl4PcX86W_IJZZRbvgxS1OkUGbSdOHae99lfskDqqXIqyKn3SamkLXeMq5osoQsm-wTTLhtOYJIJpmht_gMJILe8TnEqId8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 сентября в 23:23 ·
Сьогодні в метро "Площа Льва Толстого" троє поліцаїв указали щоб я одяг намордник. Я їм нагадав рішення Конституційного суду від 28.08.2020 року про незаконність Постанови Кабміну та запитав чому в порушення ст. 60 Конституції України та рішення Конституційного суду вони намагаються виконати незаконну Постанову та попросив їхні посвідчення, щоб відкрити проти них кримінальну справу за перевищення службових обов'язків.
Двоє поліцаїв зразу утекли, а третій, якого я зажав в проході, зазначив що вони не заставляють, а лишень пропонують і також швиденько зник. НЕБІЙТЕСЯ ЦИХ ІСТОТ, А ВИМАГАЙТЕ ЇХНІ ПОСВІДЧЕННЯ, ВИКЛИКАЙТЕ ОПЕРАТИВНУ ГРУПУ, ФІКСУЙТЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПИШІТЬ ЗАЯВУ ПРО ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗЛОЧИНУ ч.1 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень або влади). БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ І ПОБОРЕТЕ !!!
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04.12.2020 08:30
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А сколько было составлено протоколов на корупционеров высокого ранга ?
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03.12.2020 23:09 Відповісти
Они шо тоже в метро ездят?
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03.12.2020 23:11 Відповісти
Ещё надо штрафовать тех, кто нос из маски высовывает.
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03.12.2020 23:22 Відповісти
и член из трусов
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03.12.2020 23:30 Відповісти
Это - эквивалентно.
Даже есть картинка такая в инете.
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04.12.2020 00:27 Відповісти
Эх, вашу бы полицию к нам, а то у нас все без масок ходят.
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03.12.2020 23:23 Відповісти
В Одэссе? Одэсса это неправильная Одесса ))
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03.12.2020 23:36 Відповісти
У метро Києва поліція від початку карантину склала 148 протоколів на людей без масок - Цензор.НЕТ 5021
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04.12.2020 00:57 Відповісти
тупа мусорська показуха
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04.12.2020 00:20 Відповісти
В качестве информации к размышлению:

1. Всё о незаконности «карантинных» постановлений от Кабмина: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhz0pxQ8sv2E%26fbclid%3*****************-nowz83xNwgqlA6HnBRXbpH1RHAHtUkGg7Y_V3PN7l3qo%26app%3Ddesktop&h=AT0tG1wcXFkenYWFGgbO7_VyG6NNXgkISp5cf3YQzh5KqhaSAwrsuqevSl57-rMNOT_t-PmlZAvICj3RNkRkPHd-fBZ3ApgsbpYQMLw1CM73KkZd4IEk-bkrxKkc9pHq7ASu&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3zRLCOHvHNOEXYq987-BaIXU_-oUb-v7sP891C4rK3-RuAOgimOdRThahqWfTcI-sCIl-**************************************************************************** https://www.youtube.com/watch?v=hz0pxQ8sv2E&fbclid=IwAR1-FJj1SgEgATuruJfEu--5VFE1duXbEyaiROsIN6hhmnpOcFynTinJf2M&app=desktop
2. Если вас остановили на улице сотрудники полиции и выясняют где ваша маска, покажите им (расскажите им о) статью 3 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», согласно которому, требует, чтобы вам выдали маску или указали место, где вам выдадут маску с бюджетные средства. Вы не обязаны, за собственные средства, принимать противоэпидемические мероприятия!
Обращаю ваше внимание, потому что это важно: действительно, статья 44-3 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» предусматривает наложение штрафа за нарушение правил, карантина людей! А дальше ВНИМАНИЕ - указанная норма не касается здоровых людей, а в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» касается людей, которые уже болеют инфекционными болезнями, то есть уже являются бактерионосителями !!!
3. https://www.facebook.com/profile.php?id=100037722171214&__cft__%5b0%5d=AZUCZEtyGLxtr39ICm9b-NtDebSdDbjytJHpw69jb4FXxcw-eYQoEz62ofl4PcX86W_IJZZRbvgxS1OkUGbSdOHae99lfskDqqXIqyKn3SamkLXeMq5osoQsm-wTTLhtOYJIJpmht_gMJILe8TnEqId8&__tn__=-UC%2CP-y-R Анатолій Буднік https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=309510683649668&id=100037722171214&__cft__%5b0%5d=AZUCZEtyGLxtr39ICm9b-NtDebSdDbjytJHpw69jb4FXxcw-eYQoEz62ofl4PcX86W_IJZZRbvgxS1OkUGbSdOHae99lfskDqqXIqyKn3SamkLXeMq5osoQsm-wTTLhtOYJIJpmht_gMJILe8TnEqId8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 сентября в 23:23 ·
Сьогодні в метро "Площа Льва Толстого" троє поліцаїв указали щоб я одяг намордник. Я їм нагадав рішення Конституційного суду від 28.08.2020 року про незаконність Постанови Кабміну та запитав чому в порушення ст. 60 Конституції України та рішення Конституційного суду вони намагаються виконати незаконну Постанову та попросив їхні посвідчення, щоб відкрити проти них кримінальну справу за перевищення службових обов'язків.
Двоє поліцаїв зразу утекли, а третій, якого я зажав в проході, зазначив що вони не заставляють, а лишень пропонують і також швиденько зник. НЕБІЙТЕСЯ ЦИХ ІСТОТ, А ВИМАГАЙТЕ ЇХНІ ПОСВІДЧЕННЯ, ВИКЛИКАЙТЕ ОПЕРАТИВНУ ГРУПУ, ФІКСУЙТЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПИШІТЬ ЗАЯВУ ПРО ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗЛОЧИНУ ч.1 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень або влади). БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ І ПОБОРЕТЕ !!!
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04.12.2020 08:30 Відповісти
еще постанова ВЦСПС 1936 р. ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО!!!
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09.12.2020 08:09 Відповісти
Голубчик, Вы о чём???...
"Ум за разум зашёл"?
Надеюсь - проспались уже!
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13.12.2020 19:36 Відповісти
Якщо приміщення не перевітрюється - не відкриті вікна у вагонах хочь трохи, то маска автоматично стає маскарадною. Відчиняйте вікна хочь трохи.

І також на роботі і вдома і в під'їзді де живете і на першому поверсі де ходить більше за все людей щоб сісти в ліфт.
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04.12.2020 09:58 Відповісти
мусорня своєю улюбленою справою займається , нічого робити не треба - тільки знущайся з громамадян
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04.12.2020 10:56 Відповісти
жаль дебилы не болеют коронавирусом
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09.12.2020 08:05 Відповісти
148 протоколів в метро? Та вони нічого не роблять. Там всі 148 проколів міг скласти кожний працівник поліції.
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04.12.2020 12:15 Відповісти
найди еще постановление ВЦСПС 1936 года.
ПО МОРДЕ ЛУПИТЬ РЕЗИНОВЫМИ ДУБИНКАМИ, ЕСЛИ НЕТ ДЕНЕГ НА ШТРАФ.
В ГЕРМАНИИ 200 ЕВРО ШТРАФ ЗА НОШЕНИЕ МАСКИ НИЖЕ НОСА, И ПЛАТЯТ, КТО ПОПАЛся
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09.12.2020 08:03 Відповісти
 
 