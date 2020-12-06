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У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ". ВIДЕО

Державний прапор України розміром 120 квадратних метрів запустили в напрямку окупованої Горлівки за допомогою повітряних куль з гелієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

Акція приурочена до Дня Збройних сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом. ФОТО

прапор (482) Донбас (22356) День Збройних сил України (31) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+37
У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3709
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06.12.2020 20:28
+20
Флаг Украины должен висеть над каждым административным зданием Донбасса, а не летать на воздушных шариках...
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06.12.2020 20:21
+16
Буде, але не при цьому президенті.
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06.12.2020 20:24
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це точно не план Б зєйлюка.... він би на таке не відважився
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06.12.2020 20:19 Відповісти
Флаг Украины должен висеть над каждым административным зданием Донбасса, а не летать на воздушных шариках...
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06.12.2020 20:21 Відповісти
Буде, але не при цьому президенті.
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06.12.2020 20:24 Відповісти
Согласен ,что подобное смогло бы произойти только при Кеннеди, Вашингтоне , Рузвельде,Деголе или Черчеле и им подобным , а у нас все 6 гавно один лучше другого ,от комуняки до клоуна через олигарха ,тряпку , зека и пистуна пусть участники форума найдут своего из списка и возрадуются
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06.12.2020 20:48 Відповісти
Тамошнему зверью это без надобности.
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06.12.2020 20:24 Відповісти
сталин прое..л вов, во 2-й мировой практически незамечен, зато отличился в уничтожении млн кого попало...(((
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06.12.2020 20:40 Відповісти
У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3709
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06.12.2020 20:28 Відповісти
Ще будемо. Життя нас заставить.
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06.12.2020 20:35 Відповісти
Помню по своей работе в 2014-2015 я с военных вообще не брал деньги за свою работу. Тогда они этого заслуживали.
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06.12.2020 21:46 Відповісти
И еще Серж не забывай, что на форуме среди так называемых "форумчан" каждый день тусуются 70% пригожинских кацапских троллей под украинским прокси и фажками Украины. Поверь, я лично об этом знаю на 100%, так что все не так плохо, как твоей бабушке рассказывают в телевизоре а тебе в инете.
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06.12.2020 21:58 Відповісти
что ж ты такой дебил кгб-шный в 55 то лет?
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07.12.2020 01:10 Відповісти
І хто потім роздробив цю єдність? Історична пам'ять так пошуткувала?
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06.12.2020 20:36 Відповісти
Бо хтось сказав розумом обділениму насєлєнію, що Порох наживається на війні і на них, і ані уставшіє очєнь сільно ат вайни вибрали клоуна малороського, в принципі це закономірно. Вас Порох сильно захищав від війни, а ви йому і віддячили удмурти малороські.....
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06.12.2020 20:41 Відповісти
Кого вас? Ти з ким взагалі тут розмовляєш- зі своє хворою уявою?
Я чітко запитав- ХТО роздробив? І чому Президент України не протидіяв цьому?
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06.12.2020 20:45 Відповісти
З тобою уставший.
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06.12.2020 20:47 Відповісти
Я за Пороха голосував- і вже не впершеце це тобі кажу. Чи твої дві звивини цього не здатні запам'ятати?
То ХТО і чому Президент цьому потурав?
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06.12.2020 20:49 Відповісти
Що ж скажу як я це бачу, какламойська бабушка разом з мертвечуком та рештою шайки вирішила поставити свого президента, і пішла інформаційна атака на Порошенка. І коти й собаки вже знали, що він крадій . І ось так в нас є те, що ми маємо.
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06.12.2020 20:56 Відповісти
Де відповідь на друге питання- чому Президент України цьому потурав?
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06.12.2020 20:58 Відповісти
А ти ж за Порошенка голосував, то подивись інтервью про це як його обливали брудом.
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06.12.2020 21:00 Відповісти
Нема в тебе відповіді. І в мене нема. Та я хоча б задаю такі незручні питання- а ти тут лише з дитячими забавками носишся, що дурне теля.
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06.12.2020 21:19 Відповісти
Дивітся,наче однодумці ,а чубитесь !!! Треба лише усвідомити що в нас одна єдина країна і її інтереси понад усе !!))
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06.12.2020 21:39 Відповісти
Однодумці- то в першу чергу про думаючих. Він до них жодного відношення не має- бо нема чим.
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06.12.2020 21:44 Відповісти
Час покаже хто є ху!!!))
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06.12.2020 21:48 Відповісти
Євгенович поцінновувач верховних дуп.
І йому взагалі байдуже чия попєнь сидить в кріслі. Головне прещидента захистити, бо для рабського розуму президент це держава.
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06.12.2020 21:50 Відповісти
"Я гналась за вами три дня и три ночи...")))
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06.12.2020 22:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478939, "чому Президент України цьому потурав?" А Ви самі не розумієте? Бо в нас була не хунта (нажаль). І одна з небагатьох помилок Порошенка - те, що він вважав , що він президент європейської держави. Що народ мудрий і розділяє демократичні цінності, що він все бачить , розуміє і оцінить. Ан ні ! Нарід бачить тільки "сватів" і голобородьків і вірить в будь-яке лайно з вуст дубінських-мусійчучок-саакашвіль, аби тільки йому вказали на "ворога".
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06.12.2020 22:30 Відповісти
Мене цікавить розуміння того, кого я питав.
І дата- правитель гарний, тільки йому народ якийсь не такий попався.)))
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06.12.2020 22:33 Відповісти
Сашок, ти на https://censor.net/ru/user/478939 не наїзжай - він тут, дійсно, лише в підтримку твого божества писав раніше. Як і Гига і індєєц - вони приклад нормальної людини із своїми думками та вподобаннями. Пишуть, до речі, без хамства, як то ********** нині ви.
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06.12.2020 20:59 Відповісти
Ти вже повернулося? Швидко..... ти колись видно спортсменом був
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06.12.2020 21:01 Відповісти
От саме це і вирізняє тебе та інших від https://censor.net/ru/user/478939 (в минулому - Саша Хрещатик), Гигу та індєйця - у них відсутнє хамство в дописах.
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06.12.2020 21:04 Відповісти
Вася, я відповів на твою брехню і наглість. Які проблеми? Ти ж не вибачився ?
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06.12.2020 21:06 Відповісти
Так в чому "брехню", що саме ти тут в 2019-му найбільш розпинався, що восени 19-го проти Бубочки буде майдан?
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06.12.2020 21:09 Відповісти
Вася, не включай дурника. Хоча він в тебе включений постійно. А люди вже не раз виходили, і ще вийдуть.
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06.12.2020 21:11 Відповісти
Так, Сашок, люди вийдуть. Але в жодному випадку не за святого Рошенко, як то зачиналось і луснуло минулого року.
От проти Бубочки, Рошенко, Мертвечука, Юльки люди точно вийдуть.
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06.12.2020 21:15 Відповісти
Бо "Дістали!!!!" (С)
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06.12.2020 21:17 Відповісти
Чуєш, а яка є альтернатива зеленському? Я бачу одну, це Порошенко. А ти , що скажеш?
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06.12.2020 21:18 Відповісти
Так, Сашок, "Єслі нє путін, то кто?!"(с)
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06.12.2020 21:20 Відповісти
Вася, ти скільки сьогодні випив?
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06.12.2020 21:24 Відповісти
До речі, взагалі не пью. Ні горілки, ні пива, ні вина. І так вже років з п'ять.
Так що знову мимо.
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06.12.2020 22:18 Відповісти
Та, що там мимо, адже в тебе ще гірше чим я думав.
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06.12.2020 22:25 Відповісти
Дійсно ,реально ,то хто???))
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06.12.2020 21:42 Відповісти
Кличко, судячи з усього.
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06.12.2020 21:45 Відповісти
ЦЕ що чорний гумор??)))
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06.12.2020 21:47 Відповісти
А ЗЕ для розуміння цього було мало?
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06.12.2020 22:21 Відповісти
Ну точно не колишній бандит із банди "Рибки".
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06.12.2020 22:17 Відповісти
Не впевнений, що це нам і тут вирішувати. Та і який він там бандит...
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06.12.2020 22:20 Відповісти
Ага. Як приклад: ну от який бандит, колишній рекетир Волканов, який нині в Кропивницькому поважна людина - начальник відділу міськради з прав захисту споживачів.
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06.12.2020 22:27 Відповісти
І до речі, зайняв він це "тепле місце" досить давно, не рік і не п'ять тому назад.
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06.12.2020 22:29 Відповісти
Бо злодії розставляють своїх людей при владі- а ми цього робити не вміємо. Далі щось треба пояснювати?
Тому і обираємо серед НИХ, а не серед НАС.
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06.12.2020 22:36 Відповісти
От саме тому я і кажу, що нині вибір між гівном та ще більшим гівном - тобто між тими, хто на криміналі дорвався до влади в Україні в 90-ті роки
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06.12.2020 22:42 Відповісти
І от віриш, дуже болісно було зрозуміти, що результатами Майдану скористались пройдисвіти. Всі надії крахом, що в цій країні щось зміниться на краще ще за нашого життя...
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06.12.2020 22:45 Відповісти
Відповім філософськи - Добро можно зробити лише із Кривди. Бо нічого іншого навкруги нема. Так що наступний схоже на те Кличко.
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06.12.2020 22:50 Відповісти
Дякую.
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06.12.2020 21:19 Відповісти
Могло быть хуже, мог прийти к власти бойко или медведчук...
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07.12.2020 10:25 Відповісти
Шкода тільки, вітер сьогодні дме на Горлівку виключно з луганди https://www.ventusky.com/?p=48.77;36.14;7&l=wind-10m&w=dark
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06.12.2020 20:37 Відповісти
Главное, чтобы ***** в бункере удавилось, и не важно какой ветер
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06.12.2020 20:44 Відповісти
Молодцы, надо им напоминать о нормальной жизни. Например Крым никогда так хорошо не жил, как в Украине, пусть теперь вспоминают.
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06.12.2020 21:01 Відповісти
Ну шо сказать... Знатно дыбилов ордловских потроллили! Вы, твари
сепарские , будете на коленях умолять , шоб вас, сцук, ваще как-то с Украиной ассоциировали! Пшлинах! Здыхайтэ у любимого пуйла!)
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06.12.2020 21:06 Відповісти
красиво...
зі святом вас, ВСУ !!!
Героям СЛАВА !
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06.12.2020 21:06 Відповісти
Україні також Слава!)
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06.12.2020 21:12 Відповісти
Слава Україні!
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06.12.2020 21:19 Відповісти
Вот запустили бы так на шариках зеленских,ермаков,аваковых,коломойсих и т.д.,толку было бы больше.
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06.12.2020 21:21 Відповісти
Победа будет за Украиной
А вот облезлая курица Льва явно достала 😀😀😀
У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3216
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06.12.2020 21:21 Відповісти
молодцы.
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06.12.2020 21:37 Відповісти
-- поддержал!
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06.12.2020 21:41 Відповісти
https://twitter.com/SerbinSergiy

https://twitter.com/SerbinSergiy Serbin Sergiy



Видатну волонтерку Оксану Корчинську нагороджену іменною зброєю не пустили на урочисті заходи, із-за відмови від нагороди зеленої влади. Має санкції з 2018 від кремлівських ляльководів.


У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3836

У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 9317
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06.12.2020 21:57 Відповісти
Гопота, наша и не наша, она только силу уважает. Местное же население должно видеть от государства (а не от отдельных волонтеров) желание деоккупации, но видит только тупую нелепую трепотню.
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06.12.2020 22:02 Відповісти
Нарид Украины(подсадной народ) ,который дорвался до власти в Украине думает что московская Орда успокоится и больше не полезет на земли Украины и в этом глубоко ошибается,они даже не понимают что сейчас находится Юго восток Украины в буферной зоне и российские войска незаметно мимо их не пройдут,будет много разрушений ,грабежей и смертей. Украинцам нужно становиться одним целым народом,чтобы вместе отбивать всякого оккупанта ,который лезет на нашу украинскую землю,под всяким предлогом..
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06.12.2020 22:02 Відповісти
Оце так перемога!
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06.12.2020 22:55 Відповісти
У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4385
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06.12.2020 23:04 Відповісти
А должны были Точки-У запустить. Идиоты.
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06.12.2020 23:31 Відповісти
Согласен- развлекуха для обезьян- постреляют в шарики и вытрут сапоги, Поглумятся над символом государства и выложат посты в сеть)))) ....
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07.12.2020 00:43 Відповісти
Не разобравшись, что к ним летит, оккупанты открыли огонь и будут наказаны за нарушение условий перемирия новыми ужасными санкциями. Так победим!
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06.12.2020 23:52 Відповісти
Мне нахер уже тот домбабве не всрался. Лучше б туда пару тамагавков отправили по админ зданиям что ли... Какой нахер флаг?
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07.12.2020 03:53 Відповісти
Глупости! Флаг должен гордо реять, а не пролетать "как фанера над Парижем", территории нужно освобождать (и ничиго, кроме грубой силы кацапские рабы не понимают и не уважают)!
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07.12.2020 05:06 Відповісти
Занятся больше нечем видимо.
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07.12.2020 09:53 Відповісти
Краще б пару ударних безпілотників запустили...
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07.12.2020 13:22 Відповісти
 
 