У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ". ВIДЕО
Державний прапор України розміром 120 квадратних метрів запустили в напрямку окупованої Горлівки за допомогою повітряних куль з гелієм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".
Акція приурочена до Дня Збройних сил України.
Топ коментарі
+37 саша паламарчук
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+20 Димитрий CrimeaBandera
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+16 саша паламарчук
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Я чітко запитав- ХТО роздробив? І чому Президент України не протидіяв цьому?
То ХТО і чому Президент цьому потурав?
І йому взагалі байдуже чия попєнь сидить в кріслі. Головне прещидента захистити, бо для рабського розуму президент це держава.
І дата- правитель гарний, тільки йому народ якийсь не такий попався.)))
От проти Бубочки, Рошенко, Мертвечука, Юльки люди точно вийдуть.
Так що знову мимо.
Тому і обираємо серед НИХ, а не серед НАС.
сепарские , будете на коленях умолять , шоб вас, сцук, ваще как-то с Украиной ассоциировали! Пшлинах! Здыхайтэ у любимого пуйла!)
зі святом вас, ВСУ !!!
Героям СЛАВА !
А вот облезлая курица Льва явно достала 😀😀😀
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Видатну волонтерку Оксану Корчинську нагороджену іменною зброєю не пустили на урочисті заходи, із-за відмови від нагороди зеленої влади. Має санкції з 2018 від кремлівських ляльководів.