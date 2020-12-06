У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ". ВIДЕО

Державний прапор України розміром 120 квадратних метрів запустили в напрямку окупованої Горлівки за допомогою повітряних куль з гелієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

Акція приурочена до Дня Збройних сил України.

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