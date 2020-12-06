За пів року роботи на гарячу лінію волонтерського проєкту "Мій телефонний друг" звернулися близько 500 самотніх людей. ВIДЕО

Волонтери проєкту "Мій телефонний друг" дзвонять людям, які опинилися на самоті або в ізоляції, спілкуються з ними, обговорюють актуальні події та дружать.

Про це йдеться в сюжеті Катерини Ментус на 5 каналі, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт почали Українська волонтерська служба та Дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ. У ньому зараз 6000 волонтерів. Єдина вимога для волонтерів - спілкуватися двічі на тиждень по 15 хвилин.

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"Багато людей телефонували нам аби попросити допомоги з продуктами, але насправді їм потрібні були не настільки продукти, а настільки жива підтримка іншої людини. Ми почали дивитися, чи є такі проєкти в Україні, для нас було здивування, що їх просто немає", – каже координаторка проєкту та голова Української Волонтерської Служби Анна Бондаренко.

За пів року на гарячу лінію звернулися близько пів тисячі людей, які шукали собі телефонного друга. Проєкт точно триватиме до кінця року. Але організатори планують його продовжити.