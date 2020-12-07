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Новини Відео ДТП
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Водій столичного таксі помер за кермом - його Skoda вилетіла на тротуар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекті Шухевича в Деснянському районі столиці некероване таксі виїхало на тротуар. Виявилося, що водій помер за кермом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вартові.Еспресо.

Автомобіль Skoda Fabia рухався проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту. Прямо під час руху авто вискочило на бордюрний камінь, збивши кілька стовпчиків огородження, потім на тротуар і велосипедну доріжку. Так некерована машина проїхала приблизно 40 метрів. Прямо перед заїздом на АЗС автомобіль зупинився.

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Коли свідки ДТП підійшли до машини, то побачили непритомного водія. За попередніми даними, чоловік помер під час руху, через що автомобіль став некерований і трапилася ДТП.

Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть. На місці працюють патрульні поліцейські, які чекають прибуття слідчо-оперативної групи. Обставини ДТП з'ясує слідство.

Водій столичного таксі помер за кермом - його Skoda вилетіла на тротуар 01
Водій столичного таксі помер за кермом - його Skoda вилетіла на тротуар 02
Водій столичного таксі помер за кермом - його Skoda вилетіла на тротуар 03
Водій столичного таксі помер за кермом - його Skoda вилетіла на тротуар 04

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Водій столичного таксі помер за кермом - його Skoda вилетіла на тротуар 05
Водій столичного таксі помер за кермом - його Skoda вилетіла на тротуар 06
Водій столичного таксі помер за кермом - його Skoda вилетіла на тротуар 07

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ДТП (4467) Київ (19463) смерть (6750) таксі (355)


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это тот случии когда правильно писать - остоновка сердца и сильный удар, и не наоборот.
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07.12.2020 00:43 Відповісти
Далеко не самый плохой способ умереть. У меня бабка овощем 3 месяца лежала перед смертью. В памперсе...
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07.12.2020 07:05 Відповісти
3 Місяці? В мене батькові проторили 3 місяці, а він пролежав рік і три місяці. Геть не порухий і з паралізованою лівою частиною тіла.
Оперіцію, сцуки зробили; перебрали з анастезією. Він то вийшов з анастезії і почало як би кращати, а потім вночі бац.... і далі увесь остаток життя на наркоті, бо лікування вже ніц.
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07.12.2020 08:52 Відповісти
Боженька славься Великий щастя шо меня там небыло!
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07.12.2020 07:04 Відповісти
Замучені,загнані люди в цих таксі.Щоб заробити хоч щось,працюють мало не цілодобово.Слава Богу що нікого не покалічив і не погубив.
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07.12.2020 08:22 Відповісти
абсолютная правда,знакомый таксист целый день на работе,звонят и в 2 и в 3 часа ночи развезти компанию после гулянок.не отказывается,говорит что иначе не выживешь ..
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07.12.2020 12:54 Відповісти
это зеленский виноват, при порошенко такого не было.
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07.12.2020 12:57 Відповісти
 
 