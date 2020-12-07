Водій столичного таксі помер за кермом - його Skoda вилетіла на тротуар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На проспекті Шухевича в Деснянському районі столиці некероване таксі виїхало на тротуар. Виявилося, що водій помер за кермом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вартові.Еспресо.
Автомобіль Skoda Fabia рухався проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту. Прямо під час руху авто вискочило на бордюрний камінь, збивши кілька стовпчиків огородження, потім на тротуар і велосипедну доріжку. Так некерована машина проїхала приблизно 40 метрів. Прямо перед заїздом на АЗС автомобіль зупинився.
Коли свідки ДТП підійшли до машини, то побачили непритомного водія. За попередніми даними, чоловік помер під час руху, через що автомобіль став некерований і трапилася ДТП.
Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть. На місці працюють патрульні поліцейські, які чекають прибуття слідчо-оперативної групи. Обставини ДТП з'ясує слідство.
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Оперіцію, сцуки зробили; перебрали з анастезією. Він то вийшов з анастезії і почало як би кращати, а потім вночі бац.... і далі увесь остаток життя на наркоті, бо лікування вже ніц.