Водій столичного таксі помер за кермом - його Skoda вилетіла на тротуар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекті Шухевича в Деснянському районі столиці некероване таксі виїхало на тротуар. Виявилося, що водій помер за кермом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вартові.Еспресо.

Автомобіль Skoda Fabia рухався проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту. Прямо під час руху авто вискочило на бордюрний камінь, збивши кілька стовпчиків огородження, потім на тротуар і велосипедну доріжку. Так некерована машина проїхала приблизно 40 метрів. Прямо перед заїздом на АЗС автомобіль зупинився.

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Коли свідки ДТП підійшли до машини, то побачили непритомного водія. За попередніми даними, чоловік помер під час руху, через що автомобіль став некерований і трапилася ДТП.

Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть. На місці працюють патрульні поліцейські, які чекають прибуття слідчо-оперативної групи. Обставини ДТП з'ясує слідство.









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