Віцемаршалок Сейму Польщі Госевська публікує свідчення українців про злочини на Донбасі. ВIДЕО

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госевська почала публікувати на своєму youtube-каналі цикл відеофільмів зі свідченнями постраждалих від дій російських окупантів на Донбасі або їхніх родичів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На каналі викладено свідчення колишнього директора коледжу при Донецькій академії автотранспорту Валерія Недосєкіна, який понад рік перебував у полоні в бойовиків нібито за співпрацю з українськими спецслужбами, а також Ізабелли Пєх, мати якої Олена з 2018 року перебуває в катівнях "ДНР".

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Відео публікуються українською мовою з польськими субтитрами. Записи зроблено за підтримки посольства Польщі в Україні.

Віцемаршалок Сейму РП Малгожата Госєвська в 2014 активно підтримала Революцію Гідності, перебуваючи тривалий час серед протестувальників у Києві. В 2016 році вона передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доповідь про злочини росіян, скоєні на Донбасі в 2014 році. Доповідь складено на базі понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими. У них вони розповідають про злочини - позбавлення волі, фізичні і психологічні тортури, вбивства, до яких мали стосунк росіяни.

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