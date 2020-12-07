Віцемаршалок Сейму Польщі Госевська публікує свідчення українців про злочини на Донбасі. ВIДЕО
Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госевська почала публікувати на своєму youtube-каналі цикл відеофільмів зі свідченнями постраждалих від дій російських окупантів на Донбасі або їхніх родичів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На каналі викладено свідчення колишнього директора коледжу при Донецькій академії автотранспорту Валерія Недосєкіна, який понад рік перебував у полоні в бойовиків нібито за співпрацю з українськими спецслужбами, а також Ізабелли Пєх, мати якої Олена з 2018 року перебуває в катівнях "ДНР".
Відео публікуються українською мовою з польськими субтитрами. Записи зроблено за підтримки посольства Польщі в Україні.
Віцемаршалок Сейму РП Малгожата Госєвська в 2014 активно підтримала Революцію Гідності, перебуваючи тривалий час серед протестувальників у Києві. В 2016 році вона передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доповідь про злочини росіян, скоєні на Донбасі в 2014 році. Доповідь складено на базі понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими. У них вони розповідають про злочини - позбавлення волі, фізичні і психологічні тортури, вбивства, до яких мали стосунк росіяни.
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ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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Самі себе вони не поширять.
Доктор Менґелє про таке ніколи не мріяв.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
«Говорить на улицах на украинском языке стало опасно»… Шту́рм Ки́єва в сі́чні 1918 ро́ку - військова операція по захопленню міста Києва у ході першої радянсько-української війни. Тривав протягом 23 січня (5 лютого) - 26 січня (8 лютого) 1918 року. Руйнування більшовиками столиці України, масові розстріли та мародерство - прийшла «червона Росія», прийшов «руський мір»…
Завершився захопленням Києва військами Ради народних комісарів РРФСР та їх прибічниками із так званої Української Народної Республіки Рад. Уряд Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої російської імператорської армії, що перебували в Києві, але не брали участі у цьому збройному конфлікті, зберігаючи нейтралітет.
- Жителей не жалеть, они нас не жалели, они терпели хозяйничанье гайдамаков. Мы всех их перестреляем и перережем. Мы им покажем. Нечего бояться кровоспускания. Кто не с нами, тот против нас, - цитувала більшовицького командувача Михайла Муравйова, дві «революційні армії» якого 4 лютого 1918 року підійшли до Києва, секретар армійського комітету Люсіль Цванґер.
Муравйов виступав перед своїми солдатами. Того ж дня, уже перебуваючи в Дарниці, видав наказ № 9, який завершувався так: «Войскам обеих армий приказываю беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции. Части, которые держали нейтралитет, должны быть немедленно расформированы, их имущество передать в военнореволюционный комитет гор. Киева».далі -- https://ukrmir.info/1918-rik-u-kiyevi-rozmovlyati-************-bulo-nebezpechno/
1. Куда он там мог уехать на работу: на затопленую шахту или на вывезенный на металл завод?
2. Тезис совка и Оруэлла "заткнись и будешь жив" - для рабов и сумасшедших. Не дождетесь, сволочи!!!
Иди Сибирь осваивай, там тебя точно ничего, кроме гнуса, не зацепит!
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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В росЦиян есть пословица --
Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..
****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..
Так , что ...
Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..
и "уважать" !...
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3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
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