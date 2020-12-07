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Віцемаршалок Сейму Польщі Госевська публікує свідчення українців про злочини на Донбасі. ВIДЕО

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госевська почала публікувати на своєму youtube-каналі цикл відеофільмів зі свідченнями постраждалих від дій російських окупантів на Донбасі або їхніх родичів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На каналі викладено свідчення колишнього директора коледжу при Донецькій академії автотранспорту Валерія Недосєкіна, який понад рік перебував у полоні в бойовиків нібито за співпрацю з українськими спецслужбами, а також Ізабелли Пєх, мати якої Олена з 2018 року перебуває в катівнях "ДНР".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тексти стрічки новин Цензор.НЕТ потрапили до тритомника про війну на Донбасі. ФОТОрепортаж

Відео публікуються українською мовою з польськими субтитрами. Записи зроблено за підтримки посольства Польщі в Україні.

Віцемаршалок Сейму РП Малгожата Госєвська в 2014 активно підтримала Революцію Гідності, перебуваючи тривалий час серед протестувальників у Києві. В 2016 році вона передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доповідь про злочини росіян, скоєні на Донбасі в 2014 році. Доповідь складено на базі понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими. У них вони розповідають про злочини - позбавлення волі, фізичні і психологічні тортури, вбивства, до яких мали стосунк росіяни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не шанує слабких і тих, хто поступається. З нею потрібно вести жорсткий діалог, - віцемаршалок Сейму Госевська

Автор: 

Польща (8496) Донбас (22356) Госевська Малгожата (9)


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Топ коментарі
+54
Вице-маршалок Сейма Польши Госевская публикует свидетельства украинцев о преступлениях на Донбассе - Цензор.НЕТ 4702
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07.12.2020 01:46
+27
Огромнейшее спасибо за проделанную работу. А любители Шария и дальше слушайте о гражданской войне и снаглядно для пропаганды постановочными кадрами от рос спец служб о войне на Донбассе. Кто вы после этого те кто голосовал за шария???????
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07.12.2020 07:23
+15
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.12.2020 11:25
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Вице-маршалок Сейма Польши Госевская публикует свидетельства украинцев о преступлениях на Донбассе - Цензор.НЕТ 4702
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07.12.2020 01:46 Відповісти
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
.
.
.
.
.
!.
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07.12.2020 16:29 Відповісти
Огромнейшее спасибо за проделанную работу. А любители Шария и дальше слушайте о гражданской войне и снаглядно для пропаганды постановочными кадрами от рос спец служб о войне на Донбассе. Кто вы после этого те кто голосовал за шария???????
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07.12.2020 07:23 Відповісти
Педофилы, гандоны и ******, как и сам педофил петушарий.
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07.12.2020 09:27 Відповісти
Kurwy?
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07.12.2020 11:12 Відповісти
кацабсина продажна, не все грошима вимірюється. За прребрік(в бан), рашик!
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07.12.2020 07:36 Відповісти
Нарід, заходьте на ютуб та ставте вподобайку цим відео пані Малгожати.
Самі себе вони не поширять.
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07.12.2020 08:37 Відповісти
Давайте активно підтримаємо особливо хто закордоном щоб ютуб підняв відео
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07.12.2020 10:10 Відповісти
Підтримайте ,підтримайте ,це з того сейму що прийняв постанову про примусову вакцинацію власного народу!
Доктор Менґелє про таке ніколи не мріяв.
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07.12.2020 15:41 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.12.2020 11:25 Відповісти
якби це обмеживалось лише самообманом, але нажаль від цього страждають нормальні люди яким він нах не обісрався. говорив, говорю і буду говорити- без позбавленя громадянства та депортацій Україні не обійтися - подобається це комусь чи ні.
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07.12.2020 14:20 Відповісти
ДЯКУЄМО ПОЛЬШІ, ДЯКУЄМО МАЛГОЖАТІ!
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07.12.2020 11:32 Відповісти
Віцемаршалок Сейму Польщі Госевська публікує свідчення українців про злочини на Донбасі - Цензор.НЕТ 1235
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07.12.2020 12:08 Відповісти
Смерд ступай на псарню...
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07.12.2020 12:20 Відповісти
О, Толыки, унитазы панам уже помыли?
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07.12.2020 12:35 Відповісти
Мокшанин...ты эволюционно растешь! А теперь ознакомся с инструкцией сего чуда цивилизации...читай внимательно и рассудком...дабы использовать сие чудо по назначению!
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07.12.2020 14:14 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3981111.html Більшовицькі війська в лютому 1918 року здобували Київ під гаслами «Смерть буржуям и украинцам!»

«Говорить на улицах на украинском языке стало опасно»… Шту́рм Ки́єва в сі́чні 1918 ро́ку - військова операція по захопленню міста Києва у ході першої радянсько-української війни. Тривав протягом 23 січня (5 лютого) - 26 січня (8 лютого) 1918 року. Руйнування більшовиками столиці України, масові розстріли та мародерство - прийшла «червона Росія», прийшов «руський мір»…

Завершився захопленням Києва військами Ради народних комісарів РРФСР та їх прибічниками із так званої Української Народної Республіки Рад. Уряд Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої російської імператорської армії, що перебували в Києві, але не брали участі у цьому збройному конфлікті, зберігаючи нейтралітет.

Віцемаршалок Сейму Польщі Госевська публікує свідчення українців про злочини на Донбасі - Цензор.НЕТ 2805

- Жителей не жалеть, они нас не жалели, они терпели хозяйничанье гайдамаков. Мы всех их перестреляем и перережем. Мы им покажем. Нечего бояться кровоспускания. Кто не с нами, тот против нас, - цитувала більшовицького командувача Михайла Муравйова, дві «революційні армії» якого 4 лютого 1918 року підійшли до Києва, секретар армійського комітету Люсіль Цванґер.
Муравйов виступав перед своїми солдатами. Того ж дня, уже перебуваючи в Дарниці, видав наказ № 9, який завершувався так: «Войскам обеих армий приказываю беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции. Части, которые держали нейтралитет, должны быть немедленно расформированы, их имущество передать в военнореволюционный комитет гор. Киева».далі -- https://ukrmir.info/1918-rik-u-kiyevi-rozmovlyati-************-bulo-nebezpechno/
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07.12.2020 12:09 Відповісти
У Муравйова є чому повчитися, бо є велика підозра що вразі звільнення Донбасу ми ще й репарації їм виплачувати будемо.
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07.12.2020 12:50 Відповісти
Только на фото парад большевицких мразей в Харькове.
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07.12.2020 13:30 Відповісти
Частина Донецької області була окупована ще в 2014 році, історії цих людей 2016 і 2018 років. Чоловяга взалі працював на території окупантів і ніпрояку проукраїнську позицію до арешту не згадував. Він не міг попасти у полон, він не воював проти терористів і російських окупантів. Не зачіпило.
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07.12.2020 12:45 Відповісти
Сразу два момента!!!
1. Куда он там мог уехать на работу: на затопленую шахту или на вывезенный на металл завод?
2. Тезис совка и Оруэлла "заткнись и будешь жив" - для рабов и сумасшедших. Не дождетесь, сволочи!!!
Иди Сибирь осваивай, там тебя точно ничего, кроме гнуса, не зацепит!
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07.12.2020 13:35 Відповісти
Куда уехать? На фронт. И жить есть где, и миска каши есть, и работы невпроворот, и свой дом бы вернул. Не вернул, так отомстил.
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07.12.2020 14:58 Відповісти
антон без рифми рараев, тож коцапи! вам не здеся!
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07.12.2020 13:02 Відповісти
Вице-маршалок Сейма Польши с запашком кацапского *****
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07.12.2020 13:12 Відповісти
В Лугандоне сбылась мечта внуков-скотов, мечтающих о подвигах НКВД-шных дедушек - поиздеваться над людьми по имя непонятно какой больной идеи.
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07.12.2020 13:26 Відповісти
Віцемаршалок Сейму Польщі Госевська публікує свідчення українців про злочини на Донбасі - Цензор.НЕТ 9065
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07.12.2020 15:16 Відповісти
Вічна Пам'ять Героїні
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07.12.2020 15:44 Відповісти
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
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.
.
.
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07.12.2020 16:30 Відповісти


.
В росЦиян есть пословица --


Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..


****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..


Так , что ...


Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..


и "уважать" !...
.
3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
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07.12.2020 16:27 Відповісти
Мне вот интересно, почему этим не занимается власть? При потрохе и при зелебобе... миру нужно показывать правдивое лицо Мордора! А так типа ********* не при делах, это все внутренний конфликт Украины(((
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08.12.2020 09:35 Відповісти
 
 