Зять Путіна Шамалов купив пакет акцій найбільшого нафтохімічного підприємства РФ, ринкова вартість якого була $380 млн, за $100, - Навальний. ВIДЕО

Зять президента РФ Володимира Путіна Кирило Шамалов купив пакет акцій найбільшого нафтохімічного підприємства Росії компанії "СИБУР", ринкова вартість якого становила 380 млн доларів, за 100 доларів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав російський опозиціонер Олексій Навальний, передає Цензор.НЕТ.

"Історія була досить очевидна:

У Путіна є дочка Катерина. У Катерини є чоловік Кирило Шамалов. Значить, у Путіна є зять Кирило Шамалов. Зять Путіна купив пакет акцій найбільшого нафтохімічного підприємства країни - компанії "СИБУР". Тесть зятя Путіна (тобто сам Путін) виділив СИБУР державну допомогу в розмірі 1,75 мільярдів доларів. Зробивши, таким чином, сім'ю своєї дочки багатшими на кілька десятків мільйонів доларів. Згідно із законом про протидію корупції, якщо в результаті дій чиновника вигоду отримують певні особи, включаючи подружжя дітей, це називається "особиста зацікавленість" і "конфлікт інтересів". Про цей конфлікт інтересів Путін зобов'язаний публічно доповісти.

Але він цього не зробив, тим самим ставши офіційним корупціонером.

Я подав на Путіна до суду, вимагаючи декларації конфлікту інтересів. Про що навіть записав відеоролик, який зараз дивитися досить смішно: я з бородою сиджу за своїм робочим столом.

Звичайно, наша прекрасна судова система повідомила, що імунітет Путіна настільки всеосяжний, що поширюється взагалі на все. І в суд на нього подавати теж не можна. Загалом, це була досить гучна історія в 2016 році.

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Однак про головну частину цієї угоди я не знав: за якою ціною Кирило Шамалов купив пакет акцій "Сибур"?

Я багато писав про це, припускав, що ціна була пільгова або занижена. Ну, врешті-решт вирішив, що вони дійсно оформили це як стандартний опціон. Тобто все одно хабар, звичайно, але такий, що причепитися складно.

Як я помилявся. Якби я знав, як я помилявся.

Сьогодні вийшов чудовий матеріал видання "Важливі історії". Називається він "Кирило і Катя: любов, розлука, офшори і необмежений ресурс. Історія найтаємничішої пари Росії".

Присвячений, як нескладно здогадатися, цій чудовій парі: дочка президента Путіна і наймолодший мільярдер країни.

Обов'язково прочитайте і відправте посилання знайомим.

Є гарне відео для тих, кому ліньки читати.

Так ось, крім усього іншого, там розкривається таємниця купівлі частки в "Сибурі".

Путінський зять купив пакет акцій, ринкова вартість якого становила 380 млн доларів, за ... 100 доларів.

Ну тобто зовсім просто. Дочка Путіна вийшла заміж, і на весілля молодятам подарували 380 мільйонів доларів.

Неймовірні. Просто неймовірні і фантастичні злодії стоять при владі в нашій країні", - розповів Навальний.

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