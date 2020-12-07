Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 7 грудня, Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на два місяці до 19 грудня.

Антоненка доставили в зал суду. На цей момент судді розглядають заяви про готовність взяти Антоненка на поруки.

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Тим часом, під будівлею суду триває акція протесту на підтримку Антоненка.

Варто зазначити, що будівля суду і зал засідань взяті під посилену охорону.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

задоволенні клопотання прокурора - відмовити", - сказано в документі.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.