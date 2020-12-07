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Новини Відео Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 7 грудня, Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на два місяці до 19 грудня.

Антоненка доставили в зал суду. На цей момент судді розглядають заяви про готовність взяти Антоненка на поруки.

Також читайте: Адвокат Антоненка Круговий опублікував текст апеляційної скарги

Тим часом, під будівлею суду триває акція протесту на підтримку Антоненка.

Варто зазначити, що будівля суду і зал засідань взяті під посилену охорону.

Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 01
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 02
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 03
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 04
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 05
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 06
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 07
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 08
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 09
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 10
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 11
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

задоволенні клопотання прокурора - відмовити", - сказано в документі.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

Автор: 

апеляція (502) арешт (2523) протест (2398) суд (11676) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+18
Да заканчивайте этот цирк. Выйдете к народу Президент и Аваков , скажите, мы обосрались. ,простите нас.
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07.12.2020 12:51
+17
Дело Шеремета будет одной из самых позорных страниц в каденции нынешнего президента!
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07.12.2020 13:27
+14
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 6488
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07.12.2020 12:46
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Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 6488
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07.12.2020 12:46 Відповісти
Да заканчивайте этот цирк. Выйдете к народу Президент и Аваков , скажите, мы обосрались. ,простите нас.
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07.12.2020 12:51 Відповісти
"Прастити нас, мы ниспицально" - этого мало, надо видимо в отставку всем руководителям этого псевдорасследования подавать, которое ещё напоминаю с 2016 года тянется. А Президенту уже принимать решение по руководителям ведомств, которые явно засиделись, и вместо борьбы с преступностью занимаются вертолётами-катерами-локомотивами одни и контрабандными потоками другие
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07.12.2020 13:02 Відповісти
да не будет прыЗЕдент извинятся! клоуны этого никогда не делают.
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07.12.2020 13:17 Відповісти
free Riffmaster!
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07.12.2020 13:01 Відповісти
А судьи кто? (с)
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07.12.2020 13:02 Відповісти
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 2476
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07.12.2020 13:07 Відповісти
Дело Шеремета будет одной из самых позорных страниц в каденции нынешнего президента!
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07.12.2020 13:27 Відповісти
Так, але вони будуть робити все, щоб невинних засудили і тоді все залишиться на совісті суда.
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07.12.2020 14:48 Відповісти
Мало людей (((. А потом те же фопы вякают, почему их плохо поддерживают. Вот вышли бы так хотя бы несколько тысяч поддержать Антоненко. А ведь он защищал тех же фопов, пока они торговали
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07.12.2020 13:37 Відповісти
Зоя, а модно узнать как именно защищал?
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07.12.2020 17:17 Відповісти
ЧОМУ НЕВИННІ У ТЮРМІ?

Чому невинні у тюрмі,
В неволі більше року?
Вмить опинилися в ярмі,
А винуватці збоку.

Хто відбілив те ДРГ,
Російське, в центрі міста?
Бо логіку цей вчинок рве-
Й теракт іншого змісту.

Хто підганяє результат,
Під сказане міністром?
А хто боїться так дівчат,
Хто з клоуна вже став магістром?

Щоб не зробили мудаки,
Вже точно не повірим.
Їм краще шити рюкзаки…,
А ми «закритим» вірим.

11.08.2020 р.Анатолій Березенський
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07.12.2020 14:45 Відповісти
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07.12.2020 15:31 Відповісти
 
 