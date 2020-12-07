Партія угорців залишила засідання Закарпатської облради на знак протесту проти обшуків СБУ. ВIДЕО
Сьогодні, 7 грудня, розпочалося перше пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання.
Перед голосуванням представник фракції КМКС заявив, що через "політичні переслідування" вони не голосуватимуть за голову обласної ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.
Таким чином, партія закарпатських угорців відмовилася обирати голову Закарпатської облради та залишила сесійну залу.
Представник партії Йосип Борто повідомив, що КМКС не братиме участі в голосуванні за керівництво облради, але в подальшому візьме участь у роботі.
За його словами, демарш пов'язаний зі звинуваченнями на адресу лідера партії Василя Брензовича та обшуками, які СБУ провела вдома у Брензовича та в благодійному фонді "Егана Еде".
Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.
Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.
Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині. 1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.
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Я дав тобі знизу посилання, що між румунами і мадярами відбувається, почитай, перш ніж подібне стверджувати.
Немає такої країни як Голандія!
На почитай, про румунський досвід, для розуміння проблеми... https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/01/24/7076511/
А щодо проблеми... як те, що ти писав "Угорщина там більш тісно від Румунії залежить та не дозволяє собі гавкати на Бухарест так як на Київ" співвідноситься із тим, на що я дав тобі посилання?
Латвії. Депортували якогось керівника кацапського ветеранства в рашку прямо в
домашніх капцях! Критикував та вимахувася перед латишським народом! Дали
пенделя та все! Угорська циганерія теж повинна бути депортована,силоміть ніхто
не тримає,тим більше що всі вони мають паспорти Угорщіни.Аусвайси на запроданство
отримані? Гуд бай нафік з України!!!
А якщо серйозно - то у переважної більшості звичайних угорців в Україні мізки "засрані" не гірше ніж у "зелених" Вони самі не розуміють що перейдучи в громадянство Угорщини разом з землями втратять все що мають будучи громадянами України угорського походження
Венгры - это мрази с пост-имперскими амбициями и территориальными претензиями к нам. И они постоянно будут искать повод помешать евро-интеграционным процессам Украины и блокировать вступление Украины в НАТО.
Надо заканчивать политику "примирения", "заискивания" и прекращать лебезить перед этими мразями. Они регулярно вмешиваются во внутриполитические дела Украины, выдвигают все новые претензии и требования. В отношении Венгрии нужно проводить "зеркальную" политику.
И Кулебе не стоит во время официального визита к этим мразям, унижаться и предлагать переименовать один из районов в Закарпатье в венгерский. Это позор.
Нужно начинать наконец-то уважать себя и свою страну, а не пресмыкаться перед цыганами)
Если они граждане Украины, какое отношение к ним имеет МИД Венгрии?