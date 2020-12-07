Партія угорців залишила засідання Закарпатської облради на знак протесту проти обшуків СБУ. ВIДЕО

Сьогодні, 7 грудня, розпочалося перше пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання.

Перед голосуванням представник фракції КМКС заявив, що через "політичні переслідування" вони не голосуватимуть за голову обласної ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.

Таким чином, партія закарпатських угорців відмовилася обирати голову Закарпатської облради та залишила сесійну залу.

Представник партії Йосип Борто повідомив, що КМКС не братиме участі в голосуванні за керівництво облради, але в подальшому візьме участь у роботі.

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За його словами, демарш пов'язаний зі звинуваченнями на адресу лідера партії Василя Брензовича та обшуками, які СБУ провела вдома у Брензовича та в благодійному фонді "Егана Еде".

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Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині. 1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.