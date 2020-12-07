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Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в розбещенні неповнолітніх фотографа Ктиторчука. Під будівлею суду відбувається акція протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту підозрюваного у справі про розбещення неповнолітніх Олександра Ктиторчука на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 7 грудня, Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту підозрюваного у справі про розбещення неповнолітніх Олександра Ктиторчука на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тим часом, під будівлею суду відбувається акція протесту проти можливого звільнення підозрюваного з-під варти.

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"Попри неймовірну кількість доказів, потерпілих і свідків підозрюваного можуть відпустити на свободу найближчим часом. На постраждалих чиниться постійний тиск, в інформаційному просторі зокрема. Багато постраждалих поки не готові заявити про себе публічно і дати свідчення поліції", - заявили організатори акції.

Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в розбещенні неповнолітніх фотографа Ктиторчука. Під будівлею суду відбувається акція протесту 01
Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в розбещенні неповнолітніх фотографа Ктиторчука. Під будівлею суду відбувається акція протесту 02
Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в розбещенні неповнолітніх фотографа Ктиторчука. Під будівлею суду відбувається акція протесту 03
Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в розбещенні неповнолітніх фотографа Ктиторчука. Під будівлею суду відбувається акція протесту 04
Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в розбещенні неповнолітніх фотографа Ктиторчука. Під будівлею суду відбувається акція протесту 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

зґвалтування (385) Київ (19463) неповнолітні (77) педофіл (158) порнографія (110)


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Топ коментарі
+11
Отпустят. Это ж не Антоненко. Это свой, из шовбизнесу.
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07.12.2020 15:04
+3
Та на кол его, и дело с концом! Самый верный способ.
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07.12.2020 15:04
+1
получается дети сами просили дядю поиграть в доктора а следом откроют дело на совращение фотографа и родителям впаяют срок.
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07.12.2020 15:10
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Отпустят. Это ж не Антоненко. Это свой, из шовбизнесу.
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07.12.2020 15:04 Відповісти
Та на кол его, и дело с концом! Самый верный способ.
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07.12.2020 15:04 Відповісти
получается дети сами просили дядю поиграть в доктора а следом откроют дело на совращение фотографа и родителям впаяют срок.
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07.12.2020 15:10 Відповісти
---Якось мені мати говорить : --- Подивись синку . який наш Рудик турботливий татусь-- без кінця тягерує / з місця на місце / своїх котят. оберігає. щоб НЕ застудилися...Я й придивився : а він. мурляка.---безсоромний. гвалтівник-- збоченець---затягує іще сліпеньких в хащі і жорстоко їх ГВАЛТУЄ... Моєму обуренню НЕ було меж : вхопив розбійника і в петлю !!! А згодом переглянув телепередачу " У світі тварин ." і з*ясувалося --це нормальне . природне явище у більшості тваринок / до того ж вагітніють вони . коли досягають свого повноліття .../І ми. як би НЕ тужилися іне займалися самонавіюванням . що ми створені по-* образу божому ---лишаємося хрюшами / найжахливішими хижаками--шкідниками .трупарями екології.../ У період сексуальної революції. коли все переповнено парнографічнитми відосіками--дівчатка з 10 рочків самі шукають сексуальних пригод... І тут на допомогу приходять сексуально--стурбовані . які не зазнали іфорії від пізнання першого інтиму із чистою . незайманою...І це стається...
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07.12.2020 17:06 Відповісти
То ти не те щось бачив, то кіт , а в живій природі не тільки кіт, загризає, задушує, до смерті чужих котенят, що не від нього, бо потомство повинно бути тільки його.А якась сексуальне гвалтування серед тварин майже не трапляється, чи совсім не трапляється.Кішка не схоче, кіт не полескоче
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07.12.2020 17:47 Відповісти
Украина вполне может стать первой в мире державой, сэкономившей на судах. Все просто: провели на улице митинг-собрание и решили кого-то оставить под стражей. Рядом провели другой митинг и проголосовали кого-то отпустить.
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07.12.2020 17:12 Відповісти
Кліторчука на кол!
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07.12.2020 23:11 Відповісти
 
 