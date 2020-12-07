Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в розбещенні неповнолітніх фотографа Ктиторчука. Під будівлею суду відбувається акція протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту підозрюваного у справі про розбещення неповнолітніх Олександра Ктиторчука на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 7 грудня, Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту підозрюваного у справі про розбещення неповнолітніх Олександра Ктиторчука на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тим часом, під будівлею суду відбувається акція протесту проти можливого звільнення підозрюваного з-під варти.

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"Попри неймовірну кількість доказів, потерпілих і свідків підозрюваного можуть відпустити на свободу найближчим часом. На постраждалих чиниться постійний тиск, в інформаційному просторі зокрема. Багато постраждалих поки не готові заявити про себе публічно і дати свідчення поліції", - заявили організатори акції.















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ