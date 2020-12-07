Мер Чернігова Атрошенко - депутатам: Рівно я йшов по життю, можу говорити з президентом і злодієм. ВIДЕО

Новообраний мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що пройдений ним життєвий шлях дозволяє однаково спілкуватися як із президентом, так і з криміналітетом.

Про це він сказав, звертаючись до депутатів місцевої міськради на засіданні 4 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Чернігів в надійних руках 💪 pic.twitter.com/N2asDhPNoX — Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020

"Рівно я йшов по життю, і мені однаково з ким говорити. Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм. Мені є що пред'явити (вам - Ред.) - пред'явіть ви мені щось", - сказав Атрошенко.

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