Українські САУ "Богдана" можуть прийняти на озброєння в 2022 році, якщо Міноборони підпише відповідні документи, - ЗМІ. ВIДЕО

Попередні випробування "Богдани" можуть завершити наступного року, а прийняти гаубицю на озброєння зможуть у 2022 році, якщо будуть підписані документи для розблокування контракту вже цього місяця.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це йдеться в сюжеті проєкту "Донбас.Реалії".

Перша українська самохідна артилерійська установка калібру НАТО "Богдана" з'явилася в складальному цеху Краматорського заводу важкого верстатобудування.

"Система управління абсолютно дубльована, ми можемо управляти як в автоматизованому режимі, так і здійснювати ручне управління всіма механізмами – це за вимогою наших військових. Програмний продукт повністю нашого виробництва, виробництва нашого підприємства, створений на елементній базі європейських виробників", – розповідає головний конструктор проєкту "Богдана" Євген Черманенко.

Над українською гаубицею почали працювати у 2016 році. У 2018-му дослідний зразок вже продемонстрували на параді в День незалежності України.

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Але у 2019 році випробування фактично зупинились. Вже майже рік "Богдана" не виїжджала з цього цеху, а контракт між Міністерством оборони України і Краматорським заводом – заблоковано. Все через постачання боєприпасів для подальших випробувань.

На підприємстві стверджують, що Міноборони переклало на них відповідальність за закупівлю снарядів. Процес затягнувся, оскільки раніше в Україну таких боєприпасів не постачали. Мова про калібр 155 міліметрів – це калібр НАТО. Українська армія використовує калібр 152 міліметри. Зрештою строки контракту були зірвані, але боєприпаси все-таки купили і вже можна починати попередні випробування, а потім і державні.

"Неодноразові наші звернення до Міністерства оборони не принесли успіху. У вересні минулого року ми були змушені звернутися до суду, щоб змусити Міністерство оборони підписати додаткову угоду, яка пролонгує дію контракту. На сьогоднішній день у нас є позитивне рішення двох апеляцій щодо цього питання і ми чекаємо підписання додаткових угод, які пролонгують дію контракту з боку Міністерства оборони. Як тільки ці додаткові угоди будуть підписані, ми негайно виїдемо на попередні випробування" – додає Віталій Загудаєв.

Про "Богдану" знову згадали після ажіотажу навколо планів Міністерства оборони купити для збройних сил чеські САУ Dana.

САУ 2С3 "Акація" була на озброєнні радянської армії з 1971 року. Здатна робити 3-4 постріли за хвилину. Екіпаж – 6 чоловік. Максимальна дальність – 20,5 кілометра активно-реактивним снарядом. "Акація" стріляє калібром 152 міліметри. Вага снаряду понад 40 кілограм. І скорострільність великою мірою залежить від сили рук і майстерності того, хто подає снаряди.

Зазначається, що основними характеристиками будь-яких САУ є дальність стрільби, скорострільність, інтеграція в сучасну систему управління озброєнням і мобільність.

"Самохідну гаубицю Dana почали виробляти у кінці 70-х років минулого століття. Характеристики – 5 пострілів за хвилину. Екіпаж – 5 осіб. Максимальна дальність стрільби – 25,5 км. В Україні одразу заговорили, мовляв, Міноборони купує застарілі гаубиці. Але зараз зрозуміло, що йдеться про модифікацію 2017 року – Dana М2", - йдеться в повідомленні.

Цікаво, що Dana здатна стріляти радянськими снарядами для гаубиць Д-20 і "Акацій". Порівнювати напряму Dana і 2С3 в контексті ймовірної закупівлі не зовсім правильно, оскільки в українській армії САУ Dana розглядають як заміну саме буксированої артилерії, а не самохідної.

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Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, нардеп "ЄС" Михайло Забродський наводить дані The Military Balance про те, що в цілому в Чехії на зберіганні перебуває понад 40 САУ Dana, які можуть продати в Україну.

"У нашому артилерійському зоопарку ми отримаємо ще одну дивовижну тварину, без будь-яких перспектив на подальший розвиток і подальшу поставку", - зауважив Забродський.

У Міністерстві оборони заявили, що разом з Генштабом розглядають питання закупівлі САУ Dana М2.

"Якщо думати про перспективу, а не про миттєву якусь угоду, якщо не назвати це взагалі оборудкою, тоді потрібно перш за все вкладати відповідні ресурси і приділяти увагу вітчизняному виробнику", - наголосив Забродський.

За словами депутата, у парламентському комітеті є інформація про проблеми української "Богдани" з артилерійською частиною, зокрема з конструкцією і виробництвом ствола. Станок, на якому зробили ствол для "Богдани" спроектували і виготовили на тому ж Краматорському заводі. Подібних технологій раніше в Україні не було. Підприємство також придбало обладнання для діагностики стану ствола.

За словами керівництва заводу, зараз уся проблема у заблокованому контракті і неможливості продовжити випробування. Фінансувався проєкт на 80 відсотків Міністерством оборони. На заводі суму не називають, але у відкритих джерелах є дані про витрачені 140 млн гривень. На запит "Донбас Реалії" у Міноборони відповіли, що і далі розраховують на "Богдану":

Як розповіли на Краматорському заводі, у міноборони пообіцяли підписати документи для розблокування контракту у грудні. Якщо це станеться, попередні випробування "Богдани" закінчать наступного року, а прийняти гаубицю на озброєння зможуть у 2022 році.

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