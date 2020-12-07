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Українські САУ "Богдана" можуть прийняти на озброєння в 2022 році, якщо Міноборони підпише відповідні документи, - ЗМІ. ВIДЕО

Попередні випробування "Богдани" можуть завершити наступного року, а прийняти гаубицю на озброєння зможуть у 2022 році, якщо будуть підписані документи для розблокування контракту вже цього місяця.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це йдеться в сюжеті проєкту "Донбас.Реалії".

Перша українська самохідна артилерійська установка калібру НАТО "Богдана" з'явилася в складальному цеху Краматорського заводу важкого верстатобудування.

"Система управління абсолютно дубльована, ми можемо управляти як в автоматизованому режимі, так і здійснювати ручне управління всіма механізмами – це за вимогою наших військових. Програмний продукт повністю нашого виробництва, виробництва нашого підприємства, створений на елементній базі європейських виробників", – розповідає головний конструктор проєкту "Богдана" Євген Черманенко.

Над українською гаубицею почали працювати у 2016 році. У 2018-му дослідний зразок вже продемонстрували на параді в День незалежності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони вперше за роки незалежності України планує замовити у "Антонова" три літаки, - Уруський

Але у 2019 році випробування фактично зупинились. Вже майже рік "Богдана" не виїжджала з цього цеху, а контракт між Міністерством оборони України і Краматорським заводом – заблоковано. Все через постачання боєприпасів для подальших випробувань.

На підприємстві стверджують, що Міноборони переклало на них відповідальність за закупівлю снарядів. Процес затягнувся, оскільки раніше в Україну таких боєприпасів не постачали. Мова про калібр 155 міліметрів – це калібр НАТО. Українська армія використовує калібр 152 міліметри. Зрештою строки контракту були зірвані, але боєприпаси все-таки купили і вже можна починати попередні випробування, а потім і державні.

"Неодноразові наші звернення до Міністерства оборони не принесли успіху. У вересні минулого року ми були змушені звернутися до суду, щоб змусити Міністерство оборони підписати додаткову угоду, яка пролонгує дію контракту. На сьогоднішній день у нас є позитивне рішення двох апеляцій щодо цього питання і ми чекаємо підписання додаткових угод, які пролонгують дію контракту з боку Міністерства оборони. Як тільки ці додаткові угоди будуть підписані, ми негайно виїдемо на попередні випробування" – додає Віталій Загудаєв.

Про "Богдану" знову згадали після ажіотажу навколо планів Міністерства оборони купити для збройних сил чеські САУ Dana.

САУ 2С3 "Акація" була на озброєнні радянської армії з 1971 року. Здатна робити 3-4 постріли за хвилину. Екіпаж – 6 чоловік. Максимальна дальність – 20,5 кілометра активно-реактивним снарядом. "Акація" стріляє калібром 152 міліметри. Вага снаряду понад 40 кілограм. І скорострільність великою мірою залежить від сили рук і майстерності того, хто подає снаряди.

Зазначається, що основними характеристиками будь-яких САУ є дальність стрільби, скорострільність, інтеграція в сучасну систему управління озброєнням і мобільність.

"Самохідну гаубицю Dana почали виробляти у кінці 70-х років минулого століття. Характеристики – 5 пострілів за хвилину. Екіпаж – 5 осіб. Максимальна дальність стрільби – 25,5 км. В Україні одразу заговорили, мовляв, Міноборони купує застарілі гаубиці. Але зараз зрозуміло, що йдеться про модифікацію 2017 року – Dana М2", - йдеться в повідомленні.

Цікаво, що Dana здатна стріляти радянськими снарядами для гаубиць Д-20 і "Акацій". Порівнювати напряму Dana і 2С3 в контексті ймовірної закупівлі не зовсім правильно, оскільки в українській армії САУ Dana розглядають як заміну саме буксированої артилерії, а не самохідної.

Також читайте: Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський

Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, нардеп "ЄС" Михайло Забродський наводить дані The Military Balance про те, що в цілому в Чехії на зберіганні перебуває понад 40 САУ Dana, які можуть продати в Україну.

"У нашому артилерійському зоопарку ми отримаємо ще одну дивовижну тварину, без будь-яких перспектив на подальший розвиток і подальшу поставку", - зауважив Забродський.

У Міністерстві оборони заявили, що разом з Генштабом розглядають питання закупівлі САУ Dana М2.

"Якщо думати про перспективу, а не про миттєву якусь угоду, якщо не назвати це взагалі оборудкою, тоді потрібно перш за все вкладати відповідні ресурси і приділяти увагу вітчизняному виробнику", - наголосив Забродський.

За словами депутата, у парламентському комітеті є інформація про проблеми української "Богдани" з артилерійською частиною, зокрема з конструкцією і виробництвом ствола. Станок, на якому зробили ствол для "Богдани" спроектували і виготовили на тому ж Краматорському заводі. Подібних технологій раніше в Україні не було. Підприємство також придбало обладнання для діагностики стану ствола.

За словами керівництва заводу, зараз уся проблема у заблокованому контракті і неможливості продовжити випробування. Фінансувався проєкт на 80 відсотків Міністерством оборони. На заводі суму не називають, але у відкритих джерелах є дані про витрачені 140 млн гривень. На запит "Донбас Реалії" у Міноборони відповіли, що і далі розраховують на "Богдану":

Як розповіли на Краматорському заводі, у міноборони пообіцяли підписати документи для розблокування контракту у грудні. Якщо це станеться, попередні випробування "Богдани" закінчать наступного року, а прийняти гаубицю на озброєння зможуть у 2022 році.

Також читайте: "Укрспецекспорт" про обшуки СБУ: "Подібні сценарії використовуються для переділу ринку або впливу на кадрову політику компанії"

Автор: 

держзакупівлі (383) Міноборони (7361) оборона (4780) зброя (7461) Забродський Михайло (65)


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Топ коментарі
+17
А що не так з Молотом? Те що хтось додумався ремонтувати ствол замість того щоб його списати?
Нафіга кацапські фейки повторювати?
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07.12.2020 15:24
+12
Можу сказати будь кому.
Той ствол що розірвався був ремонтований. Хто прийняв це рішення - йому треба відповідати.
Молот не гірше радянський Санєй.
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07.12.2020 15:39
+9
Кацапе, доки ти тут шастаєш, у тебе в мухосранії, чорті що твориться:
« 7 декабря 2020

На российском аэродроме обокрали самолет «судного дня» Ил-80.

На аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали самолет Ил-80, известный как самолет «судного дня», или «воздушный командный пункт». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.»
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07.12.2020 15:39
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Ее уже 4 года "ПРИНИМАЮТ" но мы помним как приняли наши минометы "Молот" и 18 погибших и десятки раненных.....А пока ее примут в войсках личный состав должен снег чистить и траву красить....."Дана "ведь "ДОРОГАЯ" - ждем набу ""Богдану - ни разу не выстелившую боевым снарядом,без автомата заряжания и КРАЗА- краз то обанкротился....Включите мозги ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ.....и хватит везде кричать грабят и зрада....
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07.12.2020 15:19 Відповісти
А що не так з Молотом? Те що хтось додумався ремонтувати ствол замість того щоб його списати?
Нафіга кацапські фейки повторювати?
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07.12.2020 15:24 Відповісти
Скажи это семьям погибшим,я на 100% уверен что погибло от разрывов "молота" больше 18 бойцов.А что с Барсами с этими молотами внутри? Их тоже даже не приняли на вооружение...Какие фейки? "Молот" - это труба за 20 тысяч долларов - убийца наших военных....
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07.12.2020 15:30 Відповісти
Можу сказати будь кому.
Той ствол що розірвався був ремонтований. Хто прийняв це рішення - йому треба відповідати.
Молот не гірше радянський Санєй.
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07.12.2020 15:39 Відповісти
чудік розірвався ремонтований ствол. уймись і збігай до лікаря поки є вільні місця
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07.12.2020 16:10 Відповісти
САУ Богдана застаріла зброя від народження. Потрібне інше шассі, яке здатне нести довшу гармату 52 калібра а не 47 калібрів як у САУ Богдана і потрібна власне гармата з автоматом зарджання який дозволяє робити більше 10 пострілів за хвилину!!!! Тому що ми воюємо з росією а в них вже є САУ Коаліція яка має довжину ствола 52 калібра і вистрілює більше 10 снарядів за хвилину. Отже нам потрібна зброя яка співставна з російською Коаліцією по кучності, точності та швидкості нанесення вогневого ураження. Але можливо наша САУ має бути на колісній базі, бо гусеничну техніку важко транспортувати по існуючій мережі автодоріг. Потрібно сказати що Україна буде розробляти потрібну САУ 10-20 років, а САУ Богдана навіть близько не є власне зброєю, це дешева підйопка схожа на гармату, але яка навіть близько не відповідає поставленим завданням! Як варіант потрібно розглянути САУ Зузанна, варіант САУ Дана з гарматою 155мм та автоматом заряджання який дозволяє робити більше 6 пострілів за хвилину! Потрібно працювати з чехами щоб вони довели свій автомат зарджання до 10+ пострілів за хвилину і тоді САУ Зузанна можна брати на озброєння.
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07.12.2020 17:37 Відповісти
Конечно можешь...ты ж уже теперь не будешь с него стрелять.И слава богу в войсках не будут.Многие специалисты что тут калякают наделали б в штаны от выстрела танка холотсым стоя в 5 ти метрах от него....Совсем не понимают реалии жизни ....О чем с вами убогими вообще разговаривать?
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07.12.2020 16:20 Відповісти
От яке відношення до того хто обісреться має якість зброї? Ну реально хтось тут претендує на не убогість, а викидує перли з базару. Ну от обісрешся ти біля танку, то танк поганий?
Молоти зняли через пропаганду. Це по суті ті самі Сані. Які так само розривались коли відбувалось подвійне заряджання.
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07.12.2020 16:51 Відповісти
Кацапе, доки ти тут шастаєш, у тебе в мухосранії, чорті що твориться:
« 7 декабря 2020

На российском аэродроме обокрали самолет «судного дня» Ил-80.

На аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали самолет Ил-80, известный как самолет «судного дня», или «воздушный командный пункт». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.»
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07.12.2020 15:39 Відповісти
Серёжа, а ведь "Молот" понравился свинособакам, правда? Потому и беспокоятся "патриоты" Украины! =) А с САУ "БОГДАН", будет веселее переводить поголовье свинособачатины в килограммы!
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07.12.2020 16:32 Відповісти
Та він і не повторює.
Він їх генерує.
Бо-він і є кацап.
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07.12.2020 15:32 Відповісти
В Ютубе года два назад видел ролик, так там сепары обсуждали отжатый Молот. Они его хвалили просто писец. Паром ссали от веса, качества, точности.
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07.12.2020 15:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478777

...,без автомата заряжания

А, от шо по твоєму муділа, значить от це 0:45 «автомат заряжания, 6 вьістрелов в минуту» ?
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07.12.2020 15:30 Відповісти
Там нет и не будет автомата заряжания.
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07.12.2020 17:26 Відповісти
Символично что в 14 в КЗТС прилетели рашистские мины (недолет до Карачуна, ну или инсценировка обстрела якобы ВСУ, только вот мины попали в восточные стены) а теперь там делают артсистемы для ВСУ
Украинские САУ "Богдана" могут принять на вооружение в 2022 году, если Минобороны подпишет соответствующие документы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2659
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07.12.2020 15:25 Відповісти
ииии?
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07.12.2020 15:52 Відповісти
и нафига нам эти Даны???
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07.12.2020 15:27 Відповісти
Вам - не треба.А ЗСУ-потрібні)))
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07.12.2020 15:34 Відповісти
ЗСУ огурцами из них стрелять будет? или гетьман нам завод построил???
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07.12.2020 15:41 Відповісти
Да, только не Гетман, а Турчинов построил.
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07.12.2020 15:51 Відповісти
Хто їх буде ремонтувати?
Скільки у нас залишилось 152 мм снарядів?

Я б розумів це рішення якби у нас зараз були події на фронті аналогічні 2014-2105 рокам.

У нас зьозік піде війною на кацапів? Забудьте про це. Замість того щоб пустити в серію Нептуни, розвинути БПЛА. У нас впихають гроші в невідомо що.
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07.12.2020 15:48 Відповісти
на складах 152мм снарядів як гною - у ЗСУ стволів не вистачить їх всі вистріляти і доведеться утилізувати за гроші
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07.12.2020 16:43 Відповісти
Було як гною.
Після того як знищено арсенали я б такими фразами не кидався.
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07.12.2020 16:54 Відповісти
знищено тільки малу частину того, що ГСВГ покинула в Україні драпаючи із Бундесу
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07.12.2020 17:02 Відповісти
Допустим. А о сроках годности и условиях хранения данных боеприпасов, что скажите?
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07.12.2020 17:43 Відповісти
Еще лет на 15 войны низкой интенсивности. А 155-е нужно покупать. По 1500 - 3500 тыс. дол за снаряд и выше. Если заменить хотя бы 100 орудий да хоть по 2000 снарядов на ствол - уже 700 млн. у.е. За сколько десятилетий в условиях войны удастся накопить стратегический запас для 300 орудий? 152-мм на ближайшее десятилетие наше все. А за эти годы нужно определиться с новыми САУ и начинать закупать потихоньку в закрома ассортимент снарядов.
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07.12.2020 22:03 Відповісти
152 мм "Дани"? Вони своїм виробникам не потрібні. Чехи купують у французів 155 мм "Цезарь".
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07.12.2020 21:29 Відповісти
Чешские "Даны" не нужны, а вот свои "Богданы" даже очень! Странно не вижу главного икспёрда по вооружениям(и прочее,прочее) IgorL(оh)
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07.12.2020 15:57 Відповісти
Согласен нужно развивать свой ВПК,если бы скооперироваться со скандинавами и разработать автомат заряжания было бы супер.У шведов очень своеобразный и результативный подход.Как по мне интересно было бы делать Богдану и в гусеничной шасси например от танка Т 64 надеюсь шасси то смогут сделать.
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07.12.2020 16:25 Відповісти
Гусеничный движитель шестьдесятчетверки будет слабоват для "Богданы"..Вот от Т-72 самое то...
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07.12.2020 17:10 Відповісти
Надо брать то что мы сами сможем сделать а двигатель есть мощнее например для оплота .
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07.12.2020 18:38 Відповісти
Пропал Игорёша.
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07.12.2020 17:21 Відповісти
А нафига нам АРМИЯ? Давайте сразу сдадимся....
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07.12.2020 15:31 Відповісти
Как-то не хорошо у МО получилось с погонами, нашивками, ДАНАМИ... придется брать БОГДАН... Без откатов и воровства... Печалька для Хомчака, Тарана, Зеленского.
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07.12.2020 15:50 Відповісти
КрАЗ обанкротили. Как падлы думают воевать?
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07.12.2020 15:53 Відповісти
Кто обанкротил? Там хозяин Жеваго.Пол чутким руководством которого все и банкротится.
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07.12.2020 16:27 Відповісти
На КрАЗе по состоянию на 2009 год все было уже заложено дважды. Знаю о чем говорю ибо сам в то время на нем работал. Так что если его и обанкротили, то задолго до событий 2014 года. А вообще КрАЗ уж так строился в советские времена, что без госзаказа он ритмично не будет работать впринципе. Ему чтобы выйти на хотя бы мало мальскую рентабельность и запустить конвейер необходимо не менее 450 машин в месяц выпускать. Без госзаказа никуда. Нужно чтобы хотя бы 60% из этого составлял госзаказ. Сильно специфичная машина КрАЗ. Самостоятельно заказов на 450 машин в месяц не набрать. Вот такие пироги с КрАЗом. Короче колосс на глиняных ногах.
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07.12.2020 18:27 Відповісти
Даже на полигон ехать не нужно. В ООС на русне отработать все проверки.
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07.12.2020 15:55 Відповісти
(вангую) Это Минобороны не подпишет.
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07.12.2020 15:56 Відповісти
Та задрали, вона вже давно має бути на озброєнні! Мали вже Гром-2 доробляти, а все про Нептун, Вільху і Богдану розмовляємо... Зеля постарався знатно! У Кремлі будуть задоволені.
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07.12.2020 17:10 Відповісти
Как по мне так да ракеты Ольха будут по точнее . Нужно развивать беспилотники большие и малые как показывают последние войны беспилотник ударный в небе лучше десятка САУ на земле так как они очень уязвимы.К примеру средний беспилотник типа Байрактар несёт не только ракеты и бомбы но и как опция 4-6 малых дрона в капсулах камикадзе с небольшим зарядом до 3 кг,цель которого будет способен залететь в люк танка к примеру или на ящики б/к для САУ и вызвать детонацию.Сбить их очень трудно из за малых размеров и если они атакуют цель группой .
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07.12.2020 18:47 Відповісти
Це добре в комплексі. Ви вартість порахуйте і додайте сильну протиповітряну оборону. Богдана може на 70 км доставити сотні кг витухівки, а безпілотник? Богдані пофігу протиповітряна оборона ворога, радіозавади і багато чого іншого.
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07.12.2020 19:12 Відповісти
Ракета Ольха будет стоить как 100 снарядов 155-мм. Минимум. Производить их способны по сотне в год.
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07.12.2020 22:05 Відповісти
Хіба 70км? Це занадто ви не праві, я думаю що біля 20-25 км не більше.
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08.12.2020 00:27 Відповісти
У тому і сенс Богдани що 70 км...
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08.12.2020 15:19 Відповісти
Як я писав що мета безпілотних малих дронів самі машини різні і також ********** завдяки малому розміру їм ніяка пво не страшно їх не можна засікти радаром і наводити ракету безглуздо.А Ось наприклад мінометний розрахунок або тіж сау чи грали стоять і біля них ящики з б/к то від підриву того як раз і е мішень.
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08.12.2020 00:34 Відповісти
Малий розмір, малий боєзаряд, а ця як жахне... то жахне.цим можно бетонні "доти" нищити... до того ж, ви спробуйте встигнути її накрити у глибині чужих позицій, це не бпла, що на вашій території нічим не захищений літає..
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08.12.2020 15:23 Відповісти
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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07.12.2020 18:11 Відповісти
Минобороны все годы независимости было занято не обороной страны, а разворовыванием вооружений, оставшихся со времен СССР, а при случае не гнушалось и откатами на госзаказах. Нынешние Зеназначенцы успешно продолжают многолетние традиции своих попередников. Вот и сейчас всячески тормозят испытание "Богданы" чтобы купить по многократно завышеной цене "Даны".
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07.12.2020 19:06 Відповісти
На гусеницю треба ставить артсистему, бо Краз помер і навряд чи відродиться!
Такий завод угробили, дурачйо!
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07.12.2020 19:30 Відповісти
З боку Defense Express зазначимо, що у 2017 році Чехія планувала провести модернізацію 33 одиниць Dana ShKH vz. 77 до рівня M1M, оцінивши ці роботи у 60 млн доларів, тобто по 1,8 млн доларів за одиницю. Проте згодом https://defence-ua.com/news/******************************************************************************-936.html відмовилась від цього рішення на користь закупівлі 52 одиниць французьких САУ Caesar.
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07.12.2020 21:34 Відповісти
Чехи так и не купили САУ Caesar, у них проблема с финансированием, плюс все еще идут переговоры с французами насчет цены и платформы САУ, так что не все так просто даже для Чехии.
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08.12.2020 00:11 Відповісти
лейтмотив - дана однозначно бесперспективна............
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08.12.2020 05:10 Відповісти
Если без эмоций то Дана хорошая САУ, Д-20, Д-30, Акация и Гвоздика, которые стоят у нас на вооружении ей в подметки не годятся, потому что она имеет современное управление огнем, что в перспективе позволяет в онлайн режиме с помощью БПЛА поражать противника, кстати перспективу Даны показала Словакия, которые оснастили Дану 155 калибром, доработали автомат , и получили САУ Зузану, та что я бы не был так категоричен в том что Дана не имеет перспектив, но в любом случаи, Министерство обороны Украины обязано выделить все необходимы средства , на проект Богдана, потому что очень мало стран могут похвастаться возможностью производить САУ в 155 калибре, и я не уверен что нам французы продадут Цезари, так что нужно всеми средствами поддержать нашего производителя, если мы хотим что бы у нас на вооружении была САУ 155 калибра.
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08.12.2020 13:47 Відповісти
автобусы из Белоруси. рабочие ЛАЗа с семьями, бютжет Львова и Украины, сасуть.................... Даны из Чечии. опять сасуть, но уже другие рабочие с другими детьми, других городов, но в унисон с государством, как первые.а таких еще ой как дохрена........................ Шухер!!!!!!!!!!!!!!!! бютжет пустой, мало рабочих мест!!!!!!!!!!!!! брехня, у Чехов и баьки и рабочие места и с бютжетом порядок, благодаря нашим запроданцам
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07.12.2020 22:33 Відповісти
Ого, забористая шмаль тебе попалась
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08.12.2020 10:11 Відповісти
вроде не дурак, но нихрена не понял
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08.12.2020 17:06 Відповісти
бюрократи в міністерстві оборони у владі зашкалюють свою бездарністюі злочинним бюрократизмом,держава в стані війни а вони розтягують взяття на озброення на роки де сбу чи прокуратура котра займаеться відбілюванням чиновників януковіча,чого не реагують насаботаж,армія котру Порошенко створив і довів до совершенства знову при нинішній владі стала небоеспособна керівництво її деградуе
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08.12.2020 09:03 Відповісти
 
 