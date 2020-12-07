Проєкт "Без цензури": Жаби й гадюки. З ким у ЗЕ!-партії любов і злагода. ВIДЕО

Коли дивишся на те, на які неможливі союзи йде ЗЕ-партія після місцевих виборів у регіонах, хочеться брудно жартувати. Але ми стрималися і зробили детальний розбір найдивніших коаліцій у регіонах.

Європейська Солідарність + Слуга народу + ОПЗЖ + НАШ КРАЙ – просто свято якесь!

Яким чином Петро Порошенко і Володимир Зеленський увійшли в коаліцію в Одесі? Що відбувається на Сумщині? І як наші місцеві вибори пов'язані із РПЦ, Кремлем і втручанням у президенські вибори в Сполучених Штатах? Кому загрожують дикі ситуативні союзи "Євросолідарності" і "Слуг народу" та чому все це загрожує ескалацією на Донбасі та достроковими парламентськими виборами?

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