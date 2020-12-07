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Проєкт "Без цензури": Жаби й гадюки. З ким у ЗЕ!-партії любов і злагода. ВIДЕО

Коли дивишся на те, на які неможливі союзи йде ЗЕ-партія після місцевих виборів у регіонах, хочеться брудно жартувати. Але ми стрималися і зробили детальний розбір найдивніших коаліцій у регіонах.

Європейська Солідарність + Слуга народу + ОПЗЖ + НАШ КРАЙ – просто свято якесь!

Яким чином Петро Порошенко і Володимир Зеленський увійшли в коаліцію в Одесі? Що відбувається на Сумщині? І як наші місцеві вибори пов'язані із РПЦ, Кремлем і втручанням у президенські вибори в Сполучених Штатах? Кому загрожують дикі ситуативні союзи "Євросолідарності" і "Слуг народу" та чому все це загрожує ескалацією на Донбасі та достроковими парламентськими виборами?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Автор: 

коаліція (404) Одеса (5452) Сумська область (3674) Слуга народу (2812) Європейська Солідарність (1081) Данилюк-Ярмолаєва (362) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+13
коалиция Европейская солидарность + Слуга народу + ОПЗЖ + НАШ КРАЙ

А где можна увидеть пруф на такую коалицию? Нашел только гневный высер ОПЗЖ что такое "возможно будет" в Одессе. Правда без ОПЗЖ)
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07.12.2020 15:42
+11
Самое интересно что само видео опровергает такую конфигурацию, тогда зачем редактор именно так подал материал???
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07.12.2020 16:00
+7
Всех бы на баржу и на самое глубокое место Черного моря.
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07.12.2020 15:39
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Всех бы на баржу и на самое глубокое место Черного моря.
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07.12.2020 15:39 Відповісти
коалиция Европейская солидарность + Слуга народу + ОПЗЖ + НАШ КРАЙ

А где можна увидеть пруф на такую коалицию? Нашел только гневный высер ОПЗЖ что такое "возможно будет" в Одессе. Правда без ОПЗЖ)
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07.12.2020 15:42 Відповісти
Самое интересно что само видео опровергает такую конфигурацию, тогда зачем редактор именно так подал материал???
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07.12.2020 16:00 Відповісти
А тому що Бутусов теж хоче до корита дорватися.
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07.12.2020 16:03 Відповісти
https://delo.ua/business/gosudarstvo-vpervye-za-30-let-sdelaet-zakaz-na-s-375999/ Государство впервые в этом году сделало Оборонпрому заказ на следующий год на три танка для Украинской армии.можно их потом разместить на Юге.Севере и Востоке Украины,для защиты наших границ от оккупантов.
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07.12.2020 15:48 Відповісти
На сколько я понял, в Одессе сложилась коалиция СН+ ЕС + "Доверяй делам"(Труханов), а ОПЖЗ и "За майбутнє" с шариковыми - в оппозиции.
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07.12.2020 15:48 Відповісти
Так.І Єрмолкіній це чомусь не подобається.
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07.12.2020 18:10 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Жаби й гадюки. З ким у ЗЕ!-партії любов і злагода - Цензор.НЕТ 4794
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07.12.2020 17:20 Відповісти
Я так вижу?
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07.12.2020 22:03 Відповісти
Кто-то может мне сказать,что плохого в том что ЕС формально "объединяется" с Трухановым и слугами,что бы не допустить пятую колонну ОПЗЖ до власти?
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07.12.2020 20:13 Відповісти
С каких это пор СН перестали быть той же пятой колонной?
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07.12.2020 21:08 Відповісти
Все познається в порівнянні.
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08.12.2020 08:42 Відповісти
 
 