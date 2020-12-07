УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9062 відвідувача онлайн
Новини Відео
10 380 75

Підлітки заради селфі розбили вікна в тролейбусах у Дніпрі: їх можуть засудити на 4 роки ув'язнення, а з батьків - стягнути 500 тис. грн. ВІДЕО

У Дніпрі заради селфі підлітки пошкодили тролейбуси. Нині їх шукає поліція, аби притягти до кримінальної відповідальності, а в депо хочуть стягнути з батьків кошти – майже пів мільйона гривень.

На вихідні увечері компанія підлітків 12-14 років потрапила на територію депо закидала камінням тролейбуси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет 5 каналу. Вони побили всі шибки чотирьох машин.

Тепер рухомий склад не виходитиме на маршрут ще тиждень: у депо чекають на замовлене нове скло. Кажуть, збитки становлять майже пів мільйона гривень.

"Ну ці ж хлопці, вони не розуміють. Робили селфі на тлі понівечених таким чином тролейбусів. Але є в них, напевно, батьки, які їх виховували і, звичайно, хтось має відповідати за це і відшкодувати збиток", – говорить Олег Кононов, начальник тролейбусного депо у Дніпрі.

Поліція вже склала протокол на одного розбишаку з компанії: його на гарячому упіймали самі співробітники підприємства. Особи ще трьох підлітків встановлені.

Якщо їхню провину доведуть у суді, хлопці нестимуть кримінальну відповідальність за статтею "Хуліганство", яка передбачає до 4 років позбавлення волі.

"Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 ст 296 ККУ – це "Хуліганство". Ми встановили особи принаймні трьох хлопців, які могли там бути в цей момент, під час вчинення кримінального правопорушення. Найближчим часом будемо спілкуватися з адміністрацією шкіл, розташованих поблизу. Бо ми розуміємо, що найімовірніше – це підлітки, які проживають поряд з цим депо, тому поліція в цьому напрямі працює", – говорить Ганна Старчевська, речниця національної поліції в Дніпропетровській області.

Читайте також: У Бердянську підлітки підпалили 12-річного хлопчика заради "крутого" відео, - Нацполіція

Автор: 

Дніпро (3273) підлітки (406) хуліганство (233)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
Блин, что вы хотите? Страна, в которой идиот, играющий хером на рояле, становится всенародно избранным президентом, неизбежно должна рожать поколение дегенератов, которые для селфи бьют стекла в автобусах. И скажите им спасибо, что для своих селфи они еще не начали убивать прохожих - потому что, согласно логике происходящего, только так можно "сделать карьеру" в нашей стране.
показати весь коментар
07.12.2020 18:42
+30
Вот так вот, 4 года тюрьмы и 500 тыс за битые стекла четырех троллейбусов 12-14 летним подросткам.
А за незадекларированные "заработанные непосильным трудом" 8 млн. взрослые дяди и тети заплатят всего лишь 51 тыс штрафа.
По-моему, этот мир сломался.
показати весь коментар
07.12.2020 18:36
+18
Батькам не заздрю,але як кажуть,,що посієш,,
показати весь коментар
07.12.2020 18:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну да главное видосики поснимать
показати весь коментар
07.12.2020 18:35 Відповісти
Ну то ж є кому подавати приклад з відосиками.
показати весь коментар
07.12.2020 19:26 Відповісти
Батькам не заздрю,але як кажуть,,що посієш,,
показати весь коментар
07.12.2020 18:34 Відповісти
Так так...Маємо те що маємо.
показати весь коментар
07.12.2020 19:53 Відповісти
А хто винний, що діти довб@****? Нехер заводити дітей, якщо не можеш виховати.
показати весь коментар
08.12.2020 00:32 Відповісти
"Дебилы,бл%!"-заржала лошадь. И будто в воду посмотрела
показати весь коментар
07.12.2020 18:34 Відповісти
Вот так вот, 4 года тюрьмы и 500 тыс за битые стекла четырех троллейбусов 12-14 летним подросткам.
А за незадекларированные "заработанные непосильным трудом" 8 млн. взрослые дяди и тети заплатят всего лишь 51 тыс штрафа.
По-моему, этот мир сломался.
показати весь коментар
07.12.2020 18:36 Відповісти
Сильно сомневаюсь, что за такой проступок несовершеннолетние на зону попадут. Ну а штраф с родителей само собой конечно же сдерут. Тем все и закончится.
показати весь коментар
07.12.2020 18:50 Відповісти
не сломался, просто зебилы немного пофиксили
показати весь коментар
07.12.2020 18:53 Відповісти
Що за мода різний бідний непотріб виправдовувати злочинами можновладців?
показати весь коментар
08.12.2020 00:35 Відповісти
Хтось сказав, що бити скло тролейбусів то є нормально?
показати весь коментар
08.12.2020 07:45 Відповісти
о как.. как миллиарды не указывать в декларациях, воруя, так штраф 50 тысяч, а как ребятишки стекла разбили, так сразу и тюрьма 4 года и штраф 500 тыс!!!! во где справедливость то, маладцы депутатики, кащнакрадики.. падлюки шоб вы повыздыхали до 1000 колена!
показати весь коментар
07.12.2020 18:37 Відповісти
Не хвилюйся, із цих любих тобі дебіляток виростуть відмінні казнокради.
показати весь коментар
07.12.2020 19:49 Відповісти
я никого не защищаю... я сравнил степень вины , ущерба... миллиарды и 50 т. штраф и стекла лобовое от 2000 грн 500 тысяч и 4 года... наказать нужно, но как то несоизмеримо! одни обворовывают миллионы людей, убивают Украину, людей и им 50 т грн штраф.. и все....
показати весь коментар
07.12.2020 19:53 Відповісти
Це значить, що поганий закон про штрафи для тих, хто нищить Україну, а не закон про тих, хто нищить майно.
Не можна із-за одного закона, прийнятого андонами для себе, вимагати незастосування інших законів.
показати весь коментар
07.12.2020 20:00 Відповісти
ГлавЗебил испугался ответа за пожизненное за коррупцию,и ввел штраф не более 0.01% от украденного! БЕЗ КОНФИСКАЦИИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА!
показати весь коментар
07.12.2020 20:37 Відповісти
а вот и следом пример очередной... Директор и 10 работников лесхоза на Харьковщине допустили незаконные вырубки на 5,6 млн грн, им грозит до 5 лет тюрьмы, - ГБР
показати весь коментар
07.12.2020 19:55 Відповісти
Суды накажут незащищённых так было всегда. стекла и миллиарды, разницу улавливаете?
показати весь коментар
07.12.2020 20:10 Відповісти
"Ребятишки"?! Это уже сформировавшиеся злонамеренные твари
Ребятишки в их возрасте учатся программированию, или игре на гитаре. А это падонки высшей меры - залезть на предприятие и целенаправленно испортить несколько единиц общественного транспорта!
показати весь коментар
07.12.2020 20:58 Відповісти
деградація підлітків... що в них голові - комп"ютерні ігри ??? коли тебе там вбивають просто заново проходиш рівень? в житті такого немає... Пора щось змінювати у освітній програмі школи...
показати весь коментар
07.12.2020 18:38 Відповісти
Пороть надо,сперва родителей,потом чад.Проверенный столетиями метод.
показати весь коментар
07.12.2020 19:24 Відповісти
А батьки у них хто? Це діти 90-х. Їх кумири це бандюгани з бітами, такому й вироків своїх навчили...
показати весь коментар
07.12.2020 19:26 Відповісти
Бидло породило інше бидло.
показати весь коментар
08.12.2020 00:41 Відповісти
тролейбку на свалку пора отправить было.. но увы 4 года за хлам
показати весь коментар
07.12.2020 18:38 Відповісти
Это не им решать, сегодня могут в тролейбусе а завтра посчитают что можно бить в вашей квартире? Что за дикость?
Родители заплатят монетой может будут смотреть за своим чадом
показати весь коментар
07.12.2020 18:41 Відповісти
не.. я не оправдываю.. я сравниваю степень ущерба... стекла и миллиарды, разницу улавливаете? а монетой нужно наказать бесспорно , но не стоят стекла в том автобусе таких денег!!! Лобовое стекло на тролейбус 2000 грн, боковые по 1000.. а на этот хлам, судя по кабине, который уже давно списать пора было, 500 шт.. дороговато будет! Прямо как на бентли)))
показати весь коментар
07.12.2020 18:58 Відповісти
там кроме самих стекол могли посчитать простой техники + упущенную прибыль, теоретическую, а не "бесплатно" проехаться пенсионерам. вот и получится ~100 000 на троллейбус ~ 10 000 грн прибыли в день, = перевозка ~1000 пассажиров, по 100 человек = 10 рейсов. так что +- посчитали правильно. (другое дело вставлять стекла неделю, могли бы и месяц - там с таким подходом тоже должны быть обоснования, хотя неделя на 4 троллейбуса - вроде вполне правдиво с нашими реалиями)
а за пижженные миллиарды - с учетом убитых \ умерших "благодаря" такому мудрому управлению - конечно явное несоответствие.
показати весь коментар
07.12.2020 19:34 Відповісти
вот и я про несоответствие! Плюс транспорт обычно застрахован в АТП! Так что страховка должна была погасить львиную долю!
показати весь коментар
07.12.2020 19:42 Відповісти
страховка - на самом деле тоже не бесплатна, если есть конкретный виновник - он в результате и платит этой страховой, по крайней мере должен. страховая просто дает бабло потерпевшему прямо сейчас, чтобы тот мог быстро восстановиться (иначе бы не ремонтировали сразу, а ждали, пока найдут виновных, или не платили бы зарплату рабочим\водителям, что тоже не очень) ну и страховая тоже себе процент за работу возьмет. так что страховка - отдельно, потерпевшие - отдельно и хулиганка - тоже отдельно.
показати весь коментар
07.12.2020 19:58 Відповісти
общественный транспорт от хулиганских действий не страхуется, это тебе не полное КАСКО на лексус
показати весь коментар
07.12.2020 20:59 Відповісти
А стоимость замены? И откуда вы посчитали количество стекол?
А ведь в стоимость работ включено ВСЕ! От ком.платежей до зарпаты от директора до уборщицы!
А надо было еще неполученую выгоду от эксплуатации добавить!
Тогда бы такой мелочью,как 500.000гр. не отделались.
показати весь коментар
07.12.2020 20:44 Відповісти
https://www.0564.ua/news/630868/v-krivom-roge-kapitalnyj-remont-trollejbusov-oboselsa-v-2-milliona-griven почитайте! И не забудьте обратить внимание КАПИТАЛЬНОГО!!!! 500!!!!
показати весь коментар
07.12.2020 20:55 Відповісти
И? Вы по образованию культмас? Разницу вообще не понимаете!
показати весь коментар
07.12.2020 21:04 Відповісти
Які 2 тис. грн. за лобовуху? Що ти верзеш? Я в ауді цьогоріч замінював за 2 штуки баксів. Тролейбус не ауді, але й площа більша.
показати весь коментар
08.12.2020 00:47 Відповісти
https://bigl.ua/p1153649984-lobovoe-steklo-trollejbus?utm_source=google&utm_medium=cpa&utm_content=gmc&utm_campaign=pla_avto__moto&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CjwKCAiAwrf-BRA9EiwAUWwKXmsUVRFNTRfgchX5H27QvEUg24lU0rXU6ekuOuRZNVv4crlJTvYo5xoC09kQAvD_BwE
показати весь коментар
08.12.2020 08:03 Відповісти
https://www.olx.ua/obyavlenie/originalnoe-lobovoe-steklo-audi-q7-2016-IDK1Frr.html?sd=1#a0ae9cd651;promoted это ты жестко переплатил))))))))))))) или тебя ................
показати весь коментар
08.12.2020 08:33 Відповісти
В воскресенье, 6 декабря, в Подгородном (возле Днепра) правоохранители задержали группу из 25 человек. В их машинах нашли оружие, боеприпасы и наркотики.По оперативной информации от ГУНП, задержанные планировали преступление в одном из городов Днепропетровской области, во время обысков в автомобилях у них изъято оружие с патронами, биты, наркотики и ножи.Все найденное отправлено на экспертизу. Уже по ее результатам правоохранители будут решать вопрос о вручении подозрения. На данный момент задержанные не находятся под стражей - их отпустили до конца проведения экспертизы.
показати весь коментар
07.12.2020 18:41 Відповісти
Ну так они же ниде окон не разбили?
Ну и наверна дали в помощь голодающим китайским кули, подписались на заем и купили билеты на концерт 95 квартала
показати весь коментар
07.12.2020 18:46 Відповісти
там очень мутная история с этим задержанием
показати весь коментар
07.12.2020 21:00 Відповісти
Блин, что вы хотите? Страна, в которой идиот, играющий хером на рояле, становится всенародно избранным президентом, неизбежно должна рожать поколение дегенератов, которые для селфи бьют стекла в автобусах. И скажите им спасибо, что для своих селфи они еще не начали убивать прохожих - потому что, согласно логике происходящего, только так можно "сделать карьеру" в нашей стране.
показати весь коментар
07.12.2020 18:42 Відповісти
мильпардон, "всенародно избранным президентом" - не соответствует действительности
показати весь коментар
07.12.2020 19:04 Відповісти
И не говорите. Страна, в которой картавый комсомольский вожак, страдающий алкоголизмом и устраивающий пьяные дебоши в иностранных аэропортах, не имеющий какого-либо юридического образования, может стать генпрокурором и построить дворец на 800 квадратов под Киевом, не заслуживает лучшей участи.
показати весь коментар
07.12.2020 19:32 Відповісти
Мои инвективы в адрес клоуна никак не являются оправданием кумовства предыдущей задницы, занимавшей кресло президента. Так что вы напрасно стараетесь - вы в данном случае ломитесь в открытую дверь.
показати весь коментар
07.12.2020 21:09 Відповісти
Справедливо. Просто обычно неприятели клоуна готовы целовать предыдущую задницу с такой страстью и нежностью, как будто это не жопа а мисс мира. В головы пересичным усердно вбиваеться миф про хорошего Барыгу и плохого Клонуна. Тогда как они в общем одинаковые.
показати весь коментар
07.12.2020 21:31 Відповісти
Уже начали , недавно ради селфи своего сверстника подожгли
показати весь коментар
07.12.2020 18:51 Відповісти
"Здравствуй, ЖОПА! Новый год! Заходи пагрецца!!!"
Прямо, как в анекдоте: "Приходит муж с охоты. Говорит жене:
- Всё! Лет пять мяса покупать не будем...
- Что? Лося убил?
- Нет, на "браконьерке" поймали, штраф впаяли и возмещение ущерба...".
показати весь коментар
07.12.2020 18:52 Відповісти
Ёлки-палки, на состояние троллейбуса страшно смотреть. Этот залепленный изолентой руль - это просто какой-то кадр из Фаллаута... Мне одному кажется, что разбитое стекло - далеко не единственное, что препятствует выходу этого жалкого транспортного средства на линию?
показати весь коментар
07.12.2020 19:03 Відповісти
ну раз троллейбусы с замотанными изолентой рулями, то этим подросткам надо похвальные грамоты выписать. пусть малолетнее быдло следующий раз сделают селфи на фоне убитых плохо одетых граждан. Л - логика.
показати весь коментар
07.12.2020 19:09 Відповісти
Русский мир.
показати весь коментар
07.12.2020 19:10 Відповісти
анижедети
показати весь коментар
07.12.2020 19:23 Відповісти
Ватний регіон. І підлітки, підараси, теж такі...
показати весь коментар
07.12.2020 19:24 Відповісти
В кожному регіоні є свої "злиїгрицькі"
показати весь коментар
07.12.2020 19:49 Відповісти
А ти мабуть їм сочусвствующій?...
показати весь коментар
07.12.2020 20:28 Відповісти
Ніколи вас, майорасів, не кнокав. Живіть, мені що?
показати весь коментар
08.12.2020 02:25 Відповісти
Ти мабуть вЯлікрас? А про мене то звичайний підарас
показати весь коментар
08.12.2020 11:43 Відповісти
Просто окуеть где я бЛ -Живу...
показати весь коментар
07.12.2020 19:36 Відповісти
- Ти за шо сідіш?
- За тролейбус...
показати весь коментар
07.12.2020 19:37 Відповісти
Якщо президент дегенерат то кількість дегенератів на вулицях буде тільки збільшуватись - "рольова модель" в дії.
показати весь коментар
07.12.2020 19:48 Відповісти
З дітьми шось не здорове коїться ,не тільки з цими . батьки спригують з вихованя - купили смартфон і дитині торба
показати весь коментар
07.12.2020 19:49 Відповісти
У меня нет слов , но в тюрьму их отправлять не стоит , тюрьма их исправит , выйдут полные отморозки . Правда есть и плюсы , будущие депутаты
показати весь коментар
07.12.2020 19:55 Відповісти
Страшно если будущие депутаты и матросы, и для советской Украины
показати весь коментар
07.12.2020 20:13 Відповісти
они уже отморозки
показати весь коментар
07.12.2020 21:02 Відповісти
Це лише нагадує, що шар цивілізації в мозку людини дуже тоненький, а от первісні інстинкти вандалів, що передались до хомо сапієнса від мавп і їх далеких предків все таки домінують.
показати весь коментар
07.12.2020 20:00 Відповісти
статью по молодости подняли - вырастут, ни в какую крупную корпорацию уже не устроятся, будут всю жизнь по самым грязным вахтам или в черную по шарашкиным конторам
показати весь коментар
07.12.2020 20:50 Відповісти
Що не зрозуміло - люди в нащій країні думають що їм манна повинна з неба падати бо вони такі гарні і шикарні, так і виховують дітей, звідки що береться і скільки воно коштує наша людина ще не навчилась на калькуляторі рахувати, пронесе, якось буде, хтось заплате, хтось зробе
показати весь коментар
07.12.2020 20:50 Відповісти
С*ка це якийсь ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ЗАПОВЄДНІК.
показати весь коментар
07.12.2020 20:51 Відповісти
И такое отношение к частной и общественной собственности формируется же с детства в семье. Родителям обязательно присудить выплату за ремонт, бо это результат их работы
показати весь коментар
07.12.2020 21:03 Відповісти
Дети 25 %.
показати весь коментар
07.12.2020 21:37 Відповісти
- Папа, я играл во дворе и попал камнем в стекло соседского Лексуса.
- Мальчик, отойди от меня!
показати весь коментар
07.12.2020 22:14 Відповісти
еще один сегодня разбили подростки, уже на маршруте в движении с пассажирами.
показати весь коментар
07.12.2020 23:04 Відповісти
 
 