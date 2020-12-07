Підлітки заради селфі розбили вікна в тролейбусах у Дніпрі: їх можуть засудити на 4 роки ув'язнення, а з батьків - стягнути 500 тис. грн. ВІДЕО

У Дніпрі заради селфі підлітки пошкодили тролейбуси. Нині їх шукає поліція, аби притягти до кримінальної відповідальності, а в депо хочуть стягнути з батьків кошти – майже пів мільйона гривень.

На вихідні увечері компанія підлітків 12-14 років потрапила на територію депо закидала камінням тролейбуси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет 5 каналу. Вони побили всі шибки чотирьох машин.

Тепер рухомий склад не виходитиме на маршрут ще тиждень: у депо чекають на замовлене нове скло. Кажуть, збитки становлять майже пів мільйона гривень.

"Ну ці ж хлопці, вони не розуміють. Робили селфі на тлі понівечених таким чином тролейбусів. Але є в них, напевно, батьки, які їх виховували і, звичайно, хтось має відповідати за це і відшкодувати збиток", – говорить Олег Кононов, начальник тролейбусного депо у Дніпрі.

Поліція вже склала протокол на одного розбишаку з компанії: його на гарячому упіймали самі співробітники підприємства. Особи ще трьох підлітків встановлені.

Якщо їхню провину доведуть у суді, хлопці нестимуть кримінальну відповідальність за статтею "Хуліганство", яка передбачає до 4 років позбавлення волі.

"Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 ст 296 ККУ – це "Хуліганство". Ми встановили особи принаймні трьох хлопців, які могли там бути в цей момент, під час вчинення кримінального правопорушення. Найближчим часом будемо спілкуватися з адміністрацією шкіл, розташованих поблизу. Бо ми розуміємо, що найімовірніше – це підлітки, які проживають поряд з цим депо, тому поліція в цьому напрямі працює", – говорить Ганна Старчевська, речниця національної поліції в Дніпропетровській області.

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