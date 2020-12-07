Підлітки заради селфі розбили вікна в тролейбусах у Дніпрі: їх можуть засудити на 4 роки ув'язнення, а з батьків - стягнути 500 тис. грн. ВІДЕО
У Дніпрі заради селфі підлітки пошкодили тролейбуси. Нині їх шукає поліція, аби притягти до кримінальної відповідальності, а в депо хочуть стягнути з батьків кошти – майже пів мільйона гривень.
На вихідні увечері компанія підлітків 12-14 років потрапила на територію депо закидала камінням тролейбуси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет 5 каналу. Вони побили всі шибки чотирьох машин.
Тепер рухомий склад не виходитиме на маршрут ще тиждень: у депо чекають на замовлене нове скло. Кажуть, збитки становлять майже пів мільйона гривень.
"Ну ці ж хлопці, вони не розуміють. Робили селфі на тлі понівечених таким чином тролейбусів. Але є в них, напевно, батьки, які їх виховували і, звичайно, хтось має відповідати за це і відшкодувати збиток", – говорить Олег Кононов, начальник тролейбусного депо у Дніпрі.
Поліція вже склала протокол на одного розбишаку з компанії: його на гарячому упіймали самі співробітники підприємства. Особи ще трьох підлітків встановлені.
Якщо їхню провину доведуть у суді, хлопці нестимуть кримінальну відповідальність за статтею "Хуліганство", яка передбачає до 4 років позбавлення волі.
"Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 ст 296 ККУ – це "Хуліганство". Ми встановили особи принаймні трьох хлопців, які могли там бути в цей момент, під час вчинення кримінального правопорушення. Найближчим часом будемо спілкуватися з адміністрацією шкіл, розташованих поблизу. Бо ми розуміємо, що найімовірніше – це підлітки, які проживають поряд з цим депо, тому поліція в цьому напрямі працює", – говорить Ганна Старчевська, речниця національної поліції в Дніпропетровській області.
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А за незадекларированные "заработанные непосильным трудом" 8 млн. взрослые дяди и тети заплатят всего лишь 51 тыс штрафа.
По-моему, этот мир сломался.
Не можна із-за одного закона, прийнятого андонами для себе, вимагати незастосування інших законів.
Ребятишки в их возрасте учатся программированию, или игре на гитаре. А это падонки высшей меры - залезть на предприятие и целенаправленно испортить несколько единиц общественного транспорта!
Родители заплатят монетой может будут смотреть за своим чадом
а за пижженные миллиарды - с учетом убитых \ умерших "благодаря" такому мудрому управлению - конечно явное несоответствие.
А ведь в стоимость работ включено ВСЕ! От ком.платежей до зарпаты от директора до уборщицы!
А надо было еще неполученую выгоду от эксплуатации добавить!
Тогда бы такой мелочью,как 500.000гр. не отделались.
Ну и наверна дали в помощь голодающим китайским кули, подписались на заем и купили билеты на концерт 95 квартала
Прямо, как в анекдоте: "Приходит муж с охоты. Говорит жене:
- Всё! Лет пять мяса покупать не будем...
- Что? Лося убил?
- Нет, на "браконьерке" поймали, штраф впаяли и возмещение ущерба...".
- За тролейбус...
- Мальчик, отойди от меня!