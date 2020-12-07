Шторм в Азовському морі відрізав сухопутне сполучення з заповідником "Бірючий острів". ВIДЕО

У Запорізькій області через потужний шторм в акваторії Азовського моря було повністю припинено єдине сухопутне сполучення з заповідником "Бірючий острів", на якому розташовується, зокрема, і президентська резиденція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Десятки роликів у соціальних мережах свідчать: хвилі повністю перервали єдину сухопутну дорогу до "Бірючого острова". На ньому розміщуються переважно туристичні бази, проте є там і маєток Державного управління справами, закріплений за Володимиром Зеленським.

Зараз пориви вітру в Кирилівці досягають 25-30 метрів на секунду. Подекуди двометрові хвилі "набігають" на берегову лінію і змивають дорогу, яка з'єднує материк із заповідником. У воді опинилися лінії електропередач, підтоплюються бази відпочинку і прибережні кафе, місцеві пляжі розмиває морська вода. Однак світло на території заказника "Бірючий острів" поки є.

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Нагадаємо, синоптики прогнозують, що негода в цьому регіоні триватиме мінімум три доби. В Укргідрометцентрі також попереджають: відбувається швидке обледеніння суден (II рівень небезпеки, помаранчевий).