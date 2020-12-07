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Шторм в Азовському морі відрізав сухопутне сполучення з заповідником "Бірючий острів". ВIДЕО

У Запорізькій області через потужний шторм в акваторії Азовського моря було повністю припинено єдине сухопутне сполучення з заповідником "Бірючий острів", на якому розташовується, зокрема, і президентська резиденція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Десятки роликів у соціальних мережах свідчать: хвилі повністю перервали єдину сухопутну дорогу до "Бірючого острова". На ньому розміщуються переважно туристичні бази, проте є там і маєток Державного управління справами, закріплений за Володимиром Зеленським.

Зараз пориви вітру в Кирилівці досягають 25-30 метрів на секунду. Подекуди двометрові хвилі "набігають" на берегову лінію і змивають дорогу, яка з'єднує материк із заповідником. У воді опинилися лінії електропередач, підтоплюються бази відпочинку і прибережні кафе, місцеві пляжі розмиває морська вода. Однак світло на території заказника "Бірючий острів" поки є.

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Нагадаємо, синоптики прогнозують, що негода в цьому регіоні триватиме мінімум три доби. В Укргідрометцентрі також попереджають: відбувається швидке обледеніння суден (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Автор: 

Азовське море (1618) шторм (47) Запорізька область (3601)


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Топ коментарі
+8
Каждый год такое случается, но в ТСН просто об этом не знали.
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07.12.2020 20:15
+7
вот за кого больше народ переживает так за резиденцию...
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07.12.2020 20:16
+3
Каждый год такое.
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07.12.2020 20:18
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Каждый год такое случается, но в ТСН просто об этом не знали.
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07.12.2020 20:15 Відповісти
Каждый раз ТСН это освещает, но манька этого не замечает
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07.12.2020 20:22 Відповісти
Вони вже давно "Скотів" дивляться, їм не до цього...
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07.12.2020 20:43 Відповісти
вот за кого больше народ переживает так за резиденцию...
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07.12.2020 20:16 Відповісти
Это же домик для сирот будет.

Найвеличниший обещал - он не обманет!
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07.12.2020 21:36 Відповісти
а ту резиденцію не змило нах кудись?
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07.12.2020 20:17 Відповісти
Каждый год такое.
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07.12.2020 20:18 Відповісти
І не по одному разу.
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07.12.2020 20:46 Відповісти
ну бобочка хоть там вовремя оказался? шо,опять нет?
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07.12.2020 20:26 Відповісти
Чтобы посмотреть это видео от канала Г+Г пришлось просмотреть четыре рекламных ролика,и то пользы больше....
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07.12.2020 20:39 Відповісти
Побачили щось нове на тому відео? Бо це щорічне і неодноразове дійство на Бірючому острові. А у "Бірючій остров" воно й гелікоптером прилетить-відлетить, якщо забажає...
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07.12.2020 20:45 Відповісти
Что Бирючий, что Арабатку, перемывает по несколько раз в год)))
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08.12.2020 11:48 Відповісти
Г+Г гонить сенсацію за сенсацієй
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07.12.2020 20:42 Відповісти
если бы не ЗЕбобова дача то и новости этой не было бы.
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07.12.2020 20:49 Відповісти
Який же то заповідник? Геть все забудовано халабудами.
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08.12.2020 07:38 Відповісти
Так вам Кириловку показали, а не Бирючий)))
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08.12.2020 11:46 Відповісти
Прервано сообщение и прервано!! Не хрен шастать по заповедникам!! На то он и заповедник!!
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08.12.2020 11:23 Відповісти
люди там живут семьями, которые обслуживают заповедник. А шастать там не получится - закрытая территория забором и ворота с охраной на въезде.
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08.12.2020 13:25 Відповісти
Все наровят поставить двери прямо в воде, вот результат.
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08.12.2020 13:23 Відповісти
 
 