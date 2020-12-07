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Українок заманювали за кордон для зйомок у порно, - поліція. ВIДЕО

Нацполіція розкрила мережу торгівлі людьми. Дівчат віком від 18 до 25 років набирали нібито для зйомок у глянцевих журналах, обіцяли від 500 до 800 євро за 1 день роботи, а насправді в Будапешті змушували зніматися в порно.

Про це повідомляє телеканал "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

Від дій цих вербувальників постраждали як мінімум 4 дівчини. "Роботу" вони знаходили за оголошеннями. Про те, в чому насправді вона полягає, дізнавалися тільки вже коли опинялися в Угорщині.

"Я шукала роботу в інтернеті, і в Telegram була група, де було оголошення про високооплачувану роботу для дівчат. Це були зйомки для журналу. Я вирішила, що можу цим скористатися, і можу поїхати і заробити грошей", - розповіла одна з постраждалих.

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Цій дівчині пощастило: поліцейські зупинили її на кордоні, пояснивши, на яку саме "роботу" вона вирушила. Це стало можливим завдяки тому, що листування з дівчиною опинилося в телефоні вербувальника, якого затримали поліцейські. 26-річний уродженець Луганщини відправився на час слідства в СІЗО, за торгівлю людьми йому загрожує від 5 до 12 років.

"Будь-який сутенер, будь-який трафікер ніколи в житті не скаже дівчині правду, що вона займатиметься проституцією під виглядом сексуальної експлуатації чи навпаки. Тоді вони застосовують силу, примусові заходи, їй встановлюють режим роботи, і, як правило, це режим роботи на виснаження. Тобто, не враховують ні фізіологічний стан дівчини, ні її моральний стан, а змушують надавати сексуальні послуги", - розповів начальник ГУНП у Київській області Андрій Небитов.

Автор: 

Нацполіція (15168) порнографія (110) торгівля людьми (212)


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Топ коментарі
+18
Украинок заманивали за границу для съемок в порно, - полиция - Цензор.НЕТ 7083
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07.12.2020 23:03
+17
Здається мені, що дівчина дурку включила, що не знала на яку роботу їде. Це ж фахівцем якого рівня має вона бути, щоб їй платити 800 євро за день, при середній зарплаті в Угорщині 1187,43 євро.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZzcGc6LztAhWDmIsKHcvYDLkQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Findex.minfin.com.ua%2Fua%2Flabour%2Fsalary%2Fworld%2Fhungary%2F&usg=AOvVaw2MT4ZSOmbgz7hS3ll8PGpq Середня зарплата в Угорщині (2017-2020)
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07.12.2020 23:31
+14
В Будапешті легально знімають.Найбільші європейські виробники порно знімають там.І наші туди легально їздять зніматися.Навіщо їм взагалі заманювати,якщо і так черга стоїть для зйомок у порно? Тут фрагмент з режисером П'єром Вудманом,так через нього багато хто з наших проходить кастинги і він нікого не заставляє.Вербувати,не означає заставляти.Перед зйомками.дівчат добре розпитують.чи готові вони зніматися.Навіть є відео.де відмовляються.Звісно може бути по різному,але саме тут схоже на маячню.Дівчата самі знають,що там буде.Просто може щось не сподобалось.Краще би тут легалізували і контролювали.А ще в багатьох є мрія.знятися в США,для BRAZZERS наприклад,чи іншої подібної студії.бо там платять великі гроші.
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07.12.2020 23:10
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И гиде видева?
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07.12.2020 22:48 Відповісти
точно, відеодокази в студію....
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07.12.2020 22:51 Відповісти
шукай на торент-трекерах свіжачок.
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08.12.2020 04:36 Відповісти
И гиде видева?
Лекция "Виды любви" Со слайдами
1. Бывает любовь мужчины к женщине. Аудитория требует слайды.
2. Бывает любовь мужчины к мужчине. Аудитория требует слайды.

3. Бывает любовь женщины к женщине.Аудитория требует слайды.
4. Бывает любовь к Родине. А теперь!!! Попрошу слайды.
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08.12.2020 21:07 Відповісти
За 800 евро в день сниматься в порно, ни хрена себе расценки.
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07.12.2020 22:51 Відповісти
так в мире 2млрд рукоблудов
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08.12.2020 15:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/377092 За 800 евро в день сниматься в порно, ни хрена себе расценки.

В день это полагаю 8 часов = 800 евро. 100 евро за 1час.
Ключевое слово СНИМАТЬСЯ.
8000 (1/8000 c) - типичная кратчайшая выдержка для современных профессиональных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 цифровых зеркальных камер.
В затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

Там дай бог на секунду сьёмки наработатьУкраїнок заманювали за кордон для зйомок у порно, - поліція - Цензор.НЕТ 3075
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08.12.2020 21:18 Відповісти
Видео доказательства в студию! Иначе считаю новость кремлевским фейком!
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07.12.2020 22:53 Відповісти
Заманивали, ага! 800 евро минус жилье, хавка, транспорт, мед услуги
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07.12.2020 22:54 Відповісти
и того в день сосать за 10евро.
Дебилок не жалко которые ехали в поисках халявы!
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08.12.2020 00:12 Відповісти
сосем мы тут. А они там нехило зарабатывают.
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08.12.2020 09:29 Відповісти
Смотрю у тебя глаза аж загорелись
Присоединяйся
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08.12.2020 12:55 Відповісти
А те так сопротивлялись, так сопротивлялись...и не воссопротивились
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07.12.2020 23:00 Відповісти
Судя по тому как последняя девочка вела себя на съемках у Вудмана ей это понравилось. Трахаться ей нравилось, весь вопрос в оплате, которая ее не устраивала
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07.12.2020 23:01 Відповісти
Украинок заманивали за границу для съемок в порно, - полиция - Цензор.НЕТ 7083
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07.12.2020 23:03 Відповісти
А что ж им в Береговом в венгерской-то общине не снималось?Там бы им после с'емок и гимн-молитву спели на венгерском изыке.
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07.12.2020 23:05 Відповісти
В Будапешті легально знімають.Найбільші європейські виробники порно знімають там.І наші туди легально їздять зніматися.Навіщо їм взагалі заманювати,якщо і так черга стоїть для зйомок у порно? Тут фрагмент з режисером П'єром Вудманом,так через нього багато хто з наших проходить кастинги і він нікого не заставляє.Вербувати,не означає заставляти.Перед зйомками.дівчат добре розпитують.чи готові вони зніматися.Навіть є відео.де відмовляються.Звісно може бути по різному,але саме тут схоже на маячню.Дівчата самі знають,що там буде.Просто може щось не сподобалось.Краще би тут легалізували і контролювали.А ще в багатьох є мрія.знятися в США,для BRAZZERS наприклад,чи іншої подібної студії.бо там платять великі гроші.
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07.12.2020 23:10 Відповісти
Привіт.
А я щойно взнала, що PornHub, про який тут часто пишуть форумчани - це монреальська компанія (але податки платить у Люксембурзі, уже подивилася). Капець, скільки тут живу, навіть не здогадувалася.

Там за них ВІЗА і Мастеркард взялися. Отак і виявила.
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08.12.2020 01:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Це найбільший порно ресурс.Там на ньому все що завгодно є.Усіляка дічь.Якщо подумати.то складається таке враження,що в порно мільярди людей знімається.Brazzers також ваша компанія. Багато хто мріє знятися там.Там є такий актор Джонні Cінс.Він заробляє,як звичайний відомий актор.Порно це страшні гроші.І рухає прогрес,як би для когось це не було дивно.Той же формат DVD,а потім Blu-ray,сильно допомогло просунутись. Зараз вже інтернет продаж у цифровому форматі,без носіїв також добре просуває.Різні технологічні штуки,такі як дрони також.Я вже не кажу,про сексуальні іграшки.В порно сотні мільярдів доларів задіяно.Ваші студії добре платять в бюджет.Ось PornHub добре від....ють і заплатить.
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08.12.2020 16:24 Відповісти
Слухай ти, пес вонючий, ти своїх дітей і родичів туди не хочеш відправити?
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08.12.2020 19:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/124995 Ти безкультурний придурок.Якщо людина повнолітня,як ти її заборониш це,застрелиш? Я нікого не хочу нікуди відправляти.А те що я написав,це факти.І ти хоч трісни,вони будуть існувати.
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08.12.2020 20:16 Відповісти
так ти збоченець обриганий ти цього не знаєш і не розумієш? Культури до псів в левів не має ніякої. пізнай себе
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08.12.2020 20:25 Відповісти
Украинок заманивали за границу для съемок в порно, - полиция - Цензор.НЕТ 5472
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07.12.2020 23:14 Відповісти
Это сексизм! Че только баб заманивают? Я, может,тоже хочу...потрясти,так сказать
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07.12.2020 23:15 Відповісти
угу, одразу за тупими кротами з дефектом відлуння.
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08.12.2020 02:38 Відповісти
Зараз взагалі таке усіляке знімають,бачив що чехи знімають,то фільми жахів,але порно.Називається Horror Porn,надіюсь не забанять.Є ще Perverse Family.
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07.12.2020 23:16 Відповісти
да вы батенька, знаете толк в извращениях
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08.12.2020 04:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140912 Та я багато чого бачив.
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08.12.2020 16:25 Відповісти
Скажу ще одне.Ви зайдіть в нічний клуб і подивіться.чим такі дівчата займаються.Більшість з тих,хто в клубах.готові це робити,що в порно,але практично безкоштовно.В мене друг діджей.він мені на розповідався.А це невеличке місто.
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07.12.2020 23:20 Відповісти
поэтому клубы надо закрывать)
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07.12.2020 23:53 Відповісти
рассадник наркоты
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08.12.2020 15:48 Відповісти
Эти убогие сказки про то что не знали, думали в журнале, принцы на каждом шагу встречают и прочая мура тянется ещё с 90гг. Та знали всегда и всё! Ну там ещё до 1991г могли на туфту клевать. Залипушные новости это. Там в верхнем коменте верно замечено. Давно всё надо легализовать. Через это многие страны прошли. Есть статистика. Как всё станет можно но на контроле и налоге---массовый интерес падает. Эта логика работает и по другим разным моментам жизни людей. Мы всё ещё папуасы.
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07.12.2020 23:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/441572 Просто окремим людям,вигідно,як зараз.
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07.12.2020 23:41 Відповісти
Та ясно что ментам. И притоны покурить, и девок шлюх и много другого. И при совках было и не мало. Кстати именно по Украине особо. Даже при мыките шлюшкины дома публичные случались не мало. Всё что запрещено притягивает. А что можно---так там работать надо.
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07.12.2020 23:57 Відповісти
Треба вчитись, стати кваліфікованим фахівцем, то буде 5000 доларів. А з освітою 9 класів і без кваліфікації про 5 тис доларів можна тільки мріяти, навіть в Європейському союзі.
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07.12.2020 23:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470540 В Швеції дозволено.Відома студія PRIVATE шведська.Там зарплати такі.як ви написали,так що справа не тільки в зарплатах.
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07.12.2020 23:45 Відповісти
Здається мені, що дівчина дурку включила, що не знала на яку роботу їде. Це ж фахівцем якого рівня має вона бути, щоб їй платити 800 євро за день, при середній зарплаті в Угорщині 1187,43 євро.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZzcGc6LztAhWDmIsKHcvYDLkQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Findex.minfin.com.ua%2Fua%2Flabour%2Fsalary%2Fworld%2Fhungary%2F&usg=AOvVaw2MT4ZSOmbgz7hS3ll8PGpq Середня зарплата в Угорщині (2017-2020)
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07.12.2020 23:31 Відповісти
Конечно дурку включила, точнее жертву, поскольку стыдно перед родными и близкими признать, куда реально ехала. На втором виде девушка расказывает, что в Европе все равно, больно тебе, тошнит, неприятно, но ты должен сделать, проще говоря, конкретно в Европе ей не понравилось из за жесткости, значит симается как минимум в Украине.
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08.12.2020 06:07 Відповісти
Сутенёра не нужно в тюрьму садить. Рассказать ему, что он может отработать, и выгодно загнать его туда, куда он девушек поставлял.
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07.12.2020 23:41 Відповісти
А что он нарушил?
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08.12.2020 00:22 Відповісти
У тебя, наверное, нет детей, а то бы ты не размышлял нарушил он что-нибудь или нет.
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08.12.2020 01:11 Відповісти
На столько тупых детей, что не знают ориентировочные зарплаты за границей? Ну вот к примеру Вы что бы предположили, если бы Вам со старта сразу предложили сниматься для глянцевого журнала за 800 евро в день? Причем без всяких проб, кастингов и т.д. Просто по объявлению.
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08.12.2020 01:48 Відповісти
Я детей считаю не по закону и совершеннолетии, и даже не по умственным способностям, поэтому многие в 25 лет для меня как дети, не говоря уже о 18 летних. Иметь образование, быть по закону совершеннолетним ещё не значит быть взрослым.
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08.12.2020 02:47 Відповісти
Тогда есть большой вопрос к родителям, почему их дети в 25 тупые как пробка?...
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08.12.2020 08:31 Відповісти
И это тоже.
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09.12.2020 07:37 Відповісти
Этот француз Пьер Вудман звезда порносайтов, и действительно у него много украинок(многие предпочитают говорить что они русские, наверно стыдно за неньку). Толпа мужиков. Все очень жестко. Западным мужикам нравится.
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07.12.2020 23:47 Відповісти
Ты б казлорылый меньше по таким сайтам шарился.
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08.12.2020 10:05 Відповісти
Нравятся украинские девчата суходрочер?
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08.12.2020 21:12 Відповісти
Хтось їде туди по своїй волі хтось ні, хтось знає хтось ні, але ніхто з тих дівчат не знає що таке "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82 Даркнет " і що там також є порно і не дай боже туди потрапити, там вже знімають вбивства, катування і згвалтування, дівчата не ведіться на легкі гроші бо то може бути квиток в один кінець.
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07.12.2020 23:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/469355 Так не в Будапешті в готелі і не П'єр Вудман.Багато того,що кажуть за Даркнет це брехня.
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08.12.2020 00:29 Відповісти
Вы шо прикалываетесь это какой тупой овцой нужно быть чтоб поверить что тебе будут платить 500 евро в день за невинные фоточки)))
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07.12.2020 23:59 Відповісти
Немного неправильно выразился «какой тупой овцой надо прикинуться» ....
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08.12.2020 16:09 Відповісти
Думаю,що бізнесмен яким являється цей Вудман не буде ризикувати репутацією і тим паче свободою йдучи на кримінал.Такого добра в нього і без цих протиправних дій вистачає.
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08.12.2020 00:17 Відповісти
Ой блин, та там же легально немеряно порностудий. Надо открыть на ментов дело о неправомерном задержании и на ту дуру за клевету. Уверен, Высший Европейский Суд ППЧ раком нагнет Украину, а не чувака. Какие такие 3-12 лет? Он же обычный HR специалист.
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08.12.2020 00:21 Відповісти
Лаптями от тебя пахнет, Омериканец. Посиди в спаме, знаток УКраины
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08.12.2020 06:33 Відповісти
А все из-за лени и желания по-быстрому срубить кучу бабла. Никто не хочет работать разносчицей пиццы, сортировщицей готовой продукции на заводе или уборщицей. Им подавай съемки для журналов и показы мод - то есть профессии, где физически вкалывать не нужно. Зато деньги платят очень даже нехилые. Вот и ведутся на подобные предложения...
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08.12.2020 00:45 Відповісти
ППЦ. Так ведь их никто и не обманывал. Естественно в глянцевых журналах в том числе. Правда просто не объясняли какой тематики эти журналы. Ну так какой курицей нужно быть, чтобы не понять за что девушке, взятой на работу можно сказать с улицы, изначально предлагают заработок 800 евро за съемочный день.
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08.12.2020 01:45 Відповісти
За 800 евро и выёживаются?
Нихрена себе шлюхи капризные стали...
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08.12.2020 03:21 Відповісти
Проституція це від ліні та тупості.
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08.12.2020 04:42 Відповісти
С хамстера все ролики Вудмана с украинками пропали. Хоть что-то полезное полиция таки сделала, ну или наоборот, кому как.
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08.12.2020 06:38 Відповісти
В Україні їх трахали за пляшку самогону та закусь, а тут раптом запропонували 800 - 1000 євриків за ДЕНЬ ! Без освіти, культури, курві, яка слухає московську попсу.
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08.12.2020 09:32 Відповісти
І взагалі - МАЙО ТЕЛО , МАЙО ДЕЛО!
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08.12.2020 10:20 Відповісти
Было б небезынтересно посмотреть на реакцию таких "дам", если б их "там" действительно заставили... развлекать детишек или работать с управлением логистикой... за копеечную зарплату.
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08.12.2020 10:58 Відповісти
на стройку или на конвейер
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08.12.2020 12:38 Відповісти
Ага, как в том анекдоте:
- Девочки, что можете за 100 долларов
- Девочки (кокетливо) - все и всю ночь!
- Ну тогда собирайтесь, будете разгружать вагоны с урановой рудой)
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08.12.2020 12:42 Відповісти
прям там заставляли.
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08.12.2020 15:53 Відповісти
Дід на кордоні зі сльозами каже групі гарних дівчат, які проходять контроль. - Дівчата, це обман, не їдьте, вас там зроблять сексуальними рабинями!!((
- Мовчи діду, ми за цим туди і їдемо...
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08.12.2020 21:07 Відповісти
Любое сообщение о нашей полиции, лично у меня вызывает скепсис. Почти всегда двойное дно.
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08.12.2020 21:23 Відповісти
 
 