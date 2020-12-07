Українок заманювали за кордон для зйомок у порно, - поліція. ВIДЕО
Нацполіція розкрила мережу торгівлі людьми. Дівчат віком від 18 до 25 років набирали нібито для зйомок у глянцевих журналах, обіцяли від 500 до 800 євро за 1 день роботи, а насправді в Будапешті змушували зніматися в порно.
Про це повідомляє телеканал "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.
Від дій цих вербувальників постраждали як мінімум 4 дівчини. "Роботу" вони знаходили за оголошеннями. Про те, в чому насправді вона полягає, дізнавалися тільки вже коли опинялися в Угорщині.
"Я шукала роботу в інтернеті, і в Telegram була група, де було оголошення про високооплачувану роботу для дівчат. Це були зйомки для журналу. Я вирішила, що можу цим скористатися, і можу поїхати і заробити грошей", - розповіла одна з постраждалих.
Цій дівчині пощастило: поліцейські зупинили її на кордоні, пояснивши, на яку саме "роботу" вона вирушила. Це стало можливим завдяки тому, що листування з дівчиною опинилося в телефоні вербувальника, якого затримали поліцейські. 26-річний уродженець Луганщини відправився на час слідства в СІЗО, за торгівлю людьми йому загрожує від 5 до 12 років.
"Будь-який сутенер, будь-який трафікер ніколи в житті не скаже дівчині правду, що вона займатиметься проституцією під виглядом сексуальної експлуатації чи навпаки. Тоді вони застосовують силу, примусові заходи, їй встановлюють режим роботи, і, як правило, це режим роботи на виснаження. Тобто, не враховують ні фізіологічний стан дівчини, ні її моральний стан, а змушують надавати сексуальні послуги", - розповів начальник ГУНП у Київській області Андрій Небитов.
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Лекция "Виды любви" Со слайдами
1. Бывает любовь мужчины к женщине. Аудитория требует слайды.
2. Бывает любовь мужчины к мужчине. Аудитория требует слайды.
3. Бывает любовь женщины к женщине.Аудитория требует слайды.
4. Бывает любовь к Родине. А теперь!!! Попрошу слайды.
В день это полагаю 8 часов = 800 евро. 100 евро за 1час.
Ключевое слово СНИМАТЬСЯ.
8000 (1/8000 c) - типичная кратчайшая выдержка для современных профессиональных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 цифровых зеркальных камер.
В затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:
Там дай бог на секунду сьёмки наработать
Дебилок не жалко которые ехали в поисках халявы!
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А я щойно взнала, що PornHub, про який тут часто пишуть форумчани - це монреальська компанія (але податки платить у Люксембурзі, уже подивилася). Капець, скільки тут живу, навіть не здогадувалася.
Там за них ВІЗА і Мастеркард взялися. Отак і виявила.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZzcGc6LztAhWDmIsKHcvYDLkQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Findex.minfin.com.ua%2Fua%2Flabour%2Fsalary%2Fworld%2Fhungary%2F&usg=AOvVaw2MT4ZSOmbgz7hS3ll8PGpq Середня зарплата в Угорщині (2017-2020)
Нихрена себе шлюхи капризные стали...
- Девочки, что можете за 100 долларов
- Девочки (кокетливо) - все и всю ночь!
- Ну тогда собирайтесь, будете разгружать вагоны с урановой рудой)
- Мовчи діду, ми за цим туди і їдемо...