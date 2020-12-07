Підлітки влаштували стрілянину на зупинці в Запоріжжі і намагалися пограбувати 3 магазини, - поліція. ВIДЕО
Групу з чотирьох підлітків розшукували всі патрульні екіпажі патрульної поліції.
Про це повідомляє патрульна поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
Підлітки бешкетували напередодні, увечері в неділю. Спочатку поліцейські отримали виклик через постріли на зупинці громадського транспорту. Чоловік, який телефонував, сказав, що стріляють підлітки.
"Негайно прибувши на виклик, інспектори помітили від'їжджаючий автобус, в якому перебували громадяни, схожі за описом заявника. Патрульні зупинили транспортний засіб, у салоні було четверо хлопців. Під час поверхневої перевірки в одного з них патрульні виявили предмет, схожий на пістолет. Громадянина доставили в Вознесенівське відділення поліції для встановлення обставин події", - сказано в повідомленні.
Незабаром поліцейські отримали ще один виклик, цього разу - про те, що невідомі намагалися забрати гроші з каси магазину.
"Ознайомившись з відео з камер спостереження, патрульні з'ясували, що до події причетні підлітки з попереднього виклику", - пояснили в поліції.
Підлітків поліцейські застали біля магазину. Ті кинулися навтьоки. Одного з них вдалося затримати, і він розповів, що вони з друзями намагалися пограбувати аж 3 магазини. Незабаром розшукали й інших підлітків.
"Патрульні розшукали всіх причетних до події осіб. Громадяни були затримані і доставлені у відділення поліції для встановлення всіх обставин", - зазначили в поліції.
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оатом і пропетляв
Алкоголь доведе до тюрми, це факт
Скоро сумочки и телефоны из рук прохожих вырывать начнут, дурантин просто так не проходит (а у многих зарплаты нет с марта нормальной), дурантин заканчивается обнищанием населения, а обнищание ведет к бандитизму.
И орудовать будут именно малолетки, из них "старшие товарищи" банды сколотят, малолетки же сроки за преступления совсем иные получают.
Следите за тем, что будет происходит с покупателями при выходе с товарами из магазинов, сумки у них будут у выхода из магазинов вырывать, сумки с дорогими покупкми: деликатесами, вином, да и просто - с едой.
Скоро аваковским полицаям будет много работы, это им не старушек без масок штрафовать.
Ответ: преступники-дебилы, нарики, маньяки...
А вбити людину навіть аркушем паперу можна, так.
А у нас тут, до того ж, статті на конкретні теми пишуть люди, часто, від цієї області знань, "далекі"... А "вникнуть" - ліньки... Як я сміявся з деяких "колег" - "думать некогда - писать нада!...".
А "вкрай дохідливо" мене писать саме мати навчила - професійна звичка давалася взнаки... Вона ж змушена була все життя саме "гранично просто" все учням пояснювать...
(Хлопці, що мої статті читали, казали "Тобі тільки дитячі книжки писать - навіть дитина зрозуміє...").
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https://censor.net/ru/user/156165
Срочные новости: Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты.
Менты приехали по горячему и успели повязать падлу. Обшмонали капитально, но ни волыны, ни ксивы у лоха не оказалось. Лопатник так же был пустой.
Дебил все время плакал и пел соловьем, что это был не гоп-стоп, что у него не было никаких терок с этой курицей, и это не попытка наварить на сучке лаве. Базлал, что тупо по синьке попутал рамсы и устроил голимый беспредел.
Тетку отправили на больничку извлекать с горба маслину, а кента уволокли на кичу. В обезьяннике фраер пошел в отказ и обосцал все стены.
А Может пора всё таки разрешить продажу короткоствола , смотришь и на пешеходных переходах станут вежливее и детки прыть по умерят , да в начале будет дикий запад , много будет работы у похоронных агентств , но может после этого начнут уважать частную собственность , да не хамить на улице и в очередях
Источник: https://censor.net/ru/v3235547
Да-да, сами организовались в банду, умные какие, развитые.
Или "старшие товариши" подсказали
Скоро 73-процентный лохторат увидит банды из малолеток, малолеткам сроки иные за преступления дадют, чем и пользуются руководящие ими старшие опытные "товарищи".
Прохожих будут грабить, покупки и телефоны из рук вырывать, также автомашины (а то и квартиры).
Мои поздравления аваковским полицаям: сейчас у них будет много работы.