Підлітки влаштували стрілянину на зупинці в Запоріжжі і намагалися пограбувати 3 магазини, - поліція. ВIДЕО

Групу з чотирьох підлітків розшукували всі патрульні екіпажі патрульної поліції.

Про це повідомляє патрульна поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

Підлітки бешкетували напередодні, увечері в неділю. Спочатку поліцейські отримали виклик через постріли на зупинці громадського транспорту. Чоловік, який телефонував, сказав, що стріляють підлітки.

"Негайно прибувши на виклик, інспектори помітили від'їжджаючий автобус, в якому перебували громадяни, схожі за описом заявника. Патрульні зупинили транспортний засіб, у салоні було четверо хлопців. Під час поверхневої перевірки в одного з них патрульні виявили предмет, схожий на пістолет. Громадянина доставили в Вознесенівське відділення поліції для встановлення обставин події", - сказано в повідомленні.

Незабаром поліцейські отримали ще один виклик, цього разу - про те, що невідомі намагалися забрати гроші з каси магазину.

"Ознайомившись з відео з камер спостереження, патрульні з'ясували, що до події причетні підлітки з попереднього виклику", - пояснили в поліції.

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Підлітків поліцейські застали біля магазину. Ті кинулися навтьоки. Одного з них вдалося затримати, і він розповів, що вони з друзями намагалися пограбувати аж 3 магазини. Незабаром розшукали й інших підлітків.

"Патрульні розшукали всіх причетних до події осіб. Громадяни були затримані і доставлені у відділення поліції для встановлення всіх обставин", - зазначили в поліції.