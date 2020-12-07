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Підлітки влаштували стрілянину на зупинці в Запоріжжі і намагалися пограбувати 3 магазини, - поліція. ВIДЕО

Групу з чотирьох підлітків розшукували всі патрульні екіпажі патрульної поліції.

Про це повідомляє патрульна поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

Підлітки бешкетували напередодні, увечері в неділю. Спочатку поліцейські отримали виклик через постріли на зупинці громадського транспорту. Чоловік, який телефонував, сказав, що стріляють підлітки.

"Негайно прибувши на виклик, інспектори помітили від'їжджаючий автобус, в якому перебували громадяни, схожі за описом заявника. Патрульні зупинили транспортний засіб, у салоні було четверо хлопців. Під час поверхневої перевірки в одного з них патрульні виявили предмет, схожий на пістолет. Громадянина доставили в Вознесенівське відділення поліції для встановлення обставин події", - сказано в повідомленні.

Незабаром поліцейські отримали ще один виклик, цього разу - про те, що невідомі намагалися забрати гроші з каси магазину.

"Ознайомившись з відео з камер спостереження, патрульні з'ясували, що до події причетні підлітки з попереднього виклику", - пояснили в поліції.

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Підлітків поліцейські застали біля магазину. Ті кинулися навтьоки. Одного з них вдалося затримати, і він розповів, що вони з друзями намагалися пограбувати аж 3 магазини. Незабаром розшукали й інших підлітків.

"Патрульні розшукали всіх причетних до події осіб. Громадяни були затримані і доставлені у відділення поліції для встановлення всіх обставин", - зазначили в поліції.

Автор: 

Запоріжжя (2265) пограбування (576) підлітки (406) стрілянина (1781) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+38
Запорожье - Кривой Рог транзит. Квартал 95
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07.12.2020 23:21
+28
"...предметы, похожие на патрульных, обнаружили предмет, похожий на пистолет. Предмет, похожий на гражданина, доставили на объект, похожий на Вознесеновское отделение полиции, для установления обстоятельств случая, подозрительно напоминающего происшествие", - сказано в тексте, похожем на сообщение.
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08.12.2020 00:17
+18
там накинут звезды, за яйца повесят, или закопают живьем. а тут поругают и отпустят.
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07.12.2020 23:24
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Запорожье - Кривой Рог транзит. Квартал 95
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07.12.2020 23:21 Відповісти
Лисий був?
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07.12.2020 23:32 Відповісти
нєа, Юзєг, але прикрився мандоатом і пропетляв
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08.12.2020 16:21 Відповісти
это не подростки,а это будущая ШВАЛЬ Украины !!!
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08.12.2020 12:13 Відповісти
ну не скажи, це майбутні ***********, міньєстри чи як воно там у них, кароч таке майбутнє при шмарклі
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08.12.2020 19:28 Відповісти
Їдьте в ДНР та грабуйте там, нелюди...
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07.12.2020 23:22 Відповісти
там накинут звезды, за яйца повесят, или закопают живьем. а тут поругают и отпустят.
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07.12.2020 23:24 Відповісти
Там разнесли Метро, Донбасс арену, там убивали за Ланос и все живы и здоровы так, что не надо ля ля.
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08.12.2020 10:46 Відповісти
так они скорее всего от туда
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08.12.2020 03:46 Відповісти
Какая Украина "святая" я сам с Украины и все вижу и не надо "переть" на Донбасс!
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08.12.2020 11:21 Відповісти
Прийди грабани Ким Чен Ына!
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08.12.2020 04:37 Відповісти
почему там нелюди?Ты всех живущих в ЛДНР причисляешь к нелюдям?
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08.12.2020 09:55 Відповісти
А хто таке лднр?
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08.12.2020 10:44 Відповісти
У США таких новин кількадесят кожен день. Там теж "клептоолігархія"?
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08.12.2020 09:25 Відповісти
І хто цим дітям алкоголь продав, бо по тверезому такі "подвігі" вони б не робили ?
Алкоголь доведе до тюрми, це факт
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07.12.2020 23:46 Відповісти
Это лишь цветочки того что будет, 90-е покажутся раем
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07.12.2020 23:49 Відповісти
Именно так,
Скоро сумочки и телефоны из рук прохожих вырывать начнут, дурантин просто так не проходит (а у многих зарплаты нет с марта нормальной), дурантин заканчивается обнищанием населения, а обнищание ведет к бандитизму.
И орудовать будут именно малолетки, из них "старшие товарищи" банды сколотят, малолетки же сроки за преступления совсем иные получают.
Следите за тем, что будет происходит с покупателями при выходе с товарами из магазинов, сумки у них будут у выхода из магазинов вырывать, сумки с дорогими покупкми: деликатесами, вином, да и просто - с едой.
Скоро аваковским полицаям будет много работы, это им не старушек без масок штрафовать.
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08.12.2020 05:21 Відповісти
коцапа, тіліфрни вже давно не крадуть, це тупо, бо швидко знаходять, хоча у вас на кацапії, та пофіг що там у вас.
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08.12.2020 19:30 Відповісти
Потому уезжаю вместе с семьей и помогаю уехать моим друзьям и знакомым. Интересна реакция некоторых, ранее никогда не бывавших за границей, это можно назвать культурологический шок, когда в совершенно незнакомом городе другой страны они видят: все сделано для людей (от остановки транспорта и ровного тротуара до оснащения больницы, красивого детского сада и школы) и везде можно чувствовать себя человеком.
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08.12.2020 10:42 Відповісти
Вопрос: что из этих долбо...бов выростит в будущем?
Ответ: преступники-дебилы, нарики, маньяки...
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07.12.2020 23:50 Відповісти
нет, скорее депутаты
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07.12.2020 23:55 Відповісти
Из этих... Вырастут Слуги Народа.
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08.12.2020 01:34 Відповісти
о члены опзж
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08.12.2020 09:07 Відповісти
А что до слуг народа у нас был порядок все уже стали за семь лет "образованными европейцами" после победы " революции "достоинства"!
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08.12.2020 11:25 Відповісти
"...предметы, похожие на патрульных, обнаружили предмет, похожий на пистолет. Предмет, похожий на гражданина, доставили на объект, похожий на Вознесеновское отделение полиции, для установления обстоятельств случая, подозрительно напоминающего происшествие", - сказано в тексте, похожем на сообщение.
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08.12.2020 00:17 Відповісти
А ты комментатор похожий на человека прокомментировал?
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08.12.2020 00:28 Відповісти
от не знаю, що й сказати... вподобайка заслужена, але й текст- можливо як взірець демонструвати (на фоні попередніх, предметних предметів, що схожі на предмети).
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08.12.2020 00:39 Відповісти
НЕ блазнюй, це "перебор"... "Писарчук" просто привів слова "********" мови поліцаїв. Поки експерт не дасть висновок, що собою, в дійсності, представляє "предмет, схожий на вогнепальну зброю", він буде залишаться "предметом, схожим на зброю"... Тебе б, взять на екскурсію в "закритий" (відомчий) музей криміналістики - ти-б, там, побачив "предмети, не схожі на зброю", але, насправді, смертоносні знаряддя... Як казав наш викладач криміналістики, "Найбільшу винахідливість людина застосовує для того, щоб зробить шкоду ближньому...".
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08.12.2020 06:58 Відповісти
Та в курсі, що це поліцейські формулювання. Але в журналістському стилі звучить трохи того... Тим більше тут на Цензорі бувають шедеври, коли новини ледве не на фені пишуть - хтось "подрезал парикмахершу" (був не так давно такий заголовок)...
А вбити людину навіть аркушем паперу можна, так.
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08.12.2020 17:15 Відповісти
Зрозуміло... Буває, читаєш тутешніх "писарчуків", і думаєш : "У якій же "бурсі" вас готують?...". Колись дав своїй матері (вона викладачем у допоміжній школі-інтернаті все життя пропрацювала), кілька журналів, де були мої статті. Статті на мисливські та рибальські теми. Вона почитала. Заодно почитала їнших авторів. А потім каже: "Читаю твої (хоч я від теми далека) - майже все зрозуміло... Читаєш деяких - наче російська мова (українська), а зрозуміть нічого не можна...".
А у нас тут, до того ж, статті на конкретні теми пишуть люди, часто, від цієї області знань, "далекі"... А "вникнуть" - ліньки... Як я сміявся з деяких "колег" - "думать некогда - писать нада!...".
А "вкрай дохідливо" мене писать саме мати навчила - професійна звичка давалася взнаки... Вона ж змушена була все життя саме "гранично просто" все учням пояснювать...
(Хлопці, що мої статті читали, казали "Тобі тільки дитячі книжки писать - навіть дитина зрозуміє...").
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08.12.2020 17:37 Відповісти
Знайшов цю новину https://censor.net/ru/video_news/3176549/mujchina_podstrelil_parikmahershu_v_odesskom_salone_krasoty_videofotoreportaj...
Комент сподобався:
https://censor.net/ru/user/156165

Срочные новости: Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты.
Менты приехали по горячему и успели повязать падлу. Обшмонали капитально, но ни волыны, ни ксивы у лоха не оказалось. Лопатник так же был пустой.
Дебил все время плакал и пел соловьем, что это был не гоп-стоп, что у него не было никаких терок с этой курицей, и это не попытка наварить на сучке лаве. Базлал, что тупо по синьке попутал рамсы и устроил голимый беспредел.
Тетку отправили на больничку извлекать с горба маслину, а кента уволокли на кичу. В обезьяннике фраер пошел в отказ и обосцал все стены.
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08.12.2020 19:21 Відповісти
Якомусь "довбню" захотілося "пад блатнова закасить"...
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08.12.2020 19:26 Відповісти
Да ладно, текст шикарно написан, стеб отменный.
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09.12.2020 06:13 Відповісти
А я що, сказав щось проти? Просто "всякому городу нрав і права...", як писав Г. Сковорода... Одна справа - писать таке в "Ері милосердя", описуючи побут бандюганів, і зовсім інше - в статті про злочин...
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09.12.2020 08:04 Відповісти
Вот с делано скорбными мордами будут же на суде сидеть и рассказывать про то что осознали и больше не допустят таких проступков. И самки родившие таких ушлепков будут слезами заливаться и ловить каждую интонацию в голосе судьи с надеждой на условное. И будут "края" искать среди знакомых чтобы порешать за божескую цену. И будут потом надуваться эти особи перед знакомыми - еще бы, "ходка" была.
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08.12.2020 00:27 Відповісти
голливудских фильмов насмотрелись
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08.12.2020 00:45 Відповісти
Так разрешите продавцам оружие, и право валить на месте грабителей.
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08.12.2020 01:36 Відповісти
О у пацанчиков и волны есть? И Без свободной продажи достали
А Может пора всё таки разрешить продажу короткоствола , смотришь и на пешеходных переходах станут вежливее и детки прыть по умерят , да в начале будет дикий запад , много будет работы у похоронных агентств , но может после этого начнут уважать частную собственность , да не хамить на улице и в очередях
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08.12.2020 04:11 Відповісти
"Звонивший мужчина сказал, что стреляют подростки."
Источник: https://censor.net/ru/v3235547

Да-да, сами организовались в банду, умные какие, развитые.
Или "старшие товариши" подсказали
Скоро 73-процентный лохторат увидит банды из малолеток, малолеткам сроки иные за преступления дадют, чем и пользуются руководящие ими старшие опытные "товарищи".
Прохожих будут грабить, покупки и телефоны из рук вырывать, также автомашины (а то и квартиры).
Мои поздравления аваковским полицаям: сейчас у них будет много работы.
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08.12.2020 05:24 Відповісти
Пацаны к успеху шли. Не получилось, не фартануло...
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08.12.2020 07:38 Відповісти
Печально все это. Но, тому есть причины. Высокое влияние соцсетей. Отсутствия должного внимание со стороны родителей (тут также разные причины, от банального х...р ложили, до реально нет времени). Очень плохая и несоответственная работа силовых систем в общем. Само гражданское общество. Пожинаем плоды друзья, не более.
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08.12.2020 09:32 Відповісти
Такое было всегда и во все времена.
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08.12.2020 09:58 Відповісти
Браво Иннокентий!Твой комент самый верный!!! Во все времена подростки ведут себя одинаково!!!Ведь подростки осознав внезапно себя "самыми умными и крутыми мачо" ....начинают считать что "все всё им должны...и пугаться от одного их чиха и от их насупленных бровей !А если учесть что подростки любят шляться толпами-то это увеличивает их броваду!!!
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08.12.2020 14:35 Відповісти
Поліція поставлена в такі рамки що нічого не хоче робити. Можна отримати травму або залишитись калікою і нікому нічого за це не буде.І всі це знають. Судової системи нема
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08.12.2020 12:47 Відповісти
 
 