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Проєкт "Без цензури": "Води нєт, но ви дєржитєсь". Як Росія перетворює Крим на мертву пустелю. ВIДЕО

Сьогодні в меню "Без цензури" - екскурсія окупаційним трешем від Богдана Буткевича. Адже важко назвати інакше те, що відбувається в анексованому Криму.

Крим сьогодні - це, серед іншого, ще і яскравий доказ того, що Росія вбиває все, до чого дотягується своїми імперськими щупальцями.

Весь цей час окупанти перетворюють наш півострів на пустелю. Дійшло вже навіть до перекриття річок. А про їх забруднення взагалі боляче говорити.

Між тим люди набирають воду для побутових потреб - увага! - із батарей! За що їм, до речі, обіцяють драконівські штрафи. Але головне те, що ця вода, тобто загалом вся вода на півострові, вичерпується. В прямому сенсі цих слів.

Який вигляд нині мають колись повноводні водосховища? Кому насправді не вистачає води в Криму? Як Росія перетворює нашу землю на пустелю? Чи можемо ми якось зупинити цей безупинний процес вбивства кримської природи?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

До листопада 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Повідомлялося, що дебіт у свердловинах падає.

Автор: 

Крим (14147) окупація (6694) росія (65162) вода (1178) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+26
Но хорошие новости в России все-таки есть
Проєкт "Без цензури": "Води нєт, но ви дєржитєсь". Як Росія перетворює Крим на мертву пустелю - Цензор.НЕТ 4012
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08.12.2020 10:04
+26
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=936380.0
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=936380.msg18799466#msg18799466 Крым без воды превращается...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=profile;u=505 Прохожий (Киев)
Запоминайте Крым сегодняшним, потому что скоро вы его не узнаете.
Электричество, газ, продовольствие, транспортное сообщение - это проблемы Крыма? Да, конечно. Но все они меркнут по сравнению с главной, фундаментальной проблемой. Вода.
Вода - это не только «попить», «постирать» и «помыться». Это не только заводы, канализация и сельское хозяйство.
После войны население Крыма составляло 379 тыс. человек, правда, с учетом того, что до этого было депортировано все крымско-татарское население. И тем не менее, задумайтесь о цифре - 379тыс. против сегодняшних около 2,5 млн.
Причина малочисленности послевоенного Крыма до безобразия проста - была заселена лишь узкая приморская полоска, да еще предгорья Крымских гор. Потому что только здесь происходило накапливание осадков в горах, которые источниками и реками, стекая к побережью и в долины, давали людям пресную воду.
Вся остальная территория представляла собой обширные солончаковые степи не только не пригодные для сельского хозяйства, но и для мало-мальского существования людей, поскольку пресной воды в степном Крыму не было. Вообще. Совсем. В колодцах и скважинах - рассолы. Собственно, как и положено быть на засушливом и жарком острове, окруженном со всех сторон морем.

И вот в Крым пришел Северо-Крымский канал. Как сказать, пришел.... Сначала на Днепре построили Каховское водохранилище. Затем построили собственно канал и каскад насосных станций, затем оборудовали иригационную сеть. Почти два десятка лет, неимоверные затраты. И степной Крым начали промывать. По 1 кубическому километру воды в год. 1 миллиард тонн.

Есть такой термин, называется он «рассоление» почв. Если долго-долго лить на солончаки пресную воду, то соли постепенно будут из почвы вымываться, а над подземными рассолами сформируется купол пресной воды, препятствующий обратному капиллярному засолению. Почва станет пригодной для сельскохозяйственно го использования, а из пресного купола можно будет отбирать некоторое количество воды для питьевого водоснабжения. Значит, можно возделывать поля, сады и виноградники, строить села, завозить людей.

Именно так и произошло с Крымом. Со строительством Северо-Крымского канала, а затем и передачей Крыма Украине началась гигантская программа рассоления почв, преобразования их в пашни и виноградники, десятками тысяч поехали переселенцы с Украины, в основном - хлеборобы и животноводы. Население Крыма начало стремительно увеличиваться. 800 (Восемьсот) сел и поселков в степном Крыму получили автономное водоснабжение.
И, конечно же - взрывной рост промышленности. Все основные предприятия Крыма обязаны своим ростом или вообще появлением воде Северо-Крымского канала. Потому что заводы - это не только производственные мощности, зачастую с большим потреблением технической пресной воды, но и люди, тысячи, десятки и сотни тысяч людей, которые должны иметь возможность нормально жить, пить, есть, мыться, стирать, извините - ходить в туалет, попросту говоря - постоянно тратить пресную воду.

И вот Северо-Крымский канал закрылся. А население Крыма осталось. И промышленность осталась. И водопотребление осталось почти на уровне 2013 года, за исключением части сельскохозяйственных площадей с искусственным орошением.

Крым начал стремительно «пропивать» свои запасы пресной воды, которые накапливались десятилетиями. Опустошаются водохранилища, варварски разбуриваются и откачиваются остатки линз пресных вод с участков, где они почти 50 лет формировались за счет пролива воды из канала и системных ирригации и площадного орошения.

И, конечно, тут же зазвенели первые звоночки. То тут, то там из скважин уже пошла засоленная вода, кое-где появились уже и рассолы.
Наука гидрогеология говорит, что Крым без массированного пролива пресных вод в любом случае вернется к своему первоначальному солончаковому состоянию, поскольку капиллярное поднятие рассолов постепенно засолит линзы пресных вод, сделав их непригодными к использованию. Но это процесс длиной лет в 12-15, если его, конечно, не ускорять. Но его ускорили, раза в 3.

А теперь о главном.
Чем будут заниматься люди в 800 сельских поселках Крыма, когда вокруг них возродятся солончаки, и не сможет расти не только хлеб и виноград, но и даже кустарниковая акация? Что будут пить эти люди?

Что будут пить крымчане в городах, чем смывать в своих туалетах, когда водохранилища опустеют окончательно, а в скважины окончательно придет рассол?

О промышленности не буду, и так все ясно.
Крым приговорен к возврату в далекий 1947г., когда населению в 379тыс. человек с их тогдашними сверхскромными потребностями вполне хватало воды.
Машина времени со скрипом понеслась на 60 лет назад, и крымчане ее несчастные пассажиры.
Надеюсь, мы все понимаем, что никакие водоводы из России, даже если они и будут, не в состоянии сравниться с мощностью переброса воды из Днепра, из которого на нужды Крыма отбиралось около 20% стока этой великой реки.
Вывод. Крым это Украина и только в составе Украины Крым сможет развиваться. .
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08.12.2020 10:56
+20
…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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08.12.2020 10:19
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Но хорошие новости в России все-таки есть
Проєкт "Без цензури": "Води нєт, но ви дєржитєсь". Як Росія перетворює Крим на мертву пустелю - Цензор.НЕТ 4012
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08.12.2020 10:04 Відповісти
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08.12.2020 13:03 Відповісти
Единственная реальная помощь, которую Россия может оказать Крыму - это поставка большого количества женского дезодоранта для интимных мест. Но главная надежда на COVID, при котором напрочь отшибает обоняние и вонь от их слипшихся не мытых мочалак не будет ощущаться.
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08.12.2020 10:13 Відповісти
…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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08.12.2020 10:19 Відповісти
Хорошо шо с мужичком стрим, или ролик, ибо реально, подруга как говорит, то аж в ушах режет. я не звукорежиссер шоб подкрутить басы, бо просто она визгливо, прости Аллах, передает "самую лучшую аналитику", шо аж уши вянут от "частоты голоса".
потом послушаю. в.на стримах она не особо взвизгивает.
Ах да, "мизги" - слово такое дурацкое - идите с ним на .... ну вы поняли, на ортопедолингвистические курсы для "самых лучших аналитиков".
"мизги", кретинское словечко же.
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08.12.2020 10:26 Відповісти
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=936380.0
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=936380.msg18799466#msg18799466 Крым без воды превращается...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=profile;u=505 Прохожий (Киев)
Запоминайте Крым сегодняшним, потому что скоро вы его не узнаете.
Электричество, газ, продовольствие, транспортное сообщение - это проблемы Крыма? Да, конечно. Но все они меркнут по сравнению с главной, фундаментальной проблемой. Вода.
Вода - это не только «попить», «постирать» и «помыться». Это не только заводы, канализация и сельское хозяйство.
После войны население Крыма составляло 379 тыс. человек, правда, с учетом того, что до этого было депортировано все крымско-татарское население. И тем не менее, задумайтесь о цифре - 379тыс. против сегодняшних около 2,5 млн.
Причина малочисленности послевоенного Крыма до безобразия проста - была заселена лишь узкая приморская полоска, да еще предгорья Крымских гор. Потому что только здесь происходило накапливание осадков в горах, которые источниками и реками, стекая к побережью и в долины, давали людям пресную воду.
Вся остальная территория представляла собой обширные солончаковые степи не только не пригодные для сельского хозяйства, но и для мало-мальского существования людей, поскольку пресной воды в степном Крыму не было. Вообще. Совсем. В колодцах и скважинах - рассолы. Собственно, как и положено быть на засушливом и жарком острове, окруженном со всех сторон морем.

И вот в Крым пришел Северо-Крымский канал. Как сказать, пришел.... Сначала на Днепре построили Каховское водохранилище. Затем построили собственно канал и каскад насосных станций, затем оборудовали иригационную сеть. Почти два десятка лет, неимоверные затраты. И степной Крым начали промывать. По 1 кубическому километру воды в год. 1 миллиард тонн.

Есть такой термин, называется он «рассоление» почв. Если долго-долго лить на солончаки пресную воду, то соли постепенно будут из почвы вымываться, а над подземными рассолами сформируется купол пресной воды, препятствующий обратному капиллярному засолению. Почва станет пригодной для сельскохозяйственно го использования, а из пресного купола можно будет отбирать некоторое количество воды для питьевого водоснабжения. Значит, можно возделывать поля, сады и виноградники, строить села, завозить людей.

Именно так и произошло с Крымом. Со строительством Северо-Крымского канала, а затем и передачей Крыма Украине началась гигантская программа рассоления почв, преобразования их в пашни и виноградники, десятками тысяч поехали переселенцы с Украины, в основном - хлеборобы и животноводы. Население Крыма начало стремительно увеличиваться. 800 (Восемьсот) сел и поселков в степном Крыму получили автономное водоснабжение.
И, конечно же - взрывной рост промышленности. Все основные предприятия Крыма обязаны своим ростом или вообще появлением воде Северо-Крымского канала. Потому что заводы - это не только производственные мощности, зачастую с большим потреблением технической пресной воды, но и люди, тысячи, десятки и сотни тысяч людей, которые должны иметь возможность нормально жить, пить, есть, мыться, стирать, извините - ходить в туалет, попросту говоря - постоянно тратить пресную воду.

И вот Северо-Крымский канал закрылся. А население Крыма осталось. И промышленность осталась. И водопотребление осталось почти на уровне 2013 года, за исключением части сельскохозяйственных площадей с искусственным орошением.

Крым начал стремительно «пропивать» свои запасы пресной воды, которые накапливались десятилетиями. Опустошаются водохранилища, варварски разбуриваются и откачиваются остатки линз пресных вод с участков, где они почти 50 лет формировались за счет пролива воды из канала и системных ирригации и площадного орошения.

И, конечно, тут же зазвенели первые звоночки. То тут, то там из скважин уже пошла засоленная вода, кое-где появились уже и рассолы.
Наука гидрогеология говорит, что Крым без массированного пролива пресных вод в любом случае вернется к своему первоначальному солончаковому состоянию, поскольку капиллярное поднятие рассолов постепенно засолит линзы пресных вод, сделав их непригодными к использованию. Но это процесс длиной лет в 12-15, если его, конечно, не ускорять. Но его ускорили, раза в 3.

А теперь о главном.
Чем будут заниматься люди в 800 сельских поселках Крыма, когда вокруг них возродятся солончаки, и не сможет расти не только хлеб и виноград, но и даже кустарниковая акация? Что будут пить эти люди?

Что будут пить крымчане в городах, чем смывать в своих туалетах, когда водохранилища опустеют окончательно, а в скважины окончательно придет рассол?

О промышленности не буду, и так все ясно.
Крым приговорен к возврату в далекий 1947г., когда населению в 379тыс. человек с их тогдашними сверхскромными потребностями вполне хватало воды.
Машина времени со скрипом понеслась на 60 лет назад, и крымчане ее несчастные пассажиры.
Надеюсь, мы все понимаем, что никакие водоводы из России, даже если они и будут, не в состоянии сравниться с мощностью переброса воды из Днепра, из которого на нужды Крыма отбиралось около 20% стока этой великой реки.
Вывод. Крым это Украина и только в составе Украины Крым сможет развиваться. .
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08.12.2020 10:56 Відповісти
Так Крим - це Україна. Особливо вся земля і частина українців і всі кримські татари. Зрадників московити негайно хай вивозять разом зі своїм військом і металобружтом, яку вони називають збвроєю.Ті кнурі нам в Криму не потрібні.
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08.12.2020 11:46 Відповісти
Смішно. Навідь дуже смішно. Ану пригадай, один приклад звідки росія пішла сама. Може Молдова, Абхазія, Грузія, Арменія, Білорусь, Чечня, Куріли, Україна?
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08.12.2020 12:10 Відповісти
Так это ж орки кацапские. Они приходят как пошесть и сидят ,чтобы гадить.
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08.12.2020 22:31 Відповісти
татари теж
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08.12.2020 15:38 Відповісти
К сожалению, наши "партиоты" во власти могут запросто все похерить. Да и закрыли канал не потому что не захотели, просто местная вата не пустила наших спецов обслуживать канал,заявив, что они теперь россия и пошли вы, хахлы, мы вас не пустим
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08.12.2020 12:52 Відповісти
КРЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ СОЛОНЧАКОВОЙ ПУСТЫНЕЙ! Крымляди - враги Украины!
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08.12.2020 14:43 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Води нєт, но ви дєржитєсь". Як Росія перетворює Крим на мертву пустелю - Цензор.НЕТ 5879
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08.12.2020 12:21 Відповісти
"Между тем люди набирают воду для бытовых нужд - внимание! - из батарей" - Месяц назад вернулся с Крыма ( есть квартира в Евпатории) и со всей ответственностью заявляю что нет такого. Предоставьте хоть один пруф!!!Источник: https://censor.net/ru/v3235584
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08.12.2020 13:11 Відповісти
а куда вернулся-то?
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08.12.2020 13:32 Відповісти
давай удмурт еще про вяличие.
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08.12.2020 14:59 Відповісти
Дядька! Я говорю обьективно, так сказать то, что сам видел собственными глазами. У меня однокомнатная квартира в Евпатории, еще с 1994 года, летом там отдыхает жена с детьми, а в остальное время здаем ее в аренду.
Никто батареи не вырезает и воду от-туда не сливает, это все фейк. Это все что я хотел сказать.
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08.12.2020 15:29 Відповісти
я украинец, просто у меня есть квартира в Крыму, купил ее еще в 1994 году. И дарить ее кацапам из-за того что они оккупировали полуостров у меня нет никакого желания. Пару раз в году езжу в Крым, периодически сдаю хату в аренду, летом . Поэтому я и говорю, что с водой, покрайней мере в Евпатории никаких проблем нет, возможно есть в Бахчисарае, но там всегда проблемы были из за пустынного климата.
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08.12.2020 15:41 Відповісти
Да не пропадут они, временно населяющие Крым, у пенсионеров там такие огромные пенсии, что можно хоть каждый день по айсбергу с Северного полюса, доставку заказывать!!! не пропадут!
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08.12.2020 13:30 Відповісти
А что , заказы уже были?
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08.12.2020 14:47 Відповісти
Кримські "каміння з неба" Цензор читають? Читають. Води обмаль. Пропоную уживані памперси мого онука.
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08.12.2020 15:18 Відповісти
"раіся перетворює ..." і що ми маємо жаліти, водики їм дати, та пофіг, не перетворює, а повертає в стан у якому та земля була, вони ж кажуть що то їхнє типа, от ехай в такому вигляді в якому передавали і утримують.
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08.12.2020 16:18 Відповісти
денег нет, воды нет,ума нет!... ну вы там держитесь
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08.12.2020 17:53 Відповісти
Украина возвращает "подарок" России в первоначальном виде....
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08.12.2020 18:27 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Води нєт, но ви дєржитєсь". Як Росія перетворює Крим на мертву пустелю - Цензор.НЕТ 1188. .
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08.12.2020 18:44 Відповісти
Маскалі в лайні, зато ані папєділі во второй міровой хло захопив, тепер хай їх і поїть. А при поверненні Криму треба без соплів проводити наджорстку українізацію - незнаєш українською, дуй у москалію.
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08.12.2020 22:16 Відповісти
Крим повинен стати Автономією Кримських Татар, в складі України. З державною українською, ПЦУ і ЗСУ. Або пустелею. Іншого не буде. Оці ледацюги, путінізди і приватізди все перепаскудять і виїдуть срати далі. Допоки не просеруть усі ресурси РФ. А їх ще багато. Їм ще є чим.
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09.12.2020 01:50 Відповісти
Тому Крим передбачливо і заселяють руснею, популяцією, якій вода не потрібна в тих обсягах, що споживає звичайний хомо. Онде товарісчу Сухову на всю фільму знадобився один чайник. І то ще Саїду перепало.
А сильно кортить побанитись усяким путінським недоброзичливцям --- є море.
Єслі моєшся ти часто --- к опозіціє причасний.
Зуби чістішь ти нахально --- значіт друг тєбє Навальний.
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09.12.2020 10:15 Відповісти
 
 