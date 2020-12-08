Проєкт "Без цензури": "Води нєт, но ви дєржитєсь". Як Росія перетворює Крим на мертву пустелю. ВIДЕО

Сьогодні в меню "Без цензури" - екскурсія окупаційним трешем від Богдана Буткевича. Адже важко назвати інакше те, що відбувається в анексованому Криму.

Крим сьогодні - це, серед іншого, ще і яскравий доказ того, що Росія вбиває все, до чого дотягується своїми імперськими щупальцями.

Весь цей час окупанти перетворюють наш півострів на пустелю. Дійшло вже навіть до перекриття річок. А про їх забруднення взагалі боляче говорити.

Між тим люди набирають воду для побутових потреб - увага! - із батарей! За що їм, до речі, обіцяють драконівські штрафи. Але головне те, що ця вода, тобто загалом вся вода на півострові, вичерпується. В прямому сенсі цих слів.

Який вигляд нині мають колись повноводні водосховища? Кому насправді не вистачає води в Криму? Як Росія перетворює нашу землю на пустелю? Чи можемо ми якось зупинити цей безупинний процес вбивства кримської природи?

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Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

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З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

До листопада 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Повідомлялося, що дебіт у свердловинах падає.