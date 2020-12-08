5 327 34
Степанов про вакцинацію населення проти COVID-19: МОЗ уже склало графіки і "розподілило усіх людей за пріоритетами". ВIДЕО
Глава МОЗ Максим Степанов розповів, кого першими вакцинуватимуть в Україні, коли Україна отримає вакцину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.
За його словами, МОЗ склало відповідні графіки вакцинації та "розподілило всіх людей за пріоритетами".
Так, у першу чергу вакцинуватимуть групи ризику: медпрацівників; працівників сфери освіти; правоохоронців; людей за віком і станом здоров'я (із супутніми захворюваннями).
"Ми працюємо над якнайшвидшим отриманням вакцини. Будемо інформувати, як і коли зможемо почати вакцинацію в Україні", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+10 aquarius580 #416927
показати весь коментар08.12.2020 10:09
+8 Эдуард Силенко
показати весь коментар08.12.2020 10:28
+7 Сергей Яковлев #435776
показати весь коментар08.12.2020 10:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вийсковi не приоритет
1. Зеленский В.
2. Зеленская Р.
3. Зеленский А.
4 Остальные родственники Зеленского по папе и маме.
5 Слуги народа.
...
...
....
1000001. Лохторат Зеленского.
1000 002 Остальные, кто доживёт.
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Клиенты Амазона, покупавшие клетки Фарадея, чтобы защититься от "опасного излучения роутеров", очень удивились тому, что сигнал Wi-Fi стал очень плохим