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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців. ВIДЕО

Фінансова допомога, яку без будь-яких умов надав Україні Євросоюз, має бути використана для безкоштовної вакцинації всіх українців проти коронавірусу.

Про це у відеозверненні заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він подякував європейським партнерам України за підтримку в часи пандемії і застеріг владу від нецільового використання макрофінансової допомоги ЄС.

"Радий повідомити, що Україна отримала фінансову допомогу від Європейського Союзу для протидії епідемії COVID-19. Ми вдячні нашим європейським партнерам, які не полишають Україну у важкий час і чітко демонструють, хто є нашим справжнім союзником. І ми теж працювали для того, аби Україна отримала цей транш без будь-яких умов", – зазначив п’ятий Президент.

"Водночас, ми жорстко вимагаємо від влади – ці кошти не має спіткати доля Антиковідного фонду, коли мільярди гривень, які мали рятувати українців і дозволити країні подолати епідемію, закатали в асфальт для піару президента та відкатів для його друзів", – застерігає Петро Порошенко.

За словами Порошенка, 600 мільйонів євро допомоги – це 20 мільярдів гривень. "Впевнений, на всі ці кошти український уряд має закупити вакцину від кращих світових виробників, аби безкоштовно провакцинувати всіх українців. Це – ключ до подолання епідемії і безпека для наших громадян", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

Також читайте: Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ



Він нагадав, що Велика Британія вже почала вакцинацію, днями це почне робити Франція, Ізраїль та США. "Натомість українці досі не мають жодної відповіді від уряду щодо того, коли будуть підписані контракти з поставки вакцин", – зауважує Петро Порошенко.

"Сьогодні це має нарешті стати пріоритетом для уряду. Необхідні кошти вже є. Ми будемо жорстко контролювати уряд, аби їх нарешті витратили за призначенням – для подолання епідемії ковіду", – резюмує лідер опозиції.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) кредит (3827) Порошенко Петро (15173) Євросоюз (13406) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Порошенко требует от власти на средства от Евросоюза обеспечить вакцинацию для всех украинцев - Цензор.НЕТ 1701
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10.12.2020 09:53
+18
Порошенко требует от власти на средства от Евросоюза обеспечить вакцинацию для всех украинцев - Цензор.НЕТ 6517
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10.12.2020 09:53
+18
Должен же кто-то гонять дебилов, которых мудрый нарид выбрал во власть...
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10.12.2020 10:02
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Ви вважаєте, себе спеціалістом по маніпуляцім? Даремно.
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10.12.2020 18:04 Відповісти
Сам спросил - сам ответил. Вот и поговорили)))
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11.12.2020 10:17 Відповісти
Но даже эти крохи могут разкрасть.
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10.12.2020 10:17 Відповісти
Ну ты же выбрал гринпоца, причем тут Петя??? Он тебе, мразь, уж точно сейчас ничего не должен, спрашивай со своего горячо любимого клована полшестого. Совсем зеленожопые охренели.
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10.12.2020 10:21 Відповісти
Еще один дебил, твой Порось даже не знает что на вакцину очередь на несколько месяцев.
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10.12.2020 10:37 Відповісти
Очередь для зедебилов и недоразвитых стран.А все нормальные еще в январе заключили договора .
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10.12.2020 12:14 Відповісти
так претензии к зекретину отправляй, зесрань)
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10.12.2020 10:25 Відповісти
Деньги дали- "В Еврокомиссии отметили, что эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине". Какие вакцины не ведитесь на Петины бредни
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10.12.2020 12:01 Відповісти
Становится понятно кто пролобировал этот кредит, фармкомпании подсадят на эту иглу весь мир.
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10.12.2020 10:07 Відповісти
Требую долива пива!
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10.12.2020 10:08 Відповісти
Вот именем ЗЕ в ближайшей наливайке и потребуешь. Это все, что вы можете...
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10.12.2020 10:09 Відповісти
Да шож они все хотят нас вакцинировать?
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10.12.2020 10:11 Відповісти
Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 9430
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10.12.2020 10:12 Відповісти
Рiшення щодо загальноi вакцинацii вже кiлька днiв як прийнято "клованами". Контроль за цим звiсно потрiбен.
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10.12.2020 10:12 Відповісти
Приняли закон и что???? у нас вот законов приняли зеленогнойные много, а кто что делает? Никто и нихрена. У этих мразей только одно на уме- сдача страны ********* и активный дерибан любого приходящего в бюджет бабла. А вы ждите, что они примут еще вам "хороший" закончик.И жри Те
Не сомневаюсь, что к получению этих денег немало сил приложил сам Порошенко. И весь жутко дурной вой ************-зеленожопых просто смешон! Как бы вы тут не поливали грязью Пороха, вы остаетесь продажными тварями, а он - реальный патриот страны. Поэтому киздите исчо, вы просто отвратительны и смешны, и своими высерами это подчеркиваете постоянно!)))))))
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10.12.2020 10:19 Відповісти
Рішень та законів богато ,проблема з їх виконанням !!))
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10.12.2020 10:21 Відповісти
ПОДДЕРЖУЮ!
Весь кредит МВФ должен уйти на закупку вакцины, а не в карманы коррупционеров под видом " на дороги"!
Кажется простая вещь, но и до этого Бубочке трудно самому додуматься. И не факт, что это все уйдет на вакцины.
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10.12.2020 10:14 Відповісти
"ПОДДЕРЖУЮ!" - ось "яркий" "пидтрымувач" порошенко.
"Кажется простая вещь," но нет.
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10.12.2020 11:07 Відповісти
Що сказати хотіли?
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10.12.2020 11:17 Відповісти
Ну, тоді, ПІДТРИМУЮ. Так краще?
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10.12.2020 12:19 Відповісти
Значно краще.
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10.12.2020 16:00 Відповісти
Швеция сменит Албанию на год на посту председательства в ОБСЕ и уделит УЦкраине пристальное внимание,сказал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг
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10.12.2020 10:15 Відповісти
Даже те страны, которые обладают бОльшими финансовыми возможностями, пока не говорят о вакцинации всех граждан. Типичная джинса.
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10.12.2020 10:17 Відповісти
ЕС выделил Украине 1,2 ярда евро весной,а летом дополнительно еще 190 лямов Евро...,куда скушали бабло Зелемойские вопрос риторический...
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10.12.2020 10:17 Відповісти
Купи окуляри на +5, ти що українських автобанів геть не бачишь !!))
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10.12.2020 10:19 Відповісти
Бачив и бачу
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10.12.2020 10:21 Відповісти
!!!!!)))
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10.12.2020 10:22 Відповісти
Что-то Порошенко стал требовательным уйдя в оппозицию.... А когда он был при власти, то такого за ним не замечалось
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10.12.2020 10:18 Відповісти
Звичайна українська традиція !!))
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10.12.2020 10:24 Відповісти
ну конечно ,а санкций вам, свинособакам ,насовали от балды))))
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10.12.2020 10:28 Відповісти
Бабло у МВФ брал премьер Гройсман,Порошенко бюджеты лишь подписывал после голосования в Раде...
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10.12.2020 10:20 Відповісти
Грсмн схуднув, ппц, красивий. Я б йому гпу доручив в новому уряді. А за прем,єрство відпзд би.
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10.12.2020 10:28 Відповісти
Украина парламентско-президенская республика где права и обязанности президента ограничены...,это вам не Путлер и не Гитлер
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10.12.2020 10:26 Відповісти
Это ты зели и зедебилам расскажи.У них во всем Порошенко виноват.Они так оправдывают свой тупизм на выборах.
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10.12.2020 12:18 Відповісти
Гройсман и Порошенко даже не партнеры,их личные отношения не сложились...
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10.12.2020 10:32 Відповісти
Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 3417
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10.12.2020 10:33 Відповісти
При Гройсмане экономика росла 45 месяцев подряд...поотому и оставил Гончаруку +150 миллиарждов профицита и 25 тонн золотовалютгных резервов...,такого не было ни при одном премьере в 1991 года
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10.12.2020 10:34 Відповісти
Вот сейчас ты тимошонковцам обидно сделал.
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10.12.2020 10:39 Відповісти
Вони блокують ,а Вона працює!!! Дешеві АЗС по всій Україні !!)))
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10.12.2020 10:45 Відповісти
це все на позичених у МВФ бабках "росло"
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10.12.2020 10:52 Відповісти
а сейчас, шо не растет? ах да, зеворам и кретинам бабло не дают
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10.12.2020 11:01 Відповісти
Звідки такі цифри? Джерело походження можна поглянути?
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10.12.2020 11:00 Відповісти
"...закатали в асфальт для пиара президента и откатов для его друзей"
Схоже на заяву про злочин? Нє?
Чи так, аби ПАП_іздєть?
Источник: https://censor.net/ru/v3236068
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10.12.2020 10:55 Відповісти
Оно что, считает украинцами только 15 миллионов человек?
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10.12.2020 10:58 Відповісти
ты малорос, а не украинец...нечего примазываться
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10.12.2020 11:02 Відповісти
Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 5809
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10.12.2020 11:07 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/pochemu-poroshenko-schitaetsja-luchshim-prezidentom-ukrainy.html Почему Порошенко считаеться лучшим президентом Украины?

Очень трудно писать о тех политиках высокого ранга, которых уважаешь.
Трудно, потому что постоянно боишься удариться в патетику, скатиться в подобострастие.Боишься вот этого потом воя о том, что вон там он не доглядел, вот это пообещал и не сделал.
Что не намажешь на хлеб ваш Томос, про зубожиння еще, Липецк, Свинарчуков и кадровую политику, куда же без неё. Но шото поддостало бояться. Так что я про Пороха напишу, а кому жмёт прочитать - сходите в сад.
У меня была как-то рабочая поездка с Петром Алексеевичем.
И не то, чтобы у меня было время и возможность его как-то узнать, поговорить, спросить, что он любит на завтрак и как зовут его кота.
Не было нихрена этого времени, потому что он работал. Каждую минуту. Даже когда летел в вертолёте с одной точки в другую и грыз семечки. Читал в планшете, уточнял что-то, спрашивал имена людей, с которыми ему предстояло увидеться.
Он не играл роль рубахи-парня, душевного чувачка, своего в доску. Он вообще не играл, просто работал свою работу. Работал на максимальной скорости. Может знал, что не успеет довести до ума начатое?

Что телевизионное чучело прочно засело в мозгах избирателей и подменило реальность на картинку.
У нас не любят президентов. Ни один из них не ушел под овации и осыпаемый спасибами. К каждому была куча вопросов. Были у нас и старые комуняцкие номенклатурщики, и крепкие хозяйственники, и несвоевременные либералы.
Только не было человека, который бы умудрился поднять армию, экономику, международный имидж Украины.
Не было человека, который проиграв выборы телевизору, остался бы не просто в политике, а в первом ее эшелоне.
Не было человека, который уже ПОСЛЕ всех возможных выборов, продолжал бы покупать кислородные концентраторы за свой счет, защитные костюмы и лаборатории.
И не было никогда, чтобы всего за полтора года у ПРОИГРАВШЕГО политика вырос рейтинг. Причем настолько вырос, что этого не могут не видеть даже самые разумковские социологи.
На месте Пороха первое, что я сказала бы, проиграв с таким треском - да ипитесь вы конём, и уехала на Мальдивы.
Там горячий песок, прозрачное море и не надо бегать по судам. Не надо ходить в ВР и слушать говорящих мочалок. Не надо тратить деньги на затыкание дыр, которые прогрызли зелёные троглодиты.

Не надо смотреть, как рушат всё, что ты строил, и пытаться этому помешать. И если честно, я не знаю ни одной причины, почему Порох это делает.
Делает, несмотря на то, что это опять никто не оценит. Видимо, это как раз тот вариант, когда Украине круто повезло и появился человек, который не только хочет, но и может.
Да, я надеюсь, что опять обманутые телевизором пересмотрят свою позицию, особенно в сравнении с тем, что происходит сейчас. Ошибаться не стыдно, стыдно не признать, что вас завели в тёмный переулок и теперь грабят до трусов.
Стыдно продолжать надеяться на то, что вымышленный персонаж через 100, 200, 300 дней станет ровней Пороху.
Выучит 5 языков, научится разговаривать с МВФом, не ******* армию, экономику и коронавирусные деньги потратит на медицину, а не на самопиар.
Но самое главное за что я уважаю Пороха - он не пошел договариваться.
Не пошел, когда весь левый берег и юг был под большим-большим вопросом.

Не пошел при пустой казне, при практически полной ресурсной и экономической зависимости.
Не пошел, теряя в рейтингах у зубожилого нарида, которому нужен «мир».
Не пошел, понимая, что договорённости в ту сторону не работают никогда.
И что 5 лет большое незграбное судно под названием «Украина», где на борту из трёх человек 4 гетьмана, 5 - протеже Коломойского и один ФСБшник, плыл подальше от лаптей.

Таня Адамс
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10.12.2020 11:28 Відповісти
Додам - навіть Черчіль, витягнувши на горбу Другу світову війну, до такого не дійшов - не витримав... Коли його, в 1945-му, "прокотили" на виборах і поміняли на "слинька" з опозиції, він, отримавши від британців "велике дякую..." просто "махнув рукою і сів писать мемуари... Коли через рік британці стали "чухать потилицю", він і пальцем не поворухнув, щоб повернуться в політику...
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10.12.2020 12:32 Відповісти
Выпивал много Черчилль. Порошенко вроде столько не пьёт. Поэтому и лезет в политику от нечего делать. Денег уже на несколько жизней хватит. Чем занять неспокойное эго? Черчилль гасил пожар в душе вискариком и коньяком. Порошенко ищет отрады во власти. Манипулировать другими, изображать, казаться... кого-то нагнуть, с кем-то порешать... есть в этом видимо какой-то извращённый кайф для духовно не зрелой личности.)
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10.12.2020 13:03 Відповісти
Афоня, а чего тогда ваш "солнцеликий" два десятка лет за трон держится? Вроде и не пьёт, и работы в России - "непочатый край", а он всё лезет то в Грузию, то в Украину, то в Сирию, то в Ливию, то в ЦАР, то в Армению... Занялся-бы, Россией, что-ли?... Газифицировал-бы, Подмосковье, хотя-бы... "Умирала Кузю" отремонтировал...
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10.12.2020 13:19 Відповісти
Огэнт крэмля?)) Наверное ведь вполне взрослый человек, как минимум совершеннолетний, а приводишь затасканные и уже даже не смешные аргументы. Глупо выглядишь, хоть на деле может и не дурак.
Путен такая же эгоцентричная личность, как и Порошенко, просто с другим набором комплексов, фобий и маний. Причины цепляния за власть по сути те же. «Материальный вопрос» в жизни навсегда закрыт, далее только два пути: в эзотерику, духовность и альтруизм либо в погоню за властью. Чаще выбирают второй путь. Путен на этом поприще преуспел значительно больше, чем Порошенко, поэтому и масштабы его игрищ посолиднее. Думаю, если бы Петру удалось забраться в такие дебри, бед мог бы натворить ни чуть не меньше.
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10.12.2020 14:10 Відповісти
Ага... Куди Порошенку до твого "многоходовочника"... Загнать Росію у економічну кризу, пересрать з половиною світу, виставить росіян на весь світ, придурками - це треба уміть... У Порошенка на це "вміння" не вистачить...
Анекдот про ******* Росію хочеш?
На Паску зібралися звірята на галявині, хваляться подарунками. Лисеня новими чобітками шевровими, зайченя - барабаном, ******** - відерцем і лопаткою... Ведмежа сиділо-сиділо, сопіло-сопіло, а потім:
- А я... А у мене... А мені!... Та я вам усім зараз морди понабиваю!..."
От і весь твій Путін з Росією... Тільки от сили що в нього, що в неї, все менше, і менше... І вас вже ніхто не боїться...
"Когда-то "Я - русский!"
Звучало гордо...
Теперь за "Я - русский..."
Просто бьют в морду...".
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10.12.2020 15:35 Відповісти
Спасибо, что не поленился столько накнопать.) Прочел. Только мыслишь ты шаблонно. Видишь мир, как говорится, сквозь розовые очки. Именно на таких пропаганда и пиар влияют лучше всего. Поэтому-то тебе так хорошо и зашла Петина армовира. Реальность же, она намного циничнее.
Путин вот уже почти четверть, века де-факто, владеет 1/7 частью суши на нашей небольшой планете. Именно владеет в прямом смысле этого слова, включая бесправное поголовье человеков, которое обитает в его владениях. За средства этого поголовья он сколотил дееспособную военную машину в авангарде которой стоит второй ядерный арсенал в мире. Поговаривают так же, что этот плюгавенький задрот, де-факто самый богатый человек на планете. И первый в истории человечества триллионер по совокупной стоимости фактических активов.
Кто же такой Порошенко?))
Сын советского чиновника, который благодаря отцу получил не плохое (по советским меркам) образование и подошёл к развалу совка с определённым багажем возможностей. В период прихватизации за бесценок прихватизировал хороший кусок государственных активов на чём и сколотил капитал. Который в период перманентных экономических потрясений не только сохранил, но и приумножил, благодаря приходу в политику в конце 90-х. Апогей карьеры- 5 лет президентства в нищей, но вполне демократичной стране, которую в принципе сам же и обворовывал. И обворовал бы ещё больше, но страна, как уже говорилось- демократическая.
Кто успешнее- эфемерные царь или гетман, можно разглядеть только через твои розовые очки. Кто успешнее- реальные Вова или Петя, прожженному реалисту очевидно без каких-либо очков.)
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10.12.2020 18:29 Відповісти
Соврал! Есть и третий путь- бухать.)) Как Черчилль.
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10.12.2020 14:18 Відповісти
Ну так починай... Хоча, ви там, в Кацапії, і не закінчували... Почитай Крилова, "Хор"... Може, рзуму додасться...
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10.12.2020 15:22 Відповісти
Финансовая помощь, которую без каких-либо условий предоставил Украине Евросоюз, должна быть использована для бесплатной вакцинации всех украинцев от коронавируса. Источник: https://censor.net/ru/v3236068

Нащо це Зе клоунам ? Вони краще в асфальт закатають ці грощі
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10.12.2020 11:29 Відповісти
Ну просто папа всея Украіни ( !) Вже курва не знає на чому ще попіаритись
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10.12.2020 11:40 Відповісти
Ты про себя ? Нимець😁
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10.12.2020 11:41 Відповісти
За правління якого з президентів України ви переїхали в Німеччину? Тільки не кажіть, що за Порошенка, не повірю
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10.12.2020 12:13 Відповісти
Чесно не пам, ятаю то було 25 років взад , Крвачук або Кучма ?
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10.12.2020 12:17 Відповісти
Он переехал в козлостанскую ********* ,оттуда и строчит.
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10.12.2020 12:21 Відповісти
Ай маладца !))) Ну настайасчий палковнік )))) Старшой я , лєйтєнант (!) і пряма с Луб,янки страчу ))
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10.12.2020 13:04 Відповісти
Так у тебя там в ********* ,ботоферма обзывается?Маладца говорят и пишут только кацарылые недобитки.Ты бы проконсультировался.Фриц кацарылый.
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10.12.2020 15:36 Відповісти
Маладца полкан ! Твій розум і логіка заслуговують нагороди! , З сьогоднішнього дня будеш у мене енерал палковніком! ))) Вольна! Розслабся)
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10.12.2020 15:45 Відповісти
Кацарилие також пишуть кацапською мовою , спалився ти полкан )))
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10.12.2020 15:46 Відповісти
Фриц кацарылый в Германии рабочий день.А ты уже 5 часов строчишь свои кацарылые измышления,тебя бы да же из гаштета ,где ты работаешь мусорщиком уже бы выгнали.
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10.12.2020 15:59 Відповісти
Чуєш удмурт , ти вже как та апридились , я з ботохферми кацапськой страчу или з гаштета фріцевського! ?
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10.12.2020 16:11 Відповісти
А взагалі не звертайся більше до мене , ну не цікаво з тобою навіть сваритися , ти занадто тупенький та закомплексований хлопчик. Адье
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10.12.2020 16:19 Відповісти
Порошенко такий щедрий на совЄти.. Таким умним став в опозззІції... - возьмітє і возвєрнітє мєня! Ніби на Україні крім Порошенко, Тимошенко і всіх старих комсомольців -прикоритників, та ще в засланні Януковича і Лазоренка більше людей немає...
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10.12.2020 12:12 Відповісти
конешно есть - рабинович звягильский ермак шифер арестович грановский и т.д тобі ще намалювати Нестор ти фєйковий? порох тобі шо грошей винен? подивишся куди твоя зельонка європейські гроши використає - на ямковий ремон шляхів та на дерібан. микола ти лох....
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10.12.2020 12:30 Відповісти
Звичайно, заховатися за псевдо Sharl і обзиватися... Замість того щоб дописати що в Україні крім Порошенко і Зеленсько з його Єрмаками, рабиновичами, шуфричами ще є люди... Вчіться Sharl демократії, толерантності і людяності... В мене все відкрито https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak, а ті хто ховається за псевдо, або бот, або "полєзній ідіот"
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10.12.2020 13:12 Відповісти
Казламордый , а кто твое мнение спрашивал. Сиди на паРаше и не квакай.
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10.12.2020 14:11 Відповісти
А може варто самих українців спитати, чи хочуть вони вакцинуватись, а не вирішувати за всіх?
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10.12.2020 13:54 Відповісти
Зеленая плесень головного мозга- вот болезнь которая поразила жителей Украины и от нее надо принудительно лечить. Ковид -чепуха по сравнению с разрушительным действием этой заразы.
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10.12.2020 14:09 Відповісти
екс-гарант вимагає порушити умови отримання позики...Потім буде вимагати рослідування нецільової витрати позики...Шах та мат!
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10.12.2020 14:37 Відповісти
Я так понял , что разворовать надо ,как предыдущий транш. Шаха нет , а вот маты во всем Мире слышны.
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10.12.2020 14:47 Відповісти
воно ж тупе, прочитати не може, під що ЄС цю позику дав
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10.12.2020 15:06 Відповісти
Порох в любом случае в выигрыше - если будет всеобщая вакцинация - это только благодаря его деятельности, е будет - власть опять куда-то дела деньги не туда.
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10.12.2020 16:15 Відповісти
Да,зе тут действительно,,непричем,,.
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10.12.2020 23:34 Відповісти
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