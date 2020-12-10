Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців. ВIДЕО

Фінансова допомога, яку без будь-яких умов надав Україні Євросоюз, має бути використана для безкоштовної вакцинації всіх українців проти коронавірусу.

Про це у відеозверненні заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він подякував європейським партнерам України за підтримку в часи пандемії і застеріг владу від нецільового використання макрофінансової допомоги ЄС.

"Радий повідомити, що Україна отримала фінансову допомогу від Європейського Союзу для протидії епідемії COVID-19. Ми вдячні нашим європейським партнерам, які не полишають Україну у важкий час і чітко демонструють, хто є нашим справжнім союзником. І ми теж працювали для того, аби Україна отримала цей транш без будь-яких умов", – зазначив п’ятий Президент.



"Водночас, ми жорстко вимагаємо від влади – ці кошти не має спіткати доля Антиковідного фонду, коли мільярди гривень, які мали рятувати українців і дозволити країні подолати епідемію, закатали в асфальт для піару президента та відкатів для його друзів", – застерігає Петро Порошенко.

За словами Порошенка, 600 мільйонів євро допомоги – це 20 мільярдів гривень. "Впевнений, на всі ці кошти український уряд має закупити вакцину від кращих світових виробників, аби безкоштовно провакцинувати всіх українців. Це – ключ до подолання епідемії і безпека для наших громадян", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

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Він нагадав, що Велика Британія вже почала вакцинацію, днями це почне робити Франція, Ізраїль та США. "Натомість українці досі не мають жодної відповіді від уряду щодо того, коли будуть підписані контракти з поставки вакцин", – зауважує Петро Порошенко.



"Сьогодні це має нарешті стати пріоритетом для уряду. Необхідні кошти вже є. Ми будемо жорстко контролювати уряд, аби їх нарешті витратили за призначенням – для подолання епідемії ковіду", – резюмує лідер опозиції.