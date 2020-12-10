Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців. ВIДЕО
Фінансова допомога, яку без будь-яких умов надав Україні Євросоюз, має бути використана для безкоштовної вакцинації всіх українців проти коронавірусу.
Про це у відеозверненні заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він подякував європейським партнерам України за підтримку в часи пандемії і застеріг владу від нецільового використання макрофінансової допомоги ЄС.
"Радий повідомити, що Україна отримала фінансову допомогу від Європейського Союзу для протидії епідемії COVID-19. Ми вдячні нашим європейським партнерам, які не полишають Україну у важкий час і чітко демонструють, хто є нашим справжнім союзником. І ми теж працювали для того, аби Україна отримала цей транш без будь-яких умов", – зазначив п’ятий Президент.
"Водночас, ми жорстко вимагаємо від влади – ці кошти не має спіткати доля Антиковідного фонду, коли мільярди гривень, які мали рятувати українців і дозволити країні подолати епідемію, закатали в асфальт для піару президента та відкатів для його друзів", – застерігає Петро Порошенко.
За словами Порошенка, 600 мільйонів євро допомоги – це 20 мільярдів гривень. "Впевнений, на всі ці кошти український уряд має закупити вакцину від кращих світових виробників, аби безкоштовно провакцинувати всіх українців. Це – ключ до подолання епідемії і безпека для наших громадян", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".
Він нагадав, що Велика Британія вже почала вакцинацію, днями це почне робити Франція, Ізраїль та США. "Натомість українці досі не мають жодної відповіді від уряду щодо того, коли будуть підписані контракти з поставки вакцин", – зауважує Петро Порошенко.
"Сьогодні це має нарешті стати пріоритетом для уряду. Необхідні кошти вже є. Ми будемо жорстко контролювати уряд, аби їх нарешті витратили за призначенням – для подолання епідемії ковіду", – резюмує лідер опозиції.
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Не сомневаюсь, что к получению этих денег немало сил приложил сам Порошенко. И весь жутко дурной вой ************-зеленожопых просто смешон! Как бы вы тут не поливали грязью Пороха, вы остаетесь продажными тварями, а он - реальный патриот страны. Поэтому киздите исчо, вы просто отвратительны и смешны, и своими высерами это подчеркиваете постоянно!)))))))
Весь кредит МВФ должен уйти на закупку вакцины, а не в карманы коррупционеров под видом " на дороги"!
Кажется простая вещь, но и до этого Бубочке трудно самому додуматься. И не факт, что это все уйдет на вакцины.
"Кажется простая вещь," но нет.
Схоже на заяву про злочин? Нє?
Чи так, аби ПАП_іздєть?
Источник: https://censor.net/ru/v3236068
Очень трудно писать о тех политиках высокого ранга, которых уважаешь.
Трудно, потому что постоянно боишься удариться в патетику, скатиться в подобострастие.Боишься вот этого потом воя о том, что вон там он не доглядел, вот это пообещал и не сделал.
Что не намажешь на хлеб ваш Томос, про зубожиння еще, Липецк, Свинарчуков и кадровую политику, куда же без неё. Но шото поддостало бояться. Так что я про Пороха напишу, а кому жмёт прочитать - сходите в сад.
У меня была как-то рабочая поездка с Петром Алексеевичем.
И не то, чтобы у меня было время и возможность его как-то узнать, поговорить, спросить, что он любит на завтрак и как зовут его кота.
Не было нихрена этого времени, потому что он работал. Каждую минуту. Даже когда летел в вертолёте с одной точки в другую и грыз семечки. Читал в планшете, уточнял что-то, спрашивал имена людей, с которыми ему предстояло увидеться.
Он не играл роль рубахи-парня, душевного чувачка, своего в доску. Он вообще не играл, просто работал свою работу. Работал на максимальной скорости. Может знал, что не успеет довести до ума начатое?
Что телевизионное чучело прочно засело в мозгах избирателей и подменило реальность на картинку.
У нас не любят президентов. Ни один из них не ушел под овации и осыпаемый спасибами. К каждому была куча вопросов. Были у нас и старые комуняцкие номенклатурщики, и крепкие хозяйственники, и несвоевременные либералы.
Только не было человека, который бы умудрился поднять армию, экономику, международный имидж Украины.
Не было человека, который проиграв выборы телевизору, остался бы не просто в политике, а в первом ее эшелоне.
Не было человека, который уже ПОСЛЕ всех возможных выборов, продолжал бы покупать кислородные концентраторы за свой счет, защитные костюмы и лаборатории.
И не было никогда, чтобы всего за полтора года у ПРОИГРАВШЕГО политика вырос рейтинг. Причем настолько вырос, что этого не могут не видеть даже самые разумковские социологи.
На месте Пороха первое, что я сказала бы, проиграв с таким треском - да ипитесь вы конём, и уехала на Мальдивы.
Там горячий песок, прозрачное море и не надо бегать по судам. Не надо ходить в ВР и слушать говорящих мочалок. Не надо тратить деньги на затыкание дыр, которые прогрызли зелёные троглодиты.
Не надо смотреть, как рушат всё, что ты строил, и пытаться этому помешать. И если честно, я не знаю ни одной причины, почему Порох это делает.
Делает, несмотря на то, что это опять никто не оценит. Видимо, это как раз тот вариант, когда Украине круто повезло и появился человек, который не только хочет, но и может.
Да, я надеюсь, что опять обманутые телевизором пересмотрят свою позицию, особенно в сравнении с тем, что происходит сейчас. Ошибаться не стыдно, стыдно не признать, что вас завели в тёмный переулок и теперь грабят до трусов.
Стыдно продолжать надеяться на то, что вымышленный персонаж через 100, 200, 300 дней станет ровней Пороху.
Выучит 5 языков, научится разговаривать с МВФом, не ******* армию, экономику и коронавирусные деньги потратит на медицину, а не на самопиар.
Но самое главное за что я уважаю Пороха - он не пошел договариваться.
Не пошел, когда весь левый берег и юг был под большим-большим вопросом.
Не пошел при пустой казне, при практически полной ресурсной и экономической зависимости.
Не пошел, теряя в рейтингах у зубожилого нарида, которому нужен «мир».
Не пошел, понимая, что договорённости в ту сторону не работают никогда.
И что 5 лет большое незграбное судно под названием «Украина», где на борту из трёх человек 4 гетьмана, 5 - протеже Коломойского и один ФСБшник, плыл подальше от лаптей.
Таня Адамс
Путен такая же эгоцентричная личность, как и Порошенко, просто с другим набором комплексов, фобий и маний. Причины цепляния за власть по сути те же. «Материальный вопрос» в жизни навсегда закрыт, далее только два пути: в эзотерику, духовность и альтруизм либо в погоню за властью. Чаще выбирают второй путь. Путен на этом поприще преуспел значительно больше, чем Порошенко, поэтому и масштабы его игрищ посолиднее. Думаю, если бы Петру удалось забраться в такие дебри, бед мог бы натворить ни чуть не меньше.
Анекдот про ******* Росію хочеш?
На Паску зібралися звірята на галявині, хваляться подарунками. Лисеня новими чобітками шевровими, зайченя - барабаном, ******** - відерцем і лопаткою... Ведмежа сиділо-сиділо, сопіло-сопіло, а потім:
- А я... А у мене... А мені!... Та я вам усім зараз морди понабиваю!..."
От і весь твій Путін з Росією... Тільки от сили що в нього, що в неї, все менше, і менше... І вас вже ніхто не боїться...
"Когда-то "Я - русский!"
Звучало гордо...
Теперь за "Я - русский..."
Просто бьют в морду...".
Путин вот уже почти четверть, века де-факто, владеет 1/7 частью суши на нашей небольшой планете. Именно владеет в прямом смысле этого слова, включая бесправное поголовье человеков, которое обитает в его владениях. За средства этого поголовья он сколотил дееспособную военную машину в авангарде которой стоит второй ядерный арсенал в мире. Поговаривают так же, что этот плюгавенький задрот, де-факто самый богатый человек на планете. И первый в истории человечества триллионер по совокупной стоимости фактических активов.
Кто же такой Порошенко?))
Сын советского чиновника, который благодаря отцу получил не плохое (по советским меркам) образование и подошёл к развалу совка с определённым багажем возможностей. В период прихватизации за бесценок прихватизировал хороший кусок государственных активов на чём и сколотил капитал. Который в период перманентных экономических потрясений не только сохранил, но и приумножил, благодаря приходу в политику в конце 90-х. Апогей карьеры- 5 лет президентства в нищей, но вполне демократичной стране, которую в принципе сам же и обворовывал. И обворовал бы ещё больше, но страна, как уже говорилось- демократическая.
Кто успешнее- эфемерные царь или гетман, можно разглядеть только через твои розовые очки. Кто успешнее- реальные Вова или Петя, прожженному реалисту очевидно без каких-либо очков.)
Нащо це Зе клоунам ? Вони краще в асфальт закатають ці грощі