"Лежи, не вставай": у метро Харкова чоловік упав на колію та опинився під поїздом. ВІДЕО
Вранці в четвер, 10 грудня, в Харкові на станції метро "Академіка Барабашова" чоловік упав на колію. Через це було тимчасово призупинено рух поїздів по Салтівській лінії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.
"О 09:52 на станції "Академіка Барабашова" чоловік упав на колію. З контактної рейки було знято напругу, співробітниками метрополітену пасажир був оперативно виведений на платформу. О 09:57 було подано напругу", - сказано в повідомленні.
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Storm UA
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