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"Лежи, не вставай": у метро Харкова чоловік упав на колію та опинився під поїздом. ВІДЕО

Вранці в четвер, 10 грудня, в Харкові на станції метро "Академіка Барабашова" чоловік упав на колію. Через це було тимчасово призупинено рух поїздів по Салтівській лінії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

"О 09:52 на станції "Академіка Барабашова" чоловік упав на колію. З контактної рейки було знято напругу, співробітниками метрополітену пасажир був оперативно виведений на платформу. О 09:57 було подано напругу", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дівчина впала на колію в Харківському метро, ​​рух поїздів на Олексіївській лінії призупиняли

Лежи, не вставай: у метро Харкова чоловік упав на колію та опинився під поїздом 01

Метрополітен (1416) Харків (5600)


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10.12.2020 12:36 Відповісти
за лайками
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10.12.2020 12:41 Відповісти
От будет шуму если оттудава Гепу достанут... живого...:О
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10.12.2020 12:47 Відповісти
И коляска целая.
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10.12.2020 13:05 Відповісти
Дуракам везет.
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10.12.2020 15:20 Відповісти
 
 