Здорове харчування, теплі туалети і забезпечення транспортом: з 1 січня набуває чинності новий санітарний регламент у школах. ВIДЕО
З 1 січня в школах запроваджується в дію новий санітарний регламент для закладів освіти.
Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в новому санітарному регламенті дозволяється організовувати в школах кейтеринг за умови відповідності продуктів вимогам безпеки. Харчування школярів має бути здоровим. Також він зазначив, що до самих продуктів встановлено низку обмежень за вмістом, наприклад, солі, цукру, жирів.
У шкільних буфетах більше не продаватимуть: чіпси; сухарики; попкорн; м'ясні і рибні продукти промислового виробництва; ковбаси; сосиски; копчену і солену рибу; солодощі та цукерки. Вони будуть заборонені для продажу в буфетах.
При цьому в раціоні школярів щодня злакові, овочі, фрукти, ягоди, молочні продукти.
Серед нововведень регламенту - обов'язок власника школи забезпечувати окреме харчування дітям з особливими дієтичними потребами, якщо у дитини є відповідна довідка від сімейного лікаря або педіатра.
Дозволяється бездротове підключення до інтернету за умови розміщення роутерів на висоті не менше 2 м від підлоги. У позанавчальний час роутери повинні бути вимкнені.
Серед вимог до комп'ютерного обладнання - екрани персональних комп'ютерів, які використовуються в школах, повинні мати діагональ від 15 дюймів, екрани ноутбуків - 14 дюймів, але повинна бути мишка і клавіатура.
Меблі в класі мають відповідати зросту учнів. Для профілактики сколіозу, порушень зору і слуху рекомендується пересаджувати учнів в класах 2-3 рази на рік.
У кожній школі повинні бути облаштовані внутрішні санвузли.
"У нас кожна 10-та школа має зовнішні туалети. Таким чином ми наражаємо дітей при таких температурних умовах на проблеми зі здоров'ям. Повинні бути внутрішні теплі туалети", - прокоментував заступник міністра.
Також встановлюється, що учні, які проживають на відстані понад 2 км від школи, повинні бути забезпечені транспортом.
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А в большинстве случаев это не государство случайно???
они, что с постоянно с дуба падают: В школьных буфетах больше не будут продавать: чипсы; сухарики; поп-корн; мясные и рыбные продукты промышленного производства;Источник:https://censor.net/ru/v3236127, а только индивидуального?! или в каждой школе будет своя кухня????
Как там в песне: Фантазер, ты меня называла...
"...повинні мати..."
Вітька ну тебе на хрен, кінчай ти приймати вакцину порошкоподібну, проганяй слоників і чортиків, - виходь на роботу, пускай трохи Степашку провакцинуватися.
Зачем принимать такие законы, которые не реализуемы? Я так понимаю что все это делается ради самопиара власти.