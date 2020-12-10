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Здорове харчування, теплі туалети і забезпечення транспортом: з 1 січня набуває чинності новий санітарний регламент у школах. ВIДЕО

З 1 січня в школах запроваджується в дію новий санітарний регламент для закладів освіти.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в новому санітарному регламенті дозволяється організовувати в школах кейтеринг за умови відповідності продуктів вимогам безпеки. Харчування школярів має бути здоровим. Також він зазначив, що до самих продуктів встановлено низку обмежень за вмістом, наприклад, солі, цукру, жирів.

У шкільних буфетах більше не продаватимуть: чіпси; сухарики; попкорн; м'ясні і рибні продукти промислового виробництва; ковбаси; сосиски; копчену і солену рибу; солодощі та цукерки. Вони будуть заборонені для продажу в буфетах.

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При цьому в раціоні школярів щодня злакові, овочі, фрукти, ягоди, молочні продукти.

Серед нововведень регламенту - обов'язок власника школи забезпечувати окреме харчування дітям з особливими дієтичними потребами, якщо у дитини є відповідна довідка від сімейного лікаря або педіатра.

Дозволяється бездротове підключення до інтернету за умови розміщення роутерів на висоті не менше 2 м від підлоги. У позанавчальний час роутери повинні бути вимкнені.

Серед вимог до комп'ютерного обладнання - екрани персональних комп'ютерів, які використовуються в школах, повинні мати діагональ від 15 дюймів, екрани ноутбуків - 14 дюймів, але повинна бути мишка і клавіатура.

Меблі в класі мають відповідати зросту учнів. Для профілактики сколіозу, порушень зору і слуху рекомендується пересаджувати учнів в класах 2-3 рази на рік.

У кожній школі повинні бути облаштовані внутрішні санвузли.

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"У нас кожна 10-та школа має зовнішні туалети. Таким чином ми наражаємо дітей при таких температурних умовах на проблеми зі здоров'ям. Повинні бути внутрішні теплі туалети", - прокоментував заступник міністра.

Також встановлюється, що учні, які проживають на відстані понад 2 км від школи, повинні бути забезпечені транспортом.

Автор: 

школа (2209) їжа (428) Ляшко Віктор (1513)


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Топ коментарі
+6
Які не пройдуть по вимогам- ліквідувати!
Це дасть змогу виділити ще кошти на будівництво доріг!
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10.12.2020 13:10
+3
Хитрый сурдопереводчик Валера, целый месяц, вместо того, чтобы переводить новости, продавал свой гараж. (с)
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10.12.2020 13:10
+1
и автомойку.... автомойку, забыли
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10.12.2020 13:12
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Які не пройдуть по вимогам- ліквідувати!
Це дасть змогу виділити ще кошти на будівництво доріг!
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10.12.2020 13:10 Відповісти
Хитрый сурдопереводчик Валера, целый месяц, вместо того, чтобы переводить новости, продавал свой гараж. (с)
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10.12.2020 13:10 Відповісти
и автомойку.... автомойку, забыли
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10.12.2020 13:12 Відповісти
... и автомойку.
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10.12.2020 13:13 Відповісти
Владельцы школы...
А в большинстве случаев это не государство случайно???
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10.12.2020 13:12 Відповісти
Не читал полностью новость...
они, что с постоянно с дуба падают: В школьных буфетах больше не будут продавать: чипсы; сухарики; поп-корн; мясные и рыбные продукты промышленного производства;Источник:https://censor.net/ru/v3236127, а только индивидуального?! или в каждой школе будет своя кухня????
Как там в песне: Фантазер, ты меня называла...
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10.12.2020 13:17 Відповісти
та головне відосік...- а буде як буде, та як е...
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10.12.2020 13:19 Відповісти
"Должны быть внутренние теплые туалеты...."- так у нас як би і Конституція е....
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10.12.2020 13:18 Відповісти
во многих школах появится новая штатная единица - кочегар туалета. костёр будет в туалетах круглогодично поддерживать. шоб там было тепло и главное сухо.
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10.12.2020 13:19 Відповісти
Ну и дату для теплых туалетов придумали.
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10.12.2020 13:23 Відповісти
"...повинні бути..."
"...повинні мати..."
Вітька ну тебе на хрен, кінчай ти приймати вакцину порошкоподібну, проганяй слоників і чортиків, - виходь на роботу, пускай трохи Степашку провакцинуватися.
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10.12.2020 13:26 Відповісти
Свежо предание, да верится с трудом.
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10.12.2020 13:26 Відповісти
Вырос в доме с туалетом на улице. И ничего не отморозил.
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10.12.2020 13:35 Відповісти
Не льсти себе...таки ты отморозил...мозги себе...потому что они у тебя в сраке..
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10.12.2020 14:28 Відповісти
Следует ли понимать, что с 1 января, каждая10-я школа, которая имеет внешние туалеты, будет закрыта?
Зачем принимать такие законы, которые не реализуемы? Я так понимаю что все это делается ради самопиара власти.
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10.12.2020 13:44 Відповісти
Во всех пунктах - ключевое слово "должны". Вам же янелох уже сказал, что он никому ничего не должен.
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10.12.2020 17:43 Відповісти
 
 