Здорове харчування, теплі туалети і забезпечення транспортом: з 1 січня набуває чинності новий санітарний регламент у школах. ВIДЕО

З 1 січня в школах запроваджується в дію новий санітарний регламент для закладів освіти.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в новому санітарному регламенті дозволяється організовувати в школах кейтеринг за умови відповідності продуктів вимогам безпеки. Харчування школярів має бути здоровим. Також він зазначив, що до самих продуктів встановлено низку обмежень за вмістом, наприклад, солі, цукру, жирів.

У шкільних буфетах більше не продаватимуть: чіпси; сухарики; попкорн; м'ясні і рибні продукти промислового виробництва; ковбаси; сосиски; копчену і солену рибу; солодощі та цукерки. Вони будуть заборонені для продажу в буфетах.

Читайте також: Реформа системи харчування у ЗСУ: всі компанії, які поставляли в армію продукти, вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами, - волонтерка Петреня

При цьому в раціоні школярів щодня злакові, овочі, фрукти, ягоди, молочні продукти.

Серед нововведень регламенту - обов'язок власника школи забезпечувати окреме харчування дітям з особливими дієтичними потребами, якщо у дитини є відповідна довідка від сімейного лікаря або педіатра.

Дозволяється бездротове підключення до інтернету за умови розміщення роутерів на висоті не менше 2 м від підлоги. У позанавчальний час роутери повинні бути вимкнені.

Серед вимог до комп'ютерного обладнання - екрани персональних комп'ютерів, які використовуються в школах, повинні мати діагональ від 15 дюймів, екрани ноутбуків - 14 дюймів, але повинна бути мишка і клавіатура.

Меблі в класі мають відповідати зросту учнів. Для профілактики сколіозу, порушень зору і слуху рекомендується пересаджувати учнів в класах 2-3 рази на рік.

У кожній школі повинні бути облаштовані внутрішні санвузли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" хоче повернути в потяги харчування з урахуванням "нових реалій"

"У нас кожна 10-та школа має зовнішні туалети. Таким чином ми наражаємо дітей при таких температурних умовах на проблеми зі здоров'ям. Повинні бути внутрішні теплі туалети", - прокоментував заступник міністра.

Також встановлюється, що учні, які проживають на відстані понад 2 км від школи, повинні бути забезпечені транспортом.