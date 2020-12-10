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"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком. ВІДЕО

Ветеран війни на Донбасі з 30 окремої механізованої бригади Олексій Кравчук заявив про погрози на адресу його родини після того, як він опублікував відео, на якому нардеп "За майбутнє" Сергій Лабазюк ображає його побратимів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці, виклавши запис розмови з погрозами.

"Моя сім'я отримала погрози після того, як я оприлюднив відео, зняте моїм побратимом. На цьому відео народний депутат України Лабазюк Сергій Петрович ображає ветеранів війни, говорить: "Поставлю вас на своє місце"", - пише Кравчук.

За його словами, конфлікт виник після того, як представника УПЦ МП обрали старостою с. Копачівка.

"Його обранню наполегливо сприяв саме нардеп Лабазюк, а також дружина нардепа, Лабазюк Віолетта Олександрівна, яку призначили головою ОДА в Хмельницькій області. Всі вони були присутні на засіданні. Ветерани висловили своє обурення з цього приводу", - зазначає Кравчук.

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Після публікації у фейсбуці відео з конфліктом йому зателефонував невідомий і став погрожувати, вимагаючи видалити ролик.

"Я вже звернувся в райвідділ поліції із заявою про погрози. Зараз відкривати кримінальне провадження вони відмовилися через те, що нібито немає складу злочину. Прошу керівництво МВС, а також прокуратури захистити мою сім'ю", - звернувся Кравчук, додавши, що не буде видаляти відео з нардепом.

Про сімю подумай, чорт, бл#, - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом За майбутнє Лабазюком 01

ветерани (1069) погрози (488) 30 окрема механізована бригада (154) Лабазюк Сергій (21)


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Топ коментарі
+46
Саме по "теме"-Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))))
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10.12.2020 14:28
+37
була б українська влада в Україні.
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10.12.2020 14:29
+36
Сепарсько-колорадські потвори нахабніють день у день !!)))
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10.12.2020 14:15
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Уряд призначив головою ДФС посадовця часів Януковича Вадима Мельника
Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.
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10.12.2020 14:09 Відповісти
по теме писать интеллекта не хватает?
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10.12.2020 14:15 Відповісти
Саме по "теме"-Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))))
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10.12.2020 14:28 Відповісти
таких ЛАБАЗЮКОВ ждет не завидное будущее, скоро прийдется собирать камни,и эти УРОДЫ получат по полной,время ПРИБЛИЖАЕТСЯ
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10.12.2020 14:51 Відповісти
і де воно наближається?!?! якщо ветерани, реальні ветерани, із загостреним віддчуттям справедливості які пройшли смерть і кров лише спостерігають як рашапоїдна срань, і просто бикувата бидлосрань знову розповзається по країні заходячи у владу як і при свинохрякові тупорилому не отримуючи при цьому адекватного опору.
хто на сьогодні і зробив корисні висновки після Революції Гідності і які уроки Майдану засвоїв, видно неозброєним оком і серед них нема ні патріотів, ні ветеранів, ні "мудрого наріду", про владу навіть не згадую. не цю шмаркату, зелену і тупоголову нечисть, а владу хитрови...х і ненажерливих ушльопків-папередніків які просрали Майдан і створили всі умови щоб часи Януковоща повернулись.
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10.12.2020 15:44 Відповісти
+
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11.12.2020 15:41 Відповісти
тебе кто хавальник разрешил открывать интеллектуальный ты наш новичок?
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10.12.2020 14:29 Відповісти
сразу видно "культурный", точно ума не хватает
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10.12.2020 14:32 Відповісти
Ти де взявся ,культурний розумник ???)))
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10.12.2020 14:38 Відповісти
культурний розумник - це лайк ))
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10.12.2020 14:39 Відповісти
Вважай, як вважаєшь за доцільне !!))
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10.12.2020 14:42 Відповісти
не люблю прелюдий
зачем время тратить - все равно к этому финалу придем
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10.12.2020 14:38 Відповісти
точно к этому придем раз уж ума не хватает
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10.12.2020 14:41 Відповісти
да откуда ж у тебя уму то взяться? это противоестественно и антинаучно
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10.12.2020 15:01 Відповісти
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10.12.2020 15:05 Відповісти
ти можеш вже іти , якщо хоч на це у тебе ума хватить
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10.12.2020 16:06 Відповісти
Вас якось зачіпає особисто написане людиною? Чи Мельник вам родич, або кум? Ніхто не змушує вас читати те, що не подобається. В у даному випадку такий треш потребує розголосу. Бо тут очевидне порушення закону про люстрацію.
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10.12.2020 14:30 Відповісти
І по темі збігається !!)))
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10.12.2020 14:34 Відповісти
Дурнуваті запиз*нці аж парую сцють так московській поцріархат їм потрібний! Особливо Тернопіл та Івано-Фарнківськ!
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10.12.2020 14:13 Відповісти
Зелена пліснява торує шлях до влади в Україні зажопінцям сепарсько-колорадським потворам,українським гнидам від московських вошей !!))
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10.12.2020 14:33 Відповісти
в Кривому Розі вже привели до влади мера-зажопника паДлова, тепер з бюджету міста будуть "харчуватися" такі створіння, як мертвечук та рабінович
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10.12.2020 14:48 Відповісти
Сценарій кремлівського недопалка ,зажопінці при владі в Україні ,зеленою пліснявою втілюється в життя !!))
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10.12.2020 14:51 Відповісти
А це така кацапська схема, яка тепер буде переноситись на всю Україну - спочатку всунути Клоуна-малороса, а потім кацапських "крепких хозяйственников". Це питання про інтелектуальний розвиток кричавших перед виборами "гірше не буде", "будь хто, тільки не Порох".
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10.12.2020 15:46 Відповісти
+
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11.12.2020 15:43 Відповісти
Сепарсько-колорадські потвори нахабніють день у день !!)))
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10.12.2020 14:15 Відповісти
Скільки ще гнид залишилось в України у владі, це риторичне питання.
Бажаю всім сепарським і ватним гнидам України судьбу Кернеса
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10.12.2020 14:20 Відповісти
Навіть важко уявити чисельність цієї гидоти в Україні !!!)))
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10.12.2020 14:40 Відповісти
Да надо было ветеранами АТО на месте ему мору разбить
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10.12.2020 14:20 Відповісти
"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком - Цензор.НЕТ 563
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10.12.2020 14:22 Відповісти
А что сами ветераны? Могут что-то сделать, кроме ношения камуфляжа и грозного раздувания щек?
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10.12.2020 14:23 Відповісти
Торнадовці вже зробили раз ...
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10.12.2020 14:24 Відповісти
Там тре половину депутатів у ВР розстріляти нах , сепарня іпана...
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10.12.2020 14:23 Відповісти
Не кажи довбню що мені робити і я не скажу куди тобі йти
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10.12.2020 16:06 Відповісти
Була б єдина потужна ветеранська організація, погрожувати не посміли б.
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10.12.2020 14:24 Відповісти
була б українська влада в Україні.
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10.12.2020 14:29 Відповісти
👏👏👏👏👏
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10.12.2020 14:32 Відповісти
Сепар конченный.
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10.12.2020 14:27 Відповісти
"Его избранию настойчиво способствовал именно нардеп Лабазюк, а также жена нардепа, Лабазюк Виолетта Александровна, которую назначили председателем ОГА в Хмельницкой области. Все они присутствовали на заседании. Ветераны выразили свое возмущение по этому поводу", - отмечает Кравчук/

Источник: https://censor.net/ru/v3236146

То есть, ветеранам угрожают черти муж, холуй Бени из "За майдутне!", и его жена, холуйка Зели, ним назначенная.
ПреЗедент, типа главнокомандующий разберется с этими чертями?
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10.12.2020 14:28 Відповісти
природно, що ви розумієте під чортами "муж, холуй Бени из "За майдутне!", и его жена, холуйка Зели", але з ними він не розбереться.
для зеленського чорти саме ветерани, от з ними воно розібратися може.
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10.12.2020 14:32 Відповісти
2 хамла, которые считают людей за быдло. Это его жена - голова Хмельницької облради - 34-річна Віолета Лабазюк

"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком - Цензор.НЕТ 9751
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10.12.2020 14:48 Відповісти
Классика зеленого жанра. Губы поддуты, хуцпа зашкаливает.
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10.12.2020 15:05 Відповісти
Брови - татуаж
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10.12.2020 17:15 Відповісти
Свисток рабочий.
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10.12.2020 20:53 Відповісти
Нашим атошникам не надо скулить и жаловаться Нахрена столько оружия навезли из зоны ато Что бы по пьянке жопы себе разрывать Пару крыс оборзевших завалили бы Остальные бы пасть не открывали А так наших атошников то менты бьют то депутаты оскорбляют и угрожают В первые годы войны думал -Вот начнут возвращаться ребята с фронта они всем федирастам и крысам тыловым покажут Ну вот вернулись ребята Их то маршрутчики из автобуса вышвырнут то в кафе отмудохают то мразь всякая в лицо наплюёт А атошники только в инете жалуются Ну что теперь попросить девочек волонтёров что бы сопли вам вытирала (Берите пример с афганцев Те в обиду себя не давали Ни по льготам ни по жизни )
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10.12.2020 14:35 Відповісти
З тебе так опзжопою і тхне.
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10.12.2020 15:48 Відповісти
Ну вот, как только конструктивная критика так сразу "ворог, агент москви".
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11.12.2020 10:08 Відповісти
ну да, крутое "доказательство", которое любой суд отправит взад.

По его словам, конфликт возник после того, как представителя УПЦ МП избрали старостой с. Копачовка. Источник: https://censor.net/ru/v3236146

ахаха, так это еще поповщинка?
Так Планете же 6700 лет, кто не верит - того Конституционный суд в ..от ... что-то делал
давай, фигурант, поспорь еще что тебе не УГрозы были , но просто побажання здоров.я, правда иным образочком. - чо не так?
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10.12.2020 14:37 Відповісти
депутатишки земли под собой не чувствуют..
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10.12.2020 14:40 Відповісти
"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком - Цензор.НЕТ 151116 января 2014 года голосовал за http://lb.ua/news/2014/01/16/251939_rada_pered_zakritiem_sessii_prinyala.html "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
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10.12.2020 14:40 Відповісти
Феодально-крепостнический строй успешно построен в Украине...21 век, век супер технологий и вот такой конфуз...
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10.12.2020 14:47 Відповісти
Таки надо нам военный переворот, иначе будущего нет.
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10.12.2020 14:50 Відповісти
не допоможе, совок в військах-90% ,зрадників море.
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10.12.2020 14:52 Відповісти
трибунал с расстрелами всех вылечит
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10.12.2020 15:27 Відповісти
Єдиний вихід з цього всього: виїзд за межі країни і то безповоротно,бо тут вже повний п-ц. кривава революція зі знищенням всієї олігархо-верхівки і 90% чиновників(300 000 - 800 000),фізична ліквідація. Все інше - немає значення.Або-Або.
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10.12.2020 14:51 Відповісти
Зовсім паскуди бенені нюх втратили.
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10.12.2020 14:58 Відповісти
А той хто лякає ,сім'ї не має?...
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10.12.2020 15:04 Відповісти
поставлю на место другим способом, ото равносильно угрозе жизни и здоровью. он уже должен быть лишон мандата а потом тюрьма
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10.12.2020 15:05 Відповісти
Наглеют колорады, а почему? А потому что зе будет ножками топать. Низя быть никого, я тут не для этого капитулирую. Мудилы вокацапленые.
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10.12.2020 15:25 Відповісти
Саме цікаве, що тягнисракова сволота, представлена на Хмельниччині Симчишиним, отримавши перемогу на виборах до облради (при однаклвій кількості мандатів з замайбахом отримала більшу кількість голосів виборців) відмовилась формувати коаліцію з-за участі ЄС. Саме тому на голову облради пройшла баба місцевого рига-олігарха, який переметнувся під беню.
Так що Олекса - давай, до свого Симчишина з пред'явами!
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10.12.2020 15:35 Відповісти
А все тому, що люди(ну як, люди,- бидло) голосує пАприколу.
Ветерани є різні.
З початку вони намагаються вирішити проблему у ЗАКОННИЙ спосіб...
Ну, а там буде видно...
Сокири у вільному продажу є. Дозвіл на їх купівлю не потрібний.
Коктейлі Молотова ми робити вміємо.
Компоненти пороха можна купити у магазинчиках на будь-який привокзальній площі.
Питання одне,- Коли?
Ну і координація...
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10.12.2020 15:45 Відповісти
Зима наближається
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10.12.2020 16:12 Відповісти
Предателей, русских коллаборантов пора уже наказывать по законам совести и справедливости, если государство Украина уже не может защитить своих граждан украинцев, иначе снова предатели будут убивать украинцев как в 1918-1933.
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10.12.2020 15:52 Відповісти
Я чогось не розумію. Громада села обрала старостою представника УПЦ МП. Це їх вибір і їх право.
Яке право мають інші особи нав'язувати свою точку зору більшості?
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10.12.2020 16:57 Відповісти
громада села -це дуже розмите поняття, це не списки виборців. Кацапська церква, маючи фінансові ресурси, успішно вирішує питання блокування переходу парафій під ПЦУ, тим більше, що влада малоросів на боці РПЦ.
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10.12.2020 17:14 Відповісти
100%! Саме так воно і відбувається.
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10.12.2020 17:55 Відповісти
і це дає право наплювати на волевиявлення громади?
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10.12.2020 19:09 Відповісти
Я б взагалі заборонив РПЦ в Україні як ворожу релігійну секту. На жаль за роки слабкої неукраїнської влади мало робилося, щоб обмежити вплив гундяївців. Не виконується закон, який передбачає правдиву назву "упц мп" - РПЦ. Вони продовжують маніпулювати назвою і дурити простих людей.
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10.12.2020 20:19 Відповісти
Це все зрозуміло. Цей сатанат треба оголосити поза законом.
Але тут питання інше - підміняти закон, діями людей (хоч і з добрими намірами) - це анархія. Якщо люди обрали собі старосту, закону ніде не порушено, то яке право має до них хтось приходити і їх пресувати?
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10.12.2020 21:17 Відповісти
Ну він же лише українцям погрожував, тим паче АТО-шникам. Це ж не угорці чи кацапи! От тоді би швидко склад злочину знайшли.
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10.12.2020 18:00 Відповісти
те що той перець погрожував - то не обговорюється, то гидота.
Але мене цікавить першопричина конфлікту.
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10.12.2020 19:10 Відповісти
Першопричина - безмежна нахабність прислужників ФСБ(мп), завдяки обранню Блазня в президенти "мудрим" нарідом.
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10.12.2020 22:14 Відповісти
Поправ мене якщо я помиляюсь, але ж "мудрий наріт" і при Порошенко не дуже й переходив до УПЦ. Більшість громад були і так і залишились в МПЦ і переходити відмовляються. Тож Блазень тут ні до чого.
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11.12.2020 00:34 Відповісти
Та мудрому нарідові взагалі похеру, хто їми керує та яке антиукраїнське лпайно їм в мозок вбивають. Але за часів Петра такого опору переходам не було.
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11.12.2020 05:02 Відповісти
а где же анруша с нац жен, почему этот псевдопатриот не рвет тельняшки за своих? да потому что его хозяева и есть из бениного за майбутьне
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10.12.2020 17:39 Відповісти
Ну теперь уже можно!
Политическая ситуация изменилась...
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10.12.2020 17:53 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПРОСТО ***** ЭТОГО ОБЛАБЫЗЮКА !)
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10.12.2020 18:21 Відповісти
запам'ятайте це їбло, бо скоро воно буде "щирим хохлом", коли зе-мразь тікати буде
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10.12.2020 19:09 Відповісти
Когда эту шлое----нь уже начнут вешать?????????
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10.12.2020 21:59 Відповісти
Честно говоря противно смотреть на такие угрозы в сторону ветеранов и осознавать всю беззубость нашего патриотического движения - если бы этому мудаку хотя бы гранату кинули во двор, а еще лучше с гранатомета стрельнули, то следующее быдло которое захотело бы побыковать на АТОшника трижды подумало бы, прежде чем это делать. А так мы все повозмущаемся в интернете и на это все закончится, а вата будет с каждым днем все наглее и наглее.
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10.12.2020 22:13 Відповісти
"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком - Цензор.НЕТ 9961
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10.12.2020 23:44 Відповісти
Лабазюк Сергій Петрович себя видел? снять костюм, одеть в лохмотья -вылитый бомж
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11.12.2020 00:08 Відповісти
 
 