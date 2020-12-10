"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком. ВІДЕО

Ветеран війни на Донбасі з 30 окремої механізованої бригади Олексій Кравчук заявив про погрози на адресу його родини після того, як він опублікував відео, на якому нардеп "За майбутнє" Сергій Лабазюк ображає його побратимів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці, виклавши запис розмови з погрозами.

"Моя сім'я отримала погрози після того, як я оприлюднив відео, зняте моїм побратимом. На цьому відео народний депутат України Лабазюк Сергій Петрович ображає ветеранів війни, говорить: "Поставлю вас на своє місце"", - пише Кравчук.

За його словами, конфлікт виник після того, як представника УПЦ МП обрали старостою с. Копачівка.

"Його обранню наполегливо сприяв саме нардеп Лабазюк, а також дружина нардепа, Лабазюк Віолетта Олександрівна, яку призначили головою ОДА в Хмельницькій області. Всі вони були присутні на засіданні. Ветерани висловили своє обурення з цього приводу", - зазначає Кравчук.

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Після публікації у фейсбуці відео з конфліктом йому зателефонував невідомий і став погрожувати, вимагаючи видалити ролик.

"Я вже звернувся в райвідділ поліції із заявою про погрози. Зараз відкривати кримінальне провадження вони відмовилися через те, що нібито немає складу злочину. Прошу керівництво МВС, а також прокуратури захистити мою сім'ю", - звернувся Кравчук, додавши, що не буде видаляти відео з нардепом.