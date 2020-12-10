"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком. ВІДЕО
Ветеран війни на Донбасі з 30 окремої механізованої бригади Олексій Кравчук заявив про погрози на адресу його родини після того, як він опублікував відео, на якому нардеп "За майбутнє" Сергій Лабазюк ображає його побратимів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці, виклавши запис розмови з погрозами.
"Моя сім'я отримала погрози після того, як я оприлюднив відео, зняте моїм побратимом. На цьому відео народний депутат України Лабазюк Сергій Петрович ображає ветеранів війни, говорить: "Поставлю вас на своє місце"", - пише Кравчук.
За його словами, конфлікт виник після того, як представника УПЦ МП обрали старостою с. Копачівка.
"Його обранню наполегливо сприяв саме нардеп Лабазюк, а також дружина нардепа, Лабазюк Віолетта Олександрівна, яку призначили головою ОДА в Хмельницькій області. Всі вони були присутні на засіданні. Ветерани висловили своє обурення з цього приводу", - зазначає Кравчук.
Після публікації у фейсбуці відео з конфліктом йому зателефонував невідомий і став погрожувати, вимагаючи видалити ролик.
"Я вже звернувся в райвідділ поліції із заявою про погрози. Зараз відкривати кримінальне провадження вони відмовилися через те, що нібито немає складу злочину. Прошу керівництво МВС, а також прокуратури захистити мою сім'ю", - звернувся Кравчук, додавши, що не буде видаляти відео з нардепом.
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Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.
хто на сьогодні і зробив корисні висновки після Революції Гідності і які уроки Майдану засвоїв, видно неозброєним оком і серед них нема ні патріотів, ні ветеранів, ні "мудрого наріду", про владу навіть не згадую. не цю шмаркату, зелену і тупоголову нечисть, а владу хитрови...х і ненажерливих ушльопків-папередніків які просрали Майдан і створили всі умови щоб часи Януковоща повернулись.
зачем время тратить - все равно к этому финалу придем
Бажаю всім сепарським і ватним гнидам України судьбу Кернеса
Источник: https://censor.net/ru/v3236146
То есть, ветеранам угрожают черти муж, холуй Бени из "За майдутне!", и его жена, холуйка Зели, ним назначенная.
ПреЗедент, типа главнокомандующий разберется с этими чертями?
для зеленського чорти саме ветерани, от з ними воно розібратися може.
По его словам, конфликт возник после того, как представителя УПЦ МП избрали старостой с. Копачовка. Источник: https://censor.net/ru/v3236146
ахаха, так это еще поповщинка?
Так Планете же 6700 лет, кто не верит - того Конституционный суд в ..от ... что-то делал
давай, фигурант, поспорь еще что тебе не УГрозы были , но просто побажання здоров.я, правда иным образочком. - чо не так?
Так що Олекса - давай, до свого Симчишина з пред'явами!
Ветерани є різні.
З початку вони намагаються вирішити проблему у ЗАКОННИЙ спосіб...
Ну, а там буде видно...
Сокири у вільному продажу є. Дозвіл на їх купівлю не потрібний.
Коктейлі Молотова ми робити вміємо.
Компоненти пороха можна купити у магазинчиках на будь-який привокзальній площі.
Питання одне,- Коли?
Ну і координація...
Яке право мають інші особи нав'язувати свою точку зору більшості?
Але тут питання інше - підміняти закон, діями людей (хоч і з добрими намірами) - це анархія. Якщо люди обрали собі старосту, закону ніде не порушено, то яке право має до них хтось приходити і їх пресувати?
Але мене цікавить першопричина конфлікту.
Политическая ситуация изменилась...