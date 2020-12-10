Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю. ВIДЕО

У Харкові чоловік зґвалтував 72-річну місцеву жительку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.

"Працівниками карного розшуку спільно зі співробітниками патрульної поліції ГУНП у Харківській області викрито покидька, який 09.12.2020 напав на 72-річну жительку м. Харків.



Зловмисник безпощадно завдав тілесних ушкоджень бабусі, після чого затягнув у підвал будинку, зв’язав, зґвалтував, а потім ще відібрав грошові кошти, документи, мобільний телефон потерпілої", - йдеться в повідомленні.



Як зазначили в поліції, бабуся з численними тілесними ушкодженнями перебуває у стабільному стані.



Наразі 31-річного нелюда затримано, тривають слідчі дії. Попередньо встановлено, що зловмисник раніше судимий за вбивство, серію зґвалтувань та розбійних нападів на жінок.

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